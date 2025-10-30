„Mama, salvează-mă!” – noi detalii cutremurătoare din seara morții Andreei Cuciuc. Părinții cer exhumarea
EA.md, 30 octombrie 2025 14:40
Familia Cuciuc trăiește un coșmar care nu pare să se termine. La aproape un an de la moartea Andreei, părinții susțin că fiica lor ar fi fost otrăvită. Cu lacrimi în ochi, mama își amintește ultimele cuvinte ale copilei: „Mama, salvează-mă!". Disperați să afle adevărul, părinții anunță că sunt pregătiți să ceară exhumarea Andreei
• • •
Acum 30 minute
14:40
„Mama, salvează-mă!" – noi detalii cutremurătoare din seara morții Andreei Cuciuc. Părinții cer exhumarea
Familia Cuciuc trăiește un coșmar care nu pare să se termine. La aproape un an de la moartea Andreei, părinții susțin că fiica lor ar fi fost otrăvită. Cu lacrimi în ochi, mama își amintește ultimele cuvinte ale copilei: „Mama, salvează-mă!". Disperați să afle adevărul, părinții anunță că sunt pregătiți să ceară exhumarea Andreei
Acum 2 ore
13:20
Piața imobiliară din Albania traversează una dintre cele mai interesante transformări din Balcani. Dacă în urmă cu un deceniu domeniul era dominat de tranzacții individuale și recomandări personale, astăzi asistăm la o profesionalizare reală a industriei – de la investiții în traininguri și tehnologii digitale, până la formarea unor comunități de agenți care gândesc
Acum 8 ore
07:20
O tânără a ajuns la spital, după ce a fost incendiată de către concubinul său. Cazul a avut loc noaptea, 28 octombrie, în jurul orei 22:40, în localitatea Sturzovca, din raionul Glodeni, transmite pulsmedia.md. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi o tânără de 30 de ani. Aceasta se afla la domiciliu când,
07:20
În noul Parlament vor activa 12–13 comisii permanente, iar majoritatea parlamentară, Partidul Acțiune și Solidaritate, urmează să conducă cele mai importante dintre acestea. Este vorba despre Comisia economie, buget și finanțe; Comisia juridică, numiri și imunități, precum și Comisia pentru integrare europeană și politică externă, transmite Radio Moldova. Declarația a fost făcută de deputatul
07:20
Mașinile implicate în accidente rutiere vor transmite automat un apel la Serviciul 112, care va anunța locația și gravitatea. Acțiunea va fi posibilă în urma implementării proiectului Next Generation eCall, finanțat de Uniunea Europeană. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a precizat că sistemul este implementat în proporție de 60%. Astfel, acesta va conecta Republica
07:10
Fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, susține că tot mai mulți antreprenori din Moldova se confruntă cu presiuni, iar uneori acestea ar veni chiar din partea Poliției. „Putem face verificările într-un mod mai civilizat, fără mascați și fără a-i speria pe oameni", a declarat Spinu în cadrul unei emisiuni la postul N4. „O altă problemă
07:10
Schimbări la Aeroport: Zborurile trec pe pista alternativă, iar locuitorii din zonă sunt avertizați de zgomote mai puternice
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău anunță lucrări importante de modernizare: între 29 octombrie și 11 noiembrie, pista principală de decolare și aterizare va fi închisă pentru mentenanță și pentru instalarea unui nou sistem de balizaj luminos. Pe durata acestor lucrări, toate zborurile vor fi efectuate temporar pe pista alternativă, astfel încât activitatea aeroportului să se
07:10
Tragedie la Colegiul de Informatică din Chișinău: un elev de 16 ani a murit subit în sala de sport
Doliu la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău. Instituția își ia rămas-bun de la Dorin Popa, elevul de 16 ani care a decedat subit pe 27 octombrie în sala de sport. „Ne este greu să acceptăm pierderea lui Dorin…", transmit reprezentanții colegiului într-un mesaj de condoleanțe. „Cu profundă durere și tristețe,
07:10
„Familia mea credea că am înnebunit" Reacția surprinzătoare a unui turist britanic după ce a vizitat Transnistria
Regiunea separatistă din stânga Nistrului, cunoscută și sub numele de Republica Moldovenească Nistreană, a devenit magnet pentru turiștii străini. Transnistria s-a desprins de Moldova în 1990, după prăbușirea Uniunii Sovietice, dar pretinsul guvern de la Tiraspol nu este recunoscut la nivel internațional, întreaga Europă clasificând în continuare regiunea drept parte a Moldovei, relatează Euronews. Harry
07:10
Scumpiri la pompă continuă: motorina se majorează cu 11 bani pe litru de astăzi – cât va ajunge benzina
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri la carburanți, valabile de joi, 30 octombrie. Șoferii vor plăti cu 7 bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 11 bani mai mult pentru un litru de motorină. Prețurile de referință afișate de ANRE sunt: 22,71 lei/litru pentru benzină și 19,64
07:10
Construcția liniei electrice de înaltă tensiune Vulcănești – Chișinău, unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale Republicii Moldova, ar putea fi finalizată mai devreme decât termenul stabilit inițial – decembrie 2025. Ultimii piloni sunt deja instalați în apropierea Capitalei, în zona localității Brăila. Noua linie de 400 kV, cu o lungime de 157
07:10
Exod în Poliție: Tot mai mulți ofițeri părăsesc sistemul – „Ne-am pierdut încrederea în schimbare"
Tot mai mulți angajați ai Poliției din Republica Moldova părăsesc sistemul, invocând lipsa perspectivelor, promisiunile neonorate ale conducerii și epuizarea acumulată de-a lungul timpului. Printre cei care au decis recent să renunțe la uniformă se numără Mihaela Țugui, polițistă în cadrul Secției Coordonarea Activității de Urmărire Penală a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău.
07:10
Copilul încă mic, dar, în contextul familiei sale, numit copilul mai mare, poate naște sentimente nebănuite de către părinți. Așa s-a întâmplat și cu bebelușul care se pare că a fost aruncat de la geam de către sora sa de 5 ani. Este bănuit că gestul a fost făcut din gelozie, scrie dcnews.ro. Nou-născutul a
07:10
În seara zilei de 28 octombrie, un incendiu a izbucnit la complexul Woloshin Banya din Durlești. Unul dintre cele mai noi și mai moderne complexe de băi, „Taiga", a fost distrus complet de flăcări, scrie point.md. Potrivit proprietarului complexului, Dmitri Voloșin, în timpul unui test tehnic, ceva nu a mers bine și a izbucnit
07:10
Salariul minim va fi dublat în următorii ani și va depăși 10.000 de lei, iar cel mediu va crește treptat până la valoarea de 25.000 de lei. Prioritățile au fost incluse în Programul de activitate al viitorul Guvern, prezentat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu. În același timp, o prioritate a noului Guvern va fi
Acum 12 ore
07:00
„L-au dus cu o căruță la iaz și au vrut să-i dea foc". Detalii cutremurătoare despre bărbatul din Văsieni, ucis de 2 tineri
Scene de groază au avut loc la Văsieni, din raionul Telenești, unde bărbatul de 58 de ani a fost ucis cu o cruzime greu de imaginat de doi tineri. Aceștia l-ar fi dus cu o căruță lângă un iaz, la un kilometru de la sat, și ar fi încercat să-i dea foc, spun apropiații victimei.
Ieri
12:50
Candidatul la funcția de ministru al Mediului a declarat venituri de 687.000 lei și o donație de 5.000 de euro
Gheorghe Hajder este propus de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, pentru funcția de ministru al Mediului. Conform declarației sale de venit și interese personale depuse la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), Gheorghe Hajder a indicat un venit total de 687.000 de lei pentru anul 2024, relatează agora.md. Potrivit documentului depus, Hajder a obținut 394.600 de
12:50
Moldova trece la plata digitală: Trenurile și autobuzele vor avea sistem electronic de plată
Gările, autobuzele și trenurile vor fi echipate cu tehnologii moderne de plată electronică, permițând pasagerilor să cumpere bilete la bord sau online, să verifice în timp real orarele și locurile disponibile și să plătească prin card, dispozitive mobile sau numerar. Toate acestea vor fi posibile în cadrul unui proiect-pilot de modernizare a transportului interraional, rutier
07:30
Gigantul rus al petrolului Lukoil anunță că își vinde activele internaționale, după ce Trump l-a vizat direct cu sancțiuni
Gigantul petrolier rus Lukoil își va vinde activele sale din străinătate, a anunțat compania luni seară, după ce a fost lovită de sancțiunile SUA din cauza războiului din Ucraina, informează France Presse și Reuters, potrivit hotnews.ro. Președintele american Donald Trump a impus săptămâna trecută Rusiei primul său pachet semnificativ de sancțiuni, care vizează cele mai
07:20
(Video) Emilian Crețu avertizează: Ecaterina Cebotari riscă să calce pe urmele lui Ilie's Vlogs! „Își pune crucița carierei!"
Actorul și influencerul Emilian Crețu, care a realizat un pamflet pe tema divorțului Cebotari, crede că despărțirea este una reală și nu doar o strategie pentru vizualizări, cum s-au grăbit unii să creadă. Totuși, el avertizează că, dacă nu ar fi fost sinceră, cei doi și-ar pierde credibilitatea în fața internauților. În plus, Katy ar
07:20
Tragedie în Florești: Un copilaș de 2 ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână de 8 metri
Durere imensă într-o familie din Florești: un băiețel de numai 2 ani a murit după ce a căzut într-o fântână de 8 metri în satul Japca, informează IGSU. „Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani căzut într-o fântână în localitatea Japca raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat
07:20
Cobîleanski: Plahotniuc a fost sursă de inspirație, dar producția „Plaha" rămâne o ficțiune totală și un joc al imaginației!
Igor Cobîleanski, regizorul serialului „Plaha", a cărui premieră a avut loc chiar în prima zi a campaniei electorale pentru parlamentare, reiterează că producția nu are nicio valoare documentară și că toată povestea din serial este o ficțiune și un joc al fanteziilor. Deși în perioada campaniei electorale, cât au fost difuzate cele 10 episoade ale
07:20
Doliu în lumea filmului: Roman Popov, actorul din „Polițistul din Rubliovka" cunoscut drept „Мухич", a murit la doar 40 de ani
Actorul rus Roman Popov, celebru pentru rolul „Мухич" din serialul „Polițistul din Rubliovka", a decedat la vârsta de 40 de ani. Popov lupta de mai mulți ani cu un cancer cerebral agresiv și s-a stins din viață pe 28 octombrie, potrivit presei ruse. În 2018, actorul a fost diagnosticat cu o tumoră malignă la creier
07:20
O apariție surprinzătoare a stârnit curiozitatea îngrijitorilor de
07:20
ANRE anunță scumpiri la carburanți începând de astăzi , 29 octombrie: litrul de benzină va crește cu 6 bani, ajungând la 22,64 lei, iar litrul de motorină cu 13 bani, la 19,53 lei. Șoferii trebuie să-și pregătească buzunarele! Articolul Șoferii, pregătiți-vă portofelele: ANRE anunță majorări semnificative la carburanți! apare prima dată în ea.md.
07:20
Peste 800 de moldoveni au rămas fără buletinele românești: polițiștii de frontieră le-au reținut documentele! # EA.md
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno-moldovenească au rămas fără buletine după ce documentele au fost oprite la vamă. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni, actele de identitate au fost preluate de Poliția de Frontieră. Principalul motiv a fost domiciliul fictiv din România, scrie […] Articolul Peste 800 de moldoveni au rămas fără buletinele românești: polițiștii de frontieră le-au reținut documentele! apare prima dată în ea.md.
07:20
România trece de anul viitor la un sistem de taxare a transportului greu pe rutier pe bază de distanță parcursă, față de rovinietele actuale care sunt pe perioade limitate de timp. Astfel, țara se va alinia celorlalte state europene din jur care au deja de mult timp astfel de sisteme de taxare. Tarifele stabilite, însă, […] Articolul România schimbă regulile pentru TIR-uri: vinieta dispare, intră taxa pe distanța parcursă! apare prima dată în ea.md.
07:20
„Lăsați burnout-ul la o parte”. Noi detalii despre moartea lui Sergiu Opaeţ: era internat cu o boală pulmonară, iar în ultimele zile medicul nu l-ar fi vizitat # EA.md
Moartea prematură a lui Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, continuă să stârnească reacții. În timp ce spațiul public a fost inundat de discuții despre epuizarea profesională a cadrelor didactice, apropiații tânărului susțin totul s-a întâmplat din cauza unei boli pulmonare tratate necorespunzător și a nepăsării din sistemul medical, scrie […] Articolul „Lăsați burnout-ul la o parte”. Noi detalii despre moartea lui Sergiu Opaeţ: era internat cu o boală pulmonară, iar în ultimele zile medicul nu l-ar fi vizitat apare prima dată în ea.md.
07:20
„Mama și sora l-au ucis pe tata”. Istoria halucinantă de viață a lui „Ion”, despre abuz sexual în copilărie, foame și violență # EA.md
De la vârstă fragedă, un chișinăuian, care a dorit să-și păstreze anonimatul, numindu-se Ion, a trăit într-o casă unde foamea, frica și abuzul erau cotidiene, scrie UNIMEDIA. Despre traumele copilăriei – de la agresiuni sexuale din partea surorii, la violența și alcoolismul mamei, care l-au marcat profund și secretele familiei, care au continuat să-l bântuie […] Articolul „Mama și sora l-au ucis pe tata”. Istoria halucinantă de viață a lui „Ion”, despre abuz sexual în copilărie, foame și violență apare prima dată în ea.md.
07:10
„Magnatul imobiliar” și „zâna Aloe Vera”, Teodor și Marina Cârnaț, părinți a 10 copii, au recunoscut că nu duc chiar viața de lux pe care o afișează. După ce soțul i-a dăruit Marinei un Mercedes S 580 de peste 200.000 de euro, familia a rămas aproape fără bani și acum se chinuie să achite facturile. […] Articolul Mercedes de lux, buzunare goale! Marina Cârnaț spune tot: „I-am zis clar, vinde-o!” apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Vino la Negureni să plantăm copaci! Emilian Crețu te așteaptă – vezi când poți să te alături acțiunii de împădurire! # EA.md
Emilian Crețu, actor, prezentator și influencer, îi invită pe moldoveni să se alăture acțiunii de împădurire a satului său natal, Negureni, Telenești. Pe 22 noiembrie, cei care vor veni îl vor ajuta să transforme zona într-un parc de 10 hectare ce îi va purta numele și într-o pădure de 35 de hectare. Pentru a marca […] Articolul (Video) Vino la Negureni să plantăm copaci! Emilian Crețu te așteaptă – vezi când poți să te alături acțiunii de împădurire! apare prima dată în ea.md.
07:10
Scandal la liceu în Bălți: Un băiat de 12 ani a ajuns la spital, după ce a fost bătut de doi colegi! # EA.md
Un elev de clasa a V-a de la un liceu din Bălți a ajuns la spital cu mai multe traumatisme, după ce doi colegi mai mari l-ar fi agresat fizic. Incidentul s-a petrecut pe 22 octombrie. „Confirmăm faptul că Poliția a fost sesizată la data de 22 octombrie privind investigarea unui caz care ar […] Articolul Scandal la liceu în Bălți: Un băiat de 12 ani a ajuns la spital, după ce a fost bătut de doi colegi! apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
O tragedie cumplită a lovit o familie de moldoveni stabilită de peste 20 de ani în Italia. Pe 23 octombrie, trei membri ai familiei Bălănuță – tatăl, mama și fiica – au fost găsiți fără viață în locuința lor de pe via Cesare Battisti. Lângă ei, fără suflare, a fost găsită și pisica familiei. […] Articolul Tragedie în Italia: Cine erau moldovenii găsiți fără viață în locuință apare prima dată în ea.md.
07:20
Președintele Maia Sandu a avertizat că, după alegerile recente din regiune, Federația Rusă își revizuiește strategia și va continua să intervină în procesele politice din mai multe țări, inclusiv în Republica Moldova. Potrivit Maiei Sandu, Moscova își va redirecționa atenția către alte țări unde urmează alegeri, încercând să mențină controlul și influența în spațiul […] Articolul Maia Sandu: Rusia își schimbă tactica de influență și nu va lăsa Moldova să fie liniștită apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul vicepremier și expert independent Alexandru Muravschi a declarat că Moldova nu se va confrunta cu nicio criză energetică și cetățenii vor trece cu bine peste iarnă. Totuși, el a precizat că, pentru moment, nu există motive speciale pentru reducerea tarifelor la gazele naturale. Comentând informațiile potrivit cărora ANRE ar putea revizui tarifele la […] Articolul Muravschi: Moldova scapă de criza energetică, dar prețul gazului rămâne neschimbat apare prima dată în ea.md.
07:20
Ministerul Transporturilor din România a aprobat construirea unui nou pod peste Prut, la Albița, care va asigura legătura directă între România și Republica Moldova. Acesta va fi al doilea pod nou cu patru benzi de circulație după podul din Ungheni, care face parte din autostrada A8 și a cărui construcție ar trebui să fie […] Articolul Moldova și România, unite printr-un nou pod modern cu patru benzi apare prima dată în ea.md.
07:20
Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru turiștii din întreaga lume: în ultimul an, numărul vizitatorilor străini a crescut cu peste 44%. Fenomenul este confirmat și de evenimente precum Big Fam Trip Moldova, un tur informațional ajuns la cea de-a doua ediție, care a reunit participanți din China, Dubai, India, Israel și Ucraina, transmite […] Articolul Străinii fascinați de Moldova: „Totul aici e minunat – mâncare, oameni, patrimoniu” apare prima dată în ea.md.
07:20
„Cei mai buni sunt deja ocupați” – Grosu despre dificultatea de a găsi profesioniști în Guvern # EA.md
Președintele Partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS) și proaspăt reales în funcția de președinte al Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre modul în care a fost aleasă candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, cine decide componența viitorului Guvern și care este rolul președintei Maia Sandu în acest proces. Președintele PAS explică de ce nu […] Articolul „Cei mai buni sunt deja ocupați” – Grosu despre dificultatea de a găsi profesioniști în Guvern apare prima dată în ea.md.
07:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că mama sa are o pensie de 3 300 de lei. „Eu nu aș vrea să i-o ridic la 6 600?”, a declarat oficialul la o emisiune de la Zdg. Grosu a fost întrebat cum vede colaborarea cu opoziția, în contextul unor propuneri venite din partea acesteia. „Mama primeste 3 […] Articolul (Video) Grosu întreabă retoric: „Mama are 3.300 lei pensie – nu ar fi bine să fie 6.600?” apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) „Tot internetul e plin de divorțuri, dar eu…” Dan Meșină, gest emoționant: încearcă să reînvie iubirea cu mama fiului său # EA.md
În mijlocul valului de zvonuri legate de divorțul soților Cebotari și al pamfletelor care au circulat recent, afaceristul Dan Meșină a surprins pe toată lumea cu o decizie neașteptată. În ultimele săptămâni, acesta a fost văzut în compania Jenikăi Guțu, dar uite că recent a fost surprins în parcarea unui centru comercial cu un buchet […] Articolul (Video) „Tot internetul e plin de divorțuri, dar eu…” Dan Meșină, gest emoționant: încearcă să reînvie iubirea cu mama fiului său apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Amintiri din trecut: Dan Ioniță, aproape de scandal cu Nina Crețu: tentativa de flirt a stârnit panică # EA.md
Afaceristul Dan Ioniță a făcut dezvăluiri șocante despre trecutul său furtunos, înainte de copil și căsătorie, în cadrul proiectului YouTube „Arde”. El a povestit cum a cunoscut-o pe influencera Nina Crețu, una dintre cele mai râvnite burlăcițe de azi, și a recunoscut că gestul său a speriat-o pe tânăra care atunci era minoră. S-a întâmplat […] Articolul (Video) Amintiri din trecut: Dan Ioniță, aproape de scandal cu Nina Crețu: tentativa de flirt a stârnit panică apare prima dată în ea.md.
07:10
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, și-a exprimat intenția de a face parte din componența noului Guvern ce urmează a fi învestit în perioada următoare. Anunțul a fost făcut chiar luni, în cadrul ședinței Primăriei. „Cât privește Chișinăul, unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni, aproape jumătate din populația Republicii Moldova, ar fi legal, […] Articolul Ceban țintește Guvernul: Este legal ca primarul Capitalei să devină membru al Executivului! apare prima dată în ea.md.
07:10
„În 5 minute te uită toți, iar tu lupți pentru 5 minute din viață” – Ultimul mesaj al directorului din Teleșeu, de pe patul de spital # EA.md
Ultima postare a directorului gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, Sergiu Opaeț, care s-a stins din viață la doar 35 de ani, circulă acum pe rețelele sociale, distribuită de cei care l-au cunoscut și apreciat, scrie UNIMEDIA. Internauții își exprimă durerea pentru pierderea imensă și subliniază că decesul subit al tânărului director este […] Articolul „În 5 minute te uită toți, iar tu lupți pentru 5 minute din viață” – Ultimul mesaj al directorului din Teleșeu, de pe patul de spital apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Anastasia Nichita, supărată după comparația cu Constantin Țuțu: „Din cauza unor derapaje, suferim toți sportivii” # EA.md
Deputata PAS și campioana Anastasia Nichita reacționează: supărată după ce a fost comparată cu fostul deputat PD, Constantin Țuțu, ea atrage atenția că „din vina unor persoane, suferă toți sportivii”. „Pe data de 22 octombrie a fost prima ședință a Parlamentului și eu am avut ocazia să fiu prezentă acolo deja în calitatea de […] Articolul (Video) Anastasia Nichita, supărată după comparația cu Constantin Țuțu: „Din cauza unor derapaje, suferim toți sportivii” apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Teribil moment filmat la Ialoveni: Mașină de taxi intră în plină viteză într-o răscruce # EA.md
Un accident grav a avut loc la intrarea în localitatea Bardar. Șoferul unui Ford a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent într-o răscruce, potrivit informațiilor preliminare. „În seara zilei de 26 octombrie, în jurul orei 19:30, poliția din Ialoveni a fost sesizată despre producerea unui accident rutier la intrarea în localitatea Bardar. Ajunși […] Articolul (Video) Teribil moment filmat la Ialoveni: Mașină de taxi intră în plină viteză într-o răscruce apare prima dată în ea.md.
07:10
Vloggerul Daniel Rachier, creatorul proiectului „Pe patru roți”, a dezvăluit că sportivul Victor Muntean, cunoscut online ca „Caras”, i-ar fi cerut 150 de euro pentru a participa la show. „O sumă atât de mică… mie mi-ar fi rușine să cer așa ceva”, a spus Rachier în emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte” de la UNIMEDIA. […] Articolul Cât i-ar fi cerut Caras lui Daniel Rachier pentru „Pe patru roți”: „Mie mi-ar fi rușine” apare prima dată în ea.md.
07:10
Și de această dată, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare. Inculpatul este reprezentat de trei avocați la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Este vorba despre Lucian Rogac, Ion Vîzdoagă și o apărătoare din oficiu, transmite tv8.md. La ședința de luni au fost audiate două persoane în calitate de […] Articolul Ședință fără Plahotniuc: Doi martori audiați în continuarea anchetei apare prima dată în ea.md.
27 octombrie 2025
17:30
Un micuț de 1 an și jumătate era cât pe ce să se prăbușească într-o groapă acoperită cu frunze, pe teritoriul Spitalului Clinic Republican. Cazul a fost raportat pe rețelele de socializare. Copilul a fost salvat de un tânăr care trecea pe alături. Din spusele martorilor, bărbatul a sărit peste gard și a oferit ajutor, […] Articolul Un bebeluș de un an, scos la timp din ghearele morții lângă Spitalul Republican apare prima dată în ea.md.
13:00
(Video) „Au fost foarte multe lacrimi, discuții dar…” Katy Black, răspunsul oficial la toate zvonurile și comentariile despre divorț # EA.md
După valul de comentarii și speculații legate de divorțul ei, Katy Black a decis să rupă tăcerea. Într-un mesaj sincer și emoționant, artista vorbește despre lacrimi, discuții și momentele dificile prin care a trecut, oferind răspunsuri clare tuturor zvonurilor și aberațiilor care au circulat. Totuși, tânăra nu a divulgat care este motivul divorțului. Articolul (Video) „Au fost foarte multe lacrimi, discuții dar…” Katy Black, răspunsul oficial la toate zvonurile și comentariile despre divorț apare prima dată în ea.md.
12:50
