BreakingNews, 29 octombrie 2025 09:00
În municipiul Bălți, circa 80% din deșeurile ridicate de pe platformele de colectare sunt de tip menajer, adică provind din gospodării și containere de uz casnic. Situația indică o presiune majoră asupra sistemului de salubrizare și evidențiază necesitatea intervențiilor suplimentare în gestionarea deșeurilor. Conform autorităților locale, deși platformele sunt destinate în principal gunoiului casnic, …
• • •
Acum 30 minute
09:00
Articolul 80% din deșeurile evacuate de pe platformele municipiului Bălți sunt menajere" apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:30
Un adolescent de 16 ani a decedat în urma unui incident tragic petrecut într-o sală de forță din sectorul Botanica al Chișinăului. Potrivit informațiilor disponibile, tânărul se afla la antrenament în jurul orei 20:12, când a început să se simtă rău și s-a prăbușit la podea. Personalul sălii a solicitat imediat intervenția unui echipaj medical, …
18:10
Transporturi ilegale descoperite la Leușeni: vameșii ridică bunuri nedeclarate în cantități comerciale # BreakingNews
Funcționarii postului vamal Leușeni au descoperit mai multe mărfuri nedeclarate în cadrul unor controale de rutină la trecerea frontierei. Bunurile au fost ascunse în compartimente special amenajate ale autoturismelor conduse de cetățeni moldoveni care se întorceau din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, vameșii au depistat produse textile, articole de uz casnic, piese auto și …
17:40
În Republica Moldova, anual, peste 12.000 de persoane suferă un accident vascular cerebral (AVC), iar mortalitatea este de trei până la patru ori mai mare decât în țările Uniunii Europene. Aceasta plasează țara noastră printre primele zece locuri la nivel mondial în ceea ce privește incidența AVC. Aproximativ 35% dintre cei afectați decedează în …
17:10
Percheziții în Chișinău: Serviciul Fiscal sprijină ancheta în dosarul de evaziune și spălare de bani # BreakingNews
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova a declarat că va coopera pe deplin cu anchetatorii în urma perchezițiilor efectuate recent în Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunile au fost coordonate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, polițiștii din BPDS „Fulger", procurorii PCCOCS și angajații Fiscului. În cadrul perchezițiilor, …
16:40
Moldoveni cu domicilii fictive rămân fără buletine românești: 870 de acte confiscate la vamă # BreakingNews
Sute de moldoveni cu dublă cetățenie româno-moldovenească au rămas fără buletine românești după ce documentele lor au fost oprite la vamă. În cazul a 870 de cetățeni, actele de identitate au fost preluate de Poliția de Frontieră, principalul motiv fiind domiciliul fictiv declarat în România. Verificările efectuate au constatat că unii dintre aceștia nu locuiau …
16:00
Discipolii Școlii Sportive municipale nr. 12, au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de fotbal-tenis, desfășurat în perioada 22–27 octombrie 2025, în orașul Algyo, Ungaria. Sportivii noștri au urcat de zece ori pe podium, obținând 10 medalii: 1 medalie de argint și 2 de bronz – la categoria seniori masculin, 2 medalii de bronz – …
15:40
Focuri de armă în Chișinău: Un angajat al Penitenciarului Cricova a tras din apartament # BreakingNews
Un incident grav a avut loc ieri, 27 octombrie 2025, în sectorul Buiucani al capitalei, când un bărbat în vârstă de 48 de ani, angajat al Penitenciarului Nr. 15 Cricova, aflat în stare de ebrietate, a tras mai multe focuri de armă din apartamentul său situat la etajul 5 al unui bloc de locuințe de …
14:40
O femeie din Republica Moldova, în vârstă de 36 de ani, a fost depistată la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, România, în timp ce încerca să părăsească țara prezentând un permis de ședere falsificat, aparent emis de autoritățile lituaniene. La controlul de frontieră, documentul a ridicat suspiciuni, iar verificările suplimentare au confirmat că …
14:00
Femeie din Moldova a modificat testamentul unui pensionar italian pentru a-i lua avere # BreakingNews
O moldoveancă în vârstă de 43 de ani, care lucra ca badantă în Italia, a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare pentru falsificarea testamentului unui bătrân italian. Femeia a modificat documentul pentru a-și însuși întreaga avere a pensionarului, estimată la aproximativ 200.000 de euro. Incidentul a fost descoperit după ce familia …
13:40
Alexandru Munteanu anunță noii miniștri: Natalia Plugaru la Protecția Socială și Gheorghe Hajder la Mediu # BreakingNews
Alexei Buzu, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, va prelua funcția de secretar general al Cancelariei de Stat în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În locul său, Natalia Plugaru, expertă în politici sociale, este propusă pentru conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, Gheorghe Hajder, actual secretar de stat, va deveni …
13:10
Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), lansează un program dedicat tinerilor și migranților care doresc să transforme ideile în afaceri reale. Programul oferă finanțare de până la 250.000 lei pentru lansarea propriei afaceri și sprijin complet pe parcursul dezvoltării proiectului. Participanții vor beneficia de instruire, consultanță și mentorat oferite de experții CMDA, …
12:40
Un bărbat în vârstă de 49 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 16 al unui bloc din sectorul Buiucani al capitalei. Cadavrul a fost descoperit de trecători, iar poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei și motivele care l-au determinat pe bărbat să recurgă la acest …
12:10
Un grav accident rutier a avut loc în seara zilei de 27 octombrie 2025, în jurul orei 20:00, la ieșirea din satul Tabani, raionul Briceni. Un bărbat în vârstă de 38 de ani a decedat după ce camionul Mercedes pe care îl conducea a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent într-un copac de pe …
11:40
În cursul controalelor vamale de rutină efectuate la punctul de trecere a frontierei Leușeni, funcționarii vamali au depistat douăzeci de chitare ascunse în interiorul unor autoturisme transportate într-un autocamion. Incidentul a avut loc într-o zi de trafic intens, când echipa de control a efectuat verificări suplimentare asupra vehiculului care transporta mai multe mașini second-hand. Șoferul, un bărbat …
11:10
În noaptea de 6 iunie 2025, în raionul Florești, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică a agresat o femeie pe un drum îngust de țară. După ce a lovit-o cu picioarele, a întreținut cu aceasta un act sexual neconsimțit, iar ulterior a sugrumat-o până la deces. La 22 octombrie 2025, Judecătoria Soroca, sediul Central, …
10:40
În dimineața zilei de 17 decembrie 2020, o explozie puternică a avut loc într-un bloc de locuințe din orașul Florești, Republica Moldova, provocând panică în rândul locatarilor și avariind mai multe apartamente. Două persoane au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale, iar aproximativ 50 de locatari au fost evacuați preventiv. În urma incidentului, autoritățile …
10:00
În dimineața zilei de 27 octombrie 2025, o serie de incendii provocate intenționat au avut loc pe liniile de mare viteză dintre Lyon și Avignon, în sud-estul Franței, perturbând grav circulația trenurilor. Autoritățile suspectează un act de vandalism deliberat, iar Ministerul Transporturilor a condamnat aceste „acte inacceptabile de vandalism" care au dus la anularea a …
09:40
Într-o decizie ce marchează o revenire la o nouă normalitate, autoritățile din Sudul Israelului au anunțat ridicarea stării de urgență, pentru prima dată după doi ani de restricții speciale. Ministrul Apărării, Israel Katz, a comunicat că măsura a fost adoptată la recomandarea Armata de Apărare a Israelului, în urma constatării unei "noi realități de securitate" …
Ieri
09:10
Peste 63.000 de persoane au traversat frontiera în 24 h – ce a depistat Poliţia de Frontieră # BreakingNews
În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 63.273 de traversări ale frontierei de stat. Cele mai intens circulate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca și Otaci. Pe sensul de intrare în Republica Moldova au fost consemnate peste 32.000 de treceri, iar pe sensul de ieșire – aproximativ 31.000. …
27 octombrie 2025
17:40
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii. În satul Dobrogea, parte a suburbiei Sîngera, au început lucrările de amenajare a unei zone de odihnă și sport pentru locatarii blocurilor din cartierul rezidențial de pe strada Decebal. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului „Buget civil – 2025" și prevede amenajarea cu …
17:10
Rotație în Parlament: Partidul Nostru vrea să ofere șansa mai multor profesioniști să devină deputați # BreakingNews
Renato Usatîi: Pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa Partidului Nostru, vom introduce mecanismul de rotație a deputaților! Partidul Nostru anunță o inițiativă fără precedent în politica moldovenească – introducerea unui mecanism de rotație a deputaților, pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa formațiunii. „Partidul Nostru a obținut …
16:40
La Dubăsari, un tânăr de 18 ani a suferit o rană după ce a găsit un pistol pneumatic și, din curiozitate, a apăsat trăgaciul. Într-un prim moment, arma nu a funcționat, însă la a doua încercare s-a declanșat și a fost tras un glonț care l-a nimerit în genunchi. Speriat, tânărul a aruncat arma și …
16:30
Dosarul miliardului furat: Statul îşi revendică dreptul la despăgubiri de sute de milioane # BreakingNews
Statul moldovenesc a înaintat revendicări îndreptate către Vladimir Plahotniuc în legătură cu dosarul cunoscut sub denumirea „furtul miliardului", solicitând plata unor despăgubiri ce depăşesc 700 milione de lei. Conform documentelor oficiale, această sumă reprezintă o parte din prejudiciul imputat în urma fraudei bancare care a afectat sistemul financiar naţional. În comunicarea autorităţilor se menţionează …
15:40
Un cetăţean al Republicii Moldova, în vârstă de 58 de ani, care era dat în urmărire internaţională pentru comiterea infracţiunii de omor în Germania, a fost reţinut de poliţiştii de frontieră români la punctul de trecere a frontierei Stânca, judeţul Botoşani. Bărbatul se afla într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, prezentat pentru formalităţile de trecere …
15:10
Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău își propune să lanseze o platformă prin care orice cetățean care dorește să realizeze un proiect municipal din proprie inițiativă să poată beneficia de suportul necesar al administrației locale. „Salutăm implicarea civică a fiecărui cetățean și chiar sunt mândru pentru cei care reușesc să-și transforme ideile în proiecte …
14:40
Un bărbat a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru că a organizat și desfășurat o escrocherie prin schema denumită „ruda implicată în accident". Acţiunea infracțională a presupus contactarea telefonică a mai multor persoane, cărora li s-a comunicat în mod fals că o rudă de-a lor ar fi fost implicată într-un accident rutier …
13:40
Explozia produsă într-un bloc de locuințe din orașul Florești a fost provocată de instalarea ilegală a unui cazan termic, care a generat acumulare de gaze. Investigația preliminară arată că echipamentul a fost montat cu doar o zi înainte de incident de către o persoană neautorizată, fără respectarea normelor tehnice necesare. În urma deflagrației, două persoane …
13:40
Conform unei decizii unilaterale a conducerii întreprinderii „Apă-Canal Bălți", începând cu 1 octombrie, locuitorii orașului Bălți sunt obligați să plătească câte 2,5 lei pentru fiecare chitanță la achitarea facturilor. Această decizie a stârnit indignarea primarului municipiului
13:10
Parlamentul din Kosovo nu a reușit să aleagă un nou prim-ministru, după ce candidatul propus nu a obținut numărul necesar de voturi pentru formarea guvernului. Prim-ministrul interimar, care a candidat pentru un nou mandat, a primit doar 56 de voturi din totalul de 120, cu cinci mai puține decât pragul necesar. Partidele de opoziție … Articolul Parlamentul din Kosovo nu reuşeşte să aleagă un nou prim-ministru apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Creștere economică de 0,1% și rotație de miniștri: Moldova are nevoie de rezultate reale # BreakingNews
Ion Ceban a declarat că numirile în funcții nu trebuie făcute de fațadă și nici coordonate din umbră, subliniind că Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de partid puși doar ca să fie la număr. El a atras atenția că, în loc de rezultate concrete, țara se confruntă cu rotația constantă … Articolul Creștere economică de 0,1% și rotație de miniștri: Moldova are nevoie de rezultate reale apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Viceprimarul capitalei și deputatul Blocului ALTERNATIVA, Olga Ursu, participă astăzi la întrevederea primarilor din țară cu candidatul desemnat la funcția de prim-ministru. Olga Ursu a subliniat că autoritatea centrală trebuie să înțeleagă că primarii nu au nevoie să fie controlați sau „încordați” politic. Oficialul a afirmat că este necesară eliminarea barierelor birocratice, a presiunilor și … Articolul Viceprimarul capitalei: Primăriile trebuie să fie libere de control politic apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Autorităţile americane au anunţat că un fost înalt funcţionar al unei companii de tehnologie cibernetică este acuzat de furtul și vânzarea unor secrete comerciale sensibile către un cumpărător din Rusia. Persoana în cauză a ocupat o poziţie de conducere la divizia de securitate cibernetică a unei firme-contractor pentru guvern şi este suspectată că, între aprilie … Articolul Fost oficial american acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei apare prima dată în BreakingNews.
12:10
În ultimele 24 de ore, frontierele Republicii Moldova au fost traversate de 78.940 de persoane, conform raportului Poliției de Frontieră. Circulația s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente majore. Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 20.512 traversări Leușeni – 12.742 traversări Sculeni – 11.269 traversări Palanca – 6.099 traversări … Articolul Trafic intens la punctele de trecere a frontierei: recomandări pentru călători apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Șapte cetățeni ucraineni au fost reținuți la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, în timp ce încercau să părăsească ilegal Republica Moldova, aparent pentru a scăpa de mobilizarea militară din Ucraina. Autoritățile moldovene au identificat persoanele respective ca fiind bărbați cu vârste între 18 și 60 de ani, care prezentau documente de identitate false sau … Articolul Tentativă de trecere ilegală a frontierei: șapte ucraineni prinși la Leușeni-Albița apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Tragedie în capitala Ucrainei: atacul cu drone rusești ucide trei persoane și rănește zeci # BreakingNews
Un atac cu drone rusești a avut loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025 asupra Kievului, provocând moartea a trei persoane și rănirea a cel puțin 27 de altele, printre care șase copii. Printre victime se numără o tânără de 19 ani și mama ei, care au decedat în urma unui incendiu … Articolul Tragedie în capitala Ucrainei: atacul cu drone rusești ucide trei persoane și rănește zeci apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Explozie devastatoare într-un bloc din Florești: două persoane rănite și zeci de locatari evacuați # BreakingNews
O explozie puternică a avut loc pe 25 octombrie 2025, într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul din orașul Florești. Incidentul a fost cauzat, potrivit autorităților, de o scurgere de gaze de la un cazan termic instalat ilegal. Deflagrația a provocat pagube materiale considerabile: ferestre sparte, uși deteriorate și distrugeri în interiorul mai multor … Articolul Explozie devastatoare într-un bloc din Florești: două persoane rănite și zeci de locatari evacuați apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un atac armat a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Universitatea Lincoln din Pennsylvania, în timpul unei petreceri studenţeşti organizate cu ocazia „homecoming” — tradiţionala sărbătoare a întoarcerii absolvenţilor. Incidentul s-a desfăşurat în faţa Centrului Cultural Internaţional al campusului, în jurul orei 21:30, ora locală (3:30, ora României). Potrivit autorităţilor, un bărbat … Articolul Atac armat la o petrecere studenţească din SUA: un mort şi şase răniţi apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Bratislava — Guvernul slovac sub conducerea premierului Robert Fico a anunţat că ţara nu va mai participa la programele ale Uniunii Europene care finanţează sprijinul militar pentru Ucraina, invocând divergenţe de politică externă şi îngrijorări privind consecinţele economice şi strategice pentru Slovacia. Potrivit declaraţiilor oficiale, decizia include retragerea din schemele UE destinate acoperirii cheltuielilor militare … Articolul Slovacia se retrage din programele militare ale Uniunea Europeană pentru Ucraina apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
La Moscova, autorităţile au reţinut peste 80 de persoane în urma unui incident de amploare, în care migranţi s-au luptat cu bâte, lopeţi şi au spart geamuri auto într-o zonă rezidenţială din cartierul Prokşino. Potrivit declaraţiilor oficiale, 19 dintre cei implicaţi au fost arestaţi pentru huliganism, iar străinii fără cetăţenie rusă implicaţi vor fi expulzaţi … Articolul Peste 80 de persoane reţinute după lupte de stradă la Moscova apare prima dată în BreakingNews.
24 octombrie 2025
18:10
Ghenadie Mînăscurtă contestă decizia instanței privind costul reparațiilor brățării electronice # BreakingNews
Viceprimarul municipiului Soroca, Ghenadie Mînăscurtă, a fost obligat de Judecătoria Soroca să achite suma de 726 de lei pentru deteriorarea unui dispozitiv de monitorizare electronică, utilizat în cadrul măsurii preventive de arest la domiciliu. Instanța a considerat că deteriorarea a fost cauzată de utilizator, iar suma respectivă reprezintă costul reparațiilor efectuate de compania FPC „INFOEXPRES” … Articolul Ghenadie Mînăscurtă contestă decizia instanței privind costul reparațiilor brățării electronice apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Un tânăr în vârstă de 24 de ani, originar din raionul Sângerei, a fost reținut de poliție pe traseul R-6, în localitatea Prepelița, după ce a fost surprins conducând cu viteză excesivă. În urma verificărilor, s-a constatat că permisul de conducere prezentat de acesta era falsificat. Pentru a evita sancțiunile legale, tânărul a … Articolul Tânăr prins cu permis fals și viteză excesivă, a încercat să mituiască polițiștii apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Căile Ferate din Moldova primesc venituri regulate, dar patru luni de salarii rămân restante # BreakingNews
Într-o conferință de presă recentă, vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că angajații Căii Ferate din Moldova (CFM) primesc acum salariile lunar. Totuși, întreprinderea de stat încă înregistrează restanțe salariale pentru patru luni din cele nouă restante anterior. Această ameliorare a fost posibilă datorită creșterii încasărilor companiei, care au … Articolul Căile Ferate din Moldova primesc venituri regulate, dar patru luni de salarii rămân restante apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Trei persoane au fost depistate încercând să traverseze ilegal râul Prut înot, cu scopul de a intra în România. Incidentul a avut loc în zona localității Leova, unde patrula de frontieră a observat mișcările suspecte și a intervenit prompt pentru a preveni trecerea neautorizată. Migranții au fost opriți și conduși înapoi pe malul moldovean, … Articolul Trei persoane au încercat să treacă înot Prutul pentru a intra în România apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamnă Federația Rusă în patru cauze privind regiunea Transnistria # BreakingNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri prin care declară responsabilă Federația Rusă pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea Transnistria, implicând cel puțin patru cauze distincte. În aceste cazuri, Rusia este considerată implicată direct sau indirect în acțiuni care au încălcat libertatea de educație, dreptul la viață, dreptul la proprietate și accesul la justiție … Articolul Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamnă Federația Rusă în patru cauze privind regiunea Transnistria apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Autorităţile au identificat un caz de depozitare ilegală de deșeuri pe teritoriul comunei Alcedar, iar persoanele implicate au fost sancţionate conform legislației în vigoare. În cadrul verificărilor, inspectorii de mediu au constatat că deșeurile au fost abandonate pe un teren fără autorizaţie, punând în pericol mediul înconjurător și sănătatea locuitorilor. După documentarea faptului, contravenienţii au … Articolul Amenzi aplicate pentru depozitarea neautorizată a deșeurilor în comuna Alcedar apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Tragedie în zona de protecție a rețelelor electrice: Un muncitor a murit electrocutat # BreakingNews
Un muncitor și-a pierdut viața în timpul lucrărilor desfășurate într-o zonă de protecție a unei linii electrice aeriene (LEA). Incidentul a avut loc într-un șantier din suburbia Chișinăului şi s-a produs în contextul manevrării unei pompe auto cu braț, care a intrat în contact cu conductorii sub tensiune. Potrivit investigațiilor preliminare, evenimentul tragic a fost … Articolul Tragedie în zona de protecție a rețelelor electrice: Un muncitor a murit electrocutat apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Astăzi se marchează 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, un simbol global al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Republica Moldova este membră a ONU din anul 1992, iar Municipiul Chișinău a dezvoltat o colaborare activă cu structurile Națiunilor Unite prin proiecte și programe menite să sprijine dezvoltarea urbană durabilă, incluziunea … Articolul Primăria Chișinău și ONU Moldova: parteneriat pentru un oraș mai deschis și incluziv apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Procesul de unire a primăriilor din Drochia și satele învecinate va fi gradual și consultativ # BreakingNews
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a venit cu explicații profesioniste și bine argumentate privind proiectul de decizie referitor la inițierea procesului de amalgamare voluntară a orașului Drochia cu satele Miciurin, Ţarigrad, Chetrosu și comunele Baroncea și Șuri. Nina Cereteu a subliniat că inițiativa nu presupune închiderea primăriilor, ci doar deschiderea unui dialog între … Articolul Procesul de unire a primăriilor din Drochia și satele învecinate va fi gradual și consultativ apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Primăria Chișinău reabilitează curțile blocurilor: lucrări în plin progres pe str. Paris # BreakingNews
În sectorul Buiucani, municipiul Chișinău, primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea blocului situat pe strada Paris 40. Urmează aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt, care va constitui finisajul final al carosabilului. Tot în cadrul aceluiași proiect au fost reabilitate trotuarele și intrările în scările blocului, iar … Articolul Primăria Chișinău reabilitează curțile blocurilor: lucrări în plin progres pe str. Paris apare prima dată în BreakingNews.
