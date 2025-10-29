Ion Ceban, după consultările cu Alexandru Munteanu: Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor

Oficial.md, 29 octombrie 2025 16:50

Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a participat împreună cu fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, la consultările..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
16:50
Partidul Nostru va solicita amânarea ședinței unde se va propune votarea Guvernului Oficial.md
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide..
16:50
Ion Ceban, după consultările cu Alexandru Munteanu: Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a participat împreună cu fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, la consultările..
16:40
Extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean al Republicii Turcia, admisă de autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Oficial.md
La data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii..
Acum 2 ore
15:30
Curtea de Conturi susține dezvoltarea competențelor profesionale ale auditorilor publici Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) contribuie în mod constant la dezvoltarea profesională a..
Acum 4 ore
15:00
Socialiștii nu vor susține Guvernul propus Oficial.md
Fracțiunea socialiștilor declară că nu va susține guvernul propus și programul acestuia. Potrivit lor, în..
13:40
Rezultatele perchezițiilor de astăzi Oficial.md
Astǎzi, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” au desfășurat..
13:30
Eveniment-omagiu dedicat lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici Oficial.md
Primăria Chișinău informează că joi, 30 octombrie, începând cu ora 10:00, în Scuarul Monumentului „Două..
Acum 6 ore
12:40
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor vine la Chișinău Oficial.md
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor din cadrul Comisiei Europene, Maria..
12:10
CEC a lansat un nou modul destinat depunerii contestațiilor Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unui nou instrument digital menit să sporească transparența procesului..
12:00
Comandații de intervenție ai IGSU au făcut un schimb de experiență în urma cursului desfășurat la Academia de Pompieri din Brno Oficial.md
Recent, 17 angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au participat la Cursul..
12:00
Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un..
11:50
Maraton sportiv în Capitală Oficial.md
Primăria Chișinău organizează un nou maraton sportiv de toamnă, reunind peste 600 de sportivi din..
11:50
Partidul „Democrația Acasă” nu va susține Guvernul propus de Alexandru Munteanu Oficial.md
Partidul „Democrația Acasă” afirmă că propunerile de miniștri făcute de premierul desemnat au întărit convingerea..
Acum 8 ore
10:10
INI, PCCOCS și Fulger desfășoară percheziții în țară Oficial.md
La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” desfǎşoarǎ..
09:30
Consultări publice cu premierul desemnat au continuat Oficial.md
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a continuat seria de consultări publice.  „Am..
09:20
Maia Sandu va participa la Forumul Păcii de la Paris Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la..
09:20
Ministrul Dorin Junghietu rămâne în Guvern: Rămân dedicat unui singur scop Oficial.md
Dorin Junghietu, ministru al Energiei, a venit cu o reacție la desemnarea sa în noul..
09:20
Vladimir Bolea: Îmi reafirm angajamentul de a munci prin dialog și colaborare cu primarii Oficial.md
Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, spune că faptul că se regăsește în..
09:20
Descarcerare în urma unui accident de circulație în raionul Ungheni Oficial.md
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să..
Ieri
16:40
Partidul „Viitorul Moldovei” a desfășurat ședința Consiliului Politic Național Oficial.md
Consiliul Național al Partidului «Viitorul Moldovei» s-a întrunit în ședință ordinară pentru a analiza rezultatele..
16:20
Concurs repetat pentru funcția de director al SA „Tracom” Oficial.md
Urmare examinării dosarelor depuse în cadrul concursului anunțat la 1 octombrie 2025, pentru funcția vacantă..
16:00
Un nou pas spre implementarea Proiectului „Deșeuri Solide în Republica Moldova” Oficial.md
Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis ca lucrările..
15:50
Igor Grosu a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat..
15:20
PNM urează succes noului Guvern Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc a urat succes noului Cabinet de miniștri în activitatea sa. Liderul PNM, Dragoș..
15:10
Apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban – să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale Oficial.md
Activistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent..
15:00
Informare pentru locuitorii municipiului Chișinău și ai localităților din vecinătatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău Oficial.md
În perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025 (aproximativ ora 17:00), pe teritoriul aeroportului se..
13:50
Peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română Oficial.md
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite..
13:40
Un copil din Florești s-a înecat într-o fântână Oficial.md
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil căzut într-o fântână în raionul Florești. Apelul..
13:30
Echipa Guvernului Munteanu și programul de guvernare – prezentat Oficial.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat echipa guvernamentală și programul guvernamental.  „Aceasta este echipa împreună..
13:30
WizzAir și-a mărit numărul de aeronave pe Aeroportul Internațional Chișinău Oficial.md
O nouă aeronavă Wizz Air se alătură bazei de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” –..
13:00
Ambarcațiuni de patrulare pentru Poliția de Frontieră din partea Letoniei Oficial.md
Poliția de Frontieră a recepționat două ambarcațiuni de patrulare, oferite de Serviciul de Pază a..
13:00
Protecția drepturilor cetățenilor din stânga Nistrului și mun. Bender, o prioritate majoră pentru autoritățile Republicii Moldova Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a participat astăzi la o masă rotundă regională cu genericul..
12:40
Cinci propuneri pentru noul Guvern Oficial.md
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a lansat, în campania electorală, mai multe iniţiative..
12:20
Activitatea MDED în mandatul Doinei Nistor Oficial.md
După ani marcați de pandemie, război și crize energetice, economia Republicii Moldova dă semne clare..
11:50
A încercat să-și omoare concubinul: o femeie va sta 15 ani după gratii Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în..
11:50
Republica Moldova consolidează rețeaua națională de centre pentru tratamentul accidentului vascular cerebral Oficial.md
În contextul Zilei mondiale a accidentului vascular cerebral (AVC), marcată anual pe 29 octombrie, Ministerul..
11:40
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor..
11:30
Fiscul colaborează cu oamenii legii prntru elucidarea tuturor faptelor Oficial.md
Cu referire la perchezițiile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în..
10:50
Un nou fals despre abonamente gratuite la troleibuz pentru 6 luni Oficial.md
Regia Transport Electric Chișinău aduce la cunoștința publicului că, informația care circulă pe rețelele sociale..
10:30
Alți 2 miniștri anunțați de premierul desemnat Oficial.md
Alexandru Munteanu, premier desemnat, anunță alți doi miniștri. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști cu o..
10:30
Schemă de corupție la Serviciul Fiscal de Stat Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează..
10:30
PLDM: Refuzul PAS de a-și asuma guvernarea reprezintă un semnal grav al unei posibile crize democratice Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) constată cu îngrijorare că, deși a obținut majoritatea parlamentară,..
10:00
A violat și omorât cu cruzime o femeie la Florești – un bărbat va sta 23 de ani după gratii pentru faptele comise. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață Oficial.md
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise..
09:50
Maxim Moroșan: Astăzi, voi puneți în scenă jocuri murdare la comandă – dar mâine vă veți îneca în mlaștina pe care voi înșivă ați creat-o Oficial.md
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM din Bălți, consilier municipal, la care ieri au fost..
09:40
Dorin Junghietu a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru..
09:10
(FOTO) Încă două blocuri aflate în paragină finalizate grație procedurii de insolvabilitate gestionată de administratorul autorizat Irina Selevestru Oficial.md
Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au..
09:10
Premieră în Moldova: Profesioniștii din cosmetologie au propriul eveniment! Oficial.md
Pentru prima dată în Moldova, profesioniștii din cosmetologie au propriul lor eveniment – Beauty Prof..
27 octombrie 2025
21:20
Curtea de Conturi: auditul extern emite opinie necalificată pentru situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) demonstrează consecvent angajamentul său față de principiile bunei..
19:50
Percheziții în nordul țării, în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masa Oficial.md
Astăzi, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun..
19:50
Consultările au continuat cu confederațiile sindicale și asociații din agricultură Oficial.md
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a avut consultări publice cu reprezentanții confederațiilor..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.