Primăria Bălți: pe strada Caraciobanu va fi modificată circulația și va fi instalat un semafor

11:00

Regia Transport Electric Chișinău aduce la cunoștința publicului că, informația care circulă pe rețelele sociale referitor la „abonamente gratuite pentru 6 luni” este falsă și nu are legătură cu instituția noastră. RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip. “Îndemnăm cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze exclusiv […] Post-ul RTEC avertizează: „Abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false apare prima dată în Provincial.