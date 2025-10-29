INI, PCCOCS și Fulger desfășoară percheziții în țară
Oficial.md, 29 octombrie 2025 10:10
La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” desfǎşoarǎ..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 15 minute
10:10
La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” desfǎşoarǎ..
Acum o oră
09:30
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a continuat seria de consultări publice. „Am..
Acum 2 ore
09:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la..
09:20
Dorin Junghietu, ministru al Energiei, a venit cu o reacție la desemnarea sa în noul..
09:20
Vladimir Bolea: Îmi reafirm angajamentul de a munci prin dialog și colaborare cu primarii # Oficial.md
Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, spune că faptul că se regăsește în..
09:20
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să..
Acum 24 ore
16:40
Consiliul Național al Partidului «Viitorul Moldovei» s-a întrunit în ședință ordinară pentru a analiza rezultatele..
16:20
Urmare examinării dosarelor depuse în cadrul concursului anunțat la 1 octombrie 2025, pentru funcția vacantă..
16:00
Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis ca lucrările..
15:50
Igor Grosu a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat..
15:20
Partidul Național Moldovenesc a urat succes noului Cabinet de miniștri în activitatea sa. Liderul PNM, Dragoș..
15:10
Apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban – să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale # Oficial.md
Activistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent..
15:00
Informare pentru locuitorii municipiului Chișinău și ai localităților din vecinătatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău # Oficial.md
În perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025 (aproximativ ora 17:00), pe teritoriul aeroportului se..
13:50
Peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română # Oficial.md
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite..
13:40
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil căzut într-o fântână în raionul Florești. Apelul..
13:30
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat echipa guvernamentală și programul guvernamental. „Aceasta este echipa împreună..
13:30
O nouă aeronavă Wizz Air se alătură bazei de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” –..
13:00
Poliția de Frontieră a recepționat două ambarcațiuni de patrulare, oferite de Serviciul de Pază a..
13:00
Protecția drepturilor cetățenilor din stânga Nistrului și mun. Bender, o prioritate majoră pentru autoritățile Republicii Moldova # Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a participat astăzi la o masă rotundă regională cu genericul..
12:40
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a lansat, în campania electorală, mai multe iniţiative..
12:20
După ani marcați de pandemie, război și crize energetice, economia Republicii Moldova dă semne clare..
11:50
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în..
11:50
Republica Moldova consolidează rețeaua națională de centre pentru tratamentul accidentului vascular cerebral # Oficial.md
În contextul Zilei mondiale a accidentului vascular cerebral (AVC), marcată anual pe 29 octombrie, Ministerul..
11:40
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor..
11:30
Cu referire la perchezițiile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în..
10:50
Regia Transport Electric Chișinău aduce la cunoștința publicului că, informația care circulă pe rețelele sociale..
10:30
Alexandru Munteanu, premier desemnat, anunță alți doi miniștri. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști cu o..
10:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează..
10:30
PLDM: Refuzul PAS de a-și asuma guvernarea reprezintă un semnal grav al unei posibile crize democratice # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) constată cu îngrijorare că, deși a obținut majoritatea parlamentară,..
Ieri
10:00
A violat și omorât cu cruzime o femeie la Florești – un bărbat va sta 23 de ani după gratii pentru faptele comise. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # Oficial.md
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise..
09:50
Maxim Moroșan: Astăzi, voi puneți în scenă jocuri murdare la comandă – dar mâine vă veți îneca în mlaștina pe care voi înșivă ați creat-o # Oficial.md
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM din Bălți, consilier municipal, la care ieri au fost..
09:40
Dorin Junghietu a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est # Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru..
09:10
(FOTO) Încă două blocuri aflate în paragină finalizate grație procedurii de insolvabilitate gestionată de administratorul autorizat Irina Selevestru # Oficial.md
Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au..
09:10
Pentru prima dată în Moldova, profesioniștii din cosmetologie au propriul lor eveniment – Beauty Prof..
27 octombrie 2025
21:20
Curtea de Conturi: auditul extern emite opinie necalificată pentru situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) demonstrează consecvent angajamentul său față de principiile bunei..
19:50
Percheziții în nordul țării, în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masa # Oficial.md
Astăzi, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun..
19:50
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a avut consultări publice cu reprezentanții confederațiilor..
17:20
Moroșan, despre percheziții: Astăzi mi-ati luat mașina…. Cel mai important: nu ați putut să-mi luați onoarea și conștiința # Oficial.md
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM Bălți, consilier municipal, a publicat pe canalul sau de..
16:20
De astăzi, șoferii au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în MCabinet..
16:20
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 380 de mii de lei..
15:50
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a discutat cu reprezentanții societății civile despre cum putem construi un..
14:50
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, continuă seria consultărilor publice pentru a finaliza programul..
14:50
1522 de oameni au donat în campania electorală pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), informează..
14:50
Astăzi, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat bilanțul celor patru ani de activitate ai..
14:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o discuție cu șefii de fracțiuni parlamentare privind alegerea vicepreședinților,..
14:00
În aceste momente, are loc ședința de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii..
13:10
„Moldovagaz” a expediat recomandări companiilor de distribuție a gazelor naturale privind informarea consumatorilor despre conectarea la rețeaua de gaze # Oficial.md
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare..
13:10
Partidul Socialiștilor condamnă cu fermitate noul val de represiuni politice îndreptate împotriva reprezentanților săi. PSRM..
13:10
Ministerul Educației și Cercetării a valorificat, prin procedura de achiziție publică 57,9 milioane lei, din..
13:00
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.