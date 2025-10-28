Republica Moldova consolidează rețeaua națională de centre pentru tratamentul accidentului vascular cerebral
Agro TV, 28 octombrie 2025 12:10
Republica Moldova se confruntă cu un număr alarmant de cazuri de accident vascular cerebral, însă progresele în tratament aduc speranță pacienților. În 2024 au fost înregistrate 5624 de cazuri, iar în primele luni ale acestui an numărul deja aproape a egalat această cifră, arătând gravitatea situației. Autoritățile au prezentat aceste date în contextul Zilei Mondiale
Acum 15 minute
12:10
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 29 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 64 de bani, cu 6 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 53
Acum o oră
11:40
Transportul interurban și feroviar din Republica Moldova devine digital: bilete online și plăți rapide # Agro TV
Transportul interurban și feroviar din Moldova va fi modernizat prin implementarea unui sistem integrat de plăți electronice și consultare a orarelor în timp real. În cadrul unui proiect-pilot, pasagerii vor putea achiziționa bilete online sau direct la bord, iar plata se va putea efectua prin carduri bancare, dispozitive mobile sau numerar. Inițiativa este rezultatul unui
Acum 2 ore
11:20
În agricultură, menținerea fertilității solului și prevenirea eroziunii sunt provocări majore pentru fermieri. Culturile de acoperire sau „covoarele vegetale" reprezintă o strategie agroecologică tot mai utilizată, oferind beneficii precum îmbunătățirea structurii solului, fixarea azotului și reducerea poluării. Fermierul Alexei Micu a început să experimenteze culturile de acoperire încă din 2018, inspirat de practici din alte
10:50
Comunitatea de mediu din Republica Moldova cere transparență în numirea viitorului ministru al Mediului # Agro TV
Comunitatea de mediu din Republica Moldova și-a exprimat îngrijorarea față de modul în care sunt gestionate consultările privind viitorul ministru al Mediului. Organizațiile neguvernamentale subliniază că vocea lor rămâne marginalizată, iar deciziile continuă să fie luate fără implicarea celor care activează zi de zi în protecția naturii și gestionarea durabilă a resurselor. În plus, informațiile
10:40
Șoferii din Republica Moldova își pot verifica, începând cu 27 octombrie, abaterile în trafic înregistrate de camerele de supraveghere prin platforma MCabinet. Sistemul oferă informații detaliate despre data și locul contravențiilor, precum și fotografii cu vehiculul implicat, facilitând o mai bună înțelegere a situațiilor din trafic. Rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră sunt
Acum 4 ore
10:00
Inspectorii de mediu din raioanele Sângerei, Nisporeni, Șoldănești, Orhei și Cahul, împreună cu reprezentanții Inspectoratelor de Poliție și ai Poliției de Frontieră, au desfășurat acțiuni de verificare a grupurilor de vânători, în scopul respectării legislației ce reglementează activitatea cinegetică. Scopul acestor controale este asigurarea respectării normelor de vânătoare și protejarea fondului cinegetic al țării. În
09:50
Prețurile mondiale la cacao scad semnificativ: Se așteaptă un surplus global, dar riscurile de aprovizionare persistă # Agro TV
Prețurile mondiale la cacao au înregistrat o scădere accentuată, pe fondul așteptărilor privind un surplus global determinat de condiții meteo favorabile în principalele regiuni producătoare din Africa de Vest. Luni, 27 octombrie, contractele futures au coborât cu 4,2% la New York și cu 4,1% la Londra. Comparativ cu recordurile atinse în decembrie anul trecut, prețurile
09:50
În Chișinău continuă procesul de conectare la agentul termic, atât pentru blocurile locative, cât și pentru instituțiile publice. Potrivit datelor prezentate de Ghenadie Dubiță, șef adjunct al Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare, până în prezent 1990 de blocuri din totalul de 2695 au fost deja conectate la sistemul centralizat de termoficare – ceea ce constituie
Acum 24 ore
17:50
La sfârșitul lunii octombrie, expiră moratoriul pentru plata datoriilor la bănci, iar începând cu luna noiembrie, creditorii vor avea undă verde pentru a sechestra tehnica sau locuințele fermierilor. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, susține că va încerca să salveze o parte din fermieri, doar că băncile solicită anumite garanții. În următoarele săptămâni ar putea falimenta
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 28 octombrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 83 de bani, cu 2 bani mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu 6 bani și va avea valoarea de 17 lei și 03 de bani. Leul românesc va fi cotat
12:40
Fermierii și proprietarii de utilaje agricole pot solicita actele de înmatriculare direct online, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la subdiviziunile teritoriale. Cererile se depun prin aplicația EVO sau pe portalul servicii.gov.md, selectând serviciul dorit și completând formularul online, fie autentificat cu MPass, fie neautentificat. Serviciile disponibile includ eliberarea duplicatelor certificatelor de înmatriculare,
12:40
Pentru data de 28 octombrie, meteorologii prognozează cer variabil fără precipitații. În centrul Republicii Moldova, temperaturile maxime vor ajunge până la 13 grade, iar minimele nocturne vor coborî până la 5 grad. Vântul va sufla cu o viteză de 9 km/h. În nordul țării, ziua se vor înregistra maxime de 10 grade, iar noaptea temperaturile
Ieri
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 28 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 58 de bani, cu 10 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 40
12:10
Pe 24 octombrie, compania eAgronom, în colaborare cu Centrul Național pentru Cercetare și Producție de Semințe din Moldova, a organizat Ziua Câmpului 2025 -Cultivarea culturilor de acoperire. Evenimentul a reunit fermieri, experți locali și internaționali, mediul academic și antreprenori interesați de practicile agriculturii regenerative. Participanții au vizitat platforma de demonstrare, unde au putut observa diferite
12:00
Program strategic pentru dezvoltarea acvaculturii în Moldova: Obiectiv – un sector piscicol competitiv și durabil până în 2030 # Agro TV
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o reuniune consultativă dedicată acvaculturii și procesării produselor piscicole. În cadrul evenimentului a fost prezentat proiectul Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030, document care stabilește direcțiile de dezvoltare a unui sector competitiv și sustenabil, capabil să contribuie la securitatea alimentară a Republicii Moldova. Programul prevede
11:00
Investiții record în infrastructură: Vladimir Bolea – „Acest mandat a fost despre fapte, nu promisiuni” # Agro TV
Republica Moldova a înregistrat în ultimii patru ani cele mai mari investiții în infrastructură din ultimele decenii. Vicepremierul și ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a prezentat principalele rezultate ale proiectelor implementate, menționând că „acest mandat a fost despre fapte, nu promisiuni". Potrivit lui Bolea, ministerul a gestionat cel mai amplu
10:50
La Cimișlia a avut loc inaugurarea ediției a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie", eveniment care a reunit crescători de ovine și caprine, specialiști și reprezentanți ai industriei din Republica Moldova și alte 9 țări. Scopul festivalului a fost schimbul de experiență, prezentarea raselor performante și promovarea tehnologiilor aplicate în ferme. La
10:40
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier, a anunțat pe 26 octombrie componența echipei guvernamentale. Propunerile includ rectorul USMF „Nicolae Testemițanu", Emil Ceban, pentru Ministerul Sănătății, secretarul general al MAI, Vladislav Cojuhari, pentru Ministerul Justiției, și jurnalistul Cristian Jardan pentru Ministerul Culturii. Munteanu a subliniat că echipa propusă va lucra pentru implementarea unui plan
10:40
Expoziția educativă de la Grădina Botanică: Cum să identifici ciupercile comestibile și să eviți cele toxice # Agro TV
La Grădina Botanică din Chișinău, a avut loc expoziția educativă despre ciuperci. Evenimentul le-a arătat vizitatorilor cum să deosebească ciupercile comestibile de cele toxice și cum să evite intoxicațiile, care puteau fi foarte periculoase. Specialiștii au recomandat atenție la ciupercile din zone poluate, deoarece ele puteau acumula substanțe toxice și metale grele. Expoziția a oferit
10:30
Orașul Soroca a găzduit cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Național al Mărului, care a adunat producători din toate regiunile țării. Aceștia au prezentat roadele toamnei – mere dulci și parfumate, care au atras imediat atenția vizitatorilor. Cele mai apreciate au fost soiurile cultivate pe pământ local: Gala, Golden Delicious și Codru, care au cucerit
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă a independenței energetice, reușind să elimine complet dependența de gazele rusești. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că anul 2025 marchează un moment de cotitură pentru sectorul energetic al țării. DORIN JUNGHIETUL, ministrul Energiei „Anul 2025 marchează un moment de cotitură pentru Republica Moldova. Cunoaștem deja că în
17:20
Tornum oferă tehnologii moderne pentru manipularea, uscarea, depozitarea și procesarea cerealelor, adaptate nevoilor fiecărui client – de la ferme mici până la unități industriale de mare capacitate. Uscătoare de cereale cu eficiență energetică ridicată și control automat inteligent; FNC-uri de tip container – fabrici compacte de nutrețuri combinate, gata de instalare; Silozuri și echipamente de
17:10
Încă un membru al Guvernului Recean nu se va regăsi în viitorul Cabinet de miniștri. Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că renunță la portofoliul de ministru și a ales fotoliul de deputat, după ce a fost ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28
15:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 25-26 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 48 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 26 de
14:40
Meteorologii prognozează pentru zilele de 25 și 26 octombrie o vreme cu cer variabil și fără precipitații semnificative, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova. În centrul țării, inclusiv în Chișinău, se vor înregistra temperaturi maxime de 18 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 11 grade Celsius. Vântul va sufla din
23 octombrie 2025
16:40
Festivalul Național al Mărului revine la Soroca: ediția a XIV-a aduce roada toamnei și tradițiile moldovenești # Agro TV
Asociația „Moldova Fruct" are plăcerea de a anunța organizarea cele de-a XIV-a ediții a Festivalului Național al Mărului, care va avea loc la Cetatea Sorocii, iar intrarea este liberă. Festivalul reunește roada toamnei, tradițiile populare și gustul autentic al mărului moldovenesc, prin expoziții, târguri cu produse locale, spectacole artistice și activități culturale pentru toate vârstele.
16:40
Comisia
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 24-26 octombrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 82 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american se scumpește cu 5 bani și va avea valoarea de 17 lei și 11 de bani. Leul românesc va fi cotat […] Articolul Curs valutar: 23 octombrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
16:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică, împreună cu Grădina Botanică din Chișinău, organizează pe 25 și 26 octombrie o expoziție educativă despre ciuperci, cu scopul de a preveni intoxicațiile cauzate de consumul ciupercilor toxice. Evenimentul va avea loc între orele 11:00 și 17:00 și va oferi vizitatorilor informații utile despre cum să deosebească ciupercile comestibile de […] Articolul Atenție la ciuperci! Expoziție informativă pentru prevenirea intoxicațiilor la Chișinău apare prima dată în AgroTV.
15:20
Bilanț de mandat: Autoritățile susțin fermierii și dezvoltă agricultura autohtonă în Republica Moldova # Agro TV
Autoritățile din Republica Moldova își propun să păstreze țara ca o națiune agrară, în ciuda volumului mare de produse agricole importate. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a subliniat importanța consumului de produse autohtone, dorind ca moldovenii să aleagă în mod prioritar produsele crescute sau fabricate local. Pentru a sprijini micii fermieri, guvernul dezvoltă […] Articolul Bilanț de mandat: Autoritățile susțin fermierii și dezvoltă agricultura autohtonă în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
15:20
Deși terenurile agricole ocupă peste jumătate din suprafața Republicii Moldova, economia națională continuă să depindă în mare parte de exportul de materie primă și de importul produselor procesate. Lipsa unei industrii de procesare locale rămâne una dintre cele mai mari vulnerabilități economice ale țării. Potrivit Băncii Naționale, exporturile de bunuri au însumat în primul trimestru […] Articolul Exportăm munca și importăm profitul: Agricultura Moldovei, prinsă între câmp și vamă apare prima dată în AgroTV.
15:20
Curățenie generală de toamnă în Chișinău: peste 3.000 de metri cubi de deșeuri vegetale, colectați # Agro TV
Municipiul Chișinău desfășoară campania „Curățenia generală de toamnă”, care are loc în perioada 15 septembrie – 21 octombrie. Lucrările sunt efectuate pe întreg teritoriul Capitalei și sunt coordonate de întreprinderile municipale de servicii locative și gestionare a fondului locativ. Potrivit Primăriei, zilnic, între 350 și 395 de angajați sunt implicați în activități de igienizare a […] Articolul Curățenie generală de toamnă în Chișinău: peste 3.000 de metri cubi de deșeuri vegetale, colectați apare prima dată în AgroTV.
15:10
Vinurile Moldovei, din nou în top la Montréal 46 de medalii la Sélections Mondiales des Vins 2025 # Agro TV
Republica Moldova își consolidează poziția pe harta mondială a vinificației, după ce vinurile sale au obținut 46 de medalii la competiția internațională Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurată la Montréal, Canada – cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord. Sub brandul „Wine of Moldova – A legend alive”, țara noastră a fost […] Articolul Vinurile Moldovei, din nou în top la Montréal 46 de medalii la Sélections Mondiales des Vins 2025 apare prima dată în AgroTV.
14:10
Inspectorii de mediu din raionul Orhei au sancționat două persoane pentru încălcarea legislației de protecție a mediului. Un cetățean a fost amendat pentru încălcarea regimului de protecție a apelor, iar altul pentru arderea biodeșeurilor pe teren agricol. Conform Codului contravențional al Republicii Moldova, persoanele fizice pot primi amenzi între 3 mii și 6 mii de […] Articolul Două persoane amendate la Orhei pentru încălcarea legislației de protecție a mediului apare prima dată în AgroTV.
14:10
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, face bilanțul mandatului: TVA, facilități pentru salariați și sprijin pentru mediul de afaceri # Agro TV
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a prezentat bilanțul activității sale în fruntea instituției, după un an și trei luni de mandat, evidențiind reformele din domeniul fiscal, facilitățile pentru angajați și măsurile de sprijin pentru mediul de afaceri și agricultură. VICTORIA BELOUS, ministru de Finanțe al Republicii Moldova: ,,Eu sper să reușim să prezentăm Parlamentului în scurt […] Articolul Ministra Finanțelor, Victoria Belous, face bilanțul mandatului: TVA, facilități pentru salariați și sprijin pentru mediul de afaceri apare prima dată în AgroTV.
14:10
Pentru data de 24 octombrie, meteorologii prognozează cer variabil însoțit de precipitații. În centrul Republicii Moldova, temperaturile maxime vor ajunge până la 20 grade, iar minimele nocturne vor coborî până la 11 grad. Vântul va sufla cu o viteză de 27 km/h. În nordul țării, ziua se vor înregistra maxime de 17 grade, iar noaptea […] Articolul Cer noros și ploi pe întreg teritoriul țării apare prima dată în AgroTV.
13:50
Republica Moldova rămâne dependentă de îngrășămintele din Rusia, în ciuda scăderii importurilor # Agro TV
În primele nouă luni ale anului 2025, Republica Moldova a importat aproximativ 153 mii de tone de îngrășăminte minerale, în scădere ușoară față de anul precedent. Prețul mediu pe tonă a crescut însă cu 15%, ajungând la aproape 10 mii de lei. Potrivit expertului Iurie Rija, această evoluție reflectă o piață saturată și o atitudine […] Articolul Republica Moldova rămâne dependentă de îngrășămintele din Rusia, în ciuda scăderii importurilor apare prima dată în AgroTV.
13:50
Republica Moldova se află din nou la coada clasamentului european în ceea ce privește veniturile salariale. Potrivit celui mai recent raport publicat de platforma internațională Numbeo, salariul mediu lunar în țara noastră este de doar 728 de dolari. Asta înseamnă de aproape nouă ori mai puțin decât în Elveția, unde un angajat câștigă, în medie, […] Articolul Salariul mediu în Republica Moldova, de aproape 9 ori mai mic decât în Elveția apare prima dată în AgroTV.
13:50
Un nou raport al Mișcării „Salvează Solul” avertizează că guvernele ignoră rolul esențial al solului în adaptarea la schimbările climatice. Refacerea ecosistemelor de sol poate crește reziliența la secetă, securitatea alimentară și gestionarea resurselor de apă. Fermele care aplică practici regenerative își pot menține până la 95% din producție în perioadele de secetă și pot […] Articolul Solul sănătos, soluție pentru schimbările climatice apare prima dată în AgroTV.
13:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 24 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 44 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 20 […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
13:40
Deputații din noul Legislativ l-au reales pe Igor Grosu în funcția de președinte al Parlamentului. Candidatura sa a fost susținută prin vot secret de 55 de deputați ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Fracțiunile „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” au refuzat să participe la procedura de vot. Pentru funcția de speaker au fost propuși […] Articolul Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului Republicii Moldova apare prima dată în AgroTV.
13:40
La Piața Revenco din Capitală, gospodarii își împrospătează grădinile de toamnă. Tarabele sunt pline cu pomi fructiferi – cireși, piersici, meri, dar și cu specii mai rare, precum rodia, curmalul sau kiwi. Comercianții spun că, deși prețurile au rămas neschimbate, cumpărătorii sunt mai puțini decât în anii trecuți. „Prețurile nu diferă, tot cum au fost […] Articolul Pomii fructiferi sunt la mare căutare apare prima dată în AgroTV.
13:30
Ministra în exercițiu a Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că aproximativ 33 de mii de hectare de culturi agricole au fost compromise din cauza secetei. Printre cele mai afectate se numără floarea-soarelui și porumbul, în special în raioanele din sudul țării. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii: „Per general pe țară avem un an agricol bun. Sunt […] Articolul Seceta a compromis circa 33 mii de hectare de culturi agricole apare prima dată în AgroTV.
22 octombrie 2025
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 23 octombrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 77 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american se scumpește cu 5 bani și va avea valoarea de 17 lei și 06 de bani. Leul românesc va fi cotat […] Articolul Curs valutar: 23 octombrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
14:30
Pentru data de 23 octombrie, meteorologii prognozează cer variabil, fără precipitații. În centrul Republicii Moldova, temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 8 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 18 km/h. În zona de nord, ziua termometrele vor indica 15 grade, iar […] Articolul Cer variabil și vreme fără precipitații pe întreg teritoriul țării apare prima dată în AgroTV.
13:40
În debutul primei ședințe a Parlamentului de legislatura a XII-a, fracțiunile și-au anunțat componența și echipele de conducere. Cea mai numeroasă fracțiune, Partidul Acțiune și Solidaritate, va fi condusă de Doina Gherman. Veronica Roșca, Lilian Carp și Ion Groza ca vicepreședinți, iar Igor Chiriac va fi secretar. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova este condus de […] Articolul Liderii fracțiunilor din Parlamentul de legislatura a XII-a apare prima dată în AgroTV.
12:00
Fermierul Vladimir Russu din Rogojeni, raionul Șoldănești, implementează un proiect important de modernizare a fermei sale, sprijinit printr-un grant nerambursabil de 831 mii de dolari, oferit în cadrul Proiectului AGGRI, finanțat de Banca Mondială. Acest proiect urmărește construirea unei ferme moderne de lapte, cu un grajd nou pentru 150 de vaci mulgătoare, o sală […] Articolul Fermier din Șoldănești modernizează ferma cu sprijinul unui grant internațional apare prima dată în AgroTV.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 23 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 45 de bani, cu 3 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 22 […] Articolul Carburanții se ieftinesc apare prima dată în AgroTV.
11:30
Deputații aleși în scrutinul parlamentar din 28 septembrie s-au reunit în prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Ședința solemnă de constituire a fost marcată de discursuri oficiale și momente ceremoniale, în cadrul cărora au fost validate mandatele noilor deputați, s-a declarat legal constituit noul Legislativ și au fost stabilite etapele următoare […] Articolul Noul Parlament al Republicii Moldova s-a reunit în prima ședință apare prima dată în AgroTV.
