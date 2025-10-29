Progrese și noi angajamente în domeniul sanitar și fitosanitar, discutate la reuniunea R. Moldova–UE de profil
Radio Chisinau, 29 octombrie 2025 11:40
Progresele Republicii Moldova în alinierea la standardele europene privind siguranța alimentelor, sănătatea animalelor și protecția plantelor, precum și intensificarea cooperării cu Uniunea Europeană în cadrul Capitolului sanitar și fitosanitar (SPS) al Acordului de Asociere au constituit principalele subiecte ale celei de-a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Măsurile Sanitare și Fitosanitare (SPS) R. Moldova – UE, găzduită pe 28 octombrie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite MOLDPRES.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
11:40
Progrese și noi angajamente în domeniul sanitar și fitosanitar, discutate la reuniunea R. Moldova–UE de profil # Radio Chisinau
Progresele Republicii Moldova în alinierea la standardele europene privind siguranța alimentelor, sănătatea animalelor și protecția plantelor, precum și intensificarea cooperării cu Uniunea Europeană în cadrul Capitolului sanitar și fitosanitar (SPS) al Acordului de Asociere au constituit principalele subiecte ale celei de-a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Măsurile Sanitare și Fitosanitare (SPS) R. Moldova – UE, găzduită pe 28 octombrie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite MOLDPRES.
Acum o oră
11:20
SUA au anunțat redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO. MApN: Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare # Radio Chisinau
„România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa”, a transmis MApN. Astfel, vor fi retrași soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu. Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare în țara noastră.
11:05
Premieră sportivă în Republica Moldova. Campionatul European de Judo U23 va avea loc la Chișinău # Radio Chisinau
Campionatul European de judo U-23 va avea loc în premieră în Republica Moldova, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie. Evenimentul se va desfășura la Arena Chișinău, transmite IPN.
Acum 2 ore
10:45
Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion din Rusia, în misiune de recunoaștere cu transponderul oprit # Radio Chisinau
Avioane poloneze au interceptat un avion din Rusia, care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional, fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit, au declarat forțele armate poloneze, citate de TVPWorld.
10:30
Echipe mobile de specialiști vor oferi sprijin copiilor cu cerințe educaționale speciale din școlile mici de la sate # Radio Chisinau
Copiii cu cerințe educaționale speciale din mediul rural vor beneficia de sprijin psihopedagogic direct în instituțiile în care învață. Fiecare echipă include psiholog, psihopedagog și logoped, cu posibilitatea implicării unui pedagog, și va activa în școli sau spații puse la dispoziție, urmând ca modelul să fie extins național după testare, relatează MOLDPRES.
10:15
Percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Oamenii legii investighează o rețea de mercenari # Radio Chisinau
În aceste momente au loc percheziții în mai multe localități din Republica Moldova.
Acum 4 ore
09:50
Exporturile de gaze ale României către Republica Moldova s-au menținut la maximul posibil, în prima zi cu extracție de gaze din depozite # Radio Chisinau
Ieri, 28 octombrie, a fost prima zi din actualul sezon rece în care România a extras gaze din depozitele subterane. Circa 0,8 milioane metri cubi au fost scoase din stocurile constituite pentru a fi injectate în Sistemul Național de Transport.
09:30
Aeroporturi închise la Moscova, după a treia noapte de atacuri cu drone. Ucraina a vizat și ținte industriale în sudul Rusiei # Radio Chisinau
Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene, a treia noapte consecutivă de raiduri asupra capitalei ruse. Rusia afirmă că a doborât 100 de drone, în timp ce Kievul ar fi vizat și o zonă industrială din sudul țării, în regiunea Stavropol, potrivit The Guardian.
09:15
Luminița de capătul tunelului spre UE: un vis intrat în linie dreaptă sau ratarea repetată a unei șanse istorice? (Revista presei) # Radio Chisinau
Programul de guvernare adus ieri în atenția publicului ține capul de afiș al presei apărute astăzi în R. Moldova, accentul fiind pus pe integrarea europeană. De asemenea, astăzi mai puteți citi despre situația Lukoil după sancțiunile impuse de SUA.
08:55
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 81 de bani pentru euro și de 16 lei și 99 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES.
08:40
„Am România în gând, inimă și suflet”. Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, simbol al curajului, credinței și al iubirii de țară (Foto) # Radio Chisinau
În data de 29 octombrie se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, una dintre cele mai puternice și iubite personalități din istoria națională.
08:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu are astăzi consultări cu fracțiunile parlamentare. Programul întrevederilor # Radio Chisinau
Premierul desemnat Alexandru Munteanu are astăzi consultări cu fracțiunile parlamentare în Sala Europa, clădirea Parlamentului.
08:00
Peste 60% dintre români sunt de acord ca România să livreze Republicii Moldova gaze naturale extrase din Marea Neagră (Sondaj) # Radio Chisinau
60.3% dintre români sunt de acord ca, începând cu 2027, Republicii Moldova să-i fie furnizate, contra cost, o parte din gazele extrase din Marea Neagră, arată datele unui sondaj INSCOP, publicat marți.
Acum 24 ore
21:05
Cinci cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în municipiul Chișinău. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.
20:45
VIDEO | Apariție bizară la Cernobîl, după aproape 40 de ani de la dezastrul nuclear: câini cu blană albastră. Ipoteza unui ONG # Radio Chisinau
Cei trei câini cu blana de un albastru strălucitor, descendenți ai animalelor de companie abandonate după dezastrul nuclear de acum 39 de ani, au fost surprinși rătăcind în Cernobîl.
20:30
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română. Cifra o depășește cu mult pe cea planificată inițial, care era de maximum 5 mii de persoane, informează MOLDPRES.
19:45
Cine sunt cei 9 studenți de la USMF „Nicolae Testemițanu” care au obținut burse de merit din partea statului # Radio Chisinau
Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” vor primi burse de merit din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare, comunică MOLDPRES.
19:30
Selecționerul Lilian Popescu a anunțat lotul stranierilor pentru meciurile cu Italia și Israel. Patru jucători provin din campionatul României # Radio Chisinau
Naționala Republicii Moldova va disputa două partide în luna noiembrie în cadrul competițiilor oficiale internaționale. Pe 13 noiembrie, tricolorii vor întâlni selecționata Italiei în cel de-al șaptelea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026, iar pe 16 noiembrie este programat ultimul joc din cadrul competiției contra Israelului.
19:05
Premierul istraelian Benjamin Netanyahu ordonă „lovituri imediate și puternice” asupra Gazei # Radio Chisinau
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene (IDF) să „efectueze lovituri imediate și puternice în Fâșia Gaza”, a declarat biroul premierului, după ce a convocat o ședință privind răspunsul Israelului la încălcările repetate ale armistițiului din Gaza, potrivit Times of Israel.
18:45
Antiaeriana rusă a doborât propriul elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă # Radio Chisinau
Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52 în timpul respingerii atacului dronelor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost raportat de canalele Z Fighterbomber, Aviahub și Voevoda Veshchaiet. Potrivit calculelor The Insider, acesta este cel puțin al cincilea caz în care armata rusă pierde un elicopter din cauza „focului prietenos”.
18:30
Maia Sandu va fi prezentă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron.
18:10
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și liderii țărilor nordice s-au declarat marți încrezători în găsirea unei soluții, în luna decembrie, pentru a finanța nevoile Ucrainei în următorii doi ani prin utilizarea activelor rusești înghețate.
17:50
OPEM a lansat înregistrarea participanților la piețele organizate de energie electrică # Radio Chisinau
Operatorul pieței de energie din Moldova (OPEM), a început procesul de înregistrare a participanților la piețele organizate de energie electrică, piața zilei următoare – PZU și piața intrazilnică – PI, informează MOLDPRES.
17:30
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor vine la Chișinău. Agenda vizitei # Radio Chisinau
Comisarul UE pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, vine joi, 30 octombrie la Chișinău, unde va participa la atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”. Evenimentul, organizat de Banca Națională a Moldovei (BNM), va reuni înalți oficiali ai autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și experți în domeniul economic, transmite MOLDPRES.
17:10
Eurobarometru: 56% dintre cetățeni susțin extinderea UE. Care dintre țări sunt în favoarea primirii de noi membri # Radio Chisinau
Politica de extindere a Uniunii Europene a căpătat un nou impuls politic după invazia rusă din Ucraina. Țările candidate și statele membre se vor reuni la Bruxelles pe 4 noiembrie pentru o dezbatere organizată și găzduită de Euronews.
16:45
„Proiectele bilaterale cu România contribuie la consolidarea cooperării și la modernizarea infrastructurii”. Întrevedere avută la Chișinău de Vladimir Bolea cu o delegație oficială din România # Radio Chisinau
„La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prioritatea noastră este crearea condițiilor decente de trai pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Pentru a atinge acest obiectiv, investim constant în dezvoltarea localităților, iar schimbările sunt deja vizibile. Un rol important în acest proces îl au proiectele bilaterale și trilaterale, în special cu România, care contribuie la consolidarea cooperării și la modernizarea infrastructurii. În același timp, ne axăm pe regionalizarea serviciilor și creșterea investițiilor în satele din țară. Toate aceste eforturi ne apropie de integrarea europeană, iar acolo unde există parteneriate reale, există și progres”. Este declarația vicepremierului Vladimir Bolea la întrevederea, de astăzi, cu delegația oficială din România, condusă de Ștefan Mușoiu, deputat în Parlamentul European.
16:25
Letonia a oferit două ambarcațiuni de patrulare Poliției de Frontieră a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a primit două ambarcațiuni de patrulare din partea Serviciului de Pază a Frontierei de Stat al Republicii Letonia, în cadrul proiectului Consolidarea capacității Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova în controlul frontierei „verde” și „albastre”/LatMoldova, informează MOLDPRES.
16:05
„Intervențiile vor deveni mai rapide și siguranța rutieră va crește”. Mașinile implicate în accidente rutiere vor transmite automat un apel la Serviciul 112 # Radio Chisinau
Mașinile implicate în accidente rutiere vor transmite automat un apel la Serviciul 112, care va anunța locația și gravitatea. Acțiunea va fi posibilă în urma implementării proiectului Next Generation eCall, finanțat de Uniunea Europeană, informează MOLDPRES.
15:45
Startup pentru tineri și migranți. Vor putea fi accesați până la 250 000 de lei la prima afacere # Radio Chisinau
Tinerii antreprenori și migranți sunt invitați de Primăria capitalei să aplice la proiectul „Startup pentru tineri și migranți”. Cererile și proiectele pot fi trimise spre evaluare până la sfârșitul anului, pentru a obține suport financiar și educațional pentru deschiderea primei afaceri, transmite IPN.
15:35
Ruta care va lega orașele Iași, Chișinău și Odesa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est # Radio Chisinau
Ruta care va lega orașele Iași, Chișinău și Odesa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est, imediat după încheierea războiului din Ucraina. Necesitatea relansării cooperării transfrontaliere în turism a fost pusă în discuție în cadrul unei dezbateri publice desfășurate de agenția de presă IPN. Hub-ul turistic Iași-Chișinău-Odessa își propune să transforme potențialul turistic celor trei țări într-un motor de creștere economică, transmite Radio Chișinîu.
15:20
Un hub turistic care va conecta orașele Iași, Chișinău și Odesa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est # Radio Chisinau
Un hub turistic care va conecta orașele Iași, Chișinău și Odessa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est, imediat după încheierea războiului din Ucraina. Necesitatea relansării cooperării transfrontaliere în turism a fost pusă în discuție în cadrul unei dezbateri publice desfășurate de agenția de presă IPN. Hub-ul turistic Iași-Chișinău-Odessa își propune să transforme potențialul turistic celor trei țări într-un motor de creștere economică, transmite Radio Chișinîu.
15:00
Președintele Ucrainei a făcut un nou apel pentru ajutor financiar pe termen mediu din partea aliaților europeni, scriu AFP și Reuters.
14:45
Bursa Română de Mărfuri prelungește tranzacțiile de gaze naturale și pentru weekend în Republica Moldova # Radio Chisinau
Bursa Română de Mărfuri EST anunță că, începând cu 1 noiembrie, programul Pieței SPOT a gazelor naturale în Republica Moldova va fi extins și pentru zilele de weekend. Decizia vine ca răspuns la solicitările participanților la piața angro și în baza Acordului de colaborare semnat cu Vestmoldtransgaz, operatorul sistemului de transport, transmite IPN.
14:30
„UE, PACE, DEZVOLTARE”. Programul de activitate al Guvernului va ține cont de angajamentele deja asumate de Republica Moldova # Radio Chisinau
Programul de activitate al Guvernului se întitulează „UE, PACE, DEZVOLTARE”. Pe perioada mandatului său, Guvernul se va conduce de angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, precum și de programul „UE 2028”. Despre cele mai importante priorități sectoriale ale viitorului Guvern.
14:10
Doina Nistor, la final de mandat: R. Moldova a trecut de la fragilitate la reziliență economică, iar cu ajutorului Planului de creștere al UE PIB-ul va fi dublat până în 2030 # Radio Chisinau
Ministra dezvoltării economice și digitalizării, Doina Nistor, a prezentat astăzi bilanțul activității sale la finalul unui mandat de șapte luni, subliniind că economia Republicii Moldova este pregătită să crească, după o perioadă marcată de multiple crize suprapuse. Deși mandatul a fost unul scurt, ministra a anunțat că țara a trecut de la fragilitate la reziliență economică, iar cu ajutorului Planului de creștere al UE urmează să fie dublat PIB-ul până în 2030, transmite Radio Chișinău.
13:50
Ala Nemerenco: În fiecare oră, un cetățean al R. Moldova suferă un AVC. Fiecare minut contează # Radio Chisinau
În anul trecut, în Republica Moldova au fost înregistrate 5.624 de cazuri de accident vascular cerebral (AVC), iar în primele luni ale anului curent au fost deja diagnosticate 5.384 de cazuri. În fiecare oră, un moldovean suferă un AVC, însă a crescut numărul cazurilor tratate cu succes. Datele au fost prezentate de autorități în contextul Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral (AVC), comunică MOLDPRES.
13:35
ULTIMA ORĂ. Alexandru Munteanu și-a prezentat echipa. Miniștrii care vor face parte din noul Guvern # Radio Chisinau
Premierul desemnat Alexandru Munteanu urmează să prezinte Parlamentului o nouă echipă guvernamentală, iar cabinetul propus include 16 miniștri dintre care cinci vicepremieri.
13:10
Mihai Popșoi, întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. „Mizăm în continuare pe cooperarea strânsă cu Parlamentul European” # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru avansarea în acest proces.
12:55
Sute de cărți de identitate cu domiciliu fictiv în România au fost reținute la vamă de polițiștii de frontieră români # Radio Chisinau
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno–moldovenească au rămas fără buletine după ce documentele au fost oprite la vamă. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni actele de identitate preluate de poliția de frontieră. Principalul motiv a fost domiciliul fictiv din România.
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 29 octombrie.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 29 octombrie.
12:20
Lucrări de modernizare la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă # Radio Chisinau
Autoritatea Aeronautică Civilă informează că, în perioada 29 octombrie – 12 noiembrie 2025, vor avea loc lucrări de mentenanță a pistei principale de decolare și aterizare, precum și modernizarea sistemului de balizaj luminos la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”.
Ieri
11:55
Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei (VIDEO) # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Statul Major al comandantului suprem a stabilit sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acțiune ale forțelor de apărare ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei.
11:40
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef. Un decret în acest sens a fost semnat luni, 27 octombrie, de președinta Maia Sandu, informează MOLDPRES.
11:25
Lotul național al Republicii Moldova și-a încheiat evoluția la Campionatul Mondial de lupte U-23, desfășurat la Novi Sad, Serbia, cu un bilanț remarcabil: cinci medalii, dintre care una de argint, cucerită în concursul de lupte libere.
11:00
CNA efectuează percheziții într-un dosar de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Un funcționar a fost reținut # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții la mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică.
10:50
Republica Moldova va avea acces la gaze din Marea Caspică și la terminale LNG din Grecia # Radio Chisinau
Republica Moldova va avea acces direct la gazele din Marea Caspică și la terminalele LNG din Grecia, prin integrarea în Coridorul vertical de gaze – ruta strategică Grecia-Bulgaria-România-Moldova-Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al energiei, Dorin Junghietu, la la București, la reuniunea ministerială a Grupului de conectivitate energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), transmite IPN.
10:30
Alexandru Munteanu completează lista viitorului Cabinet de Miniștri. Cine ar putea conduce Ministerul Muncii și Ministerul Mediului # Radio Chisinau
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat propunerile sale pentru funcțiile de ministru al Mediului și al Muncii și Protecției Sociale.
10:15
Mitropolitul Petru al Basarabiei a participat la sfințirea Catedralei Naționale din București: Mitropolia Basarabiei rămâne parte vie și legitimă a aceluiași trup eclezial românesc, care se întinde firesc între Prut și Nistru (FOTO) # Radio Chisinau
Pe 26 octombrie, la Catedrala Națională din București a avut loc slujba de sfințire a picturii în mozaic și a exteriorului sfântului lăcaș, un eveniment de mare însemnătate pentru întreaga Ortodoxie românească. La acest moment istoric au fost prezenți și ierarhii Mitropoliei Basarabiei: Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu Preasfințitul Antonie, Episcopul de Bălți, Preasfințitul Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Preasfințitul Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.
09:55
Ministrul în exercițiu al afacerilor externe, Mihai Popșoi, spune că nu exclude posibilitatea de a face parte și din viitoarea echipă guvernamentală. Declarația lui Popșoi vine în contextul în care, anterior, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat că în viitorul Guvern se vor regăsi atât unii dintre actualii miniștri, cât și nume noi, care vor aduce „energie și competență” echipei guvernamentale, transmite IPN.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.