Comisara Europeană Maria Luís Albuquerque efectuează o vizită la Chișinău pentru consolidarea cooperării financiare UE–Republica Moldova

13:30

Partidul „Democrația Acasă” afirmă că propunerile de miniștri făcute de premierul desemnat au întărit convingerea să nu voteze în parlament pentru învestirea Guvernului Alexandru Munteanu, după ce au anunțat că resping desemnarea acestui premier. Formațiunea spune că este evident că guvernul va fi condus din altă parte, pentru că premierul nu avea de unde să […]