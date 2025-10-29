UPDATE/ Premierul desemnat a început consultările cu fracțiunile parlamentare. Tarlev propune să fie creat „Ministerul Transportului”
Ziarul de Garda, 29 octombrie 2025 15:10
UPDATE 15:00 Vasile Tarlev, deputat indepdendent, la fel a purtat discuții cu premierul desemnat. Acesta a declarat că a vorbit cu Munteanu despre structura Guvernului. Tarlev propune să fie creat „Ministerul Transportului”, pentru că „transportul în R. Moldova este într-o stare deplorabilă”. Totodată, a propus să fie și Ministerul Industriei, deoarece țara trebuie „indistrualizată”. La...
• • •
Acum 5 minute
15:30
Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare a doi avocați și a unui ex-ofițer de urmărire penală pentru trafic de influență # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) anunță că a contestat marți, 28 octombrie, la Curtea de Apel Centru o sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, pe 13 octombrie, în care a dispus încetarea procesului penal în privința unui avocat pentru două capete de acuzare de trafic de influență și l-a achitat atât pe el, cât și pe un alt...
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
14:50
14:40
Volumul plăților tradiționale în Euro, prin SWIFT, a scăzut proporțional cu volumul plăților efectuate prin SEPA. Plățile săptămânale încasate prin SEPA au înregistrat o creștere de 186%, aproape s-au dublat de la prima la a doua săptămână de operare a băncilor în SEPA, iar acest lucru înseamnă și o scădere considerabilă a comisioanelor plătite de...
Acum 2 ore
14:30
Aproape 900 de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără buletine de identitate românești la traversarea frontierei cu R. Moldova, scrie RFI România. Sute de persoane cu dublă cetățenie au rămas fără buletine de identitate românești. Acestea le-au fost oprite chiar la vamă de către polițiștii de frontieră. Oamenii treceau granița între România și...
14:20
14:10
14:00
Acum 4 ore
13:20
13:10
12:50
12:20
12:10
11:40
Acum 6 ore
11:10
10:50
10:40
10:20
10:10
09:40
09:40
Acum 8 ore
09:10
În dimineața zilei de miercuri, 29 octombrie, salvatorii au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare a unui bărbat de 37 de ani în urma unui accident, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Accidentul a avut loc pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni. Potrivit IGSU, apelul la...
09:00
08:20
08:10
Acum 24 ore
23:00
22:00
21:20
20:30
20:10
19:40
19:10
19:00
18:30
18:10
18:00
În urma unui tragic accident la locul de muncă, un anagajat al Î.M. „Regia Transport Electric” a decedat, scrie instituția. „Regia Transport Electric Chișinău conlucrează cu ancheta și cu toate organele de resort”, a anunțat instituția într-un comunicat de presă. Totodată, a adăugat că oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele și a transmis sincere...
17:40
17:20
17:20
17:00
16:50
16:30
16:10
16:00
Pe 21 octombrie, la 21.30, la Maternitatera din Edineț, după patru zile în care mama sa se aflase în travaliu, Maria a venit pe lume fără viață. Era al treilea copilaș, dorit și așteptat, în familia sa. ZdG a fost informat despre acest caz tragic de Ana Glib, o mătușă a mamei, stabilită în Italia....
15:40
Ieri
15:30
15:10
15:10
Ucraina este gata să participe la negocierile de pace, dar nu își va retrage în prealabil trupele din teritoriile neocupate de Rusia, așa cum cere Moscova, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Reuters. Într-o declarație făcută marți în fața jurnaliștilor, Volodimir Zelenski a indicat că ar fi mulțumit dacă negocierile ar avea loc oriunde,...
15:00
În anul 2025, peste 8200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română, depășind cu mult numărul planificat inițial – 5000 de persoane, potrivit Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Instruirile se înscriu în Programul Național privind Învățarea Limbii Române, implementat al treilea an la rând de minister. În prima etapă,...
14:40
