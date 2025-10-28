Israelul a reluat bombardamentele asupra orașului Gaza. Cel puțin două persoane au fost ucise

11:20

O persoană de 49 de ani a decedat după ce ar fi căzut de la înălțime. Tragedia s-a produs luni seara, 27 octombrie, în sectorul Buiucani al Capitalei. La fața locului au intervenit polițiștii, care au depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat, despre care se presupune că ar fi căzut de la etajul 16 al […] Articolul Tragedie în Capitală! O persoană a decedat după ce ar fi căzut de la înălțime apare prima dată în Realitatea.md.