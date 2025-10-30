Plahotniuc anunță revenirea în politică în ciuda dosarelor penale și arestului preventiv
Ziarul National, 30 octombrie 2025 14:45
Fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, a anunțat că intenționează să se reîntoarcă în politică. Avocații săi au transmis acest anunț printr-o postar...
Acum 5 minute
15:00
Parlamentul a XII-a legislatură: Partidul Acțiune și Solidaritate preia conducerea în majoritatea comisiilor permanente # Ziarul National
Parlamentul din legislatura a XII-a va avea un total de 12 comisii permanente. Decizia a fost luată în cadrul ultimei ședințe a Parlamentului. Așa ...
Acum 30 minute
14:45
Polonia a primit confirmarea că Statele Unite își vor menține prezența militară pe teritoriul său, a declarat ministrul apărării, Władysław Kosinia...
14:45
14:45
VIDEO // Schimb dur de REPLICI între „prițepșikul” Voronin și TRACTORISTUL Tarlev. La rampă a ieșit și Renato Usatîi, după ce Plîngău a solicitat Parlamentului să nu-l accepte drept conducător al Comisiei securitate națională și ordine publică # Ziarul National
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat astăzi hotărârea privind înființarea celor 12 comisii permanente ale Legislativului și stabilirea comp...
Acum 2 ore
13:45
Moldindconbank își consolidează poziția de LIDER pe principalele segmente ale pieței bancare din Republica Moldova # Ziarul National
Rezultatele financiare ale Moldindconbank la sfârșitul trimestrului III 2025 confirmă, încă o dată, poziția de top a instituției în sistemul ba...
13:30
Bilanț tragic în Ucraina: bombardamentele rusești lasă țara fără energie, 21 de răniți, inclusiv copii # Ziarul National
Cel puțin 21 de persoane, inclusiv șapte copii, au suferit răni în urma bombardamentelor rusești care au avut loc asupra infrastructurii ucrainene,...
13:15
Nemulțumiri la împărțirea locurilor în Biroul permanent al Parlamentului: Socialiștii vor contesta decizia majorității # Ziarul National
Biroul permanent al Parlamentului va avea în componența sa 15 deputați. Această hotărâre a fost adoptată în cadrul unei ședințe plenare. Astfel, fr...
13:15
Moldova și Italia își unesc eforturile pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural în context european # Ziarul National
30 octombrie 2025, Chișinău - La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o întâlnire importantă. Aceasta s-a desfășurat alături...
13:15
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc sparge tăcerea la mai bine de o lună de când a ajuns în Pușcăria nr. 13 # Ziarul National
Vă salut, stimați prieteni, colegi, cetățeni. Evenimentele din ultimele săptămâni au întrerupt, pentru o vreme, mesajele mele, dar ac...
Acum 4 ore
12:45
Președintele fracțiunii PAS în Parlament, Doina Gherman, împreună cu socialistul Vlad Bătrîncea, au fost realeși în funcțiile de vicepreședinț...
12:00
Fostul director al Ukrenergo, arestat sub acuzații de corupție: povestea controversată din Ucraina care agită scena politică # Ziarul National
Fostul director al operatorului energetic public ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, destituit anul trecut, a fost arestat sub acuzații de cor...
12:00
Parlamentul își alege conducerea: Vicepreședinți și structuri permanente pe ordinea de zi # Ziarul National
Deputații continuă ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a. În cadrul acestei întâlniri, se discută alegerea vicepreședințilo...
12:00
Maia Sandu la Forumul Păcii Paris: Avertisment despre manipularea pe rețelele sociale și amenințările la adresa democrației # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a onorat cu prezența sa cea de-a opta ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația liderului franc...
Acum 6 ore
11:00
ULTIMA ORĂ // Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, REȚINUT pentru fapte de corupție. Ar fi pretins și primit sistematic câte 10% din valoarea contractelor de achiziție de bunuri, servicii, lucrări, dar și bani de la părinții elevilor # Ziarul National
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, au fost reținuți astăzi pentru presupuse fapt...
11:00
Bărbat din Florești, condamnat pentru violență domestică: 2 ani și 6 luni de detenție după un incident violent cu concubina sa # Ziarul National
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca a anunțat despre condamnarea unui bărbat acuzat de violență în familie. Acestuia i-a fost aplicată o pedeap...
10:30
Dinu Plîngău dezvăluie înțelegerea informală cu PAS pentru sprijin pe termen scurt în Parlament # Ziarul National
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a declarat că, deși momentan este parte a fracțiunii PAS, va...
09:30
09:30
Trump minimalizează impactul reducerii trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă” # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat joi că diminuarea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, în timpul unei ...
Acum 8 ore
08:30
Trump anunță reducerea tarifelor pentru China și colaborarea cu Beijingul în problema Ucrainei # Ziarul National
Președintele american a părăsit joi orașul sud-coreean Busan la bordul avionului Air Force One, îndreptându-se către Washington, după o întâlnire d...
Acum 24 ore
00:15
Diplomați occidentali aduc un omagiu la Moscova victimelor represiunilor sovietice, în semn de solidaritate cu Ucraina # Ziarul National
Într-o ceremonie desfășurată miercuri la Moscova, diplomați occidentali au adus un omagiu victimelor represiunii din perioada sovietică. Acest gest...
00:15
Franța asigură că apărarea flancului estic al Europei va rămâne puternică, în ciuda reducerii prezenței americane în România # Ziarul National
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în ciuda reducerii numărului de soldați americani în România, a declarat un membru al antu...
29 octombrie 2025
22:15
Ziua de joi, 30 octombrie, aduce schimbări semnificative în vremea Republicii Moldova. Se remarcă o creștere ușoară a temperaturilor, cu diferențe ...
22:15
Republicanii din Congres se opun retragerii trupelor americane din România: Decizia Pentagonului, un semnal greșit către Rusia # Ziarul National
Senatorul american Roger Wicker, republican din Mississippi și președintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului, împreună cu reprezentantul...
22:15
Maia Sandu și Nikol Pașinian: Colaborare pentru protejarea democrației și rezilienței împotriva ingerințelor externe # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Întrevederea a avut loc în timpul F...
20:15
Maia Sandu, apel în Paris: Cum transformă Rusia preoți în influenceri pro-Kremlin și amenință democrația Moldovei # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a prezentat discursul la Forumul Păcii din Paris, alături de președintele Franței, Emmanuel Macron,...
20:15
Maia Sandu și Nikol Pașinian, dialog constructiv pentru pace și stabilitate în Europa la Forumul Păcii de la Paris # Ziarul National
La Forumul Păcii de la Paris, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Discuți...
19:15
Ședința de constituire a noului legislativ se va relua joi, 30 octombrie. Atunci, vor fi aleși vicepreședinții Parlamentului și se vor constitui or...
19:15
NATO se confruntă cu o provocare: reducerea prezenței americane anunțată de SUA pune România într-o poziție vulnerabilă, avertizează experții. # Ziarul National
Statele Unite urmează să reducă prezența militară pe frontul estic al Europei, într-un moment sensibil al războiului din Ucraina, a anunțat România...
18:15
Angajamentul Statelor Unite față de România rămâne ferm, spune ambasadorul SUA la NATO, în ciuda reducerii trupelor americane din Europa # Ziarul National
Statele Unite își mențin angajamentul față de România, considerând-o un aliat de încredere în cadrul NATO. România este un partener strategic esenț...
18:15
După consultările cu toate fracțiunile parlamentare, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a ieșit astăzi la o confe...
18:15
Putin promite pace în Ucraina în termen de un an, susține trimisul său, Kirill Dmitriev # Ziarul National
Kirill Dmitriev, trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, a afirmat la o conferinţă pentru investiţii organizată în Arabia Saudită că ...
18:15
Noua Academie GreenFields: Sprijin inovativ pentru fermierii moldoveni în fața schimbărilor climatice # Ziarul National
29 octombrie 2025, Chișinău - La Chișinău a fost inaugurată Academia GreenFields Moldova, o inițiativă educațională destinată fermierilor din Repub...
17:15
Apropiați ai Kremlinului încearcă să blocheze extrădarea lui Horaţiu Potra din Dubai # Ziarul National
Persoane de origine rusă, apropiate de Kremlin, fac eforturi disperate pentru a opri, în ultimul moment, extrădarea din Dubai a unui mercenar român...
17:15
Instructor militar european arestat pentru spionaj pro-rus și intenții teroriste în Ucraina # Ziarul National
Un fost instructor militar, care a activat în Ucraina și este originar dintr-o țară europeană nespecificată, a fost arestat miercuri, a anunțat Ser...
17:15
Cloudflare: Scut cibernetic împotriva atacurilor masive în timpul alegerilor parlamentare din Moldova # Ziarul National
Cloudflare, o companie americană de securitate cibernetică, a confirmat că site-ul Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova a fost ținta u...
17:15
Parteneriatul moldo-roman in domeniul vamal si implementarea proiectelor comune au fost subiectele principale abordate in cadrul întrevederii dintr...
17:15
Marea Britanie aprobă extrădarea unui cetățean turc către Republica Moldova pentru complicitate la omor în Chișinău # Ziarul National
La 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a aprobat cererea Procuraturii Generale a Republic...
16:15
Procuratura Anticorupție contestă achitarea avocaților și fostului ofițer pentru trafic de influență la Curtea de Apel Centru # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 28 octombrie, Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Centru decizia dată anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Bui...
16:15
Socialiștii resping Guvernul Munteanu și solicită reducerea numărului de ministere # Ziarul National
Deputații Partidului Socialiștilor refuză să voteze pentru învestirea cabinetului de miniștri condus de candidatul desemnat, Alexandru Munteanu. În...
16:15
Cristina Pereteatcu promovează inovația în digitalizarea rețelelor electrice din Moldova: colaborare public-privat pentru viitorul energetic # Ziarul National
Secretara de stat responsabilă pentru digitalizare, Cristina Pereteatcu, a luat parte recent la un eveniment axat pe soluțiile moderne pentru rețel...
16:15
Biroul Parlamentului European, simbol al parteneriatului Chișinău-Bruxelles, deschis oficial pe 7 noiembrie # Ziarul National
Pe 7 noiembrie va fi inaugurat oficial Biroul Parlamentului European la Chișinău, conform anunțului făcut de Victor Negrescu, vicepreședinte al for...
16:15
Lanțul fatal al schimbărilor climatice: căldura ucică, poluarea otrăvește și boli infecțioase se răspândesc necontrolat, avertizează raportul Lancet Countdown # Ziarul National
Încălzirea globală și utilizarea pe scară largă a energiilor fosile reprezintă o amenințare ”fără precedent” pentru sănătate, având efecte devastat...
16:15
Vladimir Putin dezvăluie testarea unei temute drone submarine nucleare Poseidon: "Inamovibilă și mortală" # Ziarul National
Rusia a testat o dronă submarină de tip Poséidon, cu capacitate nucleară, anunță miercuri președintele Vladimir Putin. El subliniază că ”nu există ...
Ieri
14:15
Partidul Nostru solicită amânarea votului pentru Guvernul Munteanu: critică lipsa clarității financiare și propune sugestii fără costuri suplimentare # Ziarul National
Fracțiunea Partidului Politic Partidul Nostru cere amânarea votului pentru învestirea Guvernului Munteanu. Ei doresc acest lucru pentru a oferi mai...
14:15
Statele Unite reduc trupele pe flancul estic: NATO, informat în avans despre schimbări # Ziarul National
Autoritățile NATO și cele americane mențin un contact strâns privind dislocarea forțelor. Acestea au fost aprofundate miercuri de un oficial NATO. ...
14:15
Comisarul UE pentru Servicii Financiare vizitează Chișinăul pentru a întări cooperarea economică # Ziarul National
R. Moldova va fi gazda unei vizite importante în curând. Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor din ...
13:00
Ion Ceban, după discuțiile cu Alexandru Munteanu: Programul propus este mai mult electoral decât guvernamental # Ziarul National
Blocul Alternativa va decide sprijinul pentru viitorul Guvern. Totul depinde de cum vor fi integrate propunerile și recomandările lor în program...
12:30
Trupele americane în România: Se oprește rotirea unei brigăzi, dar 1000 de soldați rămân pe teritoriul nostru # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că referitor la redimensionarea trupelor americane din Europa, nu este vorba despre retragerea forțe...
12:30
Republica Moldova grăbește pașii către Uniunea Europeană: Negocieri accelerate și sprijin masiv din partea UE și României # Ziarul National
Republica Moldova este pregătită să intre într-o nouă fază de negociere cu Uniunea Europeană. Acest proces, care se va derula pe clustere, ar trebu...
10:30
Copiii de la grădinița "Regina Maria" din Ialoveni își dezvoltă pasiunea pentru lectură prin programul "Citește-mi 100 de povești" # Ziarul National
Copiii de la grădinița "Regina Maria" din Ialoveni sunt încântați de ora zilnică de lectură și de cărțile primite prin programul național de lectur...
