Liceenii își pot alege aceeași disciplină pentru teză în ambele semestre ale unui an de studiu
#diez, 28 octombrie 2025 17:15
Din anul de învățământ 2025/2026, elevii de liceu își vor putea alege în ambele semestre aceeași disciplină pentru teză. Este vorba despre materia la solicitare. Un ordin în acest sens a fost semnat de secretara generală de stat a Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu.
• • •
Acum 30 minute
17:15
Victor Nistorică este brutar, un om care a ales să-și construiască viitorul acasă, în Republica Moldova, prin muncă și prin respect față de tradițiile care unesc comunitățile. Acesta povestește că zi de zi frământă aluat și coace plăcinte – o muncă grea, dar plină de satisfacție, pentru că știe că rezultatul ajunge pe mesele oamenilor și aduce familia împreună.
17:15
Salarii medii de 25.000 de lei. Ce promisiuni pentru tineri se găsesc în programul noului Guvern # #diez
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat pe 28 octombrie numele tuturor persoanelor care ar urma să facă parte din echipa sa. Tot atunci, acesta a făcut public și programul de activitate al viitorului Guvern. Pentru că suntem un portal de știri dedicat tinerilor, îți arătăm care dintre promisiunile noului Cabinet te pot viza direct.
17:15
Acum 2 ore
16:15
Câți adulți au beneficiat de cursuri gratuite de română în prima jumătate a anului 2025 și câți le urmează acum # #diez
Ministerul Educației și Cercetării a publicat ultimele cifre referitoare la Programul Național de Învățare a Limbii Române în 2025. În prima etapă, finalizată la 30 iunie, 6.141 de adulți au absolvit cursurile gratuite. În etapa a doua, aflată în derulare, participă 2.140 de persoane.
Acum 4 ore
15:15
Maib continuă să încurajeze inovația și colaborarea dintre mediul academic, public și privat, sprijinind în calitate de partener strategic DATASTORM 2025 – inovație prin date, un eveniment dedicat științei datelor, analizei statistice, inteligenței artificiale și tehnologiilor emergente.
15:15
Cindi – asistentul AI care procesează orice document medical și îți oferă explicația pe înțelesul tău # #diez
Cindi este o platformă AI care analizează teste medicale de laborator, oferind informații și recomandări pentru sănătate optimă. Tot ce trebuie să faci e să încarci rezultatul medical și vei primi explicația pe înțelesul tău în 60 de secunde.
14:15
Cine ar putea face parte din noul Guvern. Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru, a făcut publică lista # #diez
Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a prezentat numele tuturor persoanelor care au acceptat să facă parte din echipa sa. Nouă persoane dintre foștii miniștri se regăsesc în listă: opt în aceleași fotolii, iar unul – în calitate de Secretar General.
Acum 6 ore
13:15
Biletele pentru cursele interraionale, adică între raioane, vor putea fi achiziționate mai simplu și rapid. Autoritățile din Republica Moldova lansează un proiect pilot care introduce sisteme moderne de plată fără contact în gările auto și feroviare, maxi-taxi-uri, autobuze și trenuri. Anunțul a fost făcut de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
12:15
Studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova au consemnat aniversarea a 80-a de la fondarea Almei Mater prin Maratonul 80 de ani – 80 de kilometri. Evenimentul sportiv a fost organizat de către Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină (ASRM) din Moldova, pe data de 18 octombrie 2025.
12:15
20 de profesori din Republica Moldova învață să utilizeze inteligența artificială în cadrul unui program din Coreea de Sud # #diez
20 de profesori din Republica Moldova își dezvoltă competențele digitale în cadrul programului de formare Digital Education Support – Jeju ICT Training for Moldovan Teachers, desfășurat în perioada 23-31 octombrie la Jeju, Coreea de Sud. Informația a fost comunicată de către Ministerul Educației și Cercetării.
Acum 8 ore
11:15
„Mai bine în colibă pe deal, decât cu el în casă.” Cum am învins violența domestică la 22 de ani # #diez
Când eram copil, nu știam că ceea ce se întâmplă în familia mea se numește violență domestică. Credeam că așa și trebuie să fie: tata să strige, mama să plângă, iar eu să suport. Totuși, la vârsta de 19 ani, am înțeles că nu putem merge mai departe împreună și am fost cel care a inițiat divorțul părinților. Au urmat trei ani de teroare – schimburi de chirii, ședințe de judecată, plângeri la poliție –, ca până la urmă să simt cum miroase libertatea. Vreau să vă povestesc istoria mea care s-a petrecut acum mai bine de un deceniu, pe când aveam 19 ani. Prin propria experiență vreau să arăt că, chiar și tânăr fiind, poți face față unui asemenea fenomen și să îți aperi mama de agresor.
11:15
Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a prezentat numele a încă trei persoane care au acceptat să facă parte din echipa sa. Astfel, se cunoaște cine ar putea conduce Ministerul Mediului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și cine ar putea prelua funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat.
11:15
Victoria Gulpe este fondatoarea „Granoleya Mix" și beneficiară a programelor ODA, care au sprijinit dezvoltarea afacerilor locale și creșterea competitivității lor pe piață. Ea crede că parcursul european al Moldovei oferă încrederea că munca fiecăruia contează și că țara poate să se dezvolte acasă, prin oameni dedicați și prin respect pentru comunitate.
11:15
Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova vor primi burse de studii din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare.
11:15
USMF „Nicolae Testemiţanu” a celebrat „80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană” # #diez
La 23 octombrie 2025, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova a celebrat „80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană".
10:15
Turiștii vor putea descoperi Moldova chiar din clipa în care vor intra în țară, cu ajutorul Village Travel Bot # #diez
Village Travel Bot, instrumentul digital inovator dezvoltat de AO „InnoVillage" și sprijinit de Uniunea Europeană, își continuă colaborarea cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova printr-o extindere a vizibilității la nivel național. Datorită parteneriatului, informații despre platformă vor fi difuzate în mai multe puncte vamale de frontieră: Aeroportul internațional „Eugen Doga", Leușeni și Sculeni, oferindu-le oaspeților țării posibilitatea de a descoperi destinații autentice din Moldova chiar din momentul intrării în țară.
Acum 24 ore
17:45
(video) Proiectul #YouthEconomy a ajuns la a doua ediție. Lecția de business pe care nu o înveți din cărți # #diez
Patru mentori de top, 27 de elevi curajoși și o zi în care s-au pus la cale idei de business. Matematica celei de-a doua ediții a proiectului YouthEconomy, powered by iute Moldova, care s-a desfășurat în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova, Colegiul Național de Comerț al ASEM și Junior Achievement Moldova.
17:45
Vrei să câștigi un telefon, o tabletă sau un ceas inteligent? Participă la concurs și desenează cum înțelegi securitatea electrică # #diez
Elevii de clasele primare și de gimnaziu din Moldova pot participa la un concurs de creație prin care sunt încurajați să arate cum văd securitatea electrică. Tinerii pot participa cu un desen realizat în orice tehnică.
Ieri
16:45
Elevii claselor a X-a pot învăța timp de doi ani la o școală privată din Marea Britanie. A început concursul pentru bursele HMCP # #diez
Școala de limbă engleză ISCEO invită elevii claselor a X-a să se înscrie la un concurs unde vor avea oportunitatea să câștige o bursă de studii în Marea Britanie pentru doi ani. Tinerii vor putea concura pentru obținerea bursei HMCP, care oferă atât finanțare completă, cât și redusă.
16:45
Am participat la jurizarea celor mai bune jocuri video din Estul și Centrul Europei și vă spun cum a fost # #diez
În orașul Poznań din Polonia, în cadrul Gaming Industry Conference, a avut loc gala CEEGA Awards unde au fost nominalizate cele mai bune jocuri video din Centrul și Estul Europei. Am participat în calitate de jurat și vă spun cum a fost această experiență.
15:45
Vrei să-ți crești afacerea? Participă la Empower Locals 2025 și învață cum să treci de la local la global # #diez
Cum scalăm o afacere locală la nivel global? Cum construim echipe eficiente, atragem parteneri de încredere și pregătim businessul pentru integrarea în piața europeană? Răspunsurile le veți afla la conferința Empower Locals 2025, pe 20 noiembrie, la Urban Business Center.
14:45
Consiliul de Supraveghere al maib l-a desemnat pe Macar Stoianov drept succesor al lui Giorgi Shagidze în funcția de Președinte # #diez
Maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, anunță că Macar Stoianov, în prezent vicepreședinte și curator al Diviziei Finanțe, a fost desemnat de Consiliul de Supraveghere pentru a prelua funcția de Președinte (CEO) al băncii, sub rezerva aprobării Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
13:45
Școlile din Republica Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Actualmente, 403 instituții sunt conectate la platforma MPay și pot primi donații.
13:45
Cum s-au desfășurat primele patru concerte din cadrul celei de-a X-a ediții a Festivalului „Moldo Crescendo” # #diez
După concertele care au deschis cea de-a X-a ediție a Festivalului „Moldo Crescendo", publicul din Chișinău a trăit deja primele metamorfoze prin muzică. Publicul a reușit să simtă rafinamentul clasic al serii de deschidere de la Sala cu Orgă, energia spectaculoasă a concertului din Arena Mică a Circului, vibrațiile urbane ale serii dedicate lui Philip Glass în MAIB Park și bucuria concertului pentru micii spectatori de la Casa de Cultură a USM. Tinerii muzicieni au adus zâmbete celor mai tineri melomani, iar muzica a transformat orașul într-un spațiu viu al artei și al redescoperirii.
13:45
Copilul tău învață la o școală din Chișinău? Completează un chestionar despre starea sa de bine și relația cu profesorii # #diez
Dacă ai un copil sau mai mulți care învață la o școală din capitală, ești încurajat(ă) să completezi un chestionar despre starea de bine a elevilor și relația acestora cu cadrele didactice. Totodată, cu ajutorul răspunsurilor, autoritățile de la Chișinău vor să identifice instituțiile în care se colectează ilicit bani.
12:30
Cum a cheltuit MEC o parte dintre cele 98 de milioane de lei retrase din bugetul Chișinăului # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că a cheltuit 57,9 milioane de lei dintre cele 98,6 milioane de lei retrase anterior din bugetul Chișinăului pentru dotarea cantinelor școlare din Capitală. Ministerul menționează că pentru celelalte 40 de milioane de lei rămase au fost lansate deja proceduri de achiziții.
11:30
Nouă tineri din Moldova au fost premiați la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori # #diez
Două echipe de tineri din Republica Moldova au participat la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori – IOAAjr 2025. Echipele au fost formate din 10 elevi și patru lideri de echipă.
11:30
Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa” # #diez
Nadejda Cornețel este directoarea executivă a companiei BeSweet, un brand născut din dorința de a aduce gustul biscuiților moldovenești mai aproape de oameni și de a-l face cunoscut și peste hotare.
10:30
Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a prezentat numele a altor trei persoane care au acceptat să facă parte din echipa nouă de miniștri. Astfel, se cunoaște cine ar putea conduce Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și cine ar putea prelua funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare.
10:30
Relații armonioase, bazate pe respect. Tânăra generație, mai informată despre combaterea normelor sociale dăunătoare # #diez
Considerarea emoțiilor și sentimentelor partenerului, tratarea unei persoane cu respect și empatie sau hărțuirea pe rețelele sociale. Au fost exemplificate câteva situații care pot interveni în cadrul interacțiunilor interpersonale sau în dinamica relațiilor sociale.
10:30
(video) Farmacia Familiei redefinește frumusețea la Beauty Autumn Expo 2025 cu reduceri și multe surprize # #diez
Cochetă, elegantă, rafinată sau îndrăzneață – tu alegi! La Beauty Autumn Expo, Farmacia Familiei și DITA Hyper Farmacie te așteaptă cu peste 10.000 de produse de la branduri internaționale.
10:30
Cum începi o carieră în domeniul business și administrare dacă ai studiat peste hotare. Ce oportunități există și care sunt primii pași pentru lansarea unei afaceri # #diez
Principalul avantaj al studiilor în business și administrare este diversitatea oportunităților de care poți beneficia când mergi în piața muncii. Deși natura generală a domeniului este confirmată chiar și de către specialiști, acesta îți oferă acces la numeroase poziții în funcție de interesul și pasiunea ta. În cadrul celei de-a patra ediții a proiectului lansat de #diez – Moldova Brain Gain – în colaborare cu Ambasada Țărilor de Jos, încurajăm tinerii care studiază peste hotare să contribuie cu idei noi la câmpul de muncă autohton. Pentru a înțelege cum are loc debutul într-o carieră, ne-am propus să prezentăm perspectivele de angajare care există acasă în cele mai populare domenii academice despre care studenții moldoveni învață în străinătate. Dacă ai studiat în domeniul business și administrare și te întrebi cum îți poți valorifica potențialul în Republica Moldova, atunci acest material este pentru tine.
26 octombrie 2025
18:15
Tu ți-ai făcut planurile pentru săptămâna viitoare? Între 27 octombrie și 2 noiembrie la Chișinău vor avea loc mai multe evenimente. În acest articol am selectat cinci manifestații la care poți să mergi, printre care un marș, un festival și concerte.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:15
Dacă susții examenele de bacalaureat în acest an de studii, ai deschis materialul potrivit. Sesiunea de bac include mai multe etape – publicarea testelor de exersare, susținerea pretestărilor și a examenelor, publicarea rezultatelor – și fiecare are o perioadă de desfășurare. Fiecare dintre aceste etape are propriul calendar, iar cunoașterea lui din timp te poate ajuta să-ți organizezi mai ușor pregătirea pentru bac. Сообщение BAC 2026: când vor avea loc pretestările și pe ce dată vor fi anunțate rezultatele finale появились сначала на #diez.
16:15
Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a prezentat numele a trei persoane care au acceptat să facă parte din echipa de miniștri. Astfel, se cunoaște cine ar putea conduce Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției și Ministerul Culturii. Сообщение Cine sunt cei trei candidați propuși pentru a face parte din noul Guvern появились сначала на #diez.
15:15
Să îți notezi gândurile poate părea o provocare, mai ales când te simți copleșit(ă) de emoții negative. Scrisul într-un jurnal personal poate deveni un instrument în lupta cu tristețea, emoțiile negative sau depresia, pentru că îți oferă un spațiu sigur pentru a explora ceea ce simți cu adevărat, menționează într-o postare Ministerul Educației și Cercetării. Сообщение Cum începi un jurnal personal și care sunt beneficiile acestuia появились сначала на #diez.
14:15
Un cuplu revenit în Moldova după 10 ani petrecuți în Germania a decis să repare un izvor din capitală # #diez
Nichifor și Elena Mîțu au decis să repare din proprie inițiativă Izvorul „Prieteniei” din capitală. Primăria Chișinău menționează că cuplul au revenit în Republica Moldova după ce au locuit 10 ani în Germania. Сообщение Un cuplu revenit în Moldova după 10 ani petrecuți în Germania a decis să repare un izvor din capitală появились сначала на #diez.
13:15
BAC 2026: subiectele eseurilor de civilizație la examenul de limba engleză în ultimii 14 ani # #diez
Unul dintre exercițiile de la examenul de bacalaureat la limba străină este redactarea unui scurt articol pe un subiect cultural. Completarea sarcinii este importantă, fiindcă nu doar că îți poate aduce 30 de puncte, dar și demonstrează nivelul tău de cunoștințe despre cultura engleză sau americană. Sunt mai multe teme pe care trebuie să le iei în considerare când te pregătești pentru examen, iar #diez îți vine în ajutor. Сообщение BAC 2026: subiectele eseurilor de civilizație la examenul de limba engleză în ultimii 14 ani появились сначала на #diez.
12:15
În săptămâna care urmează, temperaturile în Moldova scad cu câteva grade, dar încă se mențin ușor ridicate. În funcție de zonă, vom avea între 10 și 18 °C pe timp de zi. Pe timp de noapte, minimele vor ajunge a 2 °C. Сообщение Temperaturile calde se mențin? Care este prognoza meteo pentru săptămâna care vine появились сначала на #diez.
11:15
Ceremonia ceaiului japonez sau atelier de ikebană: la Chișinău au loc mai multe activități prin care să descoperi cultura niponă # #diez
Dacă vrei să descoperi cultura japoneză, în perioada 25 octombrie – 11 noiembrie ești așteptat(ă) la câteva activități interactive, ateliere și prezentări. Ambasada Japoniei în Moldova organizează „Zilele culturii japoneze”, în cadrul cărora au loc mai multe evenimente dedicate Țării Soarelui Răsare. Сообщение Ceremonia ceaiului japonez sau atelier de ikebană: la Chișinău au loc mai multe activități prin care să descoperi cultura niponă появились сначала на #diez.
11:15
Lista celor mai solicitate discipline opționale în clasele primare în anul de studiu 2025/2026 # #diez
La sfârșitul anului trecut de învățământ, părinții elevilor din clasele primare au ales ce discipline opționale urmează să studieze copiii lor în 2025/2026. Potrivit regulamentului, selecția se face dintr-o listă mai lungă propusă de profesori, în funcție de specialiștii angajați în instituție. Сообщение Lista celor mai solicitate discipline opționale în clasele primare în anul de studiu 2025/2026 появились сначала на #diez.
25 octombrie 2025
18:45
Un scurtmetraj moldovenesc a fost desemnat cel mai bun la un festival din România. Când va fi proiectat la Chișinău # #diez
Scurtmetrajul realizat de regizoarea Kristina Jacot din Chișinău a fost desemnat câștigător al premiului pentru cel mai bun film la Festivalul de Film Documentar fARAD, desfășurat recent în România. Producția, întitulată We Lived Slowly in Times of Peace, constituie un video-poem și combină versurile poetei Tatev Chakhian cu imagini din arhiva Prelinger. Сообщение Un scurtmetraj moldovenesc a fost desemnat cel mai bun la un festival din România. Când va fi proiectat la Chișinău появились сначала на #diez.
18:45
Artiștii și lucrători culturali din Moldova pot obține burse de stagiu în Viena. Până când vă puteți înscrie # #diez
Ministerul Culturii din Austria a lansat programul Focus International Moldova 2026, care oferă șase burse de stagiu de câte două luni fiecare la instituții culturale de top din Viena. Programul se adresează artiștilor și lucrătorilor culturali din Republica Moldova, cu vârsta de până la 40 de ani. Сообщение Artiștii și lucrători culturali din Moldova pot obține burse de stagiu în Viena. Până când vă puteți înscrie появились сначала на #diez.
14:45
Toamna este anotimpul perfect pentru a savura o ceașcă de ceai sau cafea aromată. Totuși, fără ceva dulce, parcă nu e completă experiența. Având în vedere acest fapt, am adunat în articol câteva localuri și magazine din Chișinău de unde ați putea procura deserturi delicioase și mai puțin obișnuite – trompe-l’œi. Сообщение Unde găsești deserturi în formă de lămâie, căpșună sau vișine în Chișinău появились сначала на #diez.
13:45
România vrea să aloce mai puțini bani pentru olimpiadele școlare. Care este scopul modificării # #diez
Ministerul Educației și Cercetării din România (MEC) propune reducerea numărului de elevi care pot participa la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, anunță Edupedu. Măsura ar viza eliminarea locurilor suplimentare prin care, până acum, se calificau elevi cu punctaje apropiate de cele ale primilor clasați. Scopul principal al modificării ar fi reducerea cheltuielilor din bugetul ministerului, în contextul deficitului bugetar. Сообщение România vrea să aloce mai puțini bani pentru olimpiadele școlare. Care este scopul modificării появились сначала на #diez.
12:45
Nadejda Cazacioc, profesoara anului 2025, despre utilizarea AI la lecții, chimia aplicativă și premiul de 50.000 de lei # #diez
De 13 ani predă chimia la școală, urmează un program de doctorat și este profesoară la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Vorbim despre Nadejda Cazacioc, laureata premiului mare la concursul republican „Pedagogul anului” din acest an. Adeptă a lecțiilor aplicative, Nadejda îi motivează pe elevi să învețe chimia prin exemple din viața de zi cu zi. Într-un interviu, ne-a povestit despre cum integrează inteligența artificială la lecții, despre ce a motivat-o să participe la concursul din acest an și despre cum vede ea rolul unui profesor în societate. Сообщение Nadejda Cazacioc, profesoara anului 2025, despre utilizarea AI la lecții, chimia aplicativă și premiul de 50.000 de lei появились сначала на #diez.
11:45
Stagii plătite la Parlamentul European pentru tinerii moldoveni. Vei avea ocazia să lucrezi la Bruxelles, Luxemburg sau Strasbourg # #diez
Parlamentul European lansează un nou apel de înscriere pentru stagiile plătite Schuman. Datorită acestei oportunități, ai ocazia să activezi în unul dintre sediile oficiale ale legislativului european din Bruxelles, Luxemburg, Strasbourg sau în birourile de legătură ale instituției din statele membre. Сообщение Stagii plătite la Parlamentul European pentru tinerii moldoveni. Vei avea ocazia să lucrezi la Bruxelles, Luxemburg sau Strasbourg появились сначала на #diez.
10:45
(video) O tânără din Moldova a întors trei scaune la „Vocea României”. Ce piesă a interpretat și cu cine urmează să lucreze # #diez
Moldoveanca Mădălina Țurcan, originară din satul Condrița, a reușit să treacă în etapa următoare a concursului televizat de talente de peste Prut „Vocea României”. Tânăra a interpretat o piesă în limba engleză – Never forget you. Сообщение (video) O tânără din Moldova a întors trei scaune la „Vocea României”. Ce piesă a interpretat și cu cine urmează să lucreze появились сначала на #diez.
24 octombrie 2025
18:30
Ultimul weekend din octombrie aduce o mulțime de evenimente culturale: festivaluri de muzică, spectacole de teatru, comedii și petreceri tematice. Fie că ești pasionat(ă) de artă, muzică sau relaxare, sigur vei găsi ceva pe gustul tău. Сообщение Tu ce faci în ultimul weekend din octombrie? Câteva evenimente la care să mergi появились сначала на #diez.
18:30
În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2025, au fost identificate 2.281 de cazuri de discurs sexist în 33 de zile de monitorizare, conform raportului Asociației Gender-Centru, realizat sub egida Platformei pentru Egalitate de Gen. Analiza a vizat 11.711 postări online ale candidaților din 19 partide și independenți. Сообщение Discurs sexist în campania electorală: au fost identificate peste 2.200 de cazuri появились сначала на #diez.
