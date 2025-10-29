Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Emmanuel Macron
Curentul.md, 29 octombrie 2025 09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron. În cadrul evenimentului, Președinta Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente. Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 […]
• • •
Acum 10 minute
09:10
Acum 24 ore
17:40
Wizz Air își extinde baza din Chișinău cu a treia aeronavă și lansează noi destinații europene # Curentul.md
O nouă aeronavă Wizz Air se alătură bazei de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Compania și-a extins baza operațională din capitală cu cea de-a treia aeronavă, consolidându-și prezența pe piața din Republica Moldova. Extinderea permite operarea unui număr mai mare de zboruri directe, deschiderea unor noi destinații europene și oferirea de opțiuni suplimentare […]
17:10
Pista Aeroportului Chișinău trece prin lucrări tehnice – autoritățile avertizează asupra zgomotului temporar în localitățile din jur # Curentul.md
Autoritatea Aeronautică Civilă informează că, în perioada 29 octombrie – 12 noiembrie 2025, la Aeroportul Internațional Chișinău vor fi efectuate lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare, precum și modernizarea sistemului de balizaj luminos al aerodromului. Pe durata lucrărilor, operațiunile de zbor vor fi redirecționate temporar către pista alternativă, utilizându-se procedurile instrumentale […]
16:40
Serviciul Vamal instruiește operatorii economici privind Noul Sistem Computerizat de Tranzit # Curentul.md
Procesul de pregătire pentru aplicarea, începând cu 1 noiembrie 2025, a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) continuă prin sesiuni de informare și dialog cu reprezentanții mediului economic. Astăzi, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a organizat o nouă ședință de lucru cu operatorii economici din regiunea de centru a țării. Scopul ședinței a fost de […]
16:10
Dorin Junghietu participă la CESEC și reafirmă angajamentul Moldovei față de REPowerEU # Curentul.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), desfășurată la București în perioada 26–27 octombrie 2025. Evenimentul a reunit miniștri ai energiei, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai operatorilor de sisteme de transport (TSO) din regiune, pentru a discuta […]
15:40
După ani marcați de pandemie, război și crize energetice, economia Republicii Moldova dă semne clare de stabilizare și intră într-o nouă etapă de creștere. În perioada martie – octombrie 2025, sub conducerea viceprim-ministrei Doina Nistor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a pus bazele unui nou model de dezvoltare, centrat pe productivitate, valoare adăugată, inovație și […]
15:10
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, aflat la Chișinău # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. În cadrul întrevederii, interlocutorii au discutat despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru avansarea în acest proces. […]
15:10
Activistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale # Curentul.md
Activistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale și riscante desfășurate de o clinică privată. Potrivit lui, implicarea cadrelor medicale în business agravează problemele existente în sistemul medical de stat și pune în pericol viața pacientelor. În cadrul unei conferințe de presă […]
14:40
Cu referire la perchezițiile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, menționăm despre faptul că instituția noastră este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului. Totodată, autoritatea fiscală declară toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali […]
14:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită […]
13:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat echipa cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților, informează CURENTUL. “Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani”, a spus el. Programul de […]
13:10
Alexandru Munteanu a discutat cu sindicatele despre protecția angajaților și atragerea tinerilor în muncă # Curentul.md
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a avut ieri o discuție bună cu reprezentanții confederațiilor sindicale despre drepturile și protecția angajaților, reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care putem atrage mai mulți tineri în câmpul muncii. „Ne propunem să îmbunătățim securitatea și sănătatea la locul de muncă, să asigurăm creșterea salariilor minime și medii, de rând cu […]
12:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) constată cu îngrijorare că, deși a obținut majoritatea parlamentară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) refuză să exercite direct actul guvernării, preferând să transfere responsabilitatea către un guvern tehnocrat, informează CURENTUL. Potrivit formațiunii, refuzul PAS de a-și asuma guvernarea, în pofida mandatului explicit oferit de cetățeni, reprezintă un semnal grav […]
12:10
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a lansat, în campania electorală, mai multe iniţiative importante din punct de vedere al dezvoltării business-ului, a economiei naţionale şi a sectorului finanţelor publice. După cum am menţionat de nenumărate ori, pentru noi sunt mai importante interesele ţării, decât cele ale formaţiunii noastre. De aceea, am decis să […]
11:40
Agricultura este un sector important al economiei noastre, dar pentru a răspunde provocărilor actuale, avem nevoie de un model agricol modern, sustenabil și adaptat la schimbările climatice. Declarația a fost făcută de premierul desemnat Alexandru Munteanu. În cadrul consultărilor publice, el a discutat cu reprezentanții mai multor asociații de profil despre accesul la fonduri europene […]
11:10
Maxim Moroșan: Lupta mea nu s-a terminat! Indiferent de situație, voi rămâne fidel principiilor mele, echipei mele, orașului meu natal și țării mele # Curentul.md
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM din Bălți, consilier municipal, la care ieri au fost efectuate percheziții, iar mașina confiscată, a declarat aseară, într-un live, că pe 13 august 2025 i s-a cerut să plece din țară. „Pe 13 august 2025, persoane necunoscute m-au contactat, încercând să-mi transmită un mesaj simplu: trebuia să-mi împachetez lucrurile […]
10:30
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă consolidarea echipei sale prin desemnarea a două candidaturi pentru domeniile cheie. Natalia Plugaru, expertă în politici sociale și protecția persoanelor vulnerabile, este propusă pentru funcția de Ministră a Muncii și Protecției Sociale. Cu o carieră dedicată dezvoltării și implementării programelor sociale, aceasta va contribui la modernizarea sistemului de protecție socială […]
10:10
Pentru prima dată în Moldova, profesioniștii din cosmetologie au propriul lor eveniment. Evenimentul va vea loc la CIE Moldexpo, in perioada 30 octombrie – 2 noiembrie. Beauty Prof 2025 reunește sub același acoperiș branduri internaționale, echipamente moderne, produse injectabile și consumabile de top destinate clinicilor și saloanelor de frumusețe. În premieră, în cadrul expoziției are […]
09:40
Video// Alte două blocuri de pe Alexandru cel Bun 115 au fost date în exploatare. Irina Selevestru: Este încă o dovadă că procedura de insolvabilitate poate renaște o afacere # Curentul.md
Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au fost finalizate, iar cheile au fost înmânate beneficiarilor în acest week-end, după ce în iulie 2025, primul bloc de aici a fost inaugurat oficial. Reamintim că, complexul de la adresa Alexandru cel Bun 115 era o construcție abandonată și plină […]
Ieri
09:10
Curtea de Conturi – model de transparență, gestiune exemplară și integritate financiară: auditul extern emite opinie necalificată pentru situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) demonstrează consecvent angajamentul său față de principiile bunei guvernări, responsabilității și transparenței, nu doar prin activitatea sa de auditare a fondurilor publice, ci și prin supunerea propriilor situații financiare unui audit extern independent. La data de 24 octombrie 2025, a avut loc ședința de prezentare a rezultatelor misiunii […]
27 octombrie 2025
18:40
În perioada 20 – 26 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 886,3 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 104,5%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 32,7 miliarde lei. Totodată, […]
18:10
Moldovagaz avertizează consumatorii: respectați regulile de siguranță la utilizarea gazelor naturale # Curentul.md
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea, SA „Moldovagaz”, ca și în anii precedenți, a expediat către 12 companii de distribuție a gazelor din grup o listă de recomandări privind interacțiunea informațională cu consumatorii. În primul rând, aceasta vizează respectarea […]
17:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) continuă procesul de certificare a auditorilor publici, etapă esențială în dezvoltarea profesională a personalului cu atribuții de audit public extern. Astăzi, 24 octombrie, angajații instituției eligibili pentru runda de certificare din anul 2025 au susținut proba de evaluare, conform prevederilor Regulamentului privind certificarea auditorilor publici, aprobat prin Hotărârea […]
17:20
Certificarea auditorilor publici – consolidarea competențelor profesionale în cadrul Curții de Conturi # Curentul.md
17:20
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM Bălți, consilier municipal, a publicat pe canalul sau de Telegram o reacție urmare a perchezițiilor de astăzi. "Astăzi mi-ati luat mașina — dar nu e singura mea mașină. Îmi voi cumpăra alta. Cel mai important: nu ați putut să-mi luați onoarea și conștiința — cuvinte pe care nu le-ați […]
17:10
Peste 4.500 de încălcări ale regulilor de circulație, înregistrate în weekend pe drumurile din țară # Curentul.md
În weekendul trecut, polițiștii au documentat peste 4.500 de abateri de la regulamentul circulației rutiere, în cadrul acțiunilor de supraveghere și control desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Securitate Publică, 47 de conducători auto au fost în înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. […]
16:40
Alegeri locale noi pe 16 noiembrie: Cum vă puteți verifica înscrierea în listele electorale # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală informează că alegătorii din localitățile în care, pe 16 noiembrie vor avea loc alegeri locale noi, sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale și informațiile privind secția de votare la care sunt arondați. Verificarea datelor din lista electorală poate fi efectuată accesând platforma https://verifica.cec.md, urmând pașii indicați. Totodată, potrivit legislației electorale, […]
16:20
În perioada 21–23 octombrie 2025, la Chișinău, s-a desfășurat reuniunea Rețelei de Audit Intern din cadrul Comunității de Practică PEMPAL (Public Expenditure Management Peer-Assisted Learning) – un eveniment internațional de amploare, care a reunit circa 100 de experți și practicieni din domeniul auditului intern și al controlului financiar public din peste 20 de țări. Curtea […]
16:10
CNA prezintă bilanțul săptămânal: percheziții și sechestrări de peste 6 milioane de lei # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, au fost efectuate percheziții în mai multe dosare de rezonanță publică. Astfel, CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din […]
15:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Viitorul program de guvernare va reflecta ideile societății civile” # Curentul.md
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a discutat cu reprezentanții societății civile despre cum putem construi un proces de guvernare mai transparent, incluziv și bazat pe dialog deschis. „Am abordat teme importante precum reforma justiției și procesul de vetting, dezvoltarea economică și securitatea energetică, oportunitățile de dezvoltare pentru tineri și drepturile persoanelor cu dizabilități. La fel, am […]
15:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 20 – 24 octombrie 2025. Pe parcursul perioadei respective, AIPA a autorizat spre plată 5,62 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de […]
14:40
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, polițiștii de frontieră și procurorii Procuraturii Chișinău – oficiul Ciocana, au destructurat o rețea implicată în traficul ilicit de droguri. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală s-a stabilit că membrii […]
14:10
Strategia Energetică Națională și Programul de Transformare Digitală, prezentate la Summitul European pentru Inovații de la Copenhaga # Curentul.md
Secretara de stat a Ministerului Energiei, responsabilă de domeniul digitalizării, Cristina Pereteatcu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul European pentru Inovații 2025, desfășurat recent la Copenhaga. Evenimentul a reunit lideri guvernamentali, companii tehnologice, investitori și experți în domeniul energiei, pentru a discuta soluțiile inovatoare care pot accelera tranziția energetică a UE. În cadrul panelului dedicat […]
13:40
Nouă cazuri de escrocherie cu „ruda implicată în accident”: autorul a primit 9 ani de închisoare # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 9 ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, folosind schema infracțională „ruda implicată în accident”. Potrivit probatoriului administrat, în perioada 7–10 iunie 2023, […]
12:40
Igor Grosu: „Împreună cu România vom construi punți de legătură în domenii-cheie pentru cetățeni” # Curentul.md
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ, a menționat Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu Mihai Coteț, Vicepreședinte al Senatului României, informează CURENTUL. În cadrul discuțiilor șeful legislativului a reiterat că Parlamentul Republicii Moldova își dorește să lucreze într-un ritm și mai dinamic pe linia parlamentară. „Pentru următorii patru […]
12:10
Ion Ceban: Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de partid puși doar ca să fie la număr # Curentul.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, cu referire la învestirea noului Guvern, spune că numirile în funcții nu trebuie făcute de fațadă și nici coordonate din umbră, informează CURENTUL. “Astăzi, în loc de rezultate, avem aceeași rotație de miniștri și o creștere economică de 0,1%, suntem cea mai săracă țară din Europa. Republica Moldova […]
11:40
Vlad Filat: „Când oamenii încep să se teamă să vorbească, democrația încetează să mai existe” # Curentul.md
Ex-premierul Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a venit cu o adresare către președintele țării, Maia Sandu, în care spune că Republica Moldova are nevoie de democrație și cheamă la restabilirea echilibrului constituțional. „Doamnă Președintă, În calitate de cetățean, de fost Prim-ministru al Republicii Moldova și actual președinte al PLDM, îmi permit […]
11:10
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeu # Curentul.md
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Discuțiile au vizat rolul credinței în promovarea păcii, solidarității și înțelegerii între oameni, precum și păstrarea valorilor creștine care apropie comunitățile. […]
10:30
Evaziune de peste 6 milioane de lei: firme care facilitează cetățenia Moldovei și României, investigate # Curentul.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă sub conducerea PCCOCS cu suportul BPDS Fulger, anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 6 milioane de lei. Prin urmare, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabilii ce prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii […]
10:10
Percheziții în nordul țării într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă # Curentul.md
La moment, angajații Direcției investigații “Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger”, desfășoară mai multe percheziții în nordul țării, într-o cauzǎ penală pornită pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masǎ pe teritoriul Republicii Moldova (deplasările și instruirile din Serbia). Cu detalii vom reveni.
09:30
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat noi propuneri pentru echipa guvernamentală, subliniind că acestea vizează consolidarea capacităților de guvernare prin integrarea unor specialiști cu experiență solidă în domeniile-cheie ale administrației publice. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate. Le mulțumesc colegilor Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Maia Sandu și Nicușor Dan au discutat proiecte comune și sprijin constant al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Curentul.md
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Cei doi șefi de stat au reafirmat angajamentul pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România și au […]
24 octombrie 2025
17:10
Ion Ceban: La mulți ani, Organizația Națiunilor Unite! ONU Moldova este un partener de încredere al Primăriei Municipiului Chișinău # Curentul.md
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite – un simbol al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Cu acest prilej, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj în care a precizat că Republica Moldova face parte din familia ONU din anul 1992, informează CURENTUL. „De-a lungul […]
16:40
Peste 1,8 milioane de țigarete, ascunse printre plante decorative: șase persoane reținute pentru tentativă de contrabandă # Curentul.md
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o schemă de contrabandă cu peste 1.800.000 de țigarete la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Cele două autocamioane urmau să ajungă în București, transportând oficial puieți decorativi. Totuși, inspectorii vamali au dispus controlul fizic detaliat al mijloacelor de transport. În urma verificărilor, în spatele plantelor decorative, […]
16:10
320 de inculpați pentru trafic de persoane în dosarele trimise în judecată de procurorii PCCOCS, în 2024 # Curentul.md
Urmare a investigării penale a traficanților de persoane, procurorii PCCOCS au trimis în judecată peste 320 de persoane în anul 2024 (comparativ cu 325 inculpați în 2023). Persoanele trimise în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anul trecut sunt acuzate pentru un set de infracțiuni încadrate în categoria generică de […]
15:30
ÎCS „Premier Energy Distribution” SA a anunțat producerea unui accident mortal marți, 21 octombrie, pe un șantier privat din suburbia municipiului Chișinău. Incidentul a avut loc în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena unei autobasculante s-a apropiat periculos de conductorii unei linii electrice aeriene de medie tensiune (10 kV). Autoritățile investighează circumstanțele tragediei, iar […]
15:10
ANRE: Prețurile la carburanți cresc după sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse # Curentul.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat, în […]
14:40
Curtea de Conturi a discutat cu PNUD Moldova despre implementarea proiectului „Finanțe inteligente pentru guvernanța locală” # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit, la data de 23 octombrie, o întrevedere de lucru cu delegația Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în cadrul căreia au fost discutate perspectivele de colaborare în implementarea proiectului regional „Finanțe inteligente pentru o guvernanță locală responsabilă” („Smart Finance for Local Governance”). Proiectul, dezvoltat de […]
14:10
SFS anunță concurs de comercializare a bunurilor confiscate în valoare de peste 347 mii de lei # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 31 octombrie 2025, ora 11:00, fiind propuse 8 loturi în acest sens. Valoarea bunurilor propuse pentru comercializare constituie 347 016,00 lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere […]
13:40
Partidul „Democrația Acasă” spune că luptă pentru democrație în Republica Moldova și pentru aceasta se opune numirii lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru. „PAS a făcut cea mai mare înșelătorie electorală pentru că a ținut ascuns numele candidatului pentru funcția de prim-ministru în timpul campaniei pentru alegerile din 28 septembrie. Alegătorii aveau dreptul să […]
