Deputatul neafiliat Vasile Tarlev salută desemnarea lui Munteanu, dar nu garantează votul

Relațiile comercial-economice dintre România și Rep. Moldova urmează să fie consolidate cu accent pe pregătirea mediului de afaceri moldovenesc pentru integrarea europeană și atragerea de investiții. Aceasta este una dintre concluziile conducerilor Camerelor de Comerț și Industrie de la Chișinău și din județul Maramureș prezentate astăzi în cadrul unei dezbaterii la agenția de presă IPN, transmite Radio Chișinău.