Biroul Parlamentului European, simbol al parteneriatului Chișinău-Bruxelles, deschis oficial pe 7 noiembrie
Ziarul National, 29 octombrie 2025 16:15
Pe 7 noiembrie va fi inaugurat oficial Biroul Parlamentului European la Chișinău, conform anunțului făcut de Victor Negrescu, vicepreședinte al for...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
16:15
Procuratura Anticorupție contestă achitarea avocaților și fostului ofițer pentru trafic de influență la Curtea de Apel Centru # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 28 octombrie, Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru decizia dată anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Bui...
16:15
Socialiștii resping Guvernul Munteanu și solicită reducerea numărului de ministere # Ziarul National
Deputații Partidului Socialiștilor refuză să voteze pentru învestirea cabinetului de miniștri condus de candidatul desemnat, Alexandru Munteanu. În...
16:15
Cristina Pereteatcu promovează inovația în digitalizarea rețelelor electrice din Moldova: colaborare public-privat pentru viitorul energetic # Ziarul National
Secretara de stat responsabilă pentru digitalizare, Cristina Pereteatcu, a luat parte recent la un eveniment axat pe soluțiile moderne pentru rețel...
16:15
Biroul Parlamentului European, simbol al parteneriatului Chișinău-Bruxelles, deschis oficial pe 7 noiembrie # Ziarul National
Pe 7 noiembrie va fi inaugurat oficial Biroul Parlamentului European la Chișinău, conform anunțului făcut de Victor Negrescu, vicepreședinte al for...
16:15
Lanțul fatal al schimbărilor climatice: căldura ucică, poluarea otrăvește și boli infecțioase se răspândesc necontrolat, avertizează raportul Lancet Countdown # Ziarul National
Încălzirea globală și utilizarea pe scară largă a energiilor fosile reprezintă o amenințare ”fără precedent” pentru sănătate, având efecte devastat...
16:15
Vladimir Putin dezvăluie testarea unei temute drone submarine nucleare Poseidon: "Inamovibilă și mortală" # Ziarul National
Rusia a testat o dronă submarină de tip Poséidon, cu capacitate nucleară, anunță miercuri președintele Vladimir Putin. El subliniază că ”nu există ...
Acum 4 ore
14:15
Partidul Nostru solicită amânarea votului pentru Guvernul Munteanu: critică lipsa clarității financiare și propune sugestii fără costuri suplimentare # Ziarul National
Fracțiunea Partidului Politic Partidul Nostru cere amânarea votului pentru învestirea Guvernului Munteanu. Ei doresc acest lucru pentru a oferi mai...
14:15
Statele Unite reduc trupele pe flancul estic: NATO, informat în avans despre schimbări # Ziarul National
Autoritățile NATO și cele americane mențin un contact strâns privind dislocarea forțelor. Acestea au fost aprofundate miercuri de un oficial NATO. ...
14:15
Comisarul UE pentru Servicii Financiare vizitează Chișinăul pentru a întări cooperarea economică # Ziarul National
R. Moldova va fi gazda unei vizite importante în curând. Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor din ...
13:00
Ion Ceban, după discuțiile cu Alexandru Munteanu: Programul propus este mai mult electoral decât guvernamental # Ziarul National
Blocul Alternativa va decide sprijinul pentru viitorul Guvern. Totul depinde de cum vor fi integrate propunerile și recomandările lor în program...
Acum 6 ore
12:30
Trupele americane în România: Se oprește rotirea unei brigăzi, dar 1000 de soldați rămân pe teritoriul nostru # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că referitor la redimensionarea trupelor americane din Europa, nu este vorba despre retragerea forțe...
12:30
Republica Moldova grăbește pașii către Uniunea Europeană: Negocieri accelerate și sprijin masiv din partea UE și României # Ziarul National
Republica Moldova este pregătită să intre într-o nouă fază de negociere cu Uniunea Europeană. Acest proces, care se va derula pe clustere, ar trebu...
Acum 8 ore
10:30
Copiii de la grădinița "Regina Maria" din Ialoveni își dezvoltă pasiunea pentru lectură prin programul "Citește-mi 100 de povești" # Ziarul National
Copiii de la grădinița "Regina Maria" din Ialoveni sunt încântați de ora zilnică de lectură și de cărțile primite prin programul național de lectur...
10:30
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, va participa la consultări cu fracțiunile parlamentare în Parlament, Sala Europa. Programul este următorul:...
09:30
♈️ BerbecÎnceputul zilei aduce o energie debordantă și o dorință intensificată de a dovedi ce poți. Nu lăsa nicio oportunitate să îți scape și răm...
09:30
Dificultăți financiare majore în Găgăuzia: buget redus și sprijin social diminuat din cauza legăturilor cu Șor # Ziarul National
Proiectul bugetului Găgăuziei pentru 2026 arată că regiunea pierde peste jumătate din veniturile proprii. Ca urmare, programele sociale sunt reduse...
Acum 24 ore
01:30
Câinii cu blană albastră la Cernobîl: specialiștii dezmint legătura cu radiațiile și investighează cauza reală # Ziarul National
În luna octombrie, în zona de excludere de la Cernobîl, Ucraina, locul unde în 1986 a avut loc cel mai grav dezastru nuclear civil, o echipă de vol...
28 octombrie 2025
21:30
Republica Moldova întâmpină o creștere semnificativă a temperaturilor pentru 29 octombrie 2025. Diferența de temperatură față de ziua precedentă de...
21:30
Mai mulți miniștri propuși de premierul desemnat Alexandru Munteanu în noul Guvern sunt experți recunoscuți în domeniile civice. Totuși, atunci cân...
18:30
MEC și Banca Mondială sprijină debutanții din educație prin noi tabere de formare profesională # Ziarul National
În perioada vacanței de toamnă a elevilor, un număr de 165 de profesori cu experiență didactică de până la doi ani participă la o tabără de formare...
18:30
SUA scutesc operațiunile Rosneft din Germania de noile sancțiuni energetice împotriva Rusiei # Ziarul National
Guvernul Statelor Unite a oferit o asigurare oficială că activitățile companiei ruse Rosneft din Germania vor fi exceptate de la noile sancțiuni en...
18:30
Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris la invitația lui Emmanuel Macron # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va lua parte mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația lui Emmanuel Macron, Preș...
18:30
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: Discurs despre integritatea informației și mass-media independentă la invitația lui Macron # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris. Ea participă la acest eveniment la invitaț...
17:30
Vladimir Bolea discută cu oficialii români despre proiecte de infrastructură și cooperare regională # Ziarul National
Obiectivul principal al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este să asigure condiții decente de trai pentru cetățenii Republicii ...
17:30
Transformarea forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională, prioritate în planul guvernului pentru soluționarea conflictului transnistrean # Ziarul National
Programul noului guvern include o prioritate prezentă și în mandatele anterioare în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrean: tran...
17:30
Vladimir Bolea subliniază rolul esențial al proiectelor cu România în dezvoltarea localităților din Moldova # Ziarul National
Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, s-a întâlnit astăzi, 28 octombrie, cu o delegație oficială din ...
Ieri
16:30
Mihai Popșoi explică situația ambasadorului rus Oleg Ozerov: „Aprobat, dar neacreditat la Chișinău” # Ziarul National
Amânarea acordării acreditării ambasadorului rus în Republica Moldova, Oleg Ozerov, este determinată de „comportamentul neconform cu normele diplom...
16:30
ANSA intensifică eforturile pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană în sectorul sanitar și fitosanitar # Ziarul National
28 octombrie 2025, Chișinău - Astăzi, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Mă...
15:30
Israel cere acțiuni ferme după preluarea rămășițelor lui Ofir Tzarfati de la Hamas în Fâșia Gaza # Ziarul National
Biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, informează marți că rămășițele umane predate luni de către Hamas în Fâșia Gaza aparțin unui ostat...
15:30
Echipe mobile duc sprijinul psihopedagogic direct în școlile rurale pentru copii cu cerințe speciale # Ziarul National
Copiii care au cerințe educaționale speciale și locuiesc în zonele rurale vor beneficia de sprijin specializat în propriile instituții de învățămân...
14:30
Zelenski cere Europei sprijin financiar pentru încă trei ani și refuză negocierile cu Rusia și Belarus # Ziarul National
Ucraina va avea nevoie de susținere financiară din partea Europei pentru încă "doi sau trei ani" în contextul invaziei Rusiei, estimează președinte...
14:30
Peste 8.200 de adulți beneficiază de cursuri gratuite de limbă română, depășind așteptările Programului Național al MEC # Ziarul National
În anul 2025, mai mult de 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limbă română, depășind cu mult planul...
14:30
Economia Moldovei face pasul spre inovație și productivitate: bilanțul mandatului Doinei Nistor # Ziarul National
După ani dificili marcați de pandemie, război și crize energetice, economia Republicii Moldova dă semne clare de stabilizare și trece într-o nouă e...
14:30
Alexandru Munteanu, candidatul propus pentru funcția de prim-ministru, a dezvăluit structura viitorului Guvern, precum și programul de activitate a...
14:30
Alexandru Munteanu dezvăluie planurile Guvernului pentru dezvoltare și securitate națională în perspectiva integrării europene # Ziarul National
Guvernul condus de Alexandru Munteanu va urma angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare. De asem...
13:30
Doina Nistor, posibilă viitoare conducătoare a „Moldova Proiect”! Discuții și planuri pentru viitorul investițional al țării. # Ziarul National
Ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor, a sugerat că ar putea ocupa o nouă funcție publică după ce va părăsi actualul Guvern. În cadrul un...
13:30
Mihai Popșoi și Victor Negrescu discută la Bruxelles despre integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Ministrul de Externe în exercițiu, Mihai Popșoi, s-a întâlnit cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Subiectul central al dis...
13:30
Natalia Plugaru, noua propunere pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale - un parcurs impresionant în educație și activism social # Ziarul National
Astăzi, 28 octombrie, premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat nume noi pentru funcțiile de miniștri în echipa sa guvernamentală. Unul dintr...
13:30
Moldova redresată: Reformele economice sub conducerea Doinei Nistor propulsează țara spre creștere și integrare europeană # Ziarul National
Bilanțul activității Doinei Nistor, viceprim-ministră și ministră a Dezvoltării Economice și DigitalizăriiChișinău, 28 octombrie 2025 –...
13:30
Federația Rusă continuă să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a influența procesele politice din statele vecine. Totuși, Republica Moldova ...
12:30
ULTIMA ORĂ // Viceprim-ministra Doina Nistor îi predă ȘTAFETA lui Eugen Osmochescu: „Economia Republicii Moldova este pregătită să CREASCĂ” # Ziarul National
După ani marcați de pandemie, război și crize energetice, economia R. Moldova dă semne clare de stabilizare și intră într-o nouă etapă de creșt...
12:15
Șoferi, faceți plinul! Carburanții continuă să se scumpească. Cât va costa benzina și motorina de la miezul nopții # Ziarul National
Carburanții comercializați pe teritoriul R. Moldova se vor scumpi din nou de la miezul nopții. Potrivit prețurilor maxime de comercializ...
11:45
Profesorii din Moldova își perfecționează abilitățile digitale în Coreea de Sud printr-un program de formare inovator # Ziarul National
Douazeci de profesori din Republica Moldova își dezvoltă competențele digitale prin programul de formare „Digital Education Support – Jeju ICT Trai...
11:45
15 ani de închisoare pentru o femeie care a încercat să-și omoare concubinul după un conflict domestic # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și procesului judiciar, o femeie de 56 de ani a primit o condamnare de 15 ani ...
11:45
ULTIMA ORĂ // Schemă de CORUPȚIE sistemică la Serviciul Fiscal de Stat. Unii funcționari percepeau până la 10 000 de lei pentu a NU documenta unele încălcări depistate la diverși agenți economici # Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziți...
11:00
Transportul interraional din Moldova intră în era digitalizării: modernizări majore cu sprijinul Visa și partenerii locali # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a găzduit semnarea unui Memorandum de colaborare cu Visa, Î.S. „Căile Ferate din Moldova”, Î.S....
11:00
Republica Moldova își consolidează poziția pe Coridorul Vertical de gaze, asigurând securitatea energetică regională # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Cen...
10:30
ULTIMA ORĂ // O nouă funcție pentru MINISTRUL Alexei Buzu. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a făcut noile nominalizări pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și Ministerul Mediului # Ziarul National
Ministrul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Alexei Buzu, va rămâne în Guvernbul condus de Alexandru Munteanu, doar că va prelua funcția d...
10:30
Procurorii cer pedeapsa pe viață pentru bărbatul care a comis crime oribile la Florești: a violat și ucis cu brutalitate o femeie, primind inițial 23 de ani închisoare. # Ziarul National
Procuratura a anunțat pronunțarea a două sentințe pentru infracțiuni grave de viol și omor, comise în raionul Florești și în municipiul Chișinău....
10:30
Alexandru Munteanu prezintă echipa guvernamentală completată cu noi nume importante # Ziarul National
Nume noi au fost anunțate de către candidatul propus la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Este vorba despre Natalia Plugaru, care a fos...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.