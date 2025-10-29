Progrese și noi angajamente în domeniul sanitar și fitosanitar, discutate la reuniunea R. Moldova–UE de profil

16:45

„La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prioritatea noastră este crearea condițiilor decente de trai pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Pentru a atinge acest obiectiv, investim constant în dezvoltarea localităților, iar schimbările sunt deja vizibile. Un rol important în acest proces îl au proiectele bilaterale și trilaterale, în special cu România, care contribuie la consolidarea cooperării și la modernizarea infrastructurii. În același timp, ne axăm pe regionalizarea serviciilor și creșterea investițiilor în satele din țară. Toate aceste eforturi ne apropie de integrarea europeană, iar acolo unde există parteneriate reale, există și progres”. Este declarația vicepremierului Vladimir Bolea la întrevederea, de astăzi, cu delegația oficială din România, condusă de Ștefan Mușoiu, deputat în Parlamentul European.