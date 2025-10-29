Primăria Bălți: pe strada Caraciobanu va fi modificată circulația și va fi instalat un semafor
Provincial, 29 octombrie 2025 16:50
În cadrul ședinței privind siguranța rutieră, care a avut loc în incinta Primăriei municipiului Bălți la data de 24 octombrie 2025, a fost discutată posibilitatea modificării sensului unic de circulație pe strada Caraciobanu (pe segmentul dintre str. Ștefan cel Mare și drumul național R6) și instalarea unui semafor. Această măsură are drept scop fluidizarea traficului
AND: drumarii au început așternerea asfaltului pe tronsonul Cîrnățenii Noi – Sălcuța Nouă
În raionul Căușeni, drumarii au început lucrările de așternere a straturilor de beton asfaltic pe tronsonul dintre localitățile Cîrnățenii Noi și Sălcuța Nouă, drumul regional G118 G110 – Căinari – Sălcuța – R26. Potrivit AND, progresul fizic de execuție la acest obiectiv este de aproximativ 45%. Precizăm că, în conformitate cu Anexa nr. 1 a
Proiectul „NOI". Seminar dedicat periodizării pregătirii fizice pentru copii și juniori
Federația Moldovenească de Fotbal a organizat, la 28 octombrie, un nou seminar în cadrul Proiectului „NOI", desfășurat la Centrul de Pregătire al Clubului CS Sheriff din Tiraspol. Tema principală a întrunirii a fost „Periodizarea pregătirii fizice a jucătorilor U14–U19". La seminar au participat antrenorii selecționatelor naționale de juniori ale Moldovei U15–U21, precum și antrenorii de pregătire fizică
Elevii de la Liceul „Mihail Koțiubinski" din Chișinău au vizitat Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a găzduit o vizită informativă a unui grup de elevi, însoțiți de părinți, de la Liceul Teoretic „Mihail Koțiubinski" din Chișinău. În cadrul vizitei, participanții au avut ocazia să cunoască activitatea Stației Meteorologice Centrale și a Centrului de Prognoze Meteorologice, unde specialiștii SHS monitorizează și analizează zilnic condițiile atmosferice pentru elaborarea
CCRM aduce recunoștință formatorilor și susține dezvoltarea profesională continuă a angajaților săi
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) contribuie în mod constant la dezvoltarea profesională a angajaților săi, prin crearea condițiilor optime de instruire și perfecționare continuă în domeniul auditului public extern. În acest context, Curtea de Conturi aduce sincere mulțumiri doamnei Maria Dima, conferențiar universitar, doctor în economie, deținător al certificatului DipIFR și domnului Oleg
Mâine, 30 octombrie, începând cu ora 10:00, în Scuarul Monumentului „Două Inimi Gemene", de la intrarea în Parcul „Valea Morilor" din capitală va avea loc un eveniment-omagiu dedicat lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici. „Vă așteptăm cu drag, pentru a aduce împreună un omagiu celor două inimi gemene, care au bătut în acelaşi ritm şi au
Primarul municipiului Edineț – ales în funcția de copreședinte al Comitetului Regiunilor CORLEAP al UE
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, a fost ales, în funcția de copreședinte al Comitetului Regiunilor CORLEAP al Uniunii Europene, informează PROVINCIAL. Primăria Edineț a transmis felicitări pentru această realizare, considerând alegerea sa o recunoaștere a profesionalismului și dedicării depuse în administrația locală, atât în Republica Moldova, cât și în țările Parteneriatului Estic "Suntem convinși că,
Pe data de 2 noiembrie 2025, în municipiul Bălți se va desfășura etapa Circuitului Republican „Grand-Prix Moldova" la șah blitz. Competiția va avea loc în incinta Școlii Sportive Specializate Nr. 2. Începutul turneului – ora 12:00. Fondul de premiere: 7 premii – 1800, 1500, 1200, 1000, 700, 500 și 400 lei. Scopul competiției este de
Percheziții în cadrul unei operațiuni internaționale cu autoritățile din Ucraina și Europol
Astăzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS "Fulger" au desfășurat percheziții în mai multe locații din țară privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai Moldovei în Ucraina și alte state. Operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol. Urmare a investigațiilor, oamenii legii au
Primăria Municipiului Chișinău a devenit partener oficial al proiectului „LONGEVITY – Interregional cOoperatioN towards person-centred care for aGEing people in conditions of VulnerabilitY", finanțat prin Programul Interreg Europe 2021–2027. Proiectul se va desfășura în perioada 01.05.2025 – 31.07.2029, având o valoare totală de 1.791.347 euro, dintre care 199.280 euro revin municipiului Chișinău. Coordonat de Municipiul
Ilie Ionaș pleacă din funcția de primar al satului Costești, în favoarea funcției de deputat, după ce a candidat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate în cadrul alegerilor din 28 septembrie 2025 și a obținut un fotoliu în Parlamentul Republicii Moldova. În cadrul ultimei ședințe a Consiliulului local Costești, consilierii au aprobat cererea de demisie
Cupa Orange continuă astăzi, 29 octombrie, cu ultimele patru partide programate în cadrul optimilor de finală. Federația Moldovenească de Fotbal vă invită să urmăriți partidele în direct pe platforma LigaTV.md, dar și la postul de televiziune WE SPORT TV. Toate rezultatele, lista marcatorilor și cele mai noi informații despre competiție vor fi disponibile pe fmf.md. Programul meciurilor din
Proiectul Aducțiunii Chișinău–Trușeni, în etapa finală: locuitorii vor fi conectați la rețeaua centralizată de apă și canalizare
Vești bune pentru locuitorii comunei Trușeni! Proiectul Aducțiunii Chișinău–Trușeni a ajuns în etapa finală de realizare. Prin implicarea directă a Primăriei municipiului Chișinău, a Î.M. Direcției Construcții Capitale și a S.A. „Apă-Canal Chișinău", Primăria comunei Trușeni a obținut permisul de branșare/racordare la rețeaua de apă și canalizare centralizată a municipiului. Acest pas reprezintă o etapă
Un utilaj industrial și produse de tutun tăinuite, depistate urmare a controalelor vamale
În primul caz, funcționarii postului vamal Leușeni au supus controlului un mijloc de transport Toyota RAV4 care se deplasa din Italia. Chiar dacă șoferul, un bărbat cu dublă cetățenie (MDA/ROU), în vârstă de 50 de ani, a declarat că transportă doar bunuri de uz personal, controlul detaliat a scos la iveală contrariul. În compartimentul marfar
Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un fost polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Instanța a mai dispus și privarea inculpatului de dreptul de a
165 de profesori debutanți, instruiți în aplicarea standardelor de competență profesională
În perioada vacanței de toamnă a elevilor, 165 de profesori, cu o experiență didactică de până la doi ani, participă la o tabără de formare privind implementarea standardelor de competență profesională. Prima tabără de formare a cadrelor didactice debutante a avut loc în luna august curent și a întrunit circa 170 de pedagogi. Activitatea este
Administraţia Națională a Drumurilor informează despre stadiul implementării proiectului de reparație a drumului G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, pe sectorul cuprins între km 0,00 – 9,63. Amintim că, sectorul supus reparației are o lungime de 9,63 km, 2 benzi de circulație și cuprinde 8 podețe tubulare pe drumul principal. În prezent, pe
La Bălți au fost operate modificări în proiectul de reparație a străzii Sfântul Nicolae
Primăria municipiului Bălți informează locuitorii că în documentația de proiect a lucrărilor de reparație capitală a străzii Sfântul Nicolae au fost introduse unele corecturi, ceea ce ar putea duce la o ușoară prelungire a termenului de execuție a lucrărilor – aproximativ două săptămâni. Larisa Bragari, administratorul ÎM „DCCCU", în cadrul ședinței cu administrații ÎM a declarat,
În perioada 23–27 octombrie 2025, în orașul Algyő (Ungaria), s-a desfășurat faza finală a Campionatului European de fotbal-tenis, competiție rezervată categoriilor seniori, senioare, juniori și U21. Lotul național al Republicii Moldova a participat la toate categoriile de vârstă și a concurat în toate probele turneului: simplu, dublu, triplu, precum și la dublu mixt și triplu
Grădinița „Regina Maria" din Ialoveni, parte a programului național „Citește-mi 100 de povești"
Copiii de la grădinița „Regina Maria" din Ia
Crearea condițiilor de muncă sigure, prioritate pentru autoritățile din raionul Glodeni # Provincial
Crearea condițiilor de muncă sigure și demne reprezintă o prioritate pentru autoritățile publice locale din raionul Glodeni. În acest context, ieri a avut loc un seminar de informare și instruire practică cu tema „Rolul instruirii lucrătorilor pentru cunoașterea și înlăturarea riscurilor. Exerciții practice de acordare a primului ajutor”. Evenimentul a fost organizat de Confederația Națională […] Post-ul Crearea condițiilor de muncă sigure, prioritate pentru autoritățile din raionul Glodeni apare prima dată în Provincial.
La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” desfăşoară mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării, pe o cauză penală pornită în baza semnelor compenenței de infracțiune,,Activitatea mercenarilor”. Vom reveni cu detalii imediat după finalizarea acțiunilor procesuale. Post-ul Percheziții pe întreg teritoriul țării apare prima dată în Provincial.
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Cazul a avut loc pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița raionul Ungheni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:24. Potrivit informațiilor înregistrate, conducătorul […] Post-ul Accident la Pîrlița: un bărbat, descarcerat și transportat la spital apare prima dată în Provincial.
Primăria Costești face un pas important spre protecția mediului și modernizarea serviciilor publice, punând în aplicare prevederile legii privind colectarea selectivă a deșeurilor. Potrivit legislației naționale, toate localitățile din Republica Moldova trebuie să organizeze colectarea separată a deșeurilor, contribuind astfel la reducerea poluării și la un trai mai sănătos. Costești se numără printre primele localități […] Post-ul Costești devine model de colectare selectivă a deșeurilor în mediul rural apare prima dată în Provincial.
Vladimir Bolea: investim constant în dezvoltarea localităților, iar schimbările sunt deja vizibile # Provincial
„La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prioritatea noastră este crearea condițiilor decente de trai pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Pentru a atinge acest obiectiv, investim constant în dezvoltarea localităților, iar schimbările sunt deja vizibile. Un rol important în acest proces îl au proiectele bilaterale și trilaterale, în special cu România, care contribuie la consolidarea cooperării […] Post-ul Vladimir Bolea: investim constant în dezvoltarea localităților, iar schimbările sunt deja vizibile apare prima dată în Provincial.
Primăria Bălți a găzduit o discuție publică dedicată integrării europene și eficienței energetice # Provincial
Primăria municipiului Bălți a găzduit astăzi, 28 octombrie 2025, discuția publică organizată în cadrul proiectului „Împreună construim viitorul eficient energetic al Moldovei în Uniunea Europeană”. Evenimentul a fost moderat de Victoria Neaga, expertă în domeniul integrării europene, și a inclus prezentarea „Ce este Uniunea Europeană și parcursul Moldovei spre UE. Beneficiile pentru comunități și fiecare […] Post-ul Primăria Bălți a găzduit o discuție publică dedicată integrării europene și eficienței energetice apare prima dată în Provincial.
Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis ca lucrările de creare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor în cadrul Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” pot fi declarate lucrări de utilitate publică la nivel național. Această decizie este un pas important în realizarea obiectivelor strategice ale statului privind dezvoltarea […] Post-ul Un nou pas spre implementarea Proiectului „Deșeuri Solide în Republica Moldova” apare prima dată în Provincial.
Echipe mobile de specialiști vor oferi suport copiilor cu cerințe educaționale speciale din școlile rurale # Provincial
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor putea beneficia de sprijin specializat direct în instituțiile în care învață. Ajutorul va fi acordat de către echipele mobile – o inițiativă lansată de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF. Acestea sunt în curs de […] Post-ul Echipe mobile de specialiști vor oferi suport copiilor cu cerințe educaționale speciale din școlile rurale apare prima dată în Provincial.
Polițiștii de frontieră, în colaborare cu Inspecția pentru Protecția Mediului și Inspectoratul de Poliție Ungheni, au dejucat o tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. În timpul unei misiuni de serviciu, echipa mixtă a stopat pentru verificări un microbuz de model Mercedes Sprinter cu numere de înmatriculare din Republica […] Post-ul Tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni apare prima dată în Provincial.
Polițiștii de frontieră, în colaborare cu Inspecția pentru Protecția Mediului și Inspectoratul de Poliție Ungheni, au dejucat o tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. În timpul unei misiuni de serviciu, echipa mixtă a stopat pentru verificări un microbuz de model Mercedes Sprinter cu numere de înmatriculare din Republica […] Post-ul Transport ilegal de lemne, depistat în zona de responsabilitate a SPF Ungheni apare prima dată în Provincial.
Ungheni: lucrările la rondoul din intersecția Romană – Alexandru cel Bun avansează rapid # Provincial
Construcția rondoului de la intersecția străzilor Romană cu Alexandru cel Bun avansează în ritmuri alerte. Astfel, astăzi, primarul Vitalie Vrabie a convocat o ședință la fața locului, cu participarea tuturor specialiștilor implicați, fiind puse la punct ultimele detalii, ca acest rondou să fie nu doar util și securizat, ci și atractiv din punct de vedere […] Post-ul Ungheni: lucrările la rondoul din intersecția Romană – Alexandru cel Bun avansează rapid apare prima dată în Provincial.
În vederea sporirii siguranței pietonilor și a confortului locuitorilor, în satul Gangura, raionul Ialoveni, drumarii desfășoară lucrări de construcție a trotuarelor pe drumul regional G110 Gîsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3. Despre aceasta a comunicat Administraţia Națională a Drumurilor, informează PROVINCIAL. Astfel, lucrările, cu o valoare de aproximativ 1,52 milioane lei, […] Post-ul Trotuare noi pentru siguranța pietonilor în localitățile Gangura și Moșana apare prima dată în Provincial.
Astăzi, în cadrul unei ședințe cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul Vitalie Balan a solicitat finalizarea lucrărilor de salubrizare a platformelor de colectare a deșeurilor în cel mai scurt timp. Adresându-se reprezentantului Î.M. „BIO”, viceprimarul a cerut precizarea tipului de deșeuri acumulate pe platforme – dacă acestea sunt menajere, din construcții sau frunze, pentru o gestionare […] Post-ul Bălți: 80% din deșeurile evacuate de pe platforme sunt deșeuri menajere apare prima dată în Provincial.
Primăria municipiului Bălți informează locuitorii că, începând cu 27 octombrie 2025, iluminatul stradal se conectează la ora 17:20 și se deconectează la ora 06:20. Despre aceasta a comunicat directoarea întreprinderii municipale Î.M. „DCCCU” Larisa Bragari. Ajustarea programului are loc în contextul reducerii duratei zilei de lumină, pentru a asigura siguranța și confortul locuitorilor municipiului. Post-ul La Bălți a fost modificat programul de funcționare a iluminatului stradal apare prima dată în Provincial.
Lucrări de mentenanță la pista principală a Aeroportului Chișinău: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă # Provincial
În perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025 (aproximativ ora 17:00), pe teritoriul aeroportului se vor desfășura lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare 08-26, precum și modernizarea sistemului de balizaj luminos al aerodromului. Pe durata acestor lucrări, operațiunile de zbor vor fi efectuate temporar pe pista alternativă 09-27, cu utilizarea procedurilor […] Post-ul Lucrări de mentenanță la pista principală a Aeroportului Chișinău: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă apare prima dată în Provincial.
Peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română # Provincial
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română, depășind cu mult numărul planificat inițial – 5.000 de persoane. Instruirile se înscriu în Programul Național privind Învățarea Limbii Române, implementat al treilea an la rând de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În prima etapă, desfășurată până […] Post-ul Peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română apare prima dată în Provincial.
Vizite de monitorizare desfășurate de ADR Sud în cadrul proiectului „Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul” # Provincial
Echipa Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, în calitate de Agenție de implementare nr. 2 a proiectului „Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul”, a participat, în perioada 20-22 octombrie curent, la patru ședințe lunare de monitorizare. Acestea au reunit antreprenorii responsabili de executarea lucrărilor, reprezentanți ai serviciilor publice locale, diriginții de șantier, ingineri și managerul de […] Post-ul Vizite de monitorizare desfășurate de ADR Sud în cadrul proiectului „Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul” apare prima dată în Provincial.
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil căzut într-o fântână în raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Într-un timp scurt, salvatorii au reușit să recupereze corpul băiatului la […] Post-ul Tragedie în raionul Florești: un copil a murit după ce a căzut într-o fântână apare prima dată în Provincial.
Roman Roșca: Protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor din regiunea transnistreană rămâne o prioritate majoră pentru autoritățile constituționale # Provincial
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a participat astăzi la o masă rotundă regională cu genericul „Monitorizarea drepturilor omului în zone afectate de conflict”, organizată de Oficiul Avocatului Poporului, în cooperare cu Institutul Danez pentru Drepturile Omului (DIHR), Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) și Consiliul Europei. În cadrul sesiunii „Drepturile omului în […] Post-ul Roman Roșca: Protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor din regiunea transnistreană rămâne o prioritate majoră pentru autoritățile constituționale apare prima dată în Provincial.
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a lansat, în campania electorală, mai multe iniţiative importante din punct de vedere al dezvoltării business-ului, a economiei naţionale şi a sectorului finanţelor publice. După cum am menţionat de nenumărate ori, pentru noi sunt mai importante interesele ţării, decât cele ale formaţiunii noastre. De aceea, am decis să […] Post-ul Cinci propuneri pentru noul Guvern apare prima dată în Provincial.
Angajații DRSE Căușeni continuă instruirile în cadrul Campaniei naționale „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” # Provincial
Recent, salvatorii și pompierii din Căușeni au organizat activități de prevenire în incinta Gimnaziului „Alexandru cel Bun” din satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă. Aici, 270 de elevi și 21 de profesori au participat la diferite lecții și ateliere interactive privind siguranța personală. Activitățile au inclus lecții teoretice pentru personalul didactic și sesiuni interactive pentru elevi, […] Post-ul Angajații DRSE Căușeni continuă instruirile în cadrul Campaniei naționale „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” apare prima dată în Provincial.
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea echipamentului sportiv destinat antrenamentelor și jocurilor în cadrul proiectului „Fotbal în Școli”. De această dată, echipamentele au ajuns la elevii liceelor „Dante Alighieri” (mun. Chișinău), „Hyperion” ( Durlești), „George Meniuc” (mun. Chișinău), „George Călinescu” (mun. Chișinău) și „Universul” (mun. Chișinău). Copiii […] Post-ul FMF a oferit echipament sportiv elevilor din mai multe licee din Chișinău apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 28 octombrie 2025, primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, a felicitat cu căldură ansamblul vocal „Cimișlianca”, condus de Elena Corovina, cu prilejul aniversării a 10 ani de activitate artistică. Ansamblul, alcătuit din persoane pline de energie și dragoste pentru folclorul românesc, promovează cu dăruire cântecul popular autentic, fiind un exemplu de pasiune, perseverență și implicare […] Post-ul Ansamblul „Cimișlianca” sărbătorește 10 ani de activitate artistică apare prima dată în Provincial.
Pentru prima dată în Moldova, profesioniștii din cosmetologie au propriul lor eveniment – Beauty Prof 2025. Acesta va avea loc la CIE „Moldexpo”, în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2025. Beauty Prof 2025 reunește sub același acoperiș branduri internaționale, echipamente moderne, produse injectabile și consumabile de top destinate clinicilor și saloanelor de frumusețe. În […] Post-ul Beauty Prof 2025 – primul eveniment al profesioniștilor din cosmetologie apare prima dată în Provincial.
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie (art. 27, art. 145 alin. […] Post-ul A încercat să-și omoare concubinul: o femeie va sta 15 ani după gratii apare prima dată în Provincial.
(FOTO) Orașul Drochia își modernizează infrastructura: Scara de pe strada Ghica Vodă, renovată # Provincial
Orașul Drochia continuă să investească în infrastructura urbană. Recent au fost finalizate lucrările de reparație a scării din strada Ghica Vodă, un obiectiv important pentru locuitorii din zonă. Scara renovată oferă acum un acces mai sigur și mai confortabil pentru pietoni, contribuind la îmbunătățirea siguranței și confortului în oraș. Administrația publică locală își propune să […] Post-ul (FOTO) Orașul Drochia își modernizează infrastructura: Scara de pe strada Ghica Vodă, renovată apare prima dată în Provincial.
Cu referire la perchezițiile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Fiscul menționează că este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului. Totodată, autoritatea fiscală declară toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor, […] Post-ul Fiscul susține transparența și respectarea legii în contextul perchezițiilor CNA apare prima dată în Provincial.
Elevii Școlii Sportive Specializate „B. Petuhov” au obținut rezultate remarcabile la turneul internațional de judo desfășurat în Grecia, reprezentând cu demnitate municipiul Bălți și Republica Moldova. Dând dovadă de o pregătire excelentă, măiestrie sportivă și dorință de a învinge, judocanii din mun. Bălți au cucerit 8 medalii: 3 de aur, 2 de argint și 3 […] Post-ul Rezultatele judocanilor din Bălți la turneul internațional din Grecia apare prima dată în Provincial.
În satul Zorile, raionul Ohei, Premier Energy Distribution a construit o linie electrică nouă de 1,59 km, care alimentează 73 de gospodării, asigurând o rețea mai fiabilă și sigură. Investiția constituie peste 1 milion de lei şi face parte din Planul investițional 2025. Post-ul 73 de gospodării din satul Zorile, conectate la rețeaua electrică modernizată apare prima dată în Provincial.
Regia Transport Electric Chișinău aduce la cunoștința publicului că, informația care circulă pe rețelele sociale referitor la „abonamente gratuite pentru 6 luni” este falsă și nu are legătură cu instituția noastră. RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip. “Îndemnăm cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze exclusiv […] Post-ul RTEC avertizează: „Abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false apare prima dată în Provincial.
