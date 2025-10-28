Carburanții se scumpesc

12:00

Fermierul Vladimir Russu din Rogojeni, raionul Șoldănești, implementează un proiect important de modernizare a fermei sale, sprijinit printr-un grant nerambursabil de 831 mii de dolari, oferit în cadrul Proiectului AGGRI, finanțat de Banca Mondială. Acest proiect urmărește construirea unei ferme moderne de lapte, cu un grajd nou pentru 150 de vaci mulgătoare, o sală […]