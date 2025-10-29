Philip Morris International, în Topul Global al celor mai inspiraționale locuri de muncă 

15:50

Un angajat al Serviciului Fiscal a fost reținut, iar alți trei sunt cercetați în libertate, fiind bănuiți de implicare într-o schemă de corupție. Mai exact, funcționarii luau mită pentru a-i scăpa pe mai mulți agenți economici de controale. În această cauză penală, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Cahul au efectuat azi percheziții la mai […] Articolul Angajați de la Fisc cercetați pentru luare de mită. Funcționarii îi „scuteau” pe unii agenți economici de controale apare prima dată în ZIUA.md.