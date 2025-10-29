TUDNORD-LUX SRL investește în energie verde cu sprijinul produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK”.
#diez, 29 octombrie 2025 17:45
Compania TUDNORD-LUX SRL din raionul Drochia, cunoscută pentru mobilierul său elegant destinat birourilor și magazinelor, a făcut un pas important spre sustenabilitate.
Compania TUDNORD-LUX SRL din raionul Drochia, cunoscută pentru mobilierul său elegant destinat birourilor și magazinelor, a făcut un pas important spre sustenabilitate.
Aurelia Tomșa este doctor în științe economice și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dedicată formării noilor generații și dezvoltării economice a Republicii Moldova.
Ronin Terente este poet și actor, un artist care a ales să-și exprime trăirile prin versuri și prin teatru. Poezia și scena sunt pentru el forme prin care comunică emoții, dând viață personajelor și împărtășind sensibilitatea proprie cu publicul.
HERB s-a deschis la Shopping MallDova: un nou concept de multibrand store cu cele mai dorite branduri de suplimente și cosmetice # #diez
Compania HERB își extinde prezența offline și deschide un nou magazin în centrul comercial Shopping MallDova. Cunoscută pentru selecția sa premium de suplimente alimentare și cosmetice, compania aduce în inima capitalei un concept modern de multibrand store, dedicat celor care își doresc un stil de viață sănătos și echilibrat.
Laurențiu Palii este student, olimpic și premiant la ISEF, dedicat promovării științei și inovației în Republica Moldova. „Am adus acasă experiența din competițiile internaționale, unde Europa și lumea întreagă arată ce înseamnă excelența și rigoarea științifică. Pentru mine, cercetarea și inovația nu sunt doar medalii sau diplome, ci o investiție în viitorul țării mele, în educație și în încrederea că Moldova poate concura cu cele mai dezvoltate state", afirmă Laurențiu.
Munteanu, despre includerea primarului Capitalei în Guvern: „Nu mi se pare o idee rațională” # #diez
Alexandru Munteanu, candidat la funcția de prim-ministru, a menționat că nu i se pare „rațională" includerea primarului Capitalei în componența Guvernului. Acesta a spus că nu cunoaște un astfel de precedent în practicile europene și aplicarea sa ar fi ineficientă.
Doi elevi din Moldova au obținut locul 1 la un concurs global de Inteligență Artificială după ce au creat o aplicație de rezolvare a problemelor școlare # #diez
Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, tineri din Republica Moldova, au câștigat locul 1 la concursul global de Inteligență Artificială organizat de compania americană Intel. Este al doilea an consecutiv când o echipă de la noi din țară câștigă premiul întâi la această competiție.
Continuitate, profesionalism și viziune: Ion Bodnariuc, noul decan al Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi # #diez
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi pășește într-o nouă etapă a afirmării sale academice, continuând tradiția performanței printr-o viziune modernă și orientată spre viitor. În ședința Senatului Universității Tehnice a Moldovei din 28 octombrie 2025, conf. univ., dr. Ion Bodnariuc, actualul șef al Departamentului Bazele Proiectării Mașinilor, a fost ales în funcția de decan al FIMIT pentru mandatul 2025-2030, cu 39 de voturi „pro" și 18 „contra". Cu o experiență universitară de peste 25 de ani, distinsul cadru didactic își propune să consolideze poziția facultății ca un reper al excelenței inginerești și al inovației la UTM.
Au început înscrierile la Premiul Municipal pentru Tineret. Câștigătorii vor obține un premiu în valoare de 20.000 de lei # #diez
Au început înscrierile la Premiul Municipal pentru Tineret. Concursul își propune să recunoască și să premieze performanța tinerilor din capitală în domeniile știință, tehnică, literatură, arte și activism civic. În acest an, sunt disponibile opt categorii la care poți depune dosarul.
(foto) Mai mulți moldoveni au primit bani pentru a ucide oameni în Ucraina și alte țări. Unii făceau parte din „Wagner” # #diez
Procurorii PCCOCS și Poliția au efectuat percheziții în mai multe locații din Moldova în cadrul unei investigații privind implicarea unor cetățeni moldoveni în activități de mercenariat în Ucraina și alte state. Unii dintre ei au făcut parte din gruparea ilegală „Wagner" și dețineau ilegal arme.
Ivan Prodan este antrenor de fotbal și crede că sportul are puterea de a forma caractere și de a inspira generații. În cariera sa, a văzut cum investițiile și sprijinul european aduc schimbări vizibile în infrastructură și oferă șanse reale copiilor care visează la performanță.
„Cultivăm obiceiuri sustenabile în școli.” Ce au învățat elevii din Chișinău despre reciclare # #diez
Timp de șase luni, peste 1.500 de elevi din Chișinău au descoperit sustenabilitatea nu din manuale, ci prin sesiuni practice și interactive desfășurate în școli. Au învățat cum să sorteze corect deșeurile, ce tipuri pot fi reciclate în Moldova și cum un simplu capac de plastic poate deveni un breloc, un scaun sau un obiect decorativ, dacă este gestionat corect. Ideea de la care a pornit proiectul a fost: „Sortarea corectă este cheia unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor."
Ce spun fracțiunile parlamentare după ce s-au întâlnit cu Alexandru Munteanu, potențialul premier al Moldovei # #diez
Astăzi, candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, poartă consultări cu cele șase fracțiuni parlamentare. Întâlnirile au început la ora 8:00 și sunt programate să dureze cel puțin până la ora 14:00. În continuare, îți prezentăm declarațiile făcute de fracțiuni după aceste consultări.
Arderea profesională în educație: care sunt primele semne ale burnoutului și cum ar putea trece profesorii peste epuizare # #diez
„Simțeam că, oricât aș munci, nu mai reușesc să țin pasul cu toate cerințele", ne-a spus o profesoară atunci când am rugat-o să ne povestească despre cum a fost pentru ea să trăiască un burnout. Arderea profesională poate apărea în orice sferă de activitate, iar educația nu este o excepție. Unii profesori se confruntă cu epuizare fizică și emoțională, generate de volumul mare de muncă, birocrație, suprasolicitare și dorința de a fi mereu disponibili. În timp, acestea pot duce la scăderea motivației, oboseală și, într-un final, ardere profesională.
Copiii cu CES din școlile mici din mediul rural vor beneficia de asistență psihologică mobilă # #diez
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor putea beneficia de asistență psihologică direct în școlile în care învață. Ajutorul va fi acordat de către echipe mobile.
Israel ar fi ucis cel puțin 70 de persoane în Gaza, acuzând Hamas de încălcarea acordului de pace # #diez
Cel puțin 70 de palestinieni au fost uciși noaptea trecută în Gaza, potrivit spitalelor și Protecției Civile, scrie Reuters. Israelul spune că a atacat după ce Hamas ar fi încălcat armistițiul intermediat de SUA, omorând un soldat israelian și nerespectând termenul de returnare a corpurilor ostaticilor. Hamas a afirmat că „nu are nicio legătură" cu atacul și a insistat că respectă acordul de încetare a focului.
Peste 40 % dintre raioanele și municipiile Republicii Moldova nu au, deocamdată, niciun reprezentant în Parlament. Situația ar putea să se schimbe dacă unii aleși ai poporului vor renunța la mandat, lucru deja anunțat de către unii parlamentari. La moment, însă, două treimi dintre cei 101 deputați provin din Chișinău, iar restul – din alte raioane sau municipii ale țării și nu doar, fiindcă avem un deputat domiciliat peste hotare.
Victor Nistorică este brutar, un om care a ales să-și construiască viitorul acasă, în Republica Moldova, prin muncă și prin respect față de tradițiile care unesc comunitățile. Acesta povestește că zi de zi frământă aluat și coace plăcinte – o muncă grea, dar plină de satisfacție, pentru că știe că rezultatul ajunge pe mesele oamenilor și aduce familia împreună.
Salarii medii de 25.000 de lei. Ce promisiuni pentru tineri se găsesc în programul noului Guvern # #diez
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat pe 28 octombrie numele tuturor persoanelor care ar urma să facă parte din echipa sa. Tot atunci, acesta a făcut public și programul de activitate al viitorului Guvern. Pentru că suntem un portal de știri dedicat tinerilor, îți arătăm care dintre promisiunile noului Cabinet te pot viza direct.
Liceenii își pot alege aceeași disciplină pentru teză în ambele semestre ale unui an de studiu # #diez
Din anul de învățământ 2025/2026, elevii de liceu își vor putea alege în ambele semestre aceeași disciplină pentru teză. Este vorba despre materia la solicitare. Un ordin în acest sens a fost semnat de secretara generală de stat a Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu.
Câți adulți au beneficiat de cursuri gratuite de română în prima jumătate a anului 2025 și câți le urmează acum # #diez
Ministerul Educației și Cercetării a publicat ultimele cifre referitoare la Programul Național de Învățare a Limbii Române în 2025. În prima etapă, finalizată la 30 iunie, 6.141 de adulți au absolvit cursurile gratuite. În etapa a doua, aflată în derulare, participă 2.140 de persoane.
Maib continuă să încurajeze inovația și colaborarea dintre mediul academic, public și privat, sprijinind în calitate de partener strategic DATASTORM 2025 – inovație prin date, un eveniment dedicat științei datelor, analizei statistice, inteligenței artificiale și tehnologiilor emergente.
Cindi – asistentul AI care procesează orice document medical și îți oferă explicația pe înțelesul tău # #diez
Cindi este o platformă AI care analizează teste medicale de laborator, oferind informații și recomandări pentru sănătate optimă. Tot ce trebuie să faci e să încarci rezultatul medical și vei primi explicația pe înțelesul tău în 60 de secunde.
Cine ar putea face parte din noul Guvern. Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru, a făcut publică lista # #diez
Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a prezentat numele tuturor persoanelor care au acceptat să facă parte din echipa sa. Nouă persoane dintre foștii miniștri se regăsesc în listă: opt în aceleași fotolii, iar unul – în calitate de Secretar General.
Biletele pentru cursele interraionale, adică între raioane, vor putea fi achiziționate mai simplu și rapid. Autoritățile din Republica Moldova lansează un proiect pilot care introduce sisteme moderne de plată fără contact în gările auto și feroviare, maxi-taxi-uri, autobuze și trenuri. Anunțul a fost făcut de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova au consemnat aniversarea a 80-a de la fondarea Almei Mater prin Maratonul 80 de ani – 80 de kilometri. Evenimentul sportiv a fost organizat de către Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină (ASRM) din Moldova, pe data de 18 octombrie 2025.
20 de profesori din Republica Moldova învață să utilizeze inteligența artificială în cadrul unui program din Coreea de Sud # #diez
20 de profesori din Republica Moldova își dezvoltă competențele digitale în cadrul programului de formare Digital Education Support – Jeju ICT Training for Moldovan Teachers, desfășurat în perioada 23-31 octombrie la Jeju, Coreea de Sud. Informația a fost comunicată de către Ministerul Educației și Cercetării.
„Mai bine în colibă pe deal, decât cu el în casă.” Cum am învins violența domestică la 22 de ani # #diez
Când eram copil, nu știam că ceea ce se întâmplă în familia mea se numește violență domestică. Credeam că așa și trebuie să fie: tata să strige, mama să plângă, iar eu să suport. Totuși, la vârsta de 19 ani, am înțeles că nu putem merge mai departe împreună și am fost cel care a inițiat divorțul părinților. Au urmat trei ani de teroare – schimburi de chirii, ședințe de judecată, plângeri la poliție –, ca până la urmă să simt cum miroase libertatea. Vreau să vă povestesc istoria mea care s-a petrecut acum mai bine de un deceniu, pe când aveam 19 ani. Prin propria experiență vreau să arăt că, chiar și tânăr fiind, poți face față unui asemenea fenomen și să îți aperi mama de agresor.
Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a prezentat numele a încă trei persoane care au acceptat să facă parte din echipa sa. Astfel, se cunoaște c
Victoria Gulpe este fondatoarea „Granoleya Mix” și beneficiară a programelor ODA, care au sprijinit dezvoltarea afacerilor locale și creșterea competitivității lor pe piață. Ea crede că parcursul european al Moldovei oferă încrederea că munca fiecăruia contează și că țara poate să se dezvolte acasă, prin oameni dedicați și prin respect pentru comunitate. Сообщение Victoria Gulpe: „Modernizarea poate merge mână în mână cu păstrarea tradițiilor” появились сначала на #diez.
Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vor primi burse de studii din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare. Сообщение Nouă studenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” au obținut burse de merit din partea statului появились сначала на #diez.
USMF „Nicolae Testemiţanu” a celebrat „80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană” # #diez
La 23 octombrie 2025, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova a celebrat „80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană”. Сообщение USMF „Nicolae Testemiţanu” a celebrat „80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană” появились сначала на #diez.
Turiștii vor putea descoperi Moldova chiar din clipa în care vor intra în țară, cu ajutorul Village Travel Bot # #diez
Village Travel Bot, instrumentul digital inovator dezvoltat de AO „InnoVillage” și sprijinit de Uniunea Europeană, își continuă colaborarea cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova printr-o extindere a vizibilității la nivel național. Datorită parteneriatului, informații despre platformă vor fi difuzate în mai multe puncte vamale de frontieră: Aeroportul internațional „Eugen Doga”, Leușeni și Sculeni, oferindu-le oaspeților țării posibilitatea de a descoperi destinații autentice din Moldova chiar din momentul intrării în țară. Сообщение Turiștii vor putea descoperi Moldova chiar din clipa în care vor intra în țară, cu ajutorul Village Travel Bot появились сначала на #diez.
(video) Proiectul #YouthEconomy a ajuns la a doua ediție. Lecția de business pe care nu o înveți din cărți # #diez
Patru mentori de top, 27 de elevi curajoși și o zi în care s-au pus la cale idei de business. Matematica celei de-a doua ediții a proiectului YouthEconomy, powered by iute Moldova, care s-a desfășurat în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova, Colegiul Național de Comerț al ASEM și Junior Achievement Moldova. Сообщение (video) Proiectul #YouthEconomy a ajuns la a doua ediție. Lecția de business pe care nu o înveți din cărți появились сначала на #diez.
Vrei să câștigi un telefon, o tabletă sau un ceas inteligent? Participă la concurs și desenează cum înțelegi securitatea electrică # #diez
Elevii de clasele primare și de gimnaziu din Moldova pot participa la un concurs de creație prin care sunt încurajați să arate cum văd securitatea electrică. Tinerii pot participa cu un desen realizat în orice tehnică. Сообщение Vrei să câștigi un telefon, o tabletă sau un ceas inteligent? Participă la concurs și desenează cum înțelegi securitatea electrică появились сначала на #diez.
Elevii claselor a X-a pot învăța timp de doi ani la o școală privată din Marea Britanie. A început concursul pentru bursele HMCP # #diez
Școala de limbă engleză ISCEO invită elevii claselor a X-a să se înscrie la un concurs unde vor avea oportunitatea să câștige o bursă de studii în Marea Britanie pentru doi ani. Tinerii vor putea concura pentru obținerea bursei HMCP, care oferă atât finanțare completă, cât și redusă. Сообщение Elevii claselor a X-a pot învăța timp de doi ani la o școală privată din Marea Britanie. A început concursul pentru bursele HMCP появились сначала на #diez.
Am participat la jurizarea celor mai bune jocuri video din Estul și Centrul Europei și vă spun cum a fost # #diez
În orașul Poznań din Polonia, în cadrul Gaming Industry Conference, a avut loc gala CEEGA Awards unde au fost nominalizate cele mai bune jocuri video din Centrul și Estul Europei. Am participat în calitate de jurat și vă spun cum a fost această experiență. Сообщение Am participat la jurizarea celor mai bune jocuri video din Estul și Centrul Europei și vă spun cum a fost появились сначала на #diez.
Vrei să-ți crești afacerea? Participă la Empower Locals 2025 și învață cum să treci de la local la global # #diez
Cum scalăm o afacere locală la nivel global? Cum construim echipe eficiente, atragem parteneri de încredere și pregătim businessul pentru integrarea în piața europeană? Răspunsurile le veți afla la conferința Empower Locals 2025, pe 20 noiembrie, la Urban Business Center. Сообщение Vrei să-ți crești afacerea? Participă la Empower Locals 2025 și învață cum să treci de la local la global появились сначала на #diez.
Consiliul de Supraveghere al maib l-a desemnat pe Macar Stoianov drept succesor al lui Giorgi Shagidze în funcția de Președinte # #diez
Maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, anunță că Macar Stoianov, în prezent vicepreședinte și curator al Diviziei Finanțe, a fost desemnat de Consiliul de Supraveghere pentru a prelua funcția de Președinte (CEO) al băncii, sub rezerva aprobării Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Сообщение Consiliul de Supraveghere al maib l-a desemnat pe Macar Stoianov drept succesor al lui Giorgi Shagidze în funcția de Președinte появились сначала на #diez.
Școlile din Republica Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Actualmente, 403 instituții sunt conectate la platforma MPay și pot primi donații. Сообщение Cum poți contribui transparent la finanțarea unei școli prin donații появились сначала на #diez.
Cum s-au desfășurat primele patru concerte din cadrul celei de-a X-a ediții a Festivalului „Moldo Crescendo” # #diez
După concertele care au deschis cea de-a X-a ediție a Festivalului „Moldo Crescendo”, publicul din Chișinău a trăit deja primele metamorfoze prin muzică. Publicul a reușit să simtă rafinamentul clasic al serii de deschidere de la Sala cu Orgă, energia spectaculoasă a concertului din Arena Mică a Circului, vibrațiile urbane ale serii dedicate lui Philip Glass în MAIB Park și bucuria concertului pentru micii spectatori de la Casa de Cultură a USM. Tinerii muzicieni au adus zâmbete celor mai tineri melomani, iar muzica a transformat orașul într-un spațiu viu al artei și al redescoperirii. Сообщение Cum s-au desfășurat primele patru concerte din cadrul celei de-a X-a ediții a Festivalului „Moldo Crescendo” появились сначала на #diez.
Copilul tău învață la o școală din Chișinău? Completează un chestionar despre starea sa de bine și relația cu profesorii # #diez
Dacă ai un copil sau mai mulți care învață la o școală din capitală, ești încurajat(ă) să completezi un chestionar despre starea de bine a elevilor și relația acestora cu cadrele didactice. Totodată, cu ajutorul răspunsurilor, autoritățile de la Chișinău vor să identifice instituțiile în care se colectează ilicit bani. Сообщение Copilul tău învață la o școală din Chișinău? Completează un chestionar despre starea sa de bine și relația cu profesorii появились сначала на #diez.
Cum a cheltuit MEC o parte dintre cele 98 de milioane de lei retrase din bugetul Chișinăului # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că a cheltuit 57,9 milioane de lei dintre cele 98,6 milioane de lei retrase anterior din bugetul Chișinăului pentru dotarea cantinelor școlare din Capitală. Ministerul menționează că pentru celelalte 40 de milioane de lei rămase au fost lansate deja proceduri de achiziții. Сообщение Cum a cheltuit MEC o parte dintre cele 98 de milioane de lei retrase din bugetul Chișinăului появились сначала на #diez.
Nouă tineri din Moldova au fost premiați la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori # #diez
Două echipe de tineri din Republica Moldova au participat la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori – IOAAjr 2025. Echipele au fost formate din 10 elevi și patru lideri de echipă. Сообщение Nouă tineri din Moldova au fost premiați la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori появились сначала на #diez.
Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa” # #diez
Nadejda Cornețel este directoarea executivă a companiei BeSweet, un brand născut din dorința de a aduce gustul biscuiților moldovenești mai aproape de oameni și de a-l face cunoscut și peste hotare. Сообщение Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa” появились сначала на #diez.
Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a prezentat numele a altor trei persoane care au acceptat să facă parte din echipa nouă de miniștri. Astfel, se cunoaște cine ar putea conduce Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și cine ar putea prelua funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare. Сообщение Alți trei candidați au fost propuși pentru a face parte din noul Guvern появились сначала на #diez.
Relații armonioase, bazate pe respect. Tânăra generație, mai informată despre combaterea normelor sociale dăunătoare # #diez
Considerarea emoțiilor și sentimentelor partenerului, tratarea unei persoane cu respect și empatie sau hărțuirea pe rețelele sociale. Au fost exemplificate câteva situații care pot interveni în cadrul interacțiunilor interpersonale sau în dinamica relațiilor sociale. Сообщение Relații armonioase, bazate pe respect. Tânăra generație, mai informată despre combaterea normelor sociale dăunătoare появились сначала на #diez.
(video) Farmacia Familiei redefinește frumusețea la Beauty Autumn Expo 2025 cu reduceri și multe surprize # #diez
Cochetă, elegantă, rafinată sau îndrăzneață – tu alegi! La Beauty Autumn Expo, Farmacia Familiei și DITA Hyper Farmacie te așteaptă cu peste 10.000 de produse de la branduri internaționale. Сообщение (video) Farmacia Familiei redefinește frumusețea la Beauty Autumn Expo 2025 cu reduceri și multe surprize появились сначала на #diez.
Cum începi o carieră în domeniul business și administrare dacă ai studiat peste hotare. Ce oportunități există și care sunt primii pași pentru lansarea unei afaceri # #diez
Principalul avantaj al studiilor în business și administrare este diversitatea oportunităților de care poți beneficia când mergi în piața muncii. Deși natura generală a domeniului este confirmată chiar și de către specialiști, acesta îți oferă acces la numeroase poziții în funcție de interesul și pasiunea ta. În cadrul celei de-a patra ediții a proiectului lansat de #diez – Moldova Brain Gain – în colaborare cu Ambasada Țărilor de Jos, încurajăm tinerii care studiază peste hotare să contribuie cu idei noi la câmpul de muncă autohton. Pentru a înțelege cum are loc debutul într-o carieră, ne-am propus să prezentăm perspectivele de angajare care există acasă în cele mai populare domenii academice despre care studenții moldoveni învață în străinătate. Dacă ai studiat în domeniul business și administrare și te întrebi cum îți poți valorifica potențialul în Republica Moldova, atunci acest material este pentru tine. Сообщение Cum începi o carieră în domeniul business și administrare dacă ai studiat peste hotare. Ce oportunități există și care sunt primii pași pentru lansarea unei afaceri появились сначала на #diez.
Tu ți-ai făcut planurile pentru săptămâna viitoare? Între 27 octombrie și 2 noiembrie la Chișinău vor avea loc mai multe evenimente. În acest articol am selectat cinci manifestații la care poți să mergi, printre care un marș, un festival și concerte. Сообщение Cinci evenimente la care să mergi în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie появились сначала на #diez.
