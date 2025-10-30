Ion Sula: Guvernarea trebuie să fie pentru toți cetățenii, nu doar pentru propriul electorat
Curentul.md, 30 octombrie 2025 10:10
Ion Sula, prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat European (PSDE), spune că înțelege faptul că „o majoritate parlamentară oferă posibilitatea de a forma un guvern monocolor. Totuși, această majoritate aduce cu sine o responsabilitate sporită – aceea de a guverna pentru toți cetățenii Republicii Moldova, nu doar pentru propriul electorat”. Regretăm faptul că partidele proeuropene extraparlamentare […]
• • •
Acum 15 minute
10:10
Acum o oră
09:40
Irina Vlah, cu ocazia aniversării a 102 ani a Republicii Turcia: Avem o prietenie sinceră și inițiative fructuoase # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah, lider la Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia este limitată pe perioada examinării cauzei civile a participat alături de fiica ei, Anna, la evenimentul organizat de Ambasada Turciei în Republica Moldova, cu ocazia celei de-a 102-a aniversări a Republicii Turcia. „Pe mine mă leagă de Turcia ani de prietenie sinceră și inițiative […]
Acum 2 ore
09:10
Maia Sandu și Nikol Pașinian au discutat despre pace, stabilitate și cooperare bilaterală # Curentul.md
În marja Forumului Păcii de la Paris, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul. În cadrul dialogului, cei doi oficiali au abordat eforturile de protejare […]
Acum 24 ore
17:30
Eveniment-omagiu dedicat lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: 33 de ani fără artiștii-simbol ai renașterii naționale # Curentul.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că joi, 30 octombrie, de la ora 10:00, în Scuarul Monumentului „Două Inimi Gemene”, situat la intrarea în Parcul „Valea Morilor”, va avea loc un eveniment-omagiu dedicat memoriei lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Evenimentul este organizat în semn de recunoștință pentru artiștii-simbol ai renașterii naționale, a căror muzică și idealuri au […]
17:10
În perioada 3–12 noiembrie are loc o nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat, disponibilă online pe platforma eVMS.md. Cetățenii pot investi simplu și sigur în titlurile emise de stat, beneficiind de o dobândă fixă de 7,15% pentru o perioadă de trei ani sau de 7,30% pentru o perioadă de patru ani. Dobânda […]
16:30
Pompieri din Republica Moldova instruiți în Republica Cehă: 17 angajați ai IGSU au participat la cursul pentru comandanții de intervenție organizat de CEPOL # Curentul.md
Recent, 17 angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au participat la Cursul de instruire dedicat comandanților de intervenție, desfășurat în cadrul Academiei de Pompieri din Brno, Republica Cehă. Cursul a fost organizat de Unitatea de Cooperare Internațională (CEPOL). Activitatea a avut drept scop schimbul de experiență privind gestionarea situațiilor de urgență și […]
16:10
CCRM consolidează competențele auditorilor prin instruiri dedicate modificărilor fiscale # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) contribuie în mod constant la dezvoltarea profesională a angajaților săi, prin crearea condițiilor optime de instruire și perfecționare continuă în domeniul auditului public extern. În acest context, Curtea de Conturi aduce sincere mulțumiri doamnei Maria Dima, conferențiar universitar, doctor în economie, deținător al certificatului DipIFR și domnului Oleg […]
15:40
Astǎzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” au desfășurat percheziții în mai multe locații din țarǎ privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai Moldovei în Ucraina și alte state. Operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol. Urmare a investigațiilor, oamenii legii au […]
15:10
Comisara Europeană Maria Luís Albuquerque efectuează o vizită la Chișinău pentru consolidarea cooperării financiare UE–Republica Moldova # Curentul.md
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor din cadrul Comisiei Europene, Maria Luís Albuquerque, efectuează o vizită de două zile la Chișinău pentru a consolida dialogul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind dezvoltarea unei piețe financiare moderne și crearea de noi oportunități de creștere economică sustenabilă. Pe parcursul vizitei, Comisara se […]
14:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unui nou instrument digital menit să sporească transparența procesului electoral, modulul „Contestații electorale”, parte a Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS Alegeri). La această etapă, modulul este activ pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, urmând ca după testare și validare, să fie extins pentru toate tipurile […]
14:10
Fost ofițer de sector din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare și amendă de 120 mii de lei pentru corupție # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un fost polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Instanța a mai dispus și privarea inculpatului de dreptul […]
13:30
Partidul „Democrația Acasă” nu va susține Guvernul Munteanu: „PAS se joacă “de-a țara în bunghi” # Curentul.md
Partidul „Democrația Acasă” afirmă că propunerile de miniștri făcute de premierul desemnat au întărit convingerea să nu voteze în parlament pentru învestirea Guvernului Alexandru Munteanu, după ce au anunțat că resping desemnarea acestui premier. Formațiunea spune că este evident că guvernul va fi condus din altă parte, pentru că premierul nu avea de unde să […]
13:10
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a continuat seria consultărilor publice. El a discutat cu reprezentanții patronatelor despre provocările mediului de afaceri și despre modul în care putem îmbunătăți parteneriatul dintre stat și sectorul privat, informează CURENTUL. “Am discutat azi și cu reprezentanții mass-media despre comunicare publică. Le mulțumesc tuturor pentru discuții deschise și recomandări concrete”, a […]
12:40
OPEM a început înregistrarea participanților pe piețele organizate de energie electrică din Moldova # Curentul.md
OPEM, Operatorul pieței de energie din Moldova, a început la data de 27 octombrie 2025 procesul de înregistrare a participanților la pieţele organizate de energie electrică, piața zilei următoare – PZU și piața intrazilnică – PI . Această etapă marchează un pas important în operaționalizarea platformelor administrate de OPEM, menite să asigure transparență, eficiență și […]
12:10
Vladimir Bolea, la întrevedere cu delegația română: „Investim în dezvoltarea localităților și integrarea europeană” # Curentul.md
„La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prioritatea noastră este crearea condițiilor decente de trai pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Pentru a atinge acest obiectiv, investim constant în dezvoltarea localităților, iar schimbările sunt deja vizibile. Un rol important în acest proces îl au proiectele bilaterale și trilaterale, în special cu România, care contribuie la consolidarea cooperării […]
11:50
Un bărbat de 37 de ani, descărcerat dintr-un autoturism după un accident în raionul Ungheni # Curentul.md
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Cazul a avut loc pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița raionul Ungheni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:24. Potrivit informațiilor înregistrate, conducătorul […]
11:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, despre desemnarea sa în noul Guvern: „Mulțumesc pentru încredere” # Curentul.md
Dorin Junghietu, ministru al Energiei, a venit cu o reacție la desemnarea sa în noul Guvern, informează CURENTUL. “Mulțumesc domnului Alexandru Munteanu pentru încrederea și propunerea de a continua mandatul la energie în cadrul echipei noi propuse de miniștri. Rămân dedicat unui singur scop — un sector energetic sigur, modern și european pentru Republica Moldova”, […]
10:30
La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” desfăşoară mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării. Acestea au loc pe o cauză penală pornită în baza semnelor compenenței de infracțiune, ”Activitatea mercenarilor”. Vom reveni cu detalii imediat după finalizarea acțiunilor procesuale.
Ieri
10:10
Vladimir Bolea după desemnare în Guvern: “Este confirmarea unui angajament pe care îl duc mai departe” # Curentul.md
Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, spune că faptul că se regăsește în noua garnitură guvernamentală este o onoare, dar mai ales o responsabilitate profundă, informează CURENTUL. “Este confirmarea unui angajament pe care îl duc mai departe — acela de a construi Moldova, prin fapte, prin investiții durabile și printr-o administrație care servește […]
09:40
Urmare examinării dosarelor depuse în cadrul concursului anunțat la 1 octombrie 2025 pentru funcția vacantă de director, toate cele cinci dosare au fost excluse în conformitate cu punctul 7 al Regulamentului (depunere incompletă), iar concursul a fost anulat. Consiliul societății anunță organizarea unui concurs repetat, fiind în căutarea unui lider cu viziune și integritate, care […]
09:10
Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Emmanuel Macron # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron. În cadrul evenimentului, Președinta Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente. Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 […]
28 octombrie 2025
17:40
Wizz Air își extinde baza din Chișinău cu a treia aeronavă și lansează noi destinații europene # Curentul.md
O nouă aeronavă Wizz Air se alătură bazei de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Compania și-a extins baza operațională din capitală cu cea de-a treia aeronavă, consolidându-și prezența pe piața din Republica Moldova. Extinderea permite operarea unui număr mai mare de zboruri directe, deschiderea unor noi destinații europene și oferirea de opțiuni suplimentare […]
17:10
Pista Aeroportului Chișinău trece prin lucrări tehnice – autoritățile avertizează asupra zgomotului temporar în localitățile din jur # Curentul.md
Autoritatea Aeronautică Civilă informează că, în perioada 29 octombrie – 12 noiembrie 2025, la Aeroportul Internațional Chișinău vor fi efectuate lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare, precum și modernizarea sistemului de balizaj luminos al aerodromului. Pe durata lucrărilor, operațiunile de zbor vor fi redirecționate temporar către pista alternativă, utilizându-se procedurile instrumentale […]
16:40
Serviciul Vamal instruiește operatorii economici privind Noul Sistem Computerizat de Tranzit # Curentul.md
Procesul de pregătire pentru aplicarea, începând cu 1 noiembrie 2025, a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) continuă prin sesiuni de informare și dialog cu reprezentanții mediului economic. Astăzi, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a organizat o nouă ședință de lucru cu operatorii economici din regiunea de centru a țării. Scopul ședinței a fost de […]
16:10
Dorin Junghietu participă la CESEC și reafirmă angajamentul Moldovei față de REPowerEU # Curentul.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), desfășurată la București în perioada 26–27 octombrie 2025. Evenimentul a reunit miniștri ai energiei, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai operatorilor de sisteme de transport (TSO) din regiune, pentru a discuta […]
15:40
După ani marcați de pandemie, război și crize energetice, economia Republicii Moldova dă semne clare de stabilizare și intră într-o nouă etapă de creștere. În perioada martie – octombrie 2025, sub conducerea viceprim-ministrei Doina Nistor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a pus bazele unui nou model de dezvoltare, centrat pe productivitate, valoare adăugată, inovație și […]
15:10
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, aflat la Chișinău # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. În cadrul întrevederii, interlocutorii au discutat despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru avansarea în acest proces. […]
15:10
Activistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale # Curentul.md
Activistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale și riscante desfășurate de o clinică privată. Potrivit lui, implicarea cadrelor medicale în business agravează problemele existente în sistemul medical de stat și pune în pericol viața pacientelor. În cadrul unei conferințe de presă […]
14:40
Cu referire la perchezițiile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, menționăm despre faptul că instituția noastră este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului. Totodată, autoritatea fiscală declară toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali […]
14:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită […]
13:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat echipa cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților, informează CURENTUL. “Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani”, a spus el. Programul de […]
13:10
Alexandru Munteanu a discutat cu sindicatele despre protecția angajaților și atragerea tinerilor în muncă # Curentul.md
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a avut ieri o discuție bună cu reprezentanții confederațiilor sindicale despre drepturile și protecția angajaților, reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care putem atrage mai mulți tineri în câmpul muncii. „Ne propunem să îmbunătățim securitatea și sănătatea la locul de muncă, să asigurăm creșterea salariilor minime și medii, de rând cu […]
12:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) constată cu îngrijorare că, deși a obținut majoritatea parlamentară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) refuză să exercite direct actul guvernării, preferând să transfere responsabilitatea către un guvern tehnocrat, informează CURENTUL. Potrivit formațiunii, refuzul PAS de a-și asuma guvernarea, în pofida mandatului explicit oferit de cetățeni, reprezintă un semnal grav […]
12:10
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a lansat, în campania electorală, mai multe iniţiative importante din punct de vedere al dezvoltării business-ului, a economiei naţionale şi a sectorului finanţelor publice. După cum am menţionat de nenumărate ori, pentru noi sunt mai importante interesele ţării, decât cele ale formaţiunii noastre. De aceea, am decis să […]
11:40
Agricultura este un sector important al economiei noastre, dar pentru a răspunde provocărilor actuale, avem nevoie de un model agricol modern, sustenabil și adaptat la schimbările climatice. Declarația a fost făcută de premierul desemnat Alexandru Munteanu. În cadrul consultărilor publice, el a discutat cu reprezentanții mai multor asociații de profil despre accesul la fonduri europene […]
11:10
Maxim Moroșan: Lupta mea nu s-a terminat! Indiferent de situație, voi rămâne fidel principiilor mele, echipei mele, orașului meu natal și țării mele # Curentul.md
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM din Bălți, consilier municipal, la care ieri au fost efectuate percheziții, iar mașina confiscată, a declarat aseară, într-un live, că pe 13 august 2025 i s-a cerut să plece din țară. „Pe 13 august 2025, persoane necunoscute m-au contactat, încercând să-mi transmită un mesaj simplu: trebuia să-mi împachetez lucrurile […]
10:30
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă consolidarea echipei sale prin desemnarea a două candidaturi pentru domeniile cheie. Natalia Plugaru, expertă în politici sociale și protecția persoanelor vulnerabile, este propusă pentru funcția de Ministră a Muncii și Protecției Sociale. Cu o carieră dedicată dezvoltării și implementării programelor sociale, aceasta va contribui la modernizarea sistemului de protecție socială […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Pentru prima dată în Moldova, profesioniștii din cosmetologie au propriul lor eveniment. Evenimentul va vea loc la CIE Moldexpo, in perioada 30 octombrie – 2 noiembrie. Beauty Prof 2025 reunește sub același acoperiș branduri internaționale, echipamente moderne, produse injectabile și consumabile de top destinate clinicilor și saloanelor de frumusețe. În premieră, în cadrul expoziției are […]
09:40
Video// Alte două blocuri de pe Alexandru cel Bun 115 au fost date în exploatare. Irina Selevestru: Este încă o dovadă că procedura de insolvabilitate poate renaște o afacere # Curentul.md
Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au fost finalizate, iar cheile au fost înmânate beneficiarilor în acest week-end, după ce în iulie 2025, primul bloc de aici a fost inaugurat oficial. Reamintim că, complexul de la adresa Alexandru cel Bun 115 era o construcție abandonată și plină […]
09:10
Curtea de Conturi – model de transparență, gestiune exemplară și integritate financiară: auditul extern emite opinie necalificată pentru situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) demonstrează consecvent angajamentul său față de principiile bunei guvernări, responsabilității și transparenței, nu doar prin activitatea sa de auditare a fondurilor publice, ci și prin supunerea propriilor situații financiare unui audit extern independent. La data de 24 octombrie 2025, a avut loc ședința de prezentare a rezultatelor misiunii […]
27 octombrie 2025
18:40
În perioada 20 – 26 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 886,3 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 104,5%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 32,7 miliarde lei. Totodată, […]
18:10
Moldovagaz avertizează consumatorii: respectați regulile de siguranță la utilizarea gazelor naturale # Curentul.md
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea, SA „Moldovagaz”, ca și în anii precedenți, a expediat către 12 companii de distribuție a gazelor din grup o listă de recomandări privind interacțiunea informațională cu consumatorii. În primul rând, aceasta vizează respectarea […]
17:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) continuă procesul de certificare a auditorilor publici, etapă esențială în dezvoltarea profesională a personalului cu atribuții de audit public extern. Astăzi, 24 octombrie, angajații instituției eligibili pentru runda de certificare din anul 2025 au susținut proba de evaluare, conform prevederilor Regulamentului privind certificarea auditorilor publici, aprobat prin Hotărârea […]
17:20
Certificarea auditorilor publici – consolidarea competențelor profesionale în cadrul Curții de Conturi # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) continuă procesul de certificare a auditorilor publici, etapă esențială în dezvoltarea profesională a personalului cu atribuții de audit public extern. Astăzi, 24 octombrie, angajații instituției eligibili pentru runda de certificare din anul 2025 au susținut proba de evaluare, conform prevederilor Regulamentului privind certificarea auditorilor publici, aprobat prin Hotărârea […]
17:20
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM Bălți, consilier municipal, a publicat pe canalul sau de Telegram o reacție urmare a perchezițiilor de astăzi. "Astăzi mi-ati luat mașina — dar nu e singura mea mașină. Îmi voi cumpăra alta. Cel mai important: nu ați putut să-mi luați onoarea și conștiința — cuvinte pe care nu le-ați […]
17:10
Peste 4.500 de încălcări ale regulilor de circulație, înregistrate în weekend pe drumurile din țară # Curentul.md
În weekendul trecut, polițiștii au documentat peste 4.500 de abateri de la regulamentul circulației rutiere, în cadrul acțiunilor de supraveghere și control desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Securitate Publică, 47 de conducători auto au fost în înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. […]
16:40
Alegeri locale noi pe 16 noiembrie: Cum vă puteți verifica înscrierea în listele electorale # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală informează că alegătorii din localitățile în care, pe 16 noiembrie vor avea loc alegeri locale noi, sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale și informațiile privind secția de votare la care sunt arondați. Verificarea datelor din lista electorală poate fi efectuată accesând platforma https://verifica.cec.md, urmând pașii indicați. Totodată, potrivit legislației electorale, […]
16:20
În perioada 21–23 octombrie 2025, la Chișinău, s-a desfășurat reuniunea Rețelei de Audit Intern din cadrul Comunității de Practică PEMPAL (Public Expenditure Management Peer-Assisted Learning) – un eveniment internațional de amploare, care a reunit circa 100 de experți și practicieni din domeniul auditului intern și al controlului financiar public din peste 20 de țări. Curtea […]
16:10
CNA prezintă bilanțul săptămânal: percheziții și sechestrări de peste 6 milioane de lei # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, au fost efectuate percheziții în mai multe dosare de rezonanță publică. Astfel, CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din […]
15:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Viitorul program de guvernare va reflecta ideile societății civile” # Curentul.md
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a discutat cu reprezentanții societății civile despre cum putem construi un proces de guvernare mai transparent, incluziv și bazat pe dialog deschis. „Am abordat teme importante precum reforma justiției și procesul de vetting, dezvoltarea economică și securitatea energetică, oportunitățile de dezvoltare pentru tineri și drepturile persoanelor cu dizabilități. La fel, am […]
