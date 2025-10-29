Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă
Provincial, 29 octombrie 2025 12:20
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un fost polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Instanța a mai dispus și privarea inculpatului de dreptul de a […] Post-ul Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 10 minute
12:20
Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un fost polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Instanța a mai dispus și privarea inculpatului de dreptul de a […] Post-ul Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
12:10
165 de profesori debutanți, instruiți în aplicarea standardelor de competență profesională # Provincial
În perioada vacanței de toamnă a elevilor, 165 de profesori, cu o experiență didactică de până la doi ani, participă la o tabără de formare privind implementarea standardelor de competență profesională. Prima tabără de formare a cadrelor didactice debutante a avut loc în luna august curent și a întrunit circa 170 de pedagogi. Activitatea este […] Post-ul 165 de profesori debutanți, instruiți în aplicarea standardelor de competență profesională apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
11:50
Administraţia Națională a Drumurilor informează despre stadiul implementării proiectului de reparație a drumului G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, pe sectorul cuprins între km 0,00 – 9,63. Amintim că, sectorul supus reparației are o lungime de 9,63 km, 2 benzi de circulație și cuprinde 8 podețe tubulare pe drumul principal. În prezent, pe […] Post-ul (VIDEO) AND anunță stadiul lucrărilor pe drumul G39 Unchitești – Țipordei apare prima dată în Provincial.
11:40
La Bălți au fost operate modificări în proiectul de reparație a străzii Sfântul Nicolae # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează că în documentația de proiect a lucrărilor de reparație capitală a străzii Sfântul Nicolae au fost introduse unele corecturi, ceea ce ar putea duce la o ușoară prelungire a termenului de execuție a lucrărilor – aproximativ două săptămâni. Larisa Bragari, administratorul ÎM „DCCCU”, în cadrul ședinței cu administrații ÎM a declarat, […] Post-ul La Bălți au fost operate modificări în proiectul de reparație a străzii Sfântul Nicolae apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
11:00
În perioada 23–27 octombrie 2025, în orașul Algyő (Ungaria), s-a desfășurat faza finală a Campionatului European de fotbal-tenis, competiție rezervată categoriilor seniori, senioare, juniori și U21. Lotul național al Republicii Moldova a participat la toate categoriile de vârstă și a concurat în toate probele turneului: simplu, dublu, triplu, precum și la dublu mixt și triplu […] Post-ul Fotbal-tenis. Moldova, 10 medalii și locul 3 pe echipe la Campionatul European apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
10:20
Grădinița „Regina Maria” din Ialoveni, parte a programului național „Citește-mi 100 de povești” # Provincial
Copiii de la grădinița „Regina Maria” din Ialoveni se bucură în fiecare zi de ora de lectură și de cărțile donate instituției în cadrul programului național de lectură „Citește-mi 100 de povești”. „De când a fost lansat acest proiect, în instituția noastră s-a schimbat radical viziunea despre lectură. Simțim acea schimbare și vrem să aducem […] Post-ul Grădinița „Regina Maria” din Ialoveni, parte a programului național „Citește-mi 100 de povești” apare prima dată în Provincial.
10:20
Crearea condițiilor de muncă sigure, prioritate pentru autoritățile din raionul Glodeni # Provincial
Crearea condițiilor de muncă sigure și demne reprezintă o prioritate pentru autoritățile publice locale din raionul Glodeni. În acest context, ieri a avut loc un seminar de informare și instruire practică cu tema „Rolul instruirii lucrătorilor pentru cunoașterea și înlăturarea riscurilor. Exerciții practice de acordare a primului ajutor”. Evenimentul a fost organizat de Confederația Națională […] Post-ul Crearea condițiilor de muncă sigure, prioritate pentru autoritățile din raionul Glodeni apare prima dată în Provincial.
10:10
La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” desfăşoară mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării, pe o cauză penală pornită în baza semnelor compenenței de infracțiune,,Activitatea mercenarilor”. Vom reveni cu detalii imediat după finalizarea acțiunilor procesuale. Post-ul Percheziții pe întreg teritoriul țării apare prima dată în Provincial.
10:00
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Cazul a avut loc pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița raionul Ungheni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:24. Potrivit informațiilor înregistrate, conducătorul […] Post-ul Accident la Pîrlița: un bărbat, descarcerat și transportat la spital apare prima dată în Provincial.
09:10
Primăria Costești face un pas important spre protecția mediului și modernizarea serviciilor publice, punând în aplicare prevederile legii privind colectarea selectivă a deșeurilor. Potrivit legislației naționale, toate localitățile din Republica Moldova trebuie să organizeze colectarea separată a deșeurilor, contribuind astfel la reducerea poluării și la un trai mai sănătos. Costești se numără printre primele localități […] Post-ul Costești devine model de colectare selectivă a deșeurilor în mediul rural apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
07:40
Vladimir Bolea: investim constant în dezvoltarea localităților, iar schimbările sunt deja vizibile # Provincial
„La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prioritatea noastră este crearea condițiilor decente de trai pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Pentru a atinge acest obiectiv, investim constant în dezvoltarea localităților, iar schimbările sunt deja vizibile. Un rol important în acest proces îl au proiectele bilaterale și trilaterale, în special cu România, care contribuie la consolidarea cooperării […] Post-ul Vladimir Bolea: investim constant în dezvoltarea localităților, iar schimbările sunt deja vizibile apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
16:50
Primăria Bălți a găzduit o discuție publică dedicată integrării europene și eficienței energetice # Provincial
Primăria municipiului Bălți a găzduit astăzi, 28 octombrie 2025, discuția publică organizată în cadrul proiectului „Împreună construim viitorul eficient energetic al Moldovei în Uniunea Europeană”. Evenimentul a fost moderat de Victoria Neaga, expertă în domeniul integrării europene, și a inclus prezentarea „Ce este Uniunea Europeană și parcursul Moldovei spre UE. Beneficiile pentru comunități și fiecare […] Post-ul Primăria Bălți a găzduit o discuție publică dedicată integrării europene și eficienței energetice apare prima dată în Provincial.
16:40
Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis ca lucrările de creare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor în cadrul Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” pot fi declarate lucrări de utilitate publică la nivel național. Această decizie este un pas important în realizarea obiectivelor strategice ale statului privind dezvoltarea […] Post-ul Un nou pas spre implementarea Proiectului „Deșeuri Solide în Republica Moldova” apare prima dată în Provincial.
16:20
Echipe mobile de specialiști vor oferi suport copiilor cu cerințe educaționale speciale din școlile rurale # Provincial
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor putea beneficia de sprijin specializat direct în instituțiile în care învață. Ajutorul va fi acordat de către echipele mobile – o inițiativă lansată de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF. Acestea sunt în curs de […] Post-ul Echipe mobile de specialiști vor oferi suport copiilor cu cerințe educaționale speciale din școlile rurale apare prima dată în Provincial.
16:00
Polițiștii de frontieră, în colaborare cu Inspecția pentru Protecția Mediului și Inspectoratul de Poliție Ungheni, au dejucat o tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. În timpul unei misiuni de serviciu, echipa mixtă a stopat pentru verificări un microbuz de model Mercedes Sprinter cu numere de înmatriculare din Republica […] Post-ul Tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni apare prima dată în Provincial.
15:50
Polițiștii de frontieră, în colaborare cu Inspecția pentru Protecția Mediului și Inspectoratul de Poliție Ungheni, au dejucat o tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. În timpul unei misiuni de serviciu, echipa mixtă a stopat pentru verificări un microbuz de model Mercedes Sprinter cu numere de înmatriculare din Republica […] Post-ul Transport ilegal de lemne, depistat în zona de responsabilitate a SPF Ungheni apare prima dată în Provincial.
15:50
Ungheni: lucrările la rondoul din intersecția Romană – Alexandru cel Bun avansează rapid # Provincial
Construcția rondoului de la intersecția străzilor Romană cu Alexandru cel Bun avansează în ritmuri alerte. Astfel, astăzi, primarul Vitalie Vrabie a convocat o ședință la fața locului, cu participarea tuturor specialiștilor implicați, fiind puse la punct ultimele detalii, ca acest rondou să fie nu doar util și securizat, ci și atractiv din punct de vedere […] Post-ul Ungheni: lucrările la rondoul din intersecția Romană – Alexandru cel Bun avansează rapid apare prima dată în Provincial.
15:50
În vederea sporirii siguranței pietonilor și a confortului locuitorilor, în satul Gangura, raionul Ialoveni, drumarii desfășoară lucrări de construcție a trotuarelor pe drumul regional G110 Gîsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3. Despre aceasta a comunicat Administraţia Națională a Drumurilor, informează PROVINCIAL. Astfel, lucrările, cu o valoare de aproximativ 1,52 milioane lei, […] Post-ul Trotuare noi pentru siguranța pietonilor în localitățile Gangura și Moșana apare prima dată în Provincial.
15:40
Astăzi, în cadrul unei ședințe cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul Vitalie Balan a solicitat finalizarea lucrărilor de salubrizare a platformelor de colectare a deșeurilor în cel mai scurt timp. Adresându-se reprezentantului Î.M. „BIO”, viceprimarul a cerut precizarea tipului de deșeuri acumulate pe platforme – dacă acestea sunt menajere, din construcții sau frunze, pentru o gestionare […] Post-ul Bălți: 80% din deșeurile evacuate de pe platforme sunt deșeuri menajere apare prima dată în Provincial.
15:40
Primăria municipiului Bălți informează locuitorii că, începând cu 27 octombrie 2025, iluminatul stradal se conectează la ora 17:20 și se deconectează la ora 06:20. Despre aceasta a comunicat directoarea întreprinderii municipale Î.M. „DCCCU” Larisa Bragari. Ajustarea programului are loc în contextul reducerii duratei zilei de lumină, pentru a asigura siguranța și confortul locuitorilor municipiului. Post-ul La Bălți a fost modificat programul de funcționare a iluminatului stradal apare prima dată în Provincial.
15:30
Lucrări de mentenanță la pista principală a Aeroportului Chișinău: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă # Provincial
În perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025 (aproximativ ora 17:00), pe teritoriul aeroportului se vor desfășura lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare 08-26, precum și modernizarea sistemului de balizaj luminos al aerodromului. Pe durata acestor lucrări, operațiunile de zbor vor fi efectuate temporar pe pista alternativă 09-27, cu utilizarea procedurilor […] Post-ul Lucrări de mentenanță la pista principală a Aeroportului Chișinău: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă apare prima dată în Provincial.
15:30
Peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română # Provincial
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română, depășind cu mult numărul planificat inițial – 5.000 de persoane. Instruirile se înscriu în Programul Național privind Învățarea Limbii Române, implementat al treilea an la rând de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În prima etapă, desfășurată până […] Post-ul Peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română apare prima dată în Provincial.
14:10
Vizite de monitorizare desfășurate de ADR Sud în cadrul proiectului „Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul” # Provincial
Echipa Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, în calitate de Agenție de implementare nr. 2 a proiectului „Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul”, a participat, în perioada 20-22 octombrie curent, la patru ședințe lunare de monitorizare. Acestea au reunit antreprenorii responsabili de executarea lucrărilor, reprezentanți ai serviciilor publice locale, diriginții de șantier, ingineri și managerul de […] Post-ul Vizite de monitorizare desfășurate de ADR Sud în cadrul proiectului „Aprovizionare cu apă și canalizare în Cahul” apare prima dată în Provincial.
14:00
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil căzut într-o fântână în raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Într-un timp scurt, salvatorii au reușit să recupereze corpul băiatului la […] Post-ul Tragedie în raionul Florești: un copil a murit după ce a căzut într-o fântână apare prima dată în Provincial.
13:40
Roman Roșca: Protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor din regiunea transnistreană rămâne o prioritate majoră pentru autoritățile constituționale # Provincial
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a participat astăzi la o masă rotundă regională cu genericul „Monitorizarea drepturilor omului în zone afectate de conflict”, organizată de Oficiul Avocatului Poporului, în cooperare cu Institutul Danez pentru Drepturile Omului (DIHR), Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) și Consiliul Europei. În cadrul sesiunii „Drepturile omului în […] Post-ul Roman Roșca: Protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor din regiunea transnistreană rămâne o prioritate majoră pentru autoritățile constituționale apare prima dată în Provincial.
13:30
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a lansat, în campania electorală, mai multe iniţiative importante din punct de vedere al dezvoltării business-ului, a economiei naţionale şi a sectorului finanţelor publice. După cum am menţionat de nenumărate ori, pentru noi sunt mai importante interesele ţării, decât cele ale formaţiunii noastre. De aceea, am decis să […] Post-ul Cinci propuneri pentru noul Guvern apare prima dată în Provincial.
13:10
Angajații DRSE Căușeni continuă instruirile în cadrul Campaniei naționale „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” # Provincial
Recent, salvatorii și pompierii din Căușeni au organizat activități de prevenire în incinta Gimnaziului „Alexandru cel Bun” din satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă. Aici, 270 de elevi și 21 de profesori au participat la diferite lecții și ateliere interactive privind siguranța personală. Activitățile au inclus lecții teoretice pentru personalul didactic și sesiuni interactive pentru elevi, […] Post-ul Angajații DRSE Căușeni continuă instruirile în cadrul Campaniei naționale „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” apare prima dată în Provincial.
12:50
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea echipamentului sportiv destinat antrenamentelor și jocurilor în cadrul proiectului „Fotbal în Școli”. De această dată, echipamentele au ajuns la elevii liceelor „Dante Alighieri” (mun. Chișinău), „Hyperion” ( Durlești), „George Meniuc” (mun. Chișinău), „George Călinescu” (mun. Chișinău) și „Universul” (mun. Chișinău). Copiii […] Post-ul FMF a oferit echipament sportiv elevilor din mai multe licee din Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:40
Astăzi, 28 octombrie 2025, primarul orașului Cimișlia, Sergiu Andronachi, a felicitat cu căldură ansamblul vocal „Cimișlianca”, condus de Elena Corovina, cu prilejul aniversării a 10 ani de activitate artistică. Ansamblul, alcătuit din persoane pline de energie și dragoste pentru folclorul românesc, promovează cu dăruire cântecul popular autentic, fiind un exemplu de pasiune, perseverență și implicare […] Post-ul Ansamblul „Cimișlianca” sărbătorește 10 ani de activitate artistică apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:10
Pentru prima dată în Moldova, profesioniștii din cosmetologie au propriul lor eveniment – Beauty Prof 2025. Acesta va avea loc la CIE „Moldexpo”, în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2025. Beauty Prof 2025 reunește sub același acoperiș branduri internaționale, echipamente moderne, produse injectabile și consumabile de top destinate clinicilor și saloanelor de frumusețe. În […] Post-ul Beauty Prof 2025 – primul eveniment al profesioniștilor din cosmetologie apare prima dată în Provincial.
12:00
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie (art. 27, art. 145 alin. […] Post-ul A încercat să-și omoare concubinul: o femeie va sta 15 ani după gratii apare prima dată în Provincial.
11:50
(FOTO) Orașul Drochia își modernizează infrastructura: Scara de pe strada Ghica Vodă, renovată # Provincial
Orașul Drochia continuă să investească în infrastructura urbană. Recent au fost finalizate lucrările de reparație a scării din strada Ghica Vodă, un obiectiv important pentru locuitorii din zonă. Scara renovată oferă acum un acces mai sigur și mai confortabil pentru pietoni, contribuind la îmbunătățirea siguranței și confortului în oraș. Administrația publică locală își propune să […] Post-ul (FOTO) Orașul Drochia își modernizează infrastructura: Scara de pe strada Ghica Vodă, renovată apare prima dată în Provincial.
11:40
Cu referire la perchezițiile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Fiscul menționează că este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului. Totodată, autoritatea fiscală declară toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor, […] Post-ul Fiscul susține transparența și respectarea legii în contextul perchezițiilor CNA apare prima dată în Provincial.
11:30
Elevii Școlii Sportive Specializate „B. Petuhov” au obținut rezultate remarcabile la turneul internațional de judo desfășurat în Grecia, reprezentând cu demnitate municipiul Bălți și Republica Moldova. Dând dovadă de o pregătire excelentă, măiestrie sportivă și dorință de a învinge, judocanii din mun. Bălți au cucerit 8 medalii: 3 de aur, 2 de argint și 3 […] Post-ul Rezultatele judocanilor din Bălți la turneul internațional din Grecia apare prima dată în Provincial.
11:20
În satul Zorile, raionul Ohei, Premier Energy Distribution a construit o linie electrică nouă de 1,59 km, care alimentează 73 de gospodării, asigurând o rețea mai fiabilă și sigură. Investiția constituie peste 1 milion de lei şi face parte din Planul investițional 2025. Post-ul 73 de gospodării din satul Zorile, conectate la rețeaua electrică modernizată apare prima dată în Provincial.
11:00
Regia Transport Electric Chișinău aduce la cunoștința publicului că, informația care circulă pe rețelele sociale referitor la „abonamente gratuite pentru 6 luni” este falsă și nu are legătură cu instituția noastră. RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip. “Îndemnăm cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze exclusiv […] Post-ul RTEC avertizează: „Abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false apare prima dată în Provincial.
10:50
Primăria Chișinău este parte a inițiativelor europene de dezvoltare a turismului digital # Provincial
Reprezentanții municipalității au participat la o vizită de studiu în orașul Reggio di Calabria, Republica Italiană, în cadrul proiectului DIGITALIZE – Enhancing Tourism Resilience through Digital Solutions, finanțat prin programul Interreg Europe. Prin implicarea în astfel de proiecte, Chișinăul își consolidează poziția de partener activ în promovarea unui turism modern, inovator și durabil la nivel […] Post-ul Primăria Chișinău este parte a inițiativelor europene de dezvoltare a turismului digital apare prima dată în Provincial.
10:50
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a găzduit ceremonia de semnare a Memorandumului de colaborare dintre Visa, Î.S. „Căile Ferate din Moldova”, Î.S. „Direcția Exploatarea Imobilului” și Agenția Națională Transport Auto, care prevede lansarea unui proiect-pilot de modernizare a sectorului de transport feroviar și rutier. Proiectul are drept scop integrarea unei platforme moderne pentru gestionarea curselor […] Post-ul Transportul interraional din Moldova va putea fi achitat cu cardul și telefonul mobil apare prima dată în Provincial.
10:40
Conform contractului semnat de Consiliul Raional Telenești, au fost instalate 19 stații auto moderne cu un design funcțional și estetic, pe drumurile aflate în gestiunea raionului. Despre aceasta a comunicat Alexei Vrajitoru, vicepreședintele raionului, transmite PROVINCIAL. “Aceste stații contribuie direct la îmbunătățirea infrastructurii rurale, oferind confort, siguranță și protecție pentru cetățenii care folosesc transportul public […] Post-ul Telenești: 19 stații auto moderne instalate pe drumurile raionului apare prima dată în Provincial.
10:40
Cupa Orange revine astăzi, 28 octombrie, cu primele patru partide programate în cadrul optimilor de finală. Federația Moldovenească de Fotbal vă invită să urmăriți partidele în direct pe platforma LigaTV.md, dar și la postul de televiziune WE SPORT TV. Toate rezultatele, lista marcatorilor și cele mai noi informații despre competiție vor fi disponibile pe fmf.md. Programul meciurilor din […] Post-ul Cupa Orange. Programul partidelor din prima zi a optimilor de finală apare prima dată în Provincial.
10:20
Recent, în incinta Consiliului Raional Leova, a avut loc o întrunire informativă la care au participat primarii localităților din raion, managerii instituțiilor educaționale, precum și reprezentanți ai comunității locale. Evenimentul a fost dedicat promovării eficienței energetice și formării unor obiceiuri sustenabile în rândul locuitorilor raionului Leova. Activitatea s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Respect pentru înțelepciune: […] Post-ul Parteneriat local pentru un consum energetic mai responsabil în raionul Leova apare prima dată în Provincial.
10:20
Percheziții și rețineri într-un dosar de corupție ce vizează angajați ai Serviciului Fiscal de Stat # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită […] Post-ul Percheziții și rețineri într-un dosar de corupție ce vizează angajați ai Serviciului Fiscal de Stat apare prima dată în Provincial.
10:00
A violat și omorât cu cruzime o femeie la Florești – un bărbat va sta 23 de ani după gratii pentru faptele comise. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # Provincial
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise în raionul Florești și municipiul Chișinău. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, la 06 iunie 2025, pe timp de noapte, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică, aflându-se pe un drum îngustat de țară dintr-o localitate din raionul Florești, […] Post-ul A violat și omorât cu cruzime o femeie la Florești – un bărbat va sta 23 de ani după gratii pentru faptele comise. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață apare prima dată în Provincial.
09:50
“Agricultura este un sector important al economiei noastre, dar pentru a răspunde provocărilor actuale, avem nevoie de un model agricol modern, sustenabil și adaptat la schimbările climatice”. Declarația a fost făcută de premierul desemnat Alexandru Munteanu. În cadrul consultărilor publice, el a discutat cu reprezentanții mai multor asociații de profil despre accesul la fonduri europene […] Post-ul Alexandru Munteanu: Agricultura este un sector important al economiei noastre… apare prima dată în Provincial.
09:50
Maxim Moroșan, liderul PSRM din Bălți: Lupta mea nu s-a terminat! Indiferent de situație, voi rămâne fidel principiilor mele, echipei mele, orașului meu natal și țării mele # Provincial
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM din Bălți, consilier municipal, la care ieri au fost efectuate percheziții, iar mașina confiscată, a declarat aseară, într-un live, că pe 13 august 2025 i s-a cerut să plece din țară. “Pe 13 august 2025, persoane necunoscute m-au contactat, încercând să-mi transmită un mesaj simplu: trebuia să-mi împachetez lucrurile […] Post-ul Maxim Moroșan, liderul PSRM din Bălți: Lupta mea nu s-a terminat! Indiferent de situație, voi rămâne fidel principiilor mele, echipei mele, orașului meu natal și țării mele apare prima dată în Provincial.
09:40
Douăzeci de chitare, ascunse în autoturisme – depistate de funcționarii vamali la Leușeni # Provincial
Un nerezident în vârstă de 50 de ani, aflat la volanul unui autocamion de model Scania, s-a prezentat la postul vamal Leușeni, declarând că transportă autoturisme la import. În cadrul verificării documentelor și a discuțiilor cu funcționarii vamali, șoferul a afirmat că nu transportă alte bunuri decât cele indicate în acte. Totuși, în urma controlului […] Post-ul Douăzeci de chitare, ascunse în autoturisme – depistate de funcționarii vamali la Leușeni apare prima dată în Provincial.
09:40
(FOTO) Sărbătoare pentru creditorii blocurilor de pe str. Alexandru cel Bun 115: Au primit cheile la apartamente după aproape 10 ani de așteptare! # Provincial
Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au fost finalizate, iar cheile au fost înmânate beneficiarilor în acest week-end, după ce în iulie 2025, primul bloc de aici a fost inaugurat oficial. Reamintim că, complexul de la adresa Alexandru cel Bun 115 era o construcție abandonată și plină […] Post-ul (FOTO) Sărbătoare pentru creditorii blocurilor de pe str. Alexandru cel Bun 115: Au primit cheile la apartamente după aproape 10 ani de așteptare! apare prima dată în Provincial.
08:10
Casa de Cultură din localitatea Teiu, stânga Nistrului, își redeschide larg ușile pentru a găzdui evenimentele culturale din localitate. În cei 55 de ani de la fondare, aceasta a fost prima reparație consistentă realizată cu sprijinul programului Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. Potrivit unui comunicat, investiția totală în valoare de […] Post-ul (FOTO) Casa de Cultură din Teiu își reia activitatea apare prima dată în Provincial.
07:20
Primara orașului Soroca, Lilia Pilipețchi, însoțită de viceprimarul Veaceslav Ursu, a inspectat Grădinița nr 17, unde sunt în plină desfășurare lucrările de reparație, pentru crearea unei grupe de creșă. La moment, în lucru este blocul sanitar, în paralel, sunt executate lucrări în sala de ocupație și în dormitor. “Aici urmează a fi renovat în totalitate un […] Post-ul Grădinița nr.17 din Soroca va avea o grupă creșă apare prima dată în Provincial.
27 octombrie 2025
18:00
Percheziții în 7 locații din nordul țării în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă # Provincial
Astăzi, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții în 7 locații din nordul țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, organizate prin instruiri […] Post-ul Percheziții în 7 locații din nordul țării în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.