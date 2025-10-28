Amazon în prag de schimbare: 14.000 de angajaţi din birouri vor fi concediați din cauza AI
Realitatea.md, 28 octombrie 2025 17:20
Amazon va concedia aproximativ 14.000 de angajați de birou din întreaga lume. Compania spune că decizia face parte din adaptarea la inteligența artificială și eficientizarea activității. Potrivit unui comunicat emis de Amazon, disponibilizările afectează în principal angajații din birouri, nu și personalul din depozite, şi încep chiar de astăzi, 28 octombrie. Persoanele concediate vor avea 90 […] Articolul Amazon în prag de schimbare: 14.000 de angajaţi din birouri vor fi concediați din cauza AI apare prima dată în Realitatea.md.
Amazon în prag de schimbare: 14.000 de angajaţi din birouri vor fi concediați din cauza AI # Realitatea.md
”Forța Fermierilor”, nemulțumită de modul în care a fost desemnat ministrul Agriculturii # Realitatea.md
Președintele Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădăru, a criticat modul în care a fost desemnat noul ministru al Agriculturii, Ludmila Catlabuga, care și-am neținut portofoliul în Guvernul Munteanu. Într-o declarație pentru BANI.MD, Bădărău a precizat că „supărarea fermierilor este că persoana ministrului Agriculturii nu a fost consultată cu fermierii și asociațiile de profil, lucru pe care […] Articolul ”Forța Fermierilor”, nemulțumită de modul în care a fost desemnat ministrul Agriculturii apare prima dată în Realitatea.md.
A crezut că va trece neobservat, dar nu a fost să fie. Un bărbat a fost prins transportând lemne ilegal # Realitatea.md
Un șofer a fost amendat cu 2.500 de lei după ce a fost prins transportând aproximativ cinci metri steri de lemn fără documente legale, pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. Lemnele se aflau într-un Mercedes Sprinter. În timpul unei misiuni de serviciu, polițiștii de frontieră, împreună cu inspectorii de mediu și polițiștii din Ungheni, […] Articolul A crezut că va trece neobservat, dar nu a fost să fie. Un bărbat a fost prins transportând lemne ilegal apare prima dată în Realitatea.md.
Cel puțin 6 deputați PAS ar putea renunța la mandate. Lista lor și cine le-ar putea ocupa fotoliile # Realitatea.md
Cel puțin 6 deputați aleși pe lista PAS ar putea renunța la fotoliile de parlamentari. Mihai Popșoi, Vladimir Bolea, Dan Perciun, Emil Ceban și Ludmila Catlabuga au fost desemnați pentru funcții miniștri, iar Dorin Recean a anunțat anterior că va depune mandatul. Mihai Popșoi ar urma să conducă în continuare diplomația de la Chișinău, Vladimir […] Articolul Cel puțin 6 deputați PAS ar putea renunța la mandate. Lista lor și cine le-ar putea ocupa fotoliile apare prima dată în Realitatea.md.
Centrul de Excelență în Informatică deplânge moartea elevului său, decedat la sala de forță # Realitatea.md
Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale a transmis un mesaj de condoleanțe, după ce un elev de 16 ani al instituției a decedat luni, 27 octombrie, la o sală de forță din Chișinău. „Cu profundă durere și tristețe, exprimăm condoleanțe familiei îndurerate a elevului nostru, Dorin Popa, care s-a stins din viață mult […] Articolul Centrul de Excelență în Informatică deplânge moartea elevului său, decedat la sala de forță apare prima dată în Realitatea.md.
Conferință regională la Chișinău privind certificarea originii la export. CCI a RM: digitalizarea serviciilor rămâne prioritară # Realitatea.md
În perioada 27–28 octombrie 2025, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat conferința regională „Certificarea originii ca instrument de facilitare a comerțului internațional”, eveniment la care au participat reprezentanți ai Camerelor de Comerț din statele Parteneriatului Estic (Armenia, Ucraina, Republica Moldova), precum și din România și Țările de Jos. […] Articolul Conferință regională la Chișinău privind certificarea originii la export. CCI a RM: digitalizarea serviciilor rămâne prioritară apare prima dată în Realitatea.md.
Programul cultural al Guvernului Munteanu: Mai mulți bani pentru concerte și festivaluri în diasporă # Realitatea.md
Programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu conține un capitol aparte despre prioritățile în domeniul culturii. Astfel, noul premier își propune să extindă programului „Voucher Cultural” pentru tinerii de 16-18 ani și pentru persoanele vârstnice. Sporirea măsurilor de protejare, reabilitare și valorificare a patrimoniului cultural și natural, includerea acestora în circuitul turistic și […] Articolul Programul cultural al Guvernului Munteanu: Mai mulți bani pentru concerte și festivaluri în diasporă apare prima dată în Realitatea.md.
Belarusul critică decizia Lituaniei de a închide graniţa. Lukaşenko: „Un risc nebunesc” # Realitatea.md
Președintele belarus Alexandr Lukașenko a criticat decizia Lituaniei de a închide frontiera cu Belarus, după ce un val de baloane a pătruns săptămâna trecută în spațiul aerian lituanian, provocând perturbări majore ale traficului aerian, relatează Politico, cu referire la agenția de presă de stat de la Minsk. „Chiar și pentru o țară mică precum Lituania, […] Articolul Belarusul critică decizia Lituaniei de a închide graniţa. Lukaşenko: „Un risc nebunesc” apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Fracțiunea Democrația Acasă a obținut alte birouri în Parlament: cu anticameră și priveliște spre Președinție # Realitatea.md
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a anunțat că fracțiunea sa parlamentară, cu șase mandate, a primit alte birouri de lucru în Parlamentul Republicii Moldova. Într-o înregistrare video publicată pe rețelele sociale, acesta a prezentat spațiile atribuite, unele au anticameră și priveliște spre Președinție. Potrivit lui Costiuc, biroul principal include și o anticameră, unde pot […] Articolul VIDEO Fracțiunea Democrația Acasă a obținut alte birouri în Parlament: cu anticameră și priveliște spre Președinție apare prima dată în Realitatea.md.
În perioada 20–26 octombrie, în municipiul Chișinău au fost înregistrate cinci cazuri de gripă sezonieră, potrivit datelor oferite de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Tot în această perioadă au fost înregistrate 1506 cazuri de infecții respiratorii acute, majoritatea la copii, fiind în descredere cu 0,1% față de săptămâna precedentă. De asemenea, au fost raportate […] Articolul Crește numărul de cazuri de gripă sezonieră în Chișinău. ANSP vine cu detalii apare prima dată în Realitatea.md.
A murit actorul rus Roman Popov, cunoscut din serialul „Polițistul de pe Rubliovka”. Avea 40 de ani # Realitatea.md
Actorul rus Roman Popov, celebru pentru rolul său din popularul serial „Polițistul de pe Rubliovka”, a murit la vârsta de 40 de ani, anunță presa rusă. Conform informațiilor publicate de Telegram-canalul SHOT, actorul „a murit din cauza cancerului cerebral”. Jurnaliștii notează că Popov „a luptat mult timp cu boala”. Artistul a fost diagnosticat în 2018 […] Articolul A murit actorul rus Roman Popov, cunoscut din serialul „Polițistul de pe Rubliovka”. Avea 40 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul desemnat condus de Alexandru Munteanu își propune majorarea treptată a salariului minim până la 10.000 de lei (în prezent este 5500 lei) și a salariului mediu până la 25.000 de lei (în prezent este de 16 000 lei), în paralel cu accelerarea productivității și dezvoltării economice. Potrivit capitolului „Grijă pentru fiecare” din programul de […] Articolul Guvernul Munteanu promite salariu minim de 10 mii lei. Ce așteptări au moldovenii apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul desemnat condus de Alexandru Munteanu anunță că una dintre prioritățile programului său de guvernare este valorificarea potențialului inteligenței artificiale (AI) pentru modernizarea administrației publice și creșterea eficienței proceselor guvernamentale. Informațiile se regăsesc în Programul de activitate al Guvernului ”UE, pace, dezvoltare”. Executivul își propune adoptarea și implementarea unui plan de acțiuni dedicat utilizării IA […] Articolul Valorificarea Inteligenței artificiale, prioritate a Guvernului Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
Durere fără margini într-o familie din raionul Florești. Un băiat a murit după ce a căzut într-o fântână. Salvatorii au intervenit la fața locului și au recuperat corpul neînsuflețit al copilului de la o adâncime de 8 metri. Medicii prezenți au constatat decesul, iar circumstanțele cazului urmează să fie stabilite de organele de drept. Pentru […] Articolul Durere fără margini la Florești. Un copil a murit după ce a căzut într-o fântână apare prima dată în Realitatea.md.
Volodimir Zelenski: Sancțiunile SUA împotriva Rosneft și Lukoil ar putea costa Moscova 5 miliarde de dolari pe lună # Realitatea.md
Pierderile care ar putea fi provocate industriei petroliere ruse de sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva companiilor Lukoil și Rosneft se ridică la aproximativ 5 miliarde de dolari pe lună, potrivit unor estimări transmise Kievului de unii dintre aliații săi. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o întâlnire cu presa, relatează EFE […] Articolul Volodimir Zelenski: Sancțiunile SUA împotriva Rosneft și Lukoil ar putea costa Moscova 5 miliarde de dolari pe lună apare prima dată în Realitatea.md.
La Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” se anunță lucrări de mentenanță a pistei principale și de modernizare a sistemului de semnalizare prin balizaj luminos. Lucrările vor dura două săptămâni: din 29 octombrie și până pe 12 noiembrie. În această perioadă va fi folosită pista alternativă, unde respectiv vor fi efectuate toate operațiunile de zbor. Autoritatea […] Articolul Pista principală a aeroportului din Chișinău se închide temporar apare prima dată în Realitatea.md.
A fost prezentată echipa integrală a Guvernului Munteanu. Cine sunt noii-vechi miniștri # Realitatea.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat noua echipă a cabinetului miniștri. Astfel, 9 foști miniștri se vor regăsi și în noua garnitură guvernamentală. ”Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care […] Articolul A fost prezentată echipa integrală a Guvernului Munteanu. Cine sunt noii-vechi miniștri apare prima dată în Realitatea.md.
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a primit marți, 21 octombrie, două ambarcațiuni de patrulare din partea Serviciului de Pază a Frontierei de Stat al Letoniei, în cadrul proiectului „LatMoldova”. Noile echipamente vor spori eficiența Poliției de Frontieră în supravegherea și securizarea sectoarelor acvatice ale frontierei de stat, facilitând misiuni de patrulare, prevenirea trecerilor ilegale, […] Articolul FOTO Patrulare mai eficientă pe frontieră: Moldova a primit două ambarcațiuni noi apare prima dată în Realitatea.md.
„Puterea Dragostei” cucerește nordul Moldovei: caravana filmului ajunge la Soroca și Rezina # Realitatea.md
După succesul premierelor de la Chișinău, Bălți și Cahul, echipa filmului „Puterea Dragostei”, regizat de Ivan Naniev, continuă caravana prin țară. Următoarele opriri sunt la Soroca și Rezina, unde pelicula va fi proiectată la începutul lunii noiembrie, adică în acest weekend. La Soroca, filmul va putea fi vizionat pe 1 noiembrie, de la ora 18:00, […] Articolul „Puterea Dragostei” cucerește nordul Moldovei: caravana filmului ajunge la Soroca și Rezina apare prima dată în Realitatea.md.
Un moldovean suferă un accident vascular cerebral în fiecare oră! Peste 12.000 de cazuri anual în Moldova # Realitatea.md
Accidentul vascular cerebral (AVC) rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate din Republica Moldova, fiind principala cauză de dizabilitate la adulți și a doua cauză de demență și depresie la vârstnici. Potrivit Ministerului Sănătății, peste 12.000 de persoane suferă anual un AVC în țara noastră. „În fiecare oră, un moldovean suferă un accident […] Articolul Un moldovean suferă un accident vascular cerebral în fiecare oră! Peste 12.000 de cazuri anual în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Nu au putut împărți drumul? Câteva mașini s-au lovit violent în Capitală: În zonă s-a format ambuteiaj # Realitatea.md
Mai multe mașini au fost implicate astăzi, 28 octombrie, într-un accident rutier pe șoseaua Muncești din Capitală. În urma coliziunii, autovehiculele au fost grav avariate. Potrivit poliției, în accident au fost implicate patru mașini: două Toyota, un Mercedes și un Nissan. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de […] Articolul Nu au putut împărți drumul? Câteva mașini s-au lovit violent în Capitală: În zonă s-a format ambuteiaj apare prima dată în Realitatea.md.
Maratonul scumpirilor continuă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețurile la carburanți pentru ziua de miercuri, 29 octombrie. Astfel, un litru de benzină va costa 22,64 lei, cu 6 bani mai mult, decât azi. Un litru de motorină se va vinde la un preț de 19,53 lei, în creștere cu 13 bani. […] Articolul Prețul la carburanți continuă să crească. Cât va costa miercuri benzina și motorina apare prima dată în Realitatea.md.
Un adolescent de 16 ani a murit subit, în timp ce se afla la o sală de forță din Capitală. Despre asta au scris jurnaliștii de la Pulsmedia.md, informație confirmată ulterior și de ofițera de presă a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Svetlana Scripnic pentru Realitatea.md. Tragedia s-a produs luni, 27 octombrie, în sectorul […] Articolul Un minor a murit subit la o sală de forță din Chișinău. Ce spune poliția? apare prima dată în Realitatea.md.
Bursa Română de Mărfuri prelungește tranzacțiile SPOT de gaze naturale și pentru weekend în Republica Moldova # Realitatea.md
Bursa Română de Mărfuri, prin filiala sa din Republica Moldova – BRM EST, anunță că, începând cu 1 noiembrie 2025, piața SPOT a gazelor naturale va funcționa zilnic, inclusiv în weekend. Măsura vine ca răspuns la solicitările companiilor active pe piața angro și în contextul acordului de colaborare semnat cu Vestmoldtransgaz, operatorul sistemului de transport […] Articolul Bursa Română de Mărfuri prelungește tranzacțiile SPOT de gaze naturale și pentru weekend în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa” # Realitatea.md
Nadejda Cornețel este Director Executiv al companiei „BeSweet”, un brand născut din dorința de a aduce gustul biscuiților moldovenești mai aproape de oameni și de a-l face cunoscut și peste hotare. Aceasta povestește că începutul a fost plin de provocări, însă perseverența și calitatea produselor au convins marile rețele de magazine din țară. „La început […] Articolul Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa” apare prima dată în Realitatea.md.
Emilian Crețu a lansat o invitație către moldoveni la sădit copaci în satul Negureni # Realitatea.md
Actorul, prezentatorul și influencerul Emilian Crețu invită moldovenii să-i dea o mână de ajutor la împădurirea satului natal, Negureni, raionul Telenești. Acesta are de gând să amenajeze un parc de 10 hectare care-i va purta numele și o pădure de 35 de hectare. Și-a anunțat urmăritorii că-i așteaptă la muncă pe 22 noiembrie, scrie Cancan.md. […] Articolul Emilian Crețu a lansat o invitație către moldoveni la sădit copaci în satul Negureni apare prima dată în Realitatea.md.
BANI.MD Doina Nistor ar putea prelua conducerea unei noi instituții? Răspunsul ministrei în exercițiu # Realitatea.md
Ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor, a lăsat să se înțeleagă că ar putea prelua o nouă funcție publică după plecarea din actualul Guvern. Funcționara nu a confirmat, dar nici nu a infirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că ar putea fi șefa „Moldova Proiect” – instituție care va coordona proiectele investiționale, conform […] Articolul BANI.MD Doina Nistor ar putea prelua conducerea unei noi instituții? Răspunsul ministrei în exercițiu apare prima dată în Realitatea.md.
Giorgia Meloni cere băncilor din Italia 5 miliarde din profituri: „Să îi ajutăm pe cei mai slabi din societate” # Realitatea.md
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a susținut eforturile guvernului său de a strânge cinci miliarde de euro de la bănci în acest an, argumentând că sectorul bancar a beneficiat consistent de pe urma condițiilor favorabile de pe piață, relatează Bloomberg. „Dacă din profiturile de 44 de miliarde de euro din 2025, ele pun la dispoziția noastră […] Articolul Giorgia Meloni cere băncilor din Italia 5 miliarde din profituri: „Să îi ajutăm pe cei mai slabi din societate” apare prima dată în Realitatea.md.
În perioada 20–26 octombrie, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a înregistrat 54 de solicitări legate de urgențe generate de agenți fizici, chimici și de mediu, printre care 31 de persoane care au suferit combustii și 23 de persoane cu mușcături sau înțepături provocate de animale ori insecte. În total, ambulanța a fost […] Articolul Săptămână cu zeci de cazuri de combustii: 31 de persoane au ajuns la urgență apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Un șofer de camion a decedat, după ce s-a izbit cu vehiculul de un arbore. Cabina a devenit morman de fiare # Realitatea.md
Șoferul unui camion a decedat, după ce s-a izbit violent cu vehiculul de un copac. Accidentul a avut loc luni seara, în raionul Briceni. Conform ofițerei de presă a Poliției locale, Svetlana Talpă, impactul s-a produs în jurul orei 20:00. Bărbatul ieșea din localitatea Tabani și a pierdut controlul volanului. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul FOTO Un șofer de camion a decedat, după ce s-a izbit cu vehiculul de un arbore. Cabina a devenit morman de fiare apare prima dată în Realitatea.md.
Solicitare către Alexandru Munteanu: Fermierii vor un consilier responsabil pentru Agricultură, pe lângă premier # Realitatea.md
Fermierii au atras atenția premierului desemnat la mai multe chestiuni pe care îi preocupă. Aceștia vor ca ministrul Agriculturii să fie numit după consultări cu ei. De asemenea, reprezentanții ramurii vor intermediere din partea Guvernului în relația cu creditorii, în cazul antreprenorilor din domeniu care nu își pot achita datoriile, urmare a calamităților naturale. Reprezentanții […] Articolul Solicitare către Alexandru Munteanu: Fermierii vor un consilier responsabil pentru Agricultură, pe lângă premier apare prima dată în Realitatea.md.
Un funcționar fiscal reținut, trei – cercetați în libertate. SFS: Declarăm zero toleranță corupților # Realitatea.md
Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că instituția este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului, cu referire la perchezițiile de la Chișinău și de la Orhei inițiate de ofițerii CNA și procurorii Procuraturii Cahul într-un dosar de corupție sistemică. „Autoritatea fiscală declară toleranță zero la […] Articolul Un funcționar fiscal reținut, trei – cercetați în libertate. SFS: Declarăm zero toleranță corupților apare prima dată în Realitatea.md.
O femeie își va petrece următorii 15 ani după gratii, după ce a atentat la viața unui membru al familiei # Realitatea.md
O femeie de 56 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie. „Potrivit materialelor cauzei, în iunie 2021, inculpata, aflându-se la domiciliu împreună cu concubinul său și după consum de alcool, a avut un conflict […] Articolul O femeie își va petrece următorii 15 ani după gratii, după ce a atentat la viața unui membru al familiei apare prima dată în Realitatea.md.
O persoană de 49 de ani a decedat după ce ar fi căzut de la înălțime. Tragedia s-a produs luni seara, 27 octombrie, în sectorul Buiucani al Capitalei. La fața locului au intervenit polițiștii, care au depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat, despre care se presupune că ar fi căzut de la etajul 16 al […] Articolul Tragedie în Capitală! O persoană a decedat după ce ar fi căzut de la înălțime apare prima dată în Realitatea.md.
Sute de moldoveni, lăsați fără buletine românești la frontieră: peste 870 de documente confiscate. MOTIVUL # Realitatea.md
Poliția de Frontieră a confiscat cărțile de identitate românești a 870 de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie, în urma controalelor efectuate la punctele de trecere. Potrivit autorităților, documentele au fost reținute după ce s-a constatat că titularii indicau domicilii fictive pe teritoriul României, transmite stiriiasi.ro. Măsura a fost aplicată în conformitate cu Ordonanța de Urgență […] Articolul Sute de moldoveni, lăsați fără buletine românești la frontieră: peste 870 de documente confiscate. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
Decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, publicat în Monitorul Oficial # Realitatea.md
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care Alexandru Munteanu este desemnat candidat la funcția de prim-ministru, a fost publicat marți, 28 octombrie curent, în Monitorul Oficial, marcând începutul procesului oficial de constituire a noului Guvern, transmite Moldpres. Potrivit documentului, decizia vine în urma consultărilor șefei statului cu fracțiunile parlamentare. Publicarea decretului îi permite lui […] Articolul Decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, publicat în Monitorul Oficial apare prima dată în Realitatea.md.
Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, este invitata emisiunii Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitata ediției este ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Constituirea noului Cabinet de Miniștri Prioritățile noului mandat […] Articolul Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, este invitata emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
„Educație pentru Dezvoltare Durabilă” – în premieră, un program inovator pentru cadrele didactice din învățământul profesional tehnic # Realitatea.md
„Educație pentru Dezvoltare Durabilă” este noul program de formare continuă lansat, în premieră, de Centrul Universitar de Formare Continuă din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM) – un demers inovator menit să formeze o nouă generație de profesori capabili să integreze principiile sustenabilității în procesul de formare profesională, să educe prin exemplu responsabilitatea față de […] Articolul „Educație pentru Dezvoltare Durabilă” – în premieră, un program inovator pentru cadrele didactice din învățământul profesional tehnic apare prima dată în Realitatea.md.
A violat și omorât o femeie la Florești! Bărbat condamnat la 23 de ani de închisoare, procurorii cer detenție pe viață # Realitatea.md
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru viol și omor comis cu o cruzime deosebită asupra unei femei. Potrivit Procuraturii, fapta a avut loc în noaptea de 6 iunie 2025, când inculpatul, aflat în stare de ebrietate, a agresat fizic victima, a violat-o, apoi a sugrumat-o până […] Articolul A violat și omorât o femeie la Florești! Bărbat condamnat la 23 de ani de închisoare, procurorii cer detenție pe viață apare prima dată în Realitatea.md.
Controale blânde! CNA descinde la Chișinău și Orhei: cel puțin un funcționar fiscal reținut pentru corupție sistemică # Realitatea.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează marți, 28 octombrie curent, percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost […] Articolul Controale blânde! CNA descinde la Chișinău și Orhei: cel puțin un funcționar fiscal reținut pentru corupție sistemică apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova va putea importa gaze naturale din Marea Caspică și gaze lichefiate (LNG) prin terminalele din Grecia, odată cu integrarea în Coridorul Vertical de gaze Grecia–Bulgaria–România–Moldova–Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la reuniunea ministerială CESEC, desfășurată la București. Ministrul a declarat că acest pas consolidează securitatea energetică a țării și […] Articolul Moldova va avea acces la gaze din Marea Caspică și la terminalele LNG din Grecia apare prima dată în Realitatea.md.
Alte 2 blocuri de pe Alexandru cel Bun 115, în exploatare. Selevestru: Procedura de insolvabilitate renaște afacerea # Realitatea.md
Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au fost finalizate, iar cheile au fost înmânate beneficiarilor în acest week-end, după ce în iulie 2025, primul bloc de aici a fost inaugurat oficial. Reamintim că, complexul de la adresa Alexandru cel Bun 115 era o construcție abandonată și plină […] Articolul Alte 2 blocuri de pe Alexandru cel Bun 115, în exploatare. Selevestru: Procedura de insolvabilitate renaște afacerea apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu l-a avansat în grad special pe șeful Poliției Naționale și l-a decorat pe adjunctul acestuia # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete prin care a conferit distincții importante conducerii Poliției Naționale. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef, iar adjunctul său, Lilian Carabeț, a fost decorat cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III. Potrivit decretului prezidențial, Viorel Cernăuțeanu a fost avansat în grad […] Articolul Maia Sandu l-a avansat în grad special pe șeful Poliției Naționale și l-a decorat pe adjunctul acestuia apare prima dată în Realitatea.md.
Alexei Buzu se duce la Cancelaria de Stat. Alexandru Munteanu anunță ministrul Protecției Sociale și pe cel al Mediului # Realitatea.md
Alexei Buzu nu va mai fi ministrul al Muncii și Protecției Sociale. Oficialul urmează să ocupe funcția de secretar general al Cancelariei de Stat, anunță premierul desemnat Alexandru Munteanu. Funcția de Ministru al Mediului urmează să o ocupe Gheroghe Hajder. Actualmente, funcționarul exercită funcția de secretar de stat în cadrul instituției. Pentru cele mai importante […] Articolul Alexei Buzu se duce la Cancelaria de Stat. Alexandru Munteanu anunță ministrul Protecției Sociale și pe cel al Mediului apare prima dată în Realitatea.md.
Transportatorii moldoveni, avertizați de ANTA, după decizia Lituaniei de a bloca trecerea frontierei cu Belarus # Realitatea.md
Operatorii de transport rutier internațional sunt îndemnați să-și reconfigureze traseele, după ce autoritățile lituaniene au anunțat închiderea punctelor de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus. Potrivit Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), măsura a fost adoptată din motive de securitate națională, în contextul incidentelor repetate la frontieră provocate de baloane meteorologice suspecte provenite din Belarus, […] Articolul Transportatorii moldoveni, avertizați de ANTA, după decizia Lituaniei de a bloca trecerea frontierei cu Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
Contrabandă cu chitare la Leușeni: 20 de instrumente muzicale erau ascunse în mașini importate # Realitatea.md
Un șofer de camion nu a declarat 20 de chitare la Leușeni. Bărbatul de 50 de ani conducea un camion de model Scania. Cetățeanul a informat vameșii că transportă autoturisme pentru import. În cadrul verificărilor și a discuțiilor cu funcționarii vamali, șoferul a afirmat că nu are alte bunuri decât cele indicate în acte. Pentru […] Articolul Contrabandă cu chitare la Leușeni: 20 de instrumente muzicale erau ascunse în mașini importate apare prima dată în Realitatea.md.
VEZI noua ediție a emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac, dacă vrei să fii ghidat în obținerea cetățeniei române! # Realitatea.md
Prezentatoarea Xenia Bugneac a fost în vizită la AD LUX Consulting, unde a discutat cu fondatoarea companiei, Teodora-Ramona Mardari, despre avantajele și pașii necesari pentru obținerea sau redobândirea cetățeniei române, dar și despre serviciile juridice oferite în caz de divorț. Care sunt avantajele obținerii cetățeniei române? Teodora-Ramona Mardari a explicat că deținerea unui pașaport românesc […] Articolul VEZI noua ediție a emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac, dacă vrei să fii ghidat în obținerea cetățeniei române! apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova amână acreditarea ambasadorului rus din cauza „comportamentului său neconform” # Realitatea.md
Oleg Ozerov este „agreat, dar neacreditat”. Referindu-se la statutul ambasadorului rus, ministerul de Externe în exercițiu, Mihai Popșoi, a explicat, la emisiunea „În context” de la Moldova 1, că amânarea acreditării sale este cauzată de „comportamentul neconform cu normele diplomatice”. „Este un ambasador agreat, dar neacreditat. Există o situație de anumită incertitudine legată de situația domniei […] Articolul Republica Moldova amână acreditarea ambasadorului rus din cauza „comportamentului său neconform” apare prima dată în Realitatea.md.
Trump a semnat cu Japonia un acord pentru pământuri și minerale rare. SUA încearcă să elimine dominația Chinei în domeniu # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, și prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, au semnat marți, la Tokyo, un acord menit să protejeze lanțurile de aprovizionare cu minerale critice și pământuri rare, esențiale pentru industriile tehnologice moderne, transmite CNN. Potrivit News.ro, documentul prevede ca cele două state să coopereze pentru „a sprijini aprovizionarea cu minerale critice și pământuri rare, […] Articolul Trump a semnat cu Japonia un acord pentru pământuri și minerale rare. SUA încearcă să elimine dominația Chinei în domeniu apare prima dată în Realitatea.md.
