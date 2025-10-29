Partidul Nostru va solicita amânarea ședinței unde se va propune votarea Guvernului
Oficial.md, 29 octombrie 2025 16:50
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide..
• • •
Acum 30 minute
16:50
16:50
Ion Ceban, după consultările cu Alexandru Munteanu: Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor # Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a participat împreună cu fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, la consultările..
16:40
Extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean al Republicii Turcia, admisă de autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord # Oficial.md
La data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii..
Acum 2 ore
15:30
Curtea de Conturi susține dezvoltarea competențelor profesionale ale auditorilor publici # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) contribuie în mod constant la dezvoltarea profesională a..
Acum 4 ore
15:00
Fracțiunea socialiștilor declară că nu va susține guvernul propus și programul acestuia. Potrivit lor, în..
13:40
Astǎzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” au desfășurat..
13:30
Primăria Chișinău informează că joi, 30 octombrie, începând cu ora 10:00, în Scuarul Monumentului „Două..
Acum 6 ore
12:40
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor vine la Chișinău # Oficial.md
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor din cadrul Comisiei Europene, Maria..
12:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unui nou instrument digital menit să sporească transparența procesului..
12:00
Comandații de intervenție ai IGSU au făcut un schimb de experiență în urma cursului desfășurat la Academia de Pompieri din Brno # Oficial.md
Recent, 17 angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au participat la Cursul..
12:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un..
11:50
Primăria Chișinău organizează un nou maraton sportiv de toamnă, reunind peste 600 de sportivi din..
11:50
Partidul „Democrația Acasă” afirmă că propunerile de miniștri făcute de premierul desemnat au întărit convingerea..
Acum 8 ore
10:10
La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” desfǎşoarǎ..
09:30
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a continuat seria de consultări publice. „Am..
09:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la..
09:20
Dorin Junghietu, ministru al Energiei, a venit cu o reacție la desemnarea sa în noul..
09:20
Vladimir Bolea: Îmi reafirm angajamentul de a munci prin dialog și colaborare cu primarii # Oficial.md
Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, spune că faptul că se regăsește în..
09:20
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să..
Ieri
16:40
Consiliul Național al Partidului «Viitorul Moldovei» s-a întrunit în ședință ordinară pentru a analiza rezultatele..
16:20
Urmare examinării dosarelor depuse în cadrul concursului anunțat la 1 octombrie 2025, pentru funcția vacantă..
16:00
Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis ca lucrările..
15:50
Igor Grosu a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat..
15:20
Partidul Național Moldovenesc a urat succes noului Cabinet de miniștri în activitatea sa. Liderul PNM, Dragoș..
15:10
Apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban – să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale # Oficial.md
Activistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent..
15:00
Informare pentru locuitorii municipiului Chișinău și ai localităților din vecinătatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău # Oficial.md
În perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025 (aproximativ ora 17:00), pe teritoriul aeroportului se..
13:50
Peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română # Oficial.md
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite..
13:40
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil căzut într-o fântână în raionul Florești. Apelul..
13:30
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat echipa guvernamentală și programul guvernamental. „Aceasta este echipa împreună..
13:30
O nouă aeronavă Wizz Air se alătură bazei de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” –..
13:00
Poliția de Frontieră a recepționat două ambarcațiuni de patrulare, oferite de Serviciul de Pază a..
13:00
Protecția drepturilor cetățenilor din stânga Nistrului și mun. Bender, o prioritate majoră pentru autoritățile Republicii Moldova # Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a participat astăzi la o masă rotundă regională cu genericul..
12:40
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a lansat, în campania electorală, mai multe iniţiative..
12:20
După ani marcați de pandemie, război și crize energetice, economia Republicii Moldova dă semne clare..
11:50
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în..
11:50
Republica Moldova consolidează rețeaua națională de centre pentru tratamentul accidentului vascular cerebral # Oficial.md
În contextul Zilei mondiale a accidentului vascular cerebral (AVC), marcată anual pe 29 octombrie, Ministerul..
11:40
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor..
11:30
Cu referire la perchezițiile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în..
10:50
Regia Transport Electric Chișinău aduce la cunoștința publicului că, informația care circulă pe rețelele sociale..
10:30
Alexandru Munteanu, premier desemnat, anunță alți doi miniștri. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști cu o..
10:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează..
10:30
PLDM: Refuzul PAS de a-și asuma guvernarea reprezintă un semnal grav al unei posibile crize democratice # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) constată cu îngrijorare că, deși a obținut majoritatea parlamentară,..
10:00
A violat și omorât cu cruzime o femeie la Florești – un bărbat va sta 23 de ani după gratii pentru faptele comise. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # Oficial.md
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise..
09:50
Maxim Moroșan: Astăzi, voi puneți în scenă jocuri murdare la comandă – dar mâine vă veți îneca în mlaștina pe care voi înșivă ați creat-o # Oficial.md
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM din Bălți, consilier municipal, la care ieri au fost..
09:40
Dorin Junghietu a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est # Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru..
09:10
(FOTO) Încă două blocuri aflate în paragină finalizate grație procedurii de insolvabilitate gestionată de administratorul autorizat Irina Selevestru # Oficial.md
Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au..
09:10
Pentru prima dată în Moldova, profesioniștii din cosmetologie au propriul lor eveniment – Beauty Prof..
27 octombrie 2025
21:20
Curtea de Conturi: auditul extern emite opinie necalificată pentru situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) demonstrează consecvent angajamentul său față de principiile bunei..
19:50
Percheziții în nordul țării, în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masa # Oficial.md
Astăzi, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun..
19:50
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a avut consultări publice cu reprezentanții confederațiilor..
