Acum 15 minute
15:20
PNM urează succes noului Guvern Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc a urat succes noului Cabinet de miniștri în activitatea sa. Liderul PNM, Dragoș..
Acum 30 minute
15:10
Apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban – să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale Oficial.md
Activistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent..
Acum o oră
15:00
Informare pentru locuitorii municipiului Chișinău și ai localităților din vecinătatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău Oficial.md
În perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025 (aproximativ ora 17:00), pe teritoriul aeroportului se..
Acum 2 ore
13:50
Peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română Oficial.md
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite..
13:40
Un copil din Florești s-a înecat într-o fântână Oficial.md
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil căzut într-o fântână în raionul Florești. Apelul..
Acum 4 ore
13:30
Echipa Guvernului Munteanu și programul de guvernare – prezentat Oficial.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat echipa guvernamentală și programul guvernamental.  „Aceasta este echipa împreună..
13:30
WizzAir și-a mărit numărul de aeronave pe Aeroportul Internațional Chișinău Oficial.md
O nouă aeronavă Wizz Air se alătură bazei de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” –..
13:00
Ambarcațiuni de patrulare pentru Poliția de Frontieră din partea Letoniei Oficial.md
Poliția de Frontieră a recepționat două ambarcațiuni de patrulare, oferite de Serviciul de Pază a..
13:00
Protecția drepturilor cetățenilor din stânga Nistrului și mun. Bender, o prioritate majoră pentru autoritățile Republicii Moldova Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a participat astăzi la o masă rotundă regională cu genericul..
12:40
Cinci propuneri pentru noul Guvern Oficial.md
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a lansat, în campania electorală, mai multe iniţiative..
12:20
Activitatea MDED în mandatul Doinei Nistor Oficial.md
După ani marcați de pandemie, război și crize energetice, economia Republicii Moldova dă semne clare..
11:50
A încercat să-și omoare concubinul: o femeie va sta 15 ani după gratii Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în..
11:50
Republica Moldova consolidează rețeaua națională de centre pentru tratamentul accidentului vascular cerebral Oficial.md
În contextul Zilei mondiale a accidentului vascular cerebral (AVC), marcată anual pe 29 octombrie, Ministerul..
11:40
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor..
Acum 6 ore
11:30
Fiscul colaborează cu oamenii legii prntru elucidarea tuturor faptelor Oficial.md
Cu referire la perchezițiile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în..
10:50
Un nou fals despre abonamente gratuite la troleibuz pentru 6 luni Oficial.md
Regia Transport Electric Chișinău aduce la cunoștința publicului că, informația care circulă pe rețelele sociale..
10:30
Alți 2 miniștri anunțați de premierul desemnat Oficial.md
Alexandru Munteanu, premier desemnat, anunță alți doi miniștri. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști cu o..
10:30
Schemă de corupție la Serviciul Fiscal de Stat Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează..
10:30
PLDM: Refuzul PAS de a-și asuma guvernarea reprezintă un semnal grav al unei posibile crize democratice Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) constată cu îngrijorare că, deși a obținut majoritatea parlamentară,..
10:00
A violat și omorât cu cruzime o femeie la Florești – un bărbat va sta 23 de ani după gratii pentru faptele comise. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață Oficial.md
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise..
09:50
Maxim Moroșan: Astăzi, voi puneți în scenă jocuri murdare la comandă – dar mâine vă veți îneca în mlaștina pe care voi înșivă ați creat-o Oficial.md
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM din Bălți, consilier municipal, la care ieri au fost..
09:40
Dorin Junghietu a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru..
Acum 8 ore
09:10
(FOTO) Încă două blocuri aflate în paragină finalizate grație procedurii de insolvabilitate gestionată de administratorul autorizat Irina Selevestru Oficial.md
Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au..
09:10
Premieră în Moldova: Profesioniștii din cosmetologie au propriul eveniment! Oficial.md
Pentru prima dată în Moldova, profesioniștii din cosmetologie au propriul lor eveniment – Beauty Prof..
Acum 24 ore
21:20
Curtea de Conturi: auditul extern emite opinie necalificată pentru situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) demonstrează consecvent angajamentul său față de principiile bunei..
19:50
Percheziții în nordul țării, în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masa Oficial.md
Astăzi, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun..
19:50
Consultările au continuat cu confederațiile sindicale și asociații din agricultură Oficial.md
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a avut consultări publice cu reprezentanții confederațiilor..
17:20
Moroșan, despre percheziții: Astăzi mi-ati luat mașina…. Cel mai important: nu ați putut să-mi luați onoarea și conștiința Oficial.md
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM Bălți, consilier municipal, a publicat pe canalul sau de..
16:20
Abaterile de trafic acum în MCabinet Oficial.md
De astăzi, șoferii au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în MCabinet..
16:20
Ultimul lot de vaccin antirabic din acest an, finanțat de CNAM Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 380 de mii de lei..
15:50
Societatea civilă la discuții cu premierul desemnat Oficial.md
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a discutat cu reprezentanții societății civile despre cum putem construi un..
Ieri
14:50
Premierul desemnat continuă seria de consultări publice Oficial.md
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, continuă seria consultărilor publice pentru a finaliza programul..
14:50
PAS a mulțumit celor 1 522 de donatori în campania electorală la parlamentare Oficial.md
1522 de oameni au donat în campania electorală pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), informează..
14:50
Activitatea Ministerului de Interne în Guvernul Receam Oficial.md
Astăzi, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat bilanțul celor patru ani de activitate ai..
14:50
În această săptămână vor avea loc două ședințe a Parlamentului Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o discuție cu șefii de fracțiuni parlamentare privind alegerea vicepreședinților,..
14:00
Ședință de lucru la Parlament Oficial.md
În aceste momente, are loc ședința de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii..
13:10
„Moldovagaz” a expediat recomandări companiilor de distribuție a gazelor naturale privind informarea consumatorilor despre conectarea la rețeaua de gaze Oficial.md
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare..
13:10
PSRM: Un nou val de represiuni politice împotriva reprezentanților noștri Oficial.md
Partidul Socialiștilor condamnă cu fermitate noul val de represiuni politice îndreptate împotriva reprezentanților săi. PSRM..
13:10
MEC investește peste 98,6 milioane lei în modernizarea școlilor din Chișinău Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a valorificat, prin  procedura de achiziție publică  57,9 milioane lei, din..
13:00
Un tânăr va sta după gratii pentru mai multe fapte de huliganism comise în capitală Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de..
12:20
Alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că alegătorii din localitățile în care, pe 16 noiembrie vor avea..
12:10
Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare în cazul executorului judecătoresc acuzat de falsificarea unei licitații publice și corupere pasivă Oficial.md
La 23 octombrie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței..
11:50
Ion Ceban, despre numirile în noul Guvern Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, cu referire la învestirea noului Guvern, spune că..
10:30
9 ani de închisoare pentru un bărbat care a înșelat chișinăuienii cu peste 1 mln.lei în schema „ruda implicată în accident” Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un bărbat în..
10:10
Sinteza activității CNA pentru săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:00
Bronz pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de lupte Oficial.md
Luptătorul Alexandr Gaidarlî a adus o nouă medalie pentru țara noastră, cucerind bronzul în concursul..
10:00
100 de copii au fost instruiți în cadrul activității cu genericul Școala Forestieră 2025 Oficial.md
Recent, la data de 25 octombrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI,..
09:50
Vlad Filat s-a adresat Președintei țării: Îmi doresc să revenim cât mai curând la normalitate Oficial.md
Ex-premierul Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a venit cu o adresare..
09:40
Cetatea Soroca se închide pe perioada iernii Oficial.md
Administraţia Cetății Soroca anunță că Cetatea se închide pentru perioada de iarnă din data de..
09:30
Percheziții în nordul țării Oficial.md
La moment, angajații Direcției investigații “Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii..
