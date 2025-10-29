Programul Național de Învățare a Limbii Române a instruit peste 25 mii de participanți

13:40

La Piața Revenco din Capitală, gospodarii își împrospătează grădinile de toamnă. Tarabele sunt pline cu pomi fructiferi – cireși, piersici, meri, dar și cu specii mai rare, precum rodia, curmalul sau kiwi. Comercianții spun că, deși prețurile au rămas neschimbate, cumpărătorii sunt mai puțini decât în anii trecuți. „Prețurile nu diferă, tot cum au fost […]