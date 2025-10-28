Doina Nistor: „Economia Moldovei intră într-o nouă etapă de creștere și stabilizare”

13:10

Vârsta medie a deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a este de 48 de ani. În noua legislatură sunt 12 deputați care au până la 35 de ani. 49 de deputați au vârsta între 36 și 50 de ani, iar alți 31 de parlamentari – între 51 și 62 de ani. Cei mai tineri deputați […]