Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă

Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au fost finalizate, iar cheile au fost înmânate beneficiarilor în acest week-end, după ce în iulie 2025, primul bloc de aici a fost inaugurat oficial. Reamintim că, complexul de la adresa Alexandru cel Bun 115 era o construcție abandonată și plină […]