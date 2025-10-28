Nu au putut împărți drumul? Câteva mașini s-au lovit violent în Capitală: În zonă s-a format ambuteiaj
Realitatea.md, 28 octombrie 2025 12:40
Mai multe mașini au fost implicate astăzi, 28 octombrie, într-un accident rutier pe șoseaua Muncești din Capitală. În urma coliziunii, autovehiculele au fost grav avariate. Potrivit poliției, în accident au fost implicate patru mașini: două Toyota, un Mercedes și un Nissan. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de […] Articolul Nu au putut împărți drumul? Câteva mașini s-au lovit violent în Capitală: În zonă s-a format ambuteiaj apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
12:50
„Puterea Dragostei” cucerește nordul Moldovei: caravana filmului ajunge la Soroca și Rezina # Realitatea.md
După succesul premierelor de la Chișinău, Bălți și Cahul, echipa filmului „Puterea Dragostei”, regizat de Ivan Naniev, continuă caravana prin țară. Următoarele opriri sunt la Soroca și Rezina, unde pelicula va fi proiectată la începutul lunii noiembrie, adică în acest weekend. La Soroca, filmul va putea fi vizionat pe 1 noiembrie, de la ora 18:00, […] Articolul „Puterea Dragostei” cucerește nordul Moldovei: caravana filmului ajunge la Soroca și Rezina apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Un moldovean suferă un accident vascular cerebral în fiecare oră! Peste 12.000 de cazuri anual în Moldova # Realitatea.md
Accidentul vascular cerebral (AVC) rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate din Republica Moldova, fiind principala cauză de dizabilitate la adulți și a doua cauză de demență și depresie la vârstnici. Potrivit Ministerului Sănătății, peste 12.000 de persoane suferă anual un AVC în țara noastră. „În fiecare oră, un moldovean suferă un accident […] Articolul Un moldovean suferă un accident vascular cerebral în fiecare oră! Peste 12.000 de cazuri anual în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:40
Nu au putut împărți drumul? Câteva mașini s-au lovit violent în Capitală: În zonă s-a format ambuteiaj # Realitatea.md
Mai multe mașini au fost implicate astăzi, 28 octombrie, într-un accident rutier pe șoseaua Muncești din Capitală. În urma coliziunii, autovehiculele au fost grav avariate. Potrivit poliției, în accident au fost implicate patru mașini: două Toyota, un Mercedes și un Nissan. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de […] Articolul Nu au putut împărți drumul? Câteva mașini s-au lovit violent în Capitală: În zonă s-a format ambuteiaj apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Maratonul scumpirilor continuă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețurile la carburanți pentru ziua de miercuri, 29 octombrie. Astfel, un litru de benzină va costa 22,64 lei, cu 6 bani mai mult, decât azi. Un litru de motorină se va vinde la un preț de 19,53 lei, în creștere cu 13 bani. […] Articolul Prețul la carburanți continuă să crească. Cât va costa miercuri benzina și motorina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:20
Un adolescent de 16 ani a murit subit, în timp ce se afla la o sală de forță din Capitală. Despre asta au scris jurnaliștii de la Pulsmedia.md, informație confirmată ulterior și de ofițera de presă a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Svetlana Scripnic pentru Realitatea.md. Tragedia s-a produs luni, 27 octombrie, în sectorul […] Articolul Un minor a murit subit la o sală de forță din Chișinău. Ce spune poliția? apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Bursa Română de Mărfuri prelungește tranzacțiile SPOT de gaze naturale și pentru weekend în Republica Moldova # Realitatea.md
Bursa Română de Mărfuri, prin filiala sa din Republica Moldova – BRM EST, anunță că, începând cu 1 noiembrie 2025, piața SPOT a gazelor naturale va funcționa zilnic, inclusiv în weekend. Măsura vine ca răspuns la solicitările companiilor active pe piața angro și în contextul acordului de colaborare semnat cu Vestmoldtransgaz, operatorul sistemului de transport […] Articolul Bursa Română de Mărfuri prelungește tranzacțiile SPOT de gaze naturale și pentru weekend în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa” # Realitatea.md
Nadejda Cornețel este Director Executiv al companiei „BeSweet”, un brand născut din dorința de a aduce gustul biscuiților moldovenești mai aproape de oameni și de a-l face cunoscut și peste hotare. Aceasta povestește că începutul a fost plin de provocări, însă perseverența și calitatea produselor au convins marile rețele de magazine din țară. „La început […] Articolul Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Emilian Crețu a lansat o invitație către moldoveni la sădit copaci în satul Negureni # Realitatea.md
Actorul, prezentatorul și influencerul Emilian Crețu invită moldovenii să-i dea o mână de ajutor la împădurirea satului natal, Negureni, raionul Telenești. Acesta are de gând să amenajeze un parc de 10 hectare care-i va purta numele și o pădure de 35 de hectare. Și-a anunțat urmăritorii că-i așteaptă la muncă pe 22 noiembrie, scrie Cancan.md. […] Articolul Emilian Crețu a lansat o invitație către moldoveni la sădit copaci în satul Negureni apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
BANI.MD Doina Nistor ar putea prelua conducerea unei noi instituții? Răspunsul ministrei în exercițiu # Realitatea.md
Ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor, a lăsat să se înțeleagă că ar putea prelua o nouă funcție publică după plecarea din actualul Guvern. Funcționara nu a confirmat, dar nici nu a infirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că ar putea fi șefa „Moldova Proiect” – instituție care va coordona proiectele investiționale, conform […] Articolul BANI.MD Doina Nistor ar putea prelua conducerea unei noi instituții? Răspunsul ministrei în exercițiu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:50
Giorgia Meloni cere băncilor din Italia 5 miliarde din profituri: „Să îi ajutăm pe cei mai slabi din societate” # Realitatea.md
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a susținut eforturile guvernului său de a strânge cinci miliarde de euro de la bănci în acest an, argumentând că sectorul bancar a beneficiat consistent de pe urma condițiilor favorabile de pe piață, relatează Bloomberg. „Dacă din profiturile de 44 de miliarde de euro din 2025, ele pun la dispoziția noastră […] Articolul Giorgia Meloni cere băncilor din Italia 5 miliarde din profituri: „Să îi ajutăm pe cei mai slabi din societate” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
În perioada 20–26 octombrie, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a înregistrat 54 de solicitări legate de urgențe generate de agenți fizici, chimici și de mediu, printre care 31 de persoane care au suferit combustii și 23 de persoane cu mușcături sau înțepături provocate de animale ori insecte. În total, ambulanța a fost […] Articolul Săptămână cu zeci de cazuri de combustii: 31 de persoane au ajuns la urgență apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
FOTO Un șofer de camion a decedat, după ce s-a izbit cu vehiculul de un arbore. Cabina a devenit morman de fiare # Realitatea.md
Șoferul unui camion a decedat, după ce s-a izbit violent cu vehiculul de un copac. Accidentul a avut loc luni seara, în raionul Briceni. Conform ofițerei de presă a Poliției locale, Svetlana Talpă, impactul s-a produs în jurul orei 20:00. Bărbatul ieșea din localitatea Tabani și a pierdut controlul volanului. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul FOTO Un șofer de camion a decedat, după ce s-a izbit cu vehiculul de un arbore. Cabina a devenit morman de fiare apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Solicitare către Alexandru Munteanu: Fermierii vor un consilier responsabil pentru Agricultură, pe lângă premier # Realitatea.md
Fermierii au atras atenția premierului desemnat la mai multe chestiuni pe care îi preocupă. Aceștia vor ca ministrul Agriculturii să fie numit după consultări cu ei. De asemenea, reprezentanții ramurii vor intermediere din partea Guvernului în relația cu creditorii, în cazul antreprenorilor din domeniu care nu își pot achita datoriile, urmare a calamităților naturale. Reprezentanții […] Articolul Solicitare către Alexandru Munteanu: Fermierii vor un consilier responsabil pentru Agricultură, pe lângă premier apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Un funcționar fiscal reținut, trei – cercetați în libertate. SFS: Declarăm zero toleranță corupților # Realitatea.md
Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că instituția este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului, cu referire la perchezițiile de la Chișinău și de la Orhei inițiate de ofițerii CNA și procurorii Procuraturii Cahul într-un dosar de corupție sistemică. „Autoritatea fiscală declară toleranță zero la […] Articolul Un funcționar fiscal reținut, trei – cercetați în libertate. SFS: Declarăm zero toleranță corupților apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
O femeie își va petrece următorii 15 ani după gratii, după ce a atentat la viața unui membru al familiei # Realitatea.md
O femeie de 56 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie. „Potrivit materialelor cauzei, în iunie 2021, inculpata, aflându-se la domiciliu împreună cu concubinul său și după consum de alcool, a avut un conflict […] Articolul O femeie își va petrece următorii 15 ani după gratii, după ce a atentat la viața unui membru al familiei apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
O persoană de 49 de ani a decedat după ce ar fi căzut de la înălțime. Tragedia s-a produs luni seara, 27 octombrie, în sectorul Buiucani al Capitalei. La fața locului au intervenit polițiștii, care au depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat, despre care se presupune că ar fi căzut de la etajul 16 al […] Articolul Tragedie în Capitală! O persoană a decedat după ce ar fi căzut de la înălțime apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Sute de moldoveni, lăsați fără buletine românești la frontieră: peste 870 de documente confiscate. MOTIVUL # Realitatea.md
Poliția de Frontieră a confiscat cărțile de identitate românești a 870 de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie, în urma controalelor efectuate la punctele de trecere. Potrivit autorităților, documentele au fost reținute după ce s-a constatat că titularii indicau domicilii fictive pe teritoriul României, transmite stiriiasi.ro. Măsura a fost aplicată în conformitate cu Ordonanța de Urgență […] Articolul Sute de moldoveni, lăsați fără buletine românești la frontieră: peste 870 de documente confiscate. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, publicat în Monitorul Oficial # Realitatea.md
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care Alexandru Munteanu este desemnat candidat la funcția de prim-ministru, a fost publicat marți, 28 octombrie curent, în Monitorul Oficial, marcând începutul procesului oficial de constituire a noului Guvern, transmite Moldpres. Potrivit documentului, decizia vine în urma consultărilor șefei statului cu fracțiunile parlamentare. Publicarea decretului îi permite lui […] Articolul Decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, publicat în Monitorul Oficial apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, este invitata emisiunii Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitata ediției este ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Constituirea noului Cabinet de Miniștri Prioritățile noului mandat […] Articolul Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, este invitata emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
10:50
„Educație pentru Dezvoltare Durabilă” – în premieră, un program inovator pentru cadrele didactice din învățământul profesional tehnic # Realitatea.md
„Educație pentru Dezvoltare Durabilă” este noul program de formare continuă lansat, în premieră, de Centrul Universitar de Formare Continuă din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM) – un demers inovator menit să formeze o nouă generație de profesori capabili să integreze principiile sustenabilității în procesul de formare profesională, să educe prin exemplu responsabilitatea față de […] Articolul „Educație pentru Dezvoltare Durabilă” – în premieră, un program inovator pentru cadrele didactice din învățământul profesional tehnic apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
A violat și omorât o femeie la Florești! Bărbat condamnat la 23 de ani de închisoare, procurorii cer detenție pe viață # Realitatea.md
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru viol și omor comis cu o cruzime deosebită asupra unei femei. Potrivit Procuraturii, fapta a avut loc în noaptea de 6 iunie 2025, când inculpatul, aflat în stare de ebrietate, a agresat fizic victima, a violat-o, apoi a sugrumat-o până […] Articolul A violat și omorât o femeie la Florești! Bărbat condamnat la 23 de ani de închisoare, procurorii cer detenție pe viață apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Controale blânde! CNA descinde la Chișinău și Orhei: cel puțin un funcționar fiscal reținut pentru corupție sistemică # Realitatea.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează marți, 28 octombrie curent, percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost […] Articolul Controale blânde! CNA descinde la Chișinău și Orhei: cel puțin un funcționar fiscal reținut pentru corupție sistemică apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Republica Moldova va putea importa gaze naturale din Marea Caspică și gaze lichefiate (LNG) prin terminalele din Grecia, odată cu integrarea în Coridorul Vertical de gaze Grecia–Bulgaria–România–Moldova–Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la reuniunea ministerială CESEC, desfășurată la București. Ministrul a declarat că acest pas consolidează securitatea energetică a țării și […] Articolul Moldova va avea acces la gaze din Marea Caspică și la terminalele LNG din Grecia apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Alte 2 blocuri de pe Alexandru cel Bun 115, în exploatare. Selevestru: Procedura de insolvabilitate renaște afacerea # Realitatea.md
Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au fost finalizate, iar cheile au fost înmânate beneficiarilor în acest week-end, după ce în iulie 2025, primul bloc de aici a fost inaugurat oficial. Reamintim că, complexul de la adresa Alexandru cel Bun 115 era o construcție abandonată și plină […] Articolul Alte 2 blocuri de pe Alexandru cel Bun 115, în exploatare. Selevestru: Procedura de insolvabilitate renaște afacerea apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Maia Sandu l-a avansat în grad special pe șeful Poliției Naționale și l-a decorat pe adjunctul acestuia # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete prin care a conferit distincții importante conducerii Poliției Naționale. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef, iar adjunctul său, Lilian Carabeț, a fost decorat cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III. Potrivit decretului prezidențial, Viorel Cernăuțeanu a fost avansat în grad […] Articolul Maia Sandu l-a avansat în grad special pe șeful Poliției Naționale și l-a decorat pe adjunctul acestuia apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Alexei Buzu se duce la Cancelaria de Stat. Alexandru Munteanu anunță ministrul Protecției Sociale și pe cel al Mediului # Realitatea.md
Alexei Buzu nu va mai fi ministrul al Muncii și Protecției Sociale. Oficialul urmează să ocupe funcția de secretar general al Cancelariei de Stat, anunță premierul desemnat Alexandru Munteanu. Funcția de Ministru al Mediului urmează să o ocupe Gheroghe Hajder. Actualmente, funcționarul exercită funcția de secretar de stat în cadrul instituției. Pentru cele mai importante […] Articolul Alexei Buzu se duce la Cancelaria de Stat. Alexandru Munteanu anunță ministrul Protecției Sociale și pe cel al Mediului apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Transportatorii moldoveni, avertizați de ANTA, după decizia Lituaniei de a bloca trecerea frontierei cu Belarus # Realitatea.md
Operatorii de transport rutier internațional sunt îndemnați să-și reconfigureze traseele, după ce autoritățile lituaniene au anunțat închiderea punctelor de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus. Potrivit Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), măsura a fost adoptată din motive de securitate națională, în contextul incidentelor repetate la frontieră provocate de baloane meteorologice suspecte provenite din Belarus, […] Articolul Transportatorii moldoveni, avertizați de ANTA, după decizia Lituaniei de a bloca trecerea frontierei cu Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Contrabandă cu chitare la Leușeni: 20 de instrumente muzicale erau ascunse în mașini importate # Realitatea.md
Un șofer de camion nu a declarat 20 de chitare la Leușeni. Bărbatul de 50 de ani conducea un camion de model Scania. Cetățeanul a informat vameșii că transportă autoturisme pentru import. În cadrul verificărilor și a discuțiilor cu funcționarii vamali, șoferul a afirmat că nu are alte bunuri decât cele indicate în acte. Pentru […] Articolul Contrabandă cu chitare la Leușeni: 20 de instrumente muzicale erau ascunse în mașini importate apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
VEZI noua ediție a emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac, dacă vrei să fii ghidat în obținerea cetățeniei române! # Realitatea.md
Prezentatoarea Xenia Bugneac a fost în vizită la AD LUX Consulting, unde a discutat cu fondatoarea companiei, Teodora-Ramona Mardari, despre avantajele și pașii necesari pentru obținerea sau redobândirea cetățeniei române, dar și despre serviciile juridice oferite în caz de divorț. Care sunt avantajele obținerii cetățeniei române? Teodora-Ramona Mardari a explicat că deținerea unui pașaport românesc […] Articolul VEZI noua ediție a emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac, dacă vrei să fii ghidat în obținerea cetățeniei române! apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Republica Moldova amână acreditarea ambasadorului rus din cauza „comportamentului său neconform” # Realitatea.md
Oleg Ozerov este „agreat, dar neacreditat”. Referindu-se la statutul ambasadorului rus, ministerul de Externe în exercițiu, Mihai Popșoi, a explicat, la emisiunea „În context” de la Moldova 1, că amânarea acreditării sale este cauzată de „comportamentul neconform cu normele diplomatice”. „Este un ambasador agreat, dar neacreditat. Există o situație de anumită incertitudine legată de situația domniei […] Articolul Republica Moldova amână acreditarea ambasadorului rus din cauza „comportamentului său neconform” apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Trump a semnat cu Japonia un acord pentru pământuri și minerale rare. SUA încearcă să elimine dominația Chinei în domeniu # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, și prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, au semnat marți, la Tokyo, un acord menit să protejeze lanțurile de aprovizionare cu minerale critice și pământuri rare, esențiale pentru industriile tehnologice moderne, transmite CNN. Potrivit News.ro, documentul prevede ca cele două state să coopereze pentru „a sprijini aprovizionarea cu minerale critice și pământuri rare, […] Articolul Trump a semnat cu Japonia un acord pentru pământuri și minerale rare. SUA încearcă să elimine dominația Chinei în domeniu apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Noul Guvern va denunța „în primele ședințe” acordul în baza căruia activează Centrul Rus de Știință și Cultură # Realitatea.md
Noul Guvern al R. Moldova, care ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii curente, va propune, chiar „în primele ședințe” ale sale, un proiect de denunțare a acordului în baza căruia funcționează Centrul Rus de Știință și Cultură din Republica Moldova, anunță vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Oficialul a precizat, pe […] Articolul Noul Guvern va denunța „în primele ședințe” acordul în baza căruia activează Centrul Rus de Știință și Cultură apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:50
Medalie de argint pentru Republica Moldova: Eugeniu Mihalcean devine vicecampion mondial U23 la lupte libere # Realitatea.md
Luptătorul moldovean Eugeniu Mihalcean a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U23 la lupte libere din Serbia, devenind vicecampion mondial în categoria de 86 kg, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Potrivit Federației de Lupte din Republica Moldova, Mihalcean a avut un parcurs impresionant până în finală. În calificări, el l-a învins pe Kevin […] Articolul Medalie de argint pentru Republica Moldova: Eugeniu Mihalcean devine vicecampion mondial U23 la lupte libere apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Președintele Camerunului, Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, a fost reales pentru un al optulea mandat, obținând 53,7% din voturi, potrivit rezultatelor anunțate de Consiliul Constituțional și citate de BBC. Biya este considerat cel mai în vârstă șef de stat în exercițiu din lume. Principalul său contracandidat, Issa Tchiroma Bakary, a obținut 35,2% […] Articolul Cel mai bătrân președinte din lume a obținut al optulea mandat, la 92 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Autoritățile din Jamaica au îndemnat populația să se adăpostească în zone mai înalte și în locuri sigure înainte de sosirea uraganului, avertizând că furtuna reprezintă un pericol direct pentru viață. Uraganul Melissa s-a intensificat puternic, ajungând la categoria 5, cu viteze ale vântului de peste 280 km/h și rafale chiar mai puternice, devenind astfel cea […] Articolul Primele victime în urma uraganului Melissa, cea mai puternică furtună a anului apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Președintele Vladimir Zelenski a anunțat că în cadrul ședinței Statului Major al comandantului suprem au fost stabilite măsuri pentru extinderea ariei de acțiune a atacurilor cu rază lungă ale forțelor de apărare ucrainene. La şedinţă au participat producătorii de arme şi toţi cei responsabili de utilizarea acestora. Tema principală a fost capacitatea Ucrainei de a […] Articolul Atacuri cu rază lungă: Ucraina își extinde operațiunile asupra teritoriului rus apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Deputatul „Democrația Acasă” Vasile Costiuc a părăsit, miercuri seara, platoul emisiunii „Punctul pe Azi” difuzată de TVR Moldova după un schimb de replici acide cu deputatul PAS Lilian Carp. Confruntarea a început după ce Lilian Carp l-a acuzat pe Costiuc că a făcut declarații false încă din campania electorală și că a reluat afirmații denigratoare […] Articolul Scandal în direct la o emisiune TV: Vasile Costiuc a plecat din platou apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în Turcia, resimțit puternic la Istanbul și Izmir. Mai multe clădiri s-au prăbușit # Realitatea.md
Un cutremur puternic a lovit luni seară vestul Turciei, provocând prăbușirea a cel puțin trei clădiri, potrivit oficialilor citați de The Washington Post. Seismul, cu magnitudinea de 6,1, a avut epicentrul în orașul Sindirgi, situat în provincia Balikesir, conform Agenției pentru Gestionarea Urgențelor și Dezastrelor din Turcia. Unda seismică a fost resimțită și în Istanbul, […] Articolul Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în Turcia, resimțit puternic la Istanbul și Izmir. Mai multe clădiri s-au prăbușit apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Munteanu promite investiții în agricultură: Am discutat despre fondurile europene cu reprezentanții asociațiilor # Realitatea.md
Guvernul va continua să sprijine fermierii și să accelereze dezvoltarea sectorului agricol prin investiții în agricultura cu valoare adăugată înaltă. Alexandru Munteanu susține că agricultura este un sector important al economiei noastre, dar pentru a răspunde provocărilor actuale, avem nevoie de un model agricol modern, sustenabil și adaptat la schimbările climatice. Acesta a subliniat că […] Articolul Munteanu promite investiții în agricultură: Am discutat despre fondurile europene cu reprezentanții asociațiilor apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Sergiu Mîndru: „Antreprenoriatul creează locuri de muncă și comunități mai puternice” # Realitatea.md
Sergiu Mîndru este fondatorul Enogastronomiei Tramezzini și crede că experiențele trăite peste hotare pot deveni inspirație și resursă pentru dezvoltarea Moldovei. Pentru el, a pleca nu a însemnat rupere de rădăcini, ci descoperire, învățare și revenire cu idei noi. „Am adus acasă experiența mea din Italia, locul unde am învățat ce înseamnă pasiunea pentru excelență […] Articolul Sergiu Mîndru: „Antreprenoriatul creează locuri de muncă și comunități mai puternice” apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Scorpionul, pus la încercare în dragoste. Tensiuni și revelații în horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 anunță o perioadă în care astrele susțin inițiativa, comunicarea sinceră și curajul de a face pași importanți către obiectivele dorite. Este o zi ideală pentru a lăsa în urmă grijile și pentru a-ți recăpăta echilibrul interior. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai tendința de a reacționa impulsiv astăzi, […] Articolul Scorpionul, pus la încercare în dragoste. Tensiuni și revelații în horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cursurile oficiale ale valutelor pentru data de 28 octombrie. Euro scade la 19 lei și 83 de bani, înregistrând o diminuare de 2 bani. Dolarul american se ieftinește cu 6 bani și va fi cotat la 17 lei și 03 bani. Leul românesc va avea o valoare de 3 […] Articolul Curs valutar 28 octombrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:50
„Lukoil” intenționează să-și vândă activele din străinătate, ca urmare a sancțiunilor impuse companiei. Procesul de vânzare se desfășoară în baza unei licențe de închidere (wind down license) eliberate de OFAC, potrivit ipn.md. Dacă va fi necesar, compania va solicita prelungirea acestei licențe pentru a asigura continuitatea operațiunilor activelor sale internaționale. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul „Lukoil” își vinde activele internaționale în urma sancțiunilor impuse apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Astăzi, 28 octombrie vom avea parte de cer înnorat. Potrivit meteorologilor, temperaturile se mențin în limite normale pentru această perioadă. Temperaturile vor ajunge până la +13 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la +6 grade. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Vreme stabilă în Moldova: Temperaturi între +6 și +13 grade Celsius apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Cum va arăta lumea în 2100. Un joc online arată cum locuri celebre riscă să devină nelocuibile # Realitatea.md
Un joc online gratuit, FutureGuessr, a dezvăluit cum vor arăta în 2100 locuri celebre din lume dacă schimbările climatice nu sunt stopate, de la incendii și secetă la orașe scufundate și peisaje deșertice, transmite adevărul.ro. Schimbările climatice au fost descrise anterior drept „cea mai mare amenințare la adresa existenței noastre”. Acum, un joc online permite să […] Articolul Cum va arăta lumea în 2100. Un joc online arată cum locuri celebre riscă să devină nelocuibile apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
MAI: Patru ani de transformări pentru cetățeni – servicii mai bune, siguranță sporită și intervenții rapide # Realitatea.md
În ultimii patru ani, Ministerul Afacerilor Interne a pus cetățeanul în centrul atenției, modernizând serviciile publice și consolidând sistemul de suport pentru oameni. Toate aceste măsuri au dus la o calitate mai bună a vieții, intervenții mai eficiente și siguranță sporită în comunități. Astăzi, cetățenii pot obține cazierul judiciar online în 24 de limbi oficiale […] Articolul MAI: Patru ani de transformări pentru cetățeni – servicii mai bune, siguranță sporită și intervenții rapide apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Orașul Amsterdam marchează 750 de ani de la prima atestare documentară cu un tort gigantic și un concert # Realitatea.md
Orașul Amsterdam a celebrat luni cea de-a 750-a aniversare cu un tort aniversar gigantic, festivități în tot orașul și un concert la care a fost invitată și familia regală olandeză, transmite agerpres.ro. Edilul Femke Halsema a dat startul celebrărilor la ora 7:50 în Dam Square, piața centrală a orașului, prin tăierea unui tort cu cremă […] Articolul Orașul Amsterdam marchează 750 de ani de la prima atestare documentară cu un tort gigantic și un concert apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Program de mentorat pentru tinerii profesori încadrați în școli și grădinițe în 2025 # Realitatea.md
Toți cei 426 de tineri specialiști, angajați în anul curent în școlile și grădinițele din țară, vor beneficia de mentorat pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL) a elaborat un program de sprijin dedicat cadrelor didactice debutante, conceput în funcție de nevoile reale ale tinerilor profesori. Programul prevede activități de mentorat […] Articolul Program de mentorat pentru tinerii profesori încadrați în școli și grădinițe în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Comunitatea de mediu cere criterii clare și transparență în numirea viitorului ministru al Mediului # Realitatea.md
Comunitatea de mediu din Republica Moldova face un apel public către autorități, solicitând un proces transparent și consultativ pentru numirea viitorului ministru al Mediului. Într-o declarație comună, organizațiile de profil cer ca numirea ministrului să se bazeze pe criterii de profesionalism, integritate și viziune, și nu pe interese politice. În apelul lansat, reprezentanții mediului își […] Articolul Comunitatea de mediu cere criterii clare și transparență în numirea viitorului ministru al Mediului apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Daniella Misail Nichitin: Patru ani de mandat, nouă scrutine electorale cu menținerea păcii sociale în condiții extreme # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail Nichitin, afirmă că cetățenii Republicii Moldova au trecut prin nouă scrutine electorale în ultimii patru ani, perioadă marcată de presiuni externe, tentative de destabilizare, provocări fără precedent pentru ordinea publică, crize multiple care au vulnerabilizat populația aproape de limita rezistenței. În anii electorali 2024 – 2025, autoritățile au efectuat peste […] Articolul Daniella Misail Nichitin: Patru ani de mandat, nouă scrutine electorale cu menținerea păcii sociale în condiții extreme apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.