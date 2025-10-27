Fost oficial american acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei
BreakingNews, 27 octombrie 2025 12:40
Autorităţile americane au anunţat că un fost înalt funcţionar al unei companii de tehnologie cibernetică este acuzat de furtul și vânzarea unor secrete comerciale sensibile către un cumpărător din Rusia. Persoana în cauză a ocupat o poziţie de conducere la divizia de securitate cibernetică a unei firme-contractor pentru guvern şi este suspectată că, între aprilie
• • •
Acum 10 minute
12:50
Viceprimarul capitalei și deputatul Blocului ALTERNATIVA, Olga Ursu, participă astăzi la întrevederea primarilor din țară cu candidatul desemnat la funcția de prim-ministru. Olga Ursu a subliniat că autoritatea centrală trebuie să înțeleagă că primarii nu au nevoie să fie controlați sau „încordați" politic. Oficialul a afirmat că este necesară eliminarea barierelor birocratice, a presiunilor și
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:10
În ultimele 24 de ore, frontierele Republicii Moldova au fost traversate de 78.940 de persoane, conform raportului Poliției de Frontieră. Circulația s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente majore. Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 20.512 traversări Leușeni – 12.742 traversări Sculeni – 11.269 traversări Palanca – 6.099 traversări
Acum 2 ore
11:40
Șapte cetățeni ucraineni au fost reținuți la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, în timp ce încercau să părăsească ilegal Republica Moldova, aparent pentru a scăpa de mobilizarea militară din Ucraina. Autoritățile moldovene au identificat persoanele respective ca fiind bărbați cu vârste între 18 și 60 de ani, care prezentau documente de identitate false sau
11:10
Tragedie în capitala Ucrainei: atacul cu drone rusești ucide trei persoane și rănește zeci # BreakingNews
Un atac cu drone rusești a avut loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025 asupra Kievului, provocând moartea a trei persoane și rănirea a cel puțin 27 de altele, printre care șase copii. Printre victime se numără o tânără de 19 ani și mama ei, care au decedat în urma unui incendiu
Acum 4 ore
10:40
Explozie devastatoare într-un bloc din Florești: două persoane rănite și zeci de locatari evacuați # BreakingNews
O explozie puternică a avut loc pe 25 octombrie 2025, într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul din orașul Florești. Incidentul a fost cauzat, potrivit autorităților, de o scurgere de gaze de la un cazan termic instalat ilegal. Deflagrația a provocat pagube materiale considerabile: ferestre sparte, uși deteriorate și distrugeri în interiorul mai multor
10:10
Un atac armat a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Universitatea Lincoln din Pennsylvania, în timpul unei petreceri studenţeşti organizate cu ocazia „homecoming" — tradiţionala sărbătoare a întoarcerii absolvenţilor. Incidentul s-a desfăşurat în faţa Centrului Cultural Internaţional al campusului, în jurul orei 21:30, ora locală (3:30, ora României). Potrivit autorităţilor, un bărbat
09:40
Bratislava — Guvernul slovac sub conducerea premierului Robert Fico a anunţat că ţara nu va mai participa la programele ale Uniunii Europene care finanţează sprijinul militar pentru Ucraina, invocând divergenţe de politică externă şi îngrijorări privind consecinţele economice şi strategice pentru Slovacia. Potrivit declaraţiilor oficiale, decizia include retragerea din schemele UE destinate acoperirii cheltuielilor militare
09:10
La Moscova, autorităţile au reţinut peste 80 de persoane în urma unui incident de amploare, în care migranţi s-au luptat cu bâte, lopeţi şi au spart geamuri auto într-o zonă rezidenţială din cartierul Prokşino. Potrivit declaraţiilor oficiale, 19 dintre cei implicaţi au fost arestaţi pentru huliganism, iar străinii fără cetăţenie rusă implicaţi vor fi expulzaţi
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Ghenadie Mînăscurtă contestă decizia instanței privind costul reparațiilor brățării electronice # BreakingNews
Viceprimarul municipiului Soroca, Ghenadie Mînăscurtă, a fost obligat de Judecătoria Soroca să achite suma de 726 de lei pentru deteriorarea unui dispozitiv de monitorizare electronică, utilizat în cadrul măsurii preventive de arest la domiciliu. Instanța a considerat că deteriorarea a fost cauzată de utilizator, iar suma respectivă reprezintă costul reparațiilor efectuate de compania FPC „INFOEXPRES"
17:40
Un tânăr în vârstă de 24 de ani, originar din raionul Sângerei, a fost reținut de poliție pe traseul R-6, în localitatea Prepelița, după ce a fost surprins conducând cu viteză excesivă. În urma verificărilor, s-a constatat că permisul de conducere prezentat de acesta era falsificat. Pentru a evita sancțiunile legale, tânărul a
17:10
Căile Ferate din Moldova primesc venituri regulate, dar patru luni de salarii rămân restante # BreakingNews
Într-o conferință de presă recentă, vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că angajații Căii Ferate din Moldova (CFM) primesc acum salariile lunar. Totuși, întreprinderea de stat încă înregistrează restanțe salariale pentru patru luni din cele nouă restante anterior. Această ameliorare a fost posibilă datorită creșterii încasărilor companiei, care au
16:40
Trei persoane au fost depistate încercând să traverseze ilegal râul Prut înot, cu scopul de a intra în România. Incidentul a avut loc în zona localității Leova, unde patrula de frontieră a observat mișcările suspecte și a intervenit prompt pentru a preveni trecerea neautorizată. Migranții au fost opriți și conduși înapoi pe malul moldovean,
16:10
Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamnă Federația Rusă în patru cauze privind regiunea Transnistria # BreakingNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri prin care declară responsabilă Federația Rusă pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea Transnistria, implicând cel puțin patru cauze distincte. În aceste cazuri, Rusia este considerată implicată direct sau indirect în acțiuni care au încălcat libertatea de educație, dreptul la viață, dreptul la proprietate și accesul la justiție
15:40
Autorităţile au identificat un caz de depozitare ilegală de deșeuri pe teritoriul comunei Alcedar, iar persoanele implicate au fost sancţionate conform legislației în vigoare. În cadrul verificărilor, inspectorii de mediu au constatat că deșeurile au fost abandonate pe un teren fără autorizaţie, punând în pericol mediul înconjurător și sănătatea locuitorilor. După documentarea faptului, contravenienţii au
15:10
Tragedie în zona de protecție a rețelelor electrice: Un muncitor a murit electrocutat # BreakingNews
Un muncitor și-a pierdut viața în timpul lucrărilor desfășurate într-o zonă de protecție a unei linii electrice aeriene (LEA). Incidentul a avut loc într-un șantier din suburbia Chișinăului şi s-a produs în contextul manevrării unei pompe auto cu braț, care a intrat în contact cu conductorii sub tensiune. Potrivit investigațiilor preliminare, evenimentul tragic a fost
14:40
Astăzi se marchează 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, un simbol global al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Republica Moldova este membră a ONU din anul 1992, iar Municipiul Chișinău a dezvoltat o colaborare activă cu structurile Națiunilor Unite prin proiecte și programe menite să sprijine dezvoltarea urbană durabilă, incluziunea
14:10
Procesul de unire a primăriilor din Drochia și satele învecinate va fi gradual și consultativ # BreakingNews
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a venit cu explicații profesioniste și bine argumentate privind proiectul de decizie referitor la inițierea procesului de amalgamare voluntară a orașului Drochia cu satele Miciurin, Ţarigrad, Chetrosu și comunele Baroncea și Șuri. Nina Cereteu a subliniat că inițiativa nu presupune închiderea primăriilor, ci doar deschiderea unui dialog între
13:40
Primăria Chișinău reabilitează curțile blocurilor: lucrări în plin progres pe str. Paris # BreakingNews
În sectorul Buiucani, municipiul Chișinău, primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea blocului situat pe strada Paris 40. Urmează aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt, care va constitui finisajul final al carosabilului. Tot în cadrul aceluiași proiect au fost reabilitate trotuarele și intrările în scările blocului, iar
13:10
Un pompier a fost transportat la spital cu coastele fracturate după ce a căzut într-o groapă de canalizare în timpul unei intervenții pe o stradă din comuna Bubuieci, pe 23 octombrie. Incidentul a avut loc în timpul desfășurării activităților de urgență, iar autoritățile au demarat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului. Oficialii
12:40
Droguri de 1,2 milioane de lei descoperite la un cuplu din Bălți: Reținuți pentru trafic pe Telegram # BreakingNews
Un cuplu din Bălți a fost reținut de autoritățile moldovenești sub acuzația de trafic de droguri, după ce poliția a descoperit în posesia lor substanțe narcotice în valoare de aproximativ 1.200.000 de lei. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, și soția sa de 35 de ani au fost opriți pe traseul Chișinău–Bălți, în
12:10
Autorităţile din Republica Moldova au anunțat că peste 320 de persoane au fost puse oficial sub acuzaţie şi trimise în judecată în dosare ce vizează infracţiuni de trafic de persoane. Aceste cazuri reflectă angajamentul instituțiilor de combatere a criminalităţii organizate de a urmări penal fiecare formă de exploatare — fie muncă forțată, trafic sexual, sau
11:40
Un autoturism parcat pe o stradă din municipiu a fost cuprins de flăcări într-un eveniment care a şocat vecinii. Pe moment, proprietarul maşinii a intervenit şi el, dar a suferit arsuri pe membre şi faţă şi a inhalat fum dens, fiind transportat de urgenţă la spital. Pompierii ajunşi la faţa locului au localizat rapid
11:10
Capturi de droguri în valoare de peste un milion de lei: Patru persoane reținute în operațiuni la Cahul și Comrat # BreakingNews
Forțele de ordine din Republica Moldova au destructurat două rețele locale de trafic de droguri, operațiuni care au condus la reținerea a doi bărbați în raionul Cahul și doi bărbați în municipiul Comrat. În primul caz, la Cahul, au fost confiscate aproximativ 5 kg de marijuana și 15 ghiveciuri cu plante de canabis, valoarea
10:40
Alexandr Petkov: „Un oraș devine cu adevărat Smart atunci când cetățenii sunt implicați în decizii” # BreakingNews
Primarul Alexandr Petkov (Partidul Nostru), la summitul internațional „SMART Technologies for Innovation": Bălțiul va fi parte activă a rețelei de orașe inovative! Colaborarea transfrontalieră între orașele din Moldova, România, Polonia, Ucraina va contribui semnificativ la modernizarea infrastructurii din municipiul Bălți, dar și a altor orașe din zonă, promovând astfel un mediu în care inovația devine
10:10
Un bărbat de 58 de ani, al cărui cadavru a fost descoperit de fiul său la marginea satului Văsieni, raionul Teleneşti, este subiectul unor acuzaţii şocante: potrivit rudelor, victima ar fi fost torturată ore întregi de doi tineri, dintre care unul minor. Inițial, poliţia locală a comunicat că expertiza preliminară nu indică semne de
09:40
Sean „Diddy" Combs, cunoscutul rapper și producător american, ar fi fost implicat într-un incident violent în penitenciarul Metropolitan Detention Center din New York, unde își ispășește pedeapsa de patru ani și două luni de închisoare. Potrivit apropiaților săi, Diddy s-ar fi trezit într-o dimineață cu un cuțit la gât, într-un presupus atac al unui alt
09:10
SUA distrug o navă suspectă în Oceanul Pacific — al optulea atac în campania anti-droguri # BreakingNews
O operațiune desfășurată de forțele americane în Oceanul Pacific s-a încheiat cu distrugerea unei nave suspectate de implicare în traficul internațional de droguri. Potrivit informațiilor oferite de autorități, ambarcațiunea a fost interceptată de unități navale americane, care au acționat în baza unor date de informații privind transportul unei cantități importante de substanțe interzise. În
23 octombrie 2025
18:10
Renato Usatîi: „Guvernul trebuie format prin dialog cu toate partidele, inclusiv extraparlamentare” # BreakingNews
Renato Usatîi: Guvernul trebuie format nu pe criterii politice, ci din profesioniști, chiar și din partide extraparlamentare! Pentru ca Republica Moldova să înregistreze schimbări reale și durabile, noul Guvern trebuie să fie alcătuit din profesioniști și format printr-un dialog deschis cu toate partidele politice, inclusiv cele extraparlamentare. Despre aceasta a declarat președintele Fracțiunii parlamentare a
17:40
Primarul
17:10
Tragedie la Căușeni: un bărbat a murit subit în timp ce se deplasa cu mașina la spital # BreakingNews
Un bărbat de 64 de ani din raionul Căușeni a decedat subit în timp ce se deplasa cu mașina spre spital pentru o consultație la medicul de familie. Evenimentul s-a petrecut în cursul dimineții, în jurul orei 08:30, când șoferul a suferit o problemă medicală gravă la volan și a pierdut controlul asupra mașinii. … Articolul Tragedie la Căușeni: un bărbat a murit subit în timp ce se deplasa cu mașina la spital apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Floarea-soarelui și porumbul, compromise de secetă: Autoritățile caută soluții de compensare # BreakingNews
Seceta a afectat aproximativ 33.000 de hectare de culturi agricole în mai multe raioane ale Republicii Moldova, potrivit informațiilor oferite de ministra în exercițiu a Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Dintre acestea, circa 16.000 de hectare de floarea-soarelui și 17.000 de hectare de porumb au fost compromise parțial sau total. Cele mai afectate zone sunt raioanele … Articolul Floarea-soarelui și porumbul, compromise de secetă: Autoritățile caută soluții de compensare apare prima dată în BreakingNews.
16:10
O familie originară din Republica Moldova, stabilită de aproape 20 de ani în Italia, a fost găsită fără viață în locuința sa din localitatea Paviole di Canaro, în provincia Rovigo. Victimele sunt un bărbat de 51 de ani, soția sa de 47 de ani și fiica lor de 28 de ani. Potrivit presei locale, descoperirea … Articolul Tragedie în Italia: O familie din Moldova, găsită moartă în propria casă apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupție activă și pasivă. Potrivit CNA, ancheta se referă la posibile acte de corupție comise … Articolul Legea amnistiei, sub lupa CNA: Percheziții în mai multe locații din țară apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, joi, în județul Vaslui, România. Pilotul a fost găsit mort, după ce autoritățile au desfășurat căutări în zona localității Băcani. Firma care deține aeronava nu mai putea lua legătura cu acesta, iar manevra de aterizare nu a mai fost posibilă din cauza ceții. Pilotul avionului a fost găsit … Articolul Un avion s-a prăbușit în România: Pilotul a fost găsit mort apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Percheziții în raionul Strășeni: Descoperită o cultură ilegală de canabis cu 14 kg de droguri # BreakingNews
Un bărbat de 61 de ani din satul Romănești, raionul Strășeni, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de cultivarea și comercializarea ilegală a substanțelor narcotice. Oamenii legii au descoperit la domiciliul acestuia două sere special amenajate pentru creșterea plantelor de canabis, precum și plante de canabis atât în formă verde, cât și … Articolul Percheziții în raionul Strășeni: Descoperită o cultură ilegală de canabis cu 14 kg de droguri apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipali, fiind suspectat de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 2.000 de euro de la o persoană implicată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a lua … Articolul Bărbat din Chișinău, reținut pentru trafic de influență: A primit 2.000 de euro mită apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Două persoane au fost reținute în Orhei sub acuzația de trafic ilegal de droguri. Autoritățile au descoperit aproximativ 500 de grame de mefedronă, 20 de grame de cocaină și echipamente destinate cântăririi precise a substanțelor. Investigațiile au relevat că suspecții utilizau aplicația Telegram pentru a achiziționa droguri, pe care le revindeau consumatorilor finali și intermediarilor … Articolul Doi bărbați din Orhei, reținuți pentru trafic de droguri prin Telegram apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Incident la Ambasada Rusiei: Șofer drogat oprit în timp ce încerca să pătrundă cu mașina # BreakingNews
În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 03:15, un bărbat de 53 de ani, aflat sub influența drogurilor, a încercat să pătrundă cu mașina în incinta Ambasadei Rusiei din București, situată pe Șoseaua Kiseleff. Jandarmul aflat în serviciul de pază a observat vehiculul care se îndrepta cu viteză spre poarta ambasadei și … Articolul Incident la Ambasada Rusiei: Șofer drogat oprit în timp ce încerca să pătrundă cu mașina apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un bărbat originar din orașul Călărași, Eugen Tacu, a decedat la vârsta de 36 de ani într-un spital din Lyon, Franța, în urma unui stop cardiac survenit în timpul somnului. Eugen lucra în Franța de aproximativ doi ani, având ca scop asigurarea unui trai mai bun pentru familia sa rămasă în Republica Moldova. Pentru repatrierea … Articolul Un moldovean a murit în Franța: Familia solicită sprijin pentru a-l aduce acasă apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Studiu: Aproape 7 din 10 sportivi au probleme respiratorii care le afectează performanța # BreakingNews
Conform unui studiu recent publicat în Journal of Laryngology and Otolaryngology, aproximativ 70% dintre sportiviprezintă simptome nazale precum obstrucția nazală sau disfuncții ORL, comparativ cu 52% din populația sedentară. Pentru sportivii afectați, aceste probleme pot reduce capacitatea de oxigenare cu până la 20-30%, limitând semnificativ performanța fizică. Specialiștii semnalează că, în ciuda investițiilor în … Articolul Studiu: Aproape 7 din 10 sportivi au probleme respiratorii care le afectează performanța apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Sancțiunile americane lovesc și în Republica Moldova: o companie de carburanți, inclusă pe lista neagră # BreakingNews
Administrația Trump a anunțat sancțiuni asupra celor mai mari producători de petrol din Rusia, inclusiv Rosneft și Lukoil, din cauza „lipsei de angajament serios al Rusiei față de un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina”. Acesta este primul său pachet major de sancțiuni financiare asupra economiei președintelui Vladimir Putin, ca … Articolul Sancțiunile americane lovesc și în Republica Moldova: o companie de carburanți, inclusă pe lista neagră apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Chișinăul continuă modernizarea infrastructurii: strada Maria Drăgan, renovată integral # BreakingNews
Ion Ceban: Strada Maria Drăgan, complet reabilitată – o arteră importantă pentru locuitorii sectorului Ciocana Pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al Capitalei s-au finalizat lucrările de reparație a carosabilului. Primarul general Ion Ceban a anunțat că a fost reabilitat tronsonul cuprins între strada Vadul lui Vodă și strada Ciocana, ceea ce va … Articolul Chișinăul continuă modernizarea infrastructurii: strada Maria Drăgan, renovată integral apare prima dată în BreakingNews.
10:30
În raionul Râșcani au fost depistate mai multe cazuri flagrante de tăiere ilegală a arborilor, indicând o rea gestionare a fondului forestier public. Autoritățile au constatat defrișări neautorizate, cu prejudicii semnificative aduse mediului, și au inițiat proceduri de sancționare conform legislației în vigoare. Aceste acțiuni vin în contextul în care datele recente arată că tăierile … Articolul Râșcani: Persoane surprinse în flagrant în timp ce tăiau copaci ilegal apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Nemulțumiri la Soroca: Locuitorii plătesc tarife ridicate pentru apă de calitate îndoielnică # BreakingNews
Locuitorii municipiului şi raionului Soroca reclamă că tarifele pentru apă potabilă sunt ridicate, în timp ce calitatea apeilasă mult de dorit. Mulți consumatori afirmă că apa de la robinet are gust, miros sau proprietăți ce nu corespund normelor sanitare și consideră că nu primesc valoarea pentru banii plătiți. Potrivit unor analize recente, mai multe probe … Articolul Nemulțumiri la Soroca: Locuitorii plătesc tarife ridicate pentru apă de calitate îndoielnică apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Trafic transfrontalier de cai de tracțiune: furt din Franța, recuperare în România și arestări în ambele țări # BreakingNews
O rețea internațională specializată în furtul și traficul de cai de tracțiune a fost destructurată, autoritățile franceze și române reținând șapte suspecți. Animalele — opt sau nouă cai — au fost sustrase în lunile mai și iunie 2025 din departamentele Doubs, Territoire de Belfort și Haute-Savoie, în estul Franței. Anchetatorii au identificat că patru … Articolul Trafic transfrontalier de cai de tracțiune: furt din Franța, recuperare în România și arestări în ambele țări apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Un grav accident rutier a avut loc în raionul Sîngerei: un bărbat a decedat după ce a fost lovit de un autobuz pe un drum din zonă.Incidentul s-a produs în circumstanțe care urmează să fie stabilite de către autorități. Victima a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să-i salveze … Articolul Accident mortal în Sîngerei – un pieton, spulberat de un autobuz în mers apare prima dată în BreakingNews.
22 octombrie 2025
21:40
Primarul capitalei acuză: „Puterea actuală controlează politic instituțiile statului” # BreakingNews
Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când întrebi despre capturarea politică a instituțiilor statului” Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a lansat critici dure la adresa președintelui Parlamentului, Igor Grosu, afirmând că reprezentanții guvernării nu tolerează întrebările despre controlul politic asupra instituțiilor statului. „Sare pe rană pentru Igor Grosu când am întrebat despre capturarea politică, … Articolul Primarul capitalei acuză: „Puterea actuală controlează politic instituțiile statului” apare prima dată în BreakingNews.
21:40
Regatul Unit își întărește parteneriatul cu Republica Moldova, oferind sprijin în domeniile apărării, reformei instituționale, rezilienței societale și combaterii dezinformării. Asistența britanică include susținerea Centrului StratCom, instituție esențială în prevenirea și contracararea campaniilor de manipulare informațională. Subiectele au fost discutate în cadrul unei întrevederi la Chișinău între viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihail Popșoi, și … Articolul Moldova consolidează cooperarea cu Regatul Unit în domeniul apărării apare prima dată în BreakingNews.
21:30
Ion Ceban: „La Chișinău nu avem restanțe la salarii și nu semnăm contracte secrete care pun povara pe cetățeni” Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că administrația capitalei gestionează transparent și eficient resursele publice, fără datorii la salarii și fără a implica orașul în scheme netransparente. „Noi, la Chișinău, nu avem restanțe la salarii, … Articolul Ceban: „Nu semnăm contracte secrete care pun povara facturilor pe oameni” apare prima dată în BreakingNews.
