Prima poziție oficială a SUA privind militarii săi din România: „Aceasta nu reprezintă o retragere a Americii din Europa. Dimpotrivă”
Radio Chisinau, 29 octombrie 2025 15:15
Reducerea prezenței militare din România „nu reprezintă o retragere a Americii din Europa” a transmis miercuri Departamentul de Război al Statelor Unite, adăugând că este un „semn pozitiv al creșterii capacității europene.
• • •
Acum 5 minute
15:30
Socialiștii refuză să sprijine Guvernul Munteanu și cer reducerea numărului de minister # Radio Chisinau
Deputații Partidului Socialiștilor refuză să voteze pentru învestirea cabinetului de miniștri în frunte cu candidatul desemnat, Alexandru Munteanu. Totodată, fracțiunea PSRM consideră că structura Guvernului conține un număr exagerat de ministere în condițiile economice actuale, transmite IPN.
Acum 30 minute
15:15
Acum o oră
15:00
Pe 7 noiembrie va fi inaugurat oficial Biroul Parlamentului European la Chișinău, a anunțat Victor Negrescu, vicepreședinte al forului legislativ comunitar. La eveniment va participa președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care se va afla în Moldova într-o vizită oficială pe 6 și 7 noiembrie, transmite IPN.
14:50
Relațiile comercial-economice dintre România și Rep. Moldova urmează să fie consolidate cu accent pe pregătirea mediului de afaceri moldovenesc pentru integrarea europeană și atragerea de investiții. Aceasta este una dintre concluziile conducerilor Camerelor de Comerț și Industrie de la Chișinău și din județul Maramureș prezentate astăzi în cadrul unei dezbaterii la agenția de presă IPN, transmite Radio Chișinău.
14:45
Parteneriatul pentru integrarea mediului de afaceri moldovenesc în UE, discutat de Camerele de Comerț din Chișinău și Maramureș # Radio Chisinau
Acum 2 ore
14:30
VIDEO | Mai mulți cetățeni ai R. Moldova, cercetați pentru activitate de mercenariat: sunt suspectați că s-ar fi înrolat formațiuni paramilitare de tipul „Wagner” și că au luptat în Ucraina # Radio Chisinau
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați pentru că s-ar fi înrolat intenționat, din interes material, în formațiuni paramilitare ilegale de tipul „Wagner” și altele similare, participând la acțiuni armate pe teritoriul Ucrainei și al altor state.
14:00
Operatorii de curse neregulate sunt atenționați despre restricțiile impuse la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Belarus și Rusia # Radio Chisinau
Operatorii moldoveni, care efectuează curse neregulate de pasageri, sunt atenționați despre impunerea unor restricții la trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă. Măsura este impusă în perioada 1 noiembrie 2025 - 31 octombrie 2026, pentru transportul internațional neregulat de pasageri cu autobuzul sau microbuzul, informează MOLDPRES.
13:45
Noile reguli privind taxa pentru salubrizare vor intra în vigoare din prima zi a anului viitor # Radio Chisinau
Începând cu 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noi prevederi legate de taxa pentru salubrizare, informează Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit SFS, măsura are scopul de a îmbunătăți mecanismul de colectare a taxei, sursă importantă de finanțare pentru gestionarea deșeurilor și menținerea unui mediu curat, transmite IPN.
Acum 4 ore
13:25
„Este o formalitate, PAS are majoritatea”. Ce a spus Vladimir Voroni la finalul discuțiilor cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu # Radio Chisinau
Reprezentanții Partidului Comuniștilor au declarat la finalul discuțiilor cu Alexandru Munteanu că programul premierului desemnat este, în mare parte, o continuare a politicilor guvernelor anterioare, fără garanții de schimbări reale pentru cetățeni.
13:10
Ministrul român al Educației și Cercetării i-a scris omologului său ucrainean, după ce mai multe licee cu predare în limba română ar urma să dispară de anul viitor # Radio Chisinau
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, i-a transmis o scrisoare omologului ucrainean, în care „insistă” asupra importanței luării în considerare a solicitărilor „legitime” formulate de reprezentanții minorității românești, precum și asupra necesității de a respecta drepturile persoanelor aparținând minorității române la educația în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Ucraina.
12:50
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 30 octombrie.
12:30
Sancțiunile impuse de către SUA companiilor ruse Rosneft și Lukoil, unul dintre subiectele discutate de conducerea ANRE cu reprezentanții Ambasadei americane la Chișinău # Radio Chisinau
Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.
12:15
Ce au declarat reprezentanții a trei din cele șase fracțiuni parlamentare invitate la consultări de premierul desemnat, Alexandru Munteanu # Radio Chisinau
Trei dintre cele șase grupuri parlamentare invitate la consultările de astăzi cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu, au venit cu declarații după discuții.
12:00
„Vom lua toate măsurile necesare”. China amenință direct cu preluarea forțată a Taiwanului # Radio Chisinau
China "în mod absolut nu" va exclude utilizarea forței asupra Taiwanului, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al guvernului de la Beijing, adoptând un ton mult mai dur decât cel dintr-o serie de articole din presa de stat din această săptămână care promiteau o guvernare benignă dacă insula va reveni sub controlul Beijingului, informează Reuters.
11:40
Progrese și noi angajamente în domeniul sanitar și fitosanitar, discutate la reuniunea R. Moldova–UE de profil # Radio Chisinau
Progresele Republicii Moldova în alinierea la standardele europene privind siguranța alimentelor, sănătatea animalelor și protecția plantelor, precum și intensificarea cooperării cu Uniunea Europeană în cadrul Capitolului sanitar și fitosanitar (SPS) al Acordului de Asociere au constituit principalele subiecte ale celei de-a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Măsurile Sanitare și Fitosanitare (SPS) R. Moldova – UE, găzduită pe 28 octombrie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite MOLDPRES.
Acum 6 ore
11:20
SUA au anunțat redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO. MApN: Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare # Radio Chisinau
„România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa”, a transmis MApN. Astfel, vor fi retrași soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu. Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare în țara noastră.
11:05
Premieră sportivă în Republica Moldova. Campionatul European de Judo U23 va avea loc la Chișinău # Radio Chisinau
Campionatul European de judo U-23 va avea loc în premieră în Republica Moldova, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie. Evenimentul se va desfășura la Arena Chișinău, transmite IPN.
10:45
Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion din Rusia, în misiune de recunoaștere cu transponderul oprit # Radio Chisinau
Avioane poloneze au interceptat un avion din Rusia, care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional, fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit, au declarat forțele armate poloneze, citate de TVPWorld.
10:30
Echipe mobile de specialiști vor oferi sprijin copiilor cu cerințe educaționale speciale din școlile mici de la sate # Radio Chisinau
Copiii cu cerințe educaționale speciale din mediul rural vor beneficia de sprijin psihopedagogic direct în instituțiile în care învață. Fiecare echipă include psiholog, psihopedagog și logoped, cu posibilitatea implicării unui pedagog, și va activa în școli sau spații puse la dispoziție, urmând ca modelul să fie extins național după testare, relatează MOLDPRES.
10:15
Percheziții în mai multe localități ale Republicii Moldova. Oamenii legii investighează o rețea de mercenari # Radio Chisinau
În aceste momente au loc percheziții în mai multe localități din Republica Moldova.
09:50
Exporturile de gaze ale României către Republica Moldova s-au menținut la maximul posibil, în prima zi cu extracție de gaze din depozite # Radio Chisinau
Ieri, 28 octombrie, a fost prima zi din actualul sezon rece în care România a extras gaze din depozitele subterane. Circa 0,8 milioane metri cubi au fost scoase din stocurile constituite pentru a fi injectate în Sistemul Național de Transport.
Acum 8 ore
09:30
Aeroporturi închise la Moscova, după a treia noapte de atacuri cu drone. Ucraina a vizat și ținte industriale în sudul Rusiei # Radio Chisinau
Trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene, a treia noapte consecutivă de raiduri asupra capitalei ruse. Rusia afirmă că a doborât 100 de drone, în timp ce Kievul ar fi vizat și o zonă industrială din sudul țării, în regiunea Stavropol, potrivit The Guardian.
09:15
Luminița de capătul tunelului spre UE: un vis intrat în linie dreaptă sau ratarea repetată a unei șanse istorice? (Revista presei) # Radio Chisinau
Programul de guvernare adus ieri în atenția publicului ține capul de afiș al presei apărute astăzi în R. Moldova, accentul fiind pus pe integrarea europeană. De asemenea, astăzi mai puteți citi despre situația Lukoil după sancțiunile impuse de SUA.
08:55
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 81 de bani pentru euro și de 16 lei și 99 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES.
08:40
„Am România în gând, inimă și suflet”. Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, simbol al curajului, credinței și al iubirii de țară (Foto) # Radio Chisinau
În data de 29 octombrie se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, una dintre cele mai puternice și iubite personalități din istoria națională.
08:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu are astăzi consultări cu fracțiunile parlamentare. Programul întrevederilor # Radio Chisinau
Premierul desemnat Alexandru Munteanu are astăzi consultări cu fracțiunile parlamentare în Sala Europa, clădirea Parlamentului.
08:00
Peste 60% dintre români sunt de acord ca România să livreze Republicii Moldova gaze naturale extrase din Marea Neagră (Sondaj) # Radio Chisinau
60.3% dintre români sunt de acord ca, începând cu 2027, Republicii Moldova să-i fie furnizate, contra cost, o parte din gazele extrase din Marea Neagră, arată datele unui sondaj INSCOP, publicat marți.
Acum 24 ore
21:05
Cinci cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în municipiul Chișinău. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.
20:45
VIDEO | Apariție bizară la Cernobîl, după aproape 40 de ani de la dezastrul nuclear: câini cu blană albastră. Ipoteza unui ONG # Radio Chisinau
Cei trei câini cu blana de un albastru strălucitor, descendenți ai animalelor de companie abandonate după dezastrul nuclear de acum 39 de ani, au fost surprinși rătăcind în Cernobîl.
20:30
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română. Cifra o depășește cu mult pe cea planificată inițial, care era de maximum 5 mii de persoane, informează MOLDPRES.
19:45
Cine sunt cei 9 studenți de la USMF „Nicolae Testemițanu” care au obținut burse de merit din partea statului # Radio Chisinau
Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” vor primi burse de merit din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare, comunică MOLDPRES.
19:30
Selecționerul Lilian Popescu a anunțat lotul stranierilor pentru meciurile cu Italia și Israel. Patru jucători provin din campionatul României # Radio Chisinau
Naționala Republicii Moldova va disputa două partide în luna noiembrie în cadrul competițiilor oficiale internaționale. Pe 13 noiembrie, tricolorii vor întâlni selecționata Italiei în cel de-al șaptelea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026, iar pe 16 noiembrie este programat ultimul joc din cadrul competiției contra Israelului.
19:05
Premierul istraelian Benjamin Netanyahu ordonă „lovituri imediate și puternice” asupra Gazei # Radio Chisinau
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene (IDF) să „efectueze lovituri imediate și puternice în Fâșia Gaza”, a declarat biroul premierului, după ce a convocat o ședință privind răspunsul Israelului la încălcările repetate ale armistițiului din Gaza, potrivit Times of Israel.
18:45
Antiaeriana rusă a doborât propriul elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă # Radio Chisinau
Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52 în timpul respingerii atacului dronelor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost raportat de canalele Z Fighterbomber, Aviahub și Voevoda Veshchaiet. Potrivit calculelor The Insider, acesta este cel puțin al cincilea caz în care armata rusă pierde un elicopter din cauza „focului prietenos”.
18:30
Maia Sandu va fi prezentă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron.
18:10
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și liderii țărilor nordice s-au declarat marți încrezători în găsirea unei soluții, în luna decembrie, pentru a finanța nevoile Ucrainei în următorii doi ani prin utilizarea activelor rusești înghețate.
17:50
OPEM a lansat înregistrarea participanților la piețele organizate de energie electrică # Radio Chisinau
Operatorul pieței de energie din Moldova (OPEM), a început procesul de înregistrare a participanților la piețele organizate de energie electrică, piața zilei următoare – PZU și piața intrazilnică – PI, informează MOLDPRES.
17:30
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor vine la Chișinău. Agenda vizitei # Radio Chisinau
Comisarul UE pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, vine joi, 30 octombrie la Chișinău, unde va participa la atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”. Evenimentul, organizat de Banca Națională a Moldovei (BNM), va reuni înalți oficiali ai autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și experți în domeniul economic, transmite MOLDPRES.
17:10
Eurobarometru: 56% dintre cetățeni susțin extinderea UE. Care dintre țări sunt în favoarea primirii de noi membri # Radio Chisinau
Politica de extindere a Uniunii Europene a căpătat un nou impuls politic după invazia rusă din Ucraina. Țările candidate și statele membre se vor reuni la Bruxelles pe 4 noiembrie pentru o dezbatere organizată și găzduită de Euronews.
16:45
„Proiectele bilaterale cu România contribuie la consolidarea cooperării și la modernizarea infrastructurii”. Întrevedere avută la Chișinău de Vladimir Bolea cu o delegație oficială din România # Radio Chisinau
„La Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prioritatea noastră este crearea condițiilor decente de trai pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Pentru a atinge acest obiectiv, investim constant în dezvoltarea localităților, iar schimbările sunt deja vizibile. Un rol important în acest proces îl au proiectele bilaterale și trilaterale, în special cu România, care contribuie la consolidarea cooperării și la modernizarea infrastructurii. În același timp, ne axăm pe regionalizarea serviciilor și creșterea investițiilor în satele din țară. Toate aceste eforturi ne apropie de integrarea europeană, iar acolo unde există parteneriate reale, există și progres”. Este declarația vicepremierului Vladimir Bolea la întrevederea, de astăzi, cu delegația oficială din România, condusă de Ștefan Mușoiu, deputat în Parlamentul European.
16:25
Letonia a oferit două ambarcațiuni de patrulare Poliției de Frontieră a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a primit două ambarcațiuni de patrulare din partea Serviciului de Pază a Frontierei de Stat al Republicii Letonia, în cadrul proiectului Consolidarea capacității Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova în controlul frontierei „verde” și „albastre”/LatMoldova, informează MOLDPRES.
16:05
„Intervențiile vor deveni mai rapide și siguranța rutieră va crește”. Mașinile implicate în accidente rutiere vor transmite automat un apel la Serviciul 112 # Radio Chisinau
Mașinile implicate în accidente rutiere vor transmite automat un apel la Serviciul 112, care va anunța locația și gravitatea. Acțiunea va fi posibilă în urma implementării proiectului Next Generation eCall, finanțat de Uniunea Europeană, informează MOLDPRES.
15:45
Startup pentru tineri și migranți. Vor putea fi accesați până la 250 000 de lei la prima afacere # Radio Chisinau
Tinerii antreprenori și migranți sunt invitați de Primăria capitalei să aplice la proiectul „Startup pentru tineri și migranți”. Cererile și proiectele pot fi trimise spre evaluare până la sfârșitul anului, pentru a obține suport financiar și educațional pentru deschiderea primei afaceri, transmite IPN.
15:35
Ruta care va lega orașele Iași, Chișinău și Odesa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est # Radio Chisinau
Ruta care va lega orașele Iași, Chișinău și Odesa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est, imediat după încheierea războiului din Ucraina. Necesitatea relansării cooperării transfrontaliere în turism a fost pusă în discuție în cadrul unei dezbateri publice desfășurate de agenția de presă IPN. Hub-ul turistic Iași-Chișinău-Odessa își propune să transforme potențialul turistic celor trei țări într-un motor de creștere economică, transmite Radio Chișinîu.
Ieri
15:20
15:00
Președintele Ucrainei a făcut un nou apel pentru ajutor financiar pe termen mediu din partea aliaților europeni, scriu AFP și Reuters.
14:45
Bursa Română de Mărfuri prelungește tranzacțiile de gaze naturale și pentru weekend în Republica Moldova # Radio Chisinau
Bursa Română de Mărfuri EST anunță că, începând cu 1 noiembrie, programul Pieței SPOT a gazelor naturale în Republica Moldova va fi extins și pentru zilele de weekend. Decizia vine ca răspuns la solicitările participanților la piața angro și în baza Acordului de colaborare semnat cu Vestmoldtransgaz, operatorul sistemului de transport, transmite IPN.
14:30
„UE, PACE, DEZVOLTARE”. Programul de activitate al Guvernului va ține cont de angajamentele deja asumate de Republica Moldova # Radio Chisinau
Programul de activitate al Guvernului se întitulează „UE, PACE, DEZVOLTARE”. Pe perioada mandatului său, Guvernul se va conduce de angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, precum și de programul „UE 2028”. Despre cele mai importante priorități sectoriale ale viitorului Guvern.
14:10
Doina Nistor, la final de mandat: R. Moldova a trecut de la fragilitate la reziliență economică, iar cu ajutorului Planului de creștere al UE PIB-ul va fi dublat până în 2030 # Radio Chisinau
Ministra dezvoltării economice și digitalizării, Doina Nistor, a prezentat astăzi bilanțul activității sale la finalul unui mandat de șapte luni, subliniind că economia Republicii Moldova este pregătită să crească, după o perioadă marcată de multiple crize suprapuse. Deși mandatul a fost unul scurt, ministra a anunțat că țara a trecut de la fragilitate la reziliență economică, iar cu ajutorului Planului de creștere al UE urmează să fie dublat PIB-ul până în 2030, transmite Radio Chișinău.
13:50
Ala Nemerenco: În fiecare oră, un cetățean al R. Moldova suferă un AVC. Fiecare minut contează # Radio Chisinau
În anul trecut, în Republica Moldova au fost înregistrate 5.624 de cazuri de accident vascular cerebral (AVC), iar în primele luni ale anului curent au fost deja diagnosticate 5.384 de cazuri. În fiecare oră, un moldovean suferă un AVC, însă a crescut numărul cazurilor tratate cu succes. Datele au fost prezentate de autorități în contextul Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral (AVC), comunică MOLDPRES.
