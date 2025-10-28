Artur Ioniță și Ioan-Călin Revenco revin în lotul naționalei Moldovei - VIDEO
ProTV.md, 28 octombrie 2025 22:10
Artur Ioniță și Ioan-Călin Revenco revin în lotul naționalei Moldovei - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum o oră
22:40
În plină izolare pe plan internațional, Moscova a bătut palma cu India pentru producția de avioane rusești # ProTV.md
În plină izolare pe plan internațional, Moscova a bătut palma cu India pentru producția de avioane rusești
22:40
Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să atace Fâșia Gaza. Avioanele IDF au bombardat cel mai mare oraș din enclavă. Reacția SUA # ProTV.md
Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să atace Fâșia Gaza. Avioanele IDF au bombardat cel mai mare oraș din enclavă. Reacția SUA
Acum 2 ore
22:20
Respect și suspans înainte de confruntare: Malic și Borimecicov se înfruntă în cea mai tare luptă a serii la gala de box din Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Respect și suspans înainte de confruntare: Malic și Borimecicov se înfruntă în cea mai tare luptă a serii la gala de box din Chișinău - VIDEO
22:20
Atletico Madrid rămâne aproape de podium în campionatul Spaniei - VIDEO
22:10
Artur Ioniță și Ioan-Călin Revenco revin în lotul naționalei Moldovei - VIDEO
22:10
Verișorii se reîntâlnesc pe terenul mare: Valentin Vacherot și Arthur Rinderknech reeditează finala spectaculoasă din Shanghai, de data aceasta la Mastersul de la Paris - VIDEO # ProTV.md
Verișorii se reîntâlnesc pe terenul mare: Valentin Vacherot și Arthur Rinderknech reeditează finala spectaculoasă din Shanghai, de data aceasta la Mastersul de la Paris - VIDEO
22:10
FC Botoșani și Rapid București, în formă de top: victoriile clare din ultima etapă le consolidează poziția de lideri în campionatul României - VIDEO # ProTV.md
FC Botoșani și Rapid București, în formă de top: victoriile clare din ultima etapă le consolidează poziția de lideri în campionatul României - VIDEO
22:00
Eugeniu Mihălcean a devenit vicecampion mondial la Campionatul Mondial U-23 - VIDEO
22:00
Spurs, Thunder, Sixers și Chicago Bulls rămân singurele echipe neînvinse din NBA - VIDEO
22:00
Identități furate și urme șterse: jurnaliștii dezvăluie cum Vlad Plahotniuc s-a ascuns în ultimii șase ani sub nume false, printre care Mihai Antohe și Stanislav Kirsanov - VIDEO # ProTV.md
Identități furate și urme șterse: jurnaliștii dezvăluie cum Vlad Plahotniuc s-a ascuns în ultimii șase ani sub nume false, printre care Mihai Antohe și Stanislav Kirsanov - VIDEO
21:50
Tragedie la Briceni. Un șofer a murit, după ce camionul pe care îl conducea s-a izbit puternic de un copac. Imagini de la locul accidentului - VIDEO # ProTV.md
Tragedie la Briceni. Un șofer a murit, după ce camionul pe care îl conducea s-a izbit puternic de un copac. Imagini de la locul accidentului - VIDEO
21:50
Lukoil își vinde activele internaționale după sancțiunile impuse de SUA: incertitudini pentru Republica Moldova, unde compania controlează un sfert din piața carburanților - VIDEO # ProTV.md
Lukoil își vinde activele internaționale după sancțiunile impuse de SUA: incertitudini pentru Republica Moldova, unde compania controlează un sfert din piața carburanților - VIDEO
21:40
Vizita lui Donald Trump în Japonia aduce vești pozitive: negociatorii americani și chinezi anunță pași importanți spre un acord comercial și o posibilă detensionare globală - VIDEO # ProTV.md
Vizita lui Donald Trump în Japonia aduce vești pozitive: negociatorii americani și chinezi anunță pași importanți spre un acord comercial și o posibilă detensionare globală - VIDEO
21:30
Învățământ și grijă, sub același acoperiș: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți amenajează camere de joacă pentru copiii celor care studiază sau predau - VIDEO # ProTV.md
Învățământ și grijă, sub același acoperiș: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți amenajează camere de joacă pentru copiii celor care studiază sau predau - VIDEO
21:30
Aproape 240 de mii de euro pentru reclame online: analiza WatchDog arată diferențe majore între sumele raportate la CEC și cheltuielile reale ale partidelor în campania electorală - VIDEO # ProTV.md
Aproape 240 de mii de euro pentru reclame online: analiza WatchDog arată diferențe majore între sumele raportate la CEC și cheltuielile reale ale partidelor în campania electorală - VIDEO
Acum 4 ore
21:20
Incendiu puternic la Durlești: o saună a fost cuprinsă de flăcări. Trei echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO # ProTV.md
Incendiu puternic la Durlești: o saună a fost cuprinsă de flăcări. Trei echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO
21:10
Praga transformă cartierul ambasadei Rusiei într-o lecție de istorie: Străzi și alei numite după cei care s-au ridicat împotriva Kremlinului - VIDEO # ProTV.md
Praga transformă cartierul ambasadei Rusiei într-o lecție de istorie: Străzi și alei numite după cei care s-au ridicat împotriva Kremlinului - VIDEO
21:00
Alertă maximă în Jamaica: un uragan extrem de periculos, care a provocat deja patru decese, se apropie și autoritățile emit ordine de evacuare pentru locuitori - VIDEO # ProTV.md
Alertă maximă în Jamaica: un uragan extrem de periculos, care a provocat deja patru decese, se apropie și autoritățile emit ordine de evacuare pentru locuitori - VIDEO
21:00
De la dependența de Boeing și Airbus la autonomie totală: Cum încearcă Rusia să-și refacă industria aeronautică în fața sancțiunilor occidentale - VIDEO # ProTV.md
De la dependența de Boeing și Airbus la autonomie totală: Cum încearcă Rusia să-și refacă industria aeronautică în fața sancțiunilor occidentale - VIDEO
20:50
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat. Unul reținut, alți trei cercetați în libertate. CNA a descins cu percheziții la Chișinău și Orhei - VIDEO # ProTV.md
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat. Unul reținut, alți trei cercetați în libertate. CNA a descins cu percheziții la Chișinău și Orhei - VIDEO
20:40
Cutremur puternic în Turcia. Unde a lovit și ce magnitudine a avut - VIDEO
20:30
Șoferii din Chișinău și din întreaga țară își pot verifica online încălcările de trafic surprinse de camerele de supraveghere, direct pe platforma Mcabinet - VIDEO # ProTV.md
Șoferii din Chișinău și din întreaga țară își pot verifica online încălcările de trafic surprinse de camerele de supraveghere, direct pe platforma Mcabinet - VIDEO
20:20
„Am văzut ambulanța și mă întrebam ce se întâmplă, era potopul aici”: Vecinii despre tragedia în care un copil de doi ani a murit într-o fântână în Florești - VIDEO # ProTV.md
„Am văzut ambulanța și mă întrebam ce se întâmplă, era potopul aici”: Vecinii despre tragedia în care un copil de doi ani a murit într-o fântână în Florești - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 28.10.2025
19:50
Alexandru Munteanu a anunțat lista cabinetului de miniștri și programul de activitate al Guvernului - VIDEO # ProTV.md
Alexandru Munteanu a anunțat lista cabinetului de miniștri și programul de activitate al Guvernului - VIDEO
19:40
Kievul este pregătit pentru negocierile de pace, dar exclude ferm noua condiție a Rusiei. Unde este dispus Zelenski să se întâlnească cu Putin # ProTV.md
Kievul este pregătit pentru negocierile de pace, dar exclude ferm noua condiție a Rusiei. Unde este dispus Zelenski să se întâlnească cu Putin
19:40
Ucraina va începe din noiembrie exporturi limitate de armament
Acum 6 ore
18:40
Tragedie la RTEC: un angajat de 31 de ani și-a pierdut viața într-un accident la atelierul de reparații troleibuze. Ce spune poliția # ProTV.md
Tragedie la RTEC: un angajat de 31 de ani și-a pierdut viața într-un accident la atelierul de reparații troleibuze. Ce spune poliția
18:30
Tragedie la Regia Transport Electric Chișinău: un angajat și-a pierdut viața într-un accident de muncă. Ce spune poliția # ProTV.md
Tragedie la Regia Transport Electric Chișinău: un angajat și-a pierdut viața într-un accident de muncă. Ce spune poliția
18:20
Maia Sandu, invitată de Emmanuel Macron la Forumul Păcii de la Paris: șefa statului va vorbi despre combaterea dezinformării și rolul presei libere # ProTV.md
Maia Sandu, invitată de Emmanuel Macron la Forumul Păcii de la Paris: șefa statului va vorbi despre combaterea dezinformării și rolul presei libere
18:10
Lukașenko acuză Occidentul de război hibrid și spune că Lituania „a venit cu o scuză absurdă” pentru închiderea frontierei # ProTV.md
Lukașenko acuză Occidentul de război hibrid și spune că Lituania „a venit cu o scuză absurdă” pentru închiderea frontierei
17:50
Salariu minim de 10 mii lei, burse duble și energie verde: principalele angajamente din programul de guvernare al Cabinetului Munteanu # ProTV.md
Salariu minim de 10 mii lei, burse duble și energie verde: principalele angajamente din programul de guvernare al Cabinetului Munteanu
17:40
Remanieri majore în Guvern și schimbări în Parlament: șase deputați PAS ar putea renunța la mandate pentru a deveni miniștri # ProTV.md
Remanieri majore în Guvern și schimbări în Parlament: șase deputați PAS ar putea renunța la mandate pentru a deveni miniștri
Acum 8 ore
17:10
Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă # ProTV.md
Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă
17:00
Lucrări de mentenanță la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă # ProTV.md
Lucrări de mentenanță la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 28.10.2025
16:50
Apple a devenit a treia companie din istorie care valorează mai mult de 4 trilioane de dolari # ProTV.md
Apple a devenit a treia companie din istorie care valorează mai mult de 4 trilioane de dolari
16:40
Acord de 1 miliard de euro: Ce armament va produce gigantul german Rheinmetall în Bulgaria # ProTV.md
Acord de 1 miliard de euro: Ce armament va produce gigantul german Rheinmetall în Bulgaria
16:30
Ghid complet pentru huse de cărucior în sezonul rece
16:30
Adolescentă trimisă în spatele gratiilor și amendată în Rusia, după ce a cântat pe stradă o melodie interzisă # ProTV.md
Adolescentă trimisă în spatele gratiilor și amendată în Rusia, după ce a cântat pe stradă o melodie interzisă
16:20
De la încăperi „vizavi de veceu” la spații cu anticameră și vedere spre Președinție: Costiuc anunță că fracțiunea „Democrația Acasă” a primit noi birouri în Parlament - VIDEO # ProTV.md
De la încăperi „vizavi de veceu” la spații cu anticameră și vedere spre Președinție: Costiuc anunță că fracțiunea „Democrația Acasă” a primit noi birouri în Parlament - VIDEO
16:00
Un bărbat - prins că transporta ilegal lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. Ce amendă a primit acesta - FOTO # ProTV.md
Un bărbat - prins că transporta ilegal lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. Ce amendă a primit acesta - FOTO
15:30
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina # ProTV.md
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina
Acum 12 ore
15:20
Imagini uluitoare din „ochiul” uraganului Melissa. Este cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an - VIDEO # ProTV.md
Imagini uluitoare din „ochiul” uraganului Melissa. Este cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an - VIDEO
15:00
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia # ProTV.md
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia
14:40
Anunțul lui Donald Trump: „Am făcut un RMN”. Ce arată rezultatele
14:40
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:10
Tragic. Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani - scos dintr-o fântână, la Florești. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
Tragic. Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani - scos dintr-o fântână, la Florești. IGSU vine cu detalii
14:00
Tragic. Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani - scos dintr-o fântână, în raionul Florești. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
Tragic. Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani - scos dintr-o fântână, în raionul Florești. IGSU vine cu detalii
13:50
Incident grav în care a fost implicat un jucător al lui Inter. Cristi Chivu și-a anulat conferința de presă # ProTV.md
Incident grav în care a fost implicat un jucător al lui Inter. Cristi Chivu și-a anulat conferința de presă
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.