Învățământ și grijă, sub același acoperiș: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți amenajează camere de joacă pentru copiii celor care studiază sau predau - VIDEO

ProTV.md, 28 octombrie 2025 21:30

Învățământ și grijă, sub același acoperiș: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți amenajează camere de joacă pentru copiii celor care studiază sau predau - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
21:40
Vizita lui Donald Trump în Japonia aduce vești pozitive: negociatorii americani și chinezi anunță pași importanți spre un acord comercial și o posibilă detensionare globală - VIDEO ProTV.md
Vizita lui Donald Trump în Japonia aduce vești pozitive: negociatorii americani și chinezi anunță pași importanți spre un acord comercial și o posibilă detensionare globală - VIDEO
Acum 30 minute
21:30
Învățământ și grijă, sub același acoperiș: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți amenajează camere de joacă pentru copiii celor care studiază sau predau - VIDEO ProTV.md
Învățământ și grijă, sub același acoperiș: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți amenajează camere de joacă pentru copiii celor care studiază sau predau - VIDEO
21:30
Aproape 240 de mii de euro pentru reclame online: analiza WatchDog arată diferențe majore între sumele raportate la CEC și cheltuielile reale ale partidelor în campania electorală - VIDEO ProTV.md
Aproape 240 de mii de euro pentru reclame online: analiza WatchDog arată diferențe majore între sumele raportate la CEC și cheltuielile reale ale partidelor în campania electorală - VIDEO
21:20
Incendiu puternic la Durlești: o saună a fost cuprinsă de flăcări. Trei echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO ProTV.md
Incendiu puternic la Durlești: o saună a fost cuprinsă de flăcări. Trei echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO
Acum o oră
21:10
Praga transformă cartierul ambasadei Rusiei într-o lecție de istorie: Străzi și alei numite după cei care s-au ridicat împotriva Kremlinului - VIDEO ProTV.md
Praga transformă cartierul ambasadei Rusiei într-o lecție de istorie: Străzi și alei numite după cei care s-au ridicat împotriva Kremlinului - VIDEO
21:00
Alertă maximă în Jamaica: un uragan extrem de periculos, care a provocat deja patru decese, se apropie și autoritățile emit ordine de evacuare pentru locuitori - VIDEO ProTV.md
Alertă maximă în Jamaica: un uragan extrem de periculos, care a provocat deja patru decese, se apropie și autoritățile emit ordine de evacuare pentru locuitori - VIDEO
21:00
De la dependența de Boeing și Airbus la autonomie totală: Cum încearcă Rusia să-și refacă industria aeronautică în fața sancțiunilor occidentale - VIDEO ProTV.md
De la dependența de Boeing și Airbus la autonomie totală: Cum încearcă Rusia să-și refacă industria aeronautică în fața sancțiunilor occidentale - VIDEO
20:50
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat. Unul reținut, alți trei cercetați în libertate. CNA a descins cu percheziții la Chișinău și Orhei - VIDEO ProTV.md
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat. Unul reținut, alți trei cercetați în libertate. CNA a descins cu percheziții la Chișinău și Orhei - VIDEO
Acum 2 ore
20:40
Cutremur puternic în Turcia. Unde a lovit și ce magnitudine a avut - VIDEO ProTV.md
Cutremur puternic în Turcia. Unde a lovit și ce magnitudine a avut - VIDEO
20:30
Șoferii din Chișinău și din întreaga țară își pot verifica online încălcările de trafic surprinse de camerele de supraveghere, direct pe platforma Mcabinet - VIDEO ProTV.md
Șoferii din Chișinău și din întreaga țară își pot verifica online încălcările de trafic surprinse de camerele de supraveghere, direct pe platforma Mcabinet - VIDEO
20:20
„Am văzut ambulanța și mă întrebam ce se întâmplă, era potopul aici”: Vecinii despre tragedia în care un copil de doi ani a murit într-o fântână în Florești - VIDEO ProTV.md
„Am văzut ambulanța și mă întrebam ce se întâmplă, era potopul aici”: Vecinii despre tragedia în care un copil de doi ani a murit într-o fântână în Florești - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 28.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 28.10.2025
19:50
Alexandru Munteanu a anunțat lista cabinetului de miniștri și programul de activitate al Guvernului - VIDEO ProTV.md
Alexandru Munteanu a anunțat lista cabinetului de miniștri și programul de activitate al Guvernului - VIDEO
Acum 4 ore
19:40
Kievul este pregătit pentru negocierile de pace, dar exclude ferm noua condiție a Rusiei. Unde este dispus Zelenski să se întâlnească cu Putin ProTV.md
Kievul este pregătit pentru negocierile de pace, dar exclude ferm noua condiție a Rusiei. Unde este dispus Zelenski să se întâlnească cu Putin
19:40
Ucraina va începe din noiembrie exporturi limitate de armament ProTV.md
Ucraina va începe din noiembrie exporturi limitate de armament
18:40
Tragedie la RTEC: un angajat de 31 de ani și-a pierdut viața într-un accident la atelierul de reparații troleibuze. Ce spune poliția ProTV.md
Tragedie la RTEC: un angajat de 31 de ani și-a pierdut viața într-un accident la atelierul de reparații troleibuze. Ce spune poliția
18:30
Tragedie la Regia Transport Electric Chișinău: un angajat și-a pierdut viața într-un accident de muncă. Ce spune poliția ProTV.md
Tragedie la Regia Transport Electric Chișinău: un angajat și-a pierdut viața într-un accident de muncă. Ce spune poliția
18:20
Maia Sandu, invitată de Emmanuel Macron la Forumul Păcii de la Paris: șefa statului va vorbi despre combaterea dezinformării și rolul presei libere ProTV.md
Maia Sandu, invitată de Emmanuel Macron la Forumul Păcii de la Paris: șefa statului va vorbi despre combaterea dezinformării și rolul presei libere
18:10
Lukașenko acuză Occidentul de război hibrid și spune că Lituania „a venit cu o scuză absurdă” pentru închiderea frontierei ProTV.md
Lukașenko acuză Occidentul de război hibrid și spune că Lituania „a venit cu o scuză absurdă” pentru închiderea frontierei
17:50
Salariu minim de 10 mii lei, burse duble și energie verde: principalele angajamente din programul de guvernare al Cabinetului Munteanu ProTV.md
Salariu minim de 10 mii lei, burse duble și energie verde: principalele angajamente din programul de guvernare al Cabinetului Munteanu
Acum 6 ore
17:40
Remanieri majore în Guvern și schimbări în Parlament: șase deputați PAS ar putea renunța la mandate pentru a deveni miniștri ProTV.md
Remanieri majore în Guvern și schimbări în Parlament: șase deputați PAS ar putea renunța la mandate pentru a deveni miniștri
17:10
Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă ProTV.md
Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă
17:00
Lucrări de mentenanță la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă ProTV.md
Lucrări de mentenanță la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 28.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 28.10.2025
16:50
Apple a devenit a treia companie din istorie care valorează mai mult de 4 trilioane de dolari ProTV.md
Apple a devenit a treia companie din istorie care valorează mai mult de 4 trilioane de dolari
16:40
Acord de 1 miliard de euro: Ce armament va produce gigantul german Rheinmetall în Bulgaria ProTV.md
Acord de 1 miliard de euro: Ce armament va produce gigantul german Rheinmetall în Bulgaria
16:30
Ghid complet pentru huse de cărucior în sezonul rece ProTV.md
Ghid complet pentru huse de cărucior în sezonul rece
16:30
Adolescentă trimisă în spatele gratiilor și amendată în Rusia, după ce a cântat pe stradă o melodie interzisă ProTV.md
Adolescentă trimisă în spatele gratiilor și amendată în Rusia, după ce a cântat pe stradă o melodie interzisă
16:20
De la încăperi „vizavi de veceu” la spații cu anticameră și vedere spre Președinție: Costiuc anunță că fracțiunea „Democrația Acasă” a primit noi birouri în Parlament - VIDEO ProTV.md
De la încăperi „vizavi de veceu” la spații cu anticameră și vedere spre Președinție: Costiuc anunță că fracțiunea „Democrația Acasă” a primit noi birouri în Parlament - VIDEO
16:00
Un bărbat - prins că transporta ilegal lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. Ce amendă a primit acesta - FOTO ProTV.md
Un bărbat - prins că transporta ilegal lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. Ce amendă a primit acesta - FOTO
Acum 8 ore
15:30
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina ProTV.md
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina
15:20
Imagini uluitoare din „ochiul” uraganului Melissa. Este cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an - VIDEO ProTV.md
Imagini uluitoare din „ochiul” uraganului Melissa. Este cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an - VIDEO
15:00
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia ProTV.md
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia
14:40
Anunțul lui Donald Trump: „Am făcut un RMN”. Ce arată rezultatele ProTV.md
Anunțul lui Donald Trump: „Am făcut un RMN”. Ce arată rezultatele
14:40
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:10
Tragic. Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani - scos dintr-o fântână, la Florești. IGSU vine cu detalii ProTV.md
Tragic. Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani - scos dintr-o fântână, la Florești. IGSU vine cu detalii
14:00
Tragic. Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani - scos dintr-o fântână, în raionul Florești. IGSU vine cu detalii ProTV.md
Tragic. Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani - scos dintr-o fântână, în raionul Florești. IGSU vine cu detalii
13:50
Incident grav în care a fost implicat un jucător al lui Inter. Cristi Chivu și-a anulat conferința de presă ProTV.md
Incident grav în care a fost implicat un jucător al lui Inter. Cristi Chivu și-a anulat conferința de presă
13:50
Lavrov se jură că Rusia nu vrea să atace UE sau NATO, în timp ce se plânge că „țările europene se pregătesc de război” ProTV.md
Lavrov se jură că Rusia nu vrea să atace UE sau NATO, în timp ce se plânge că „țările europene se pregătesc de război”
Acum 12 ore
13:30
Ultima oră. Alexandru Munteanu a anunțat lista cabinetului de miniștri și programul de activitate al Guvernului - FOTO ProTV.md
Ultima oră. Alexandru Munteanu a anunțat lista cabinetului de miniștri și programul de activitate al Guvernului - FOTO
13:20
Ultima oră. Alexandru Munteanu a anunțat lista cabinetului de miniștri și programul de activitate al Guvernului ProTV.md
Ultima oră. Alexandru Munteanu a anunțat lista cabinetului de miniștri și programul de activitate al Guvernului
13:20
Igor Grosu s-a întâlnit cu vicepreședintele Parlamentului European, la Chișinău - FOTO ProTV.md
Igor Grosu s-a întâlnit cu vicepreședintele Parlamentului European, la Chișinău - FOTO
13:00
Accident cu patru autoturisme implicate, pe o stradă din capitală. Ce spune poliția - FOTO ProTV.md
Accident cu patru autoturisme implicate, pe o stradă din capitală. Ce spune poliția - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 28.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 28.10.2025
12:30
Reacția SFS, după perchezițiile CNA la mai mulți angajați ai instituției: „Declarăm toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor" ProTV.md
Reacția SFS, după perchezițiile CNA la mai mulți angajați ai instituției: „Declarăm toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor"
12:30
A încercat să-și omoare iubitul la beție: O femeie va sta 15 ani după gratii. Cum s-a întâmplat totul ProTV.md
A încercat să-și omoare iubitul la beție: O femeie va sta 15 ani după gratii. Cum s-a întâmplat totul
12:20
Turiștii sunt avertizați: Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului ProTV.md
Turiștii sunt avertizați: Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului
12:10
A încercat să treacă frontiera cu douăzeci de chitare, ascunse în camionul cu care transporta autoturisme la import. Un bărbat - documentat la vama Leușeni - FOTO ProTV.md
A încercat să treacă frontiera cu douăzeci de chitare, ascunse în camionul cu care transporta autoturisme la import. Un bărbat - documentat la vama Leușeni - FOTO
12:00
Sute de moldoveni au rămas fără buletine de identitate românești, după ce le-au fost luate la frontieră. Precizările Poliției de Frontieră din România ProTV.md
Sute de moldoveni au rămas fără buletine de identitate românești, după ce le-au fost luate la frontieră. Precizările Poliției de Frontieră din România
12:00
Atenție, fals. Regia Transport Electric dezminte informația că instituția ar oferi abonamente gratuite ProTV.md
Atenție, fals. Regia Transport Electric dezminte informația că instituția ar oferi abonamente gratuite
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.