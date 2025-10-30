Academia GreenFields Moldova, lansată la Chișinău

11:40

Cu referire la perchezițiile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Fiscul menționează că este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului. Totodată, autoritatea fiscală declară toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor, […]