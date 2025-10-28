Lukașenko acuză Occidentul de război hibrid și spune că Lituania „a venit cu o scuză absurdă” pentru închiderea frontierei
ProTV.md, 28 octombrie 2025 18:10
Lukașenko acuză Occidentul de război hibrid și spune că Lituania „a venit cu o scuză absurdă” pentru închiderea frontierei
• • •
Acum 5 minute
18:40
Tragedie la RTEC: un angajat de 31 de ani și-a pierdut viața într-un accident la atelierul de reparații troleibuze. Ce spune poliția # ProTV.md
Acum 10 minute
18:30
Tragedie la Regia Transport Electric Chișinău: un angajat și-a pierdut viața într-un accident de muncă. Ce spune poliția # ProTV.md
Acum 30 minute
18:20
Maia Sandu, invitată de Emmanuel Macron la Forumul Păcii de la Paris: șefa statului va vorbi despre combaterea dezinformării și rolul presei libere # ProTV.md
18:10
Lukașenko acuză Occidentul de război hibrid și spune că Lituania „a venit cu o scuză absurdă” pentru închiderea frontierei # ProTV.md
Acum o oră
17:50
Salariu minim de 10 mii lei, burse duble și energie verde: principalele angajamente din programul de guvernare al Cabinetului Munteanu # ProTV.md
Acum 2 ore
17:40
Remanieri majore în Guvern și schimbări în Parlament: șase deputați PAS ar putea renunța la mandate pentru a deveni miniștri # ProTV.md
17:10
Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă # ProTV.md
17:00
Lucrări de mentenanță la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă # ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 28.10.2025
16:50
Apple a devenit a treia companie din istorie care valorează mai mult de 4 trilioane de dolari # ProTV.md
Acum 4 ore
16:40
Acord de 1 miliard de euro: Ce armament va produce gigantul german Rheinmetall în Bulgaria # ProTV.md
16:30
Ghid complet pentru huse de cărucior în sezonul rece
16:30
Adolescentă trimisă în spatele gratiilor și amendată în Rusia, după ce a cântat pe stradă o melodie interzisă # ProTV.md
16:20
De la încăperi „vizavi de veceu” la spații cu anticameră și vedere spre Președinție: Costiuc anunță că fracțiunea „Democrația Acasă” a primit noi birouri în Parlament - VIDEO # ProTV.md
16:00
Un bărbat - prins că transporta ilegal lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. Ce amendă a primit acesta - FOTO # ProTV.md
15:30
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina # ProTV.md
15:20
Imagini uluitoare din „ochiul” uraganului Melissa. Este cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an - VIDEO # ProTV.md
15:00
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia # ProTV.md
Acum 6 ore
14:40
Anunțul lui Donald Trump: „Am făcut un RMN”. Ce arată rezultatele
14:40
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
14:10
Tragic. Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani - scos dintr-o fântână, la Florești. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
14:00
Tragic. Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani - scos dintr-o fântână, în raionul Florești. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
13:50
Incident grav în care a fost implicat un jucător al lui Inter. Cristi Chivu și-a anulat conferința de presă # ProTV.md
13:50
Lavrov se jură că Rusia nu vrea să atace UE sau NATO, în timp ce se plânge că „țările europene se pregătesc de război” # ProTV.md
13:30
Ultima oră. Alexandru Munteanu a anunțat lista cabinetului de miniștri și programul de activitate al Guvernului - FOTO # ProTV.md
13:20
Ultima oră. Alexandru Munteanu a anunțat lista cabinetului de miniștri și programul de activitate al Guvernului # ProTV.md
13:20
Igor Grosu s-a întâlnit cu vicepreședintele Parlamentului European, la Chișinău - FOTO
13:00
Accident cu patru autoturisme implicate, pe o stradă din capitală. Ce spune poliția - FOTO # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 28.10.2025
Acum 8 ore
12:30
Reacția SFS, după perchezițiile CNA la mai mulți angajați ai instituției: „Declarăm toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor" # ProTV.md
12:30
A încercat să-și omoare iubitul la beție: O femeie va sta 15 ani după gratii. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
12:20
Turiștii sunt avertizați: Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului # ProTV.md
12:10
A încercat să treacă frontiera cu douăzeci de chitare, ascunse în camionul cu care transporta autoturisme la import. Un bărbat - documentat la vama Leușeni - FOTO # ProTV.md
12:00
Sute de moldoveni au rămas fără buletine de identitate românești, după ce le-au fost luate la frontieră. Precizările Poliției de Frontieră din România # ProTV.md
12:00
Atenție, fals. Regia Transport Electric dezminte informația că instituția ar oferi abonamente gratuite # ProTV.md
11:40
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat. Unul reținut, alți trei cercetați în libertate. CNA a descins cu percheziții la Chișinău și Orhei # ProTV.md
11:40
„Golul anului” în MLS a fost reușit de atacantul sud-coreean Son Heung-min
11:30
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat. Un angajat reținut, alte trei persoane cercetate în libertate. CNA a descins cu percheziții la Chișinău și Orhei # ProTV.md
11:30
Spurs, Thunder, Sixers și Chicago Bulls rămân singurele echipe neînvinse din NBA
11:30
Liderul Ligii 1 obține un nou succes! Echipa lui Măldărășanu, pe loc direct retrogradabil - VIDEO # ProTV.md
11:20
Tragedie la Briceni. Un șofer a murit, după ce camionul pe care îl conducea s-a izbit puternic de un copac. Imagini de la locul accidentului # ProTV.md
11:20
Superliga României: Rapid, victorie categorică în Giulești. Spectacol total în fața Unirii Slobozia - VIDEO # ProTV.md
11:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong după o revenire senzațională
11:10
Pe cine îl propune Alexandru Munteanu în funcția de ministru al Muncii și ce funcție va ocupa Alexei Buzu. Nume nou și la ministerul Mediului - FOTO # ProTV.md
11:10
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, avansat în grad, iar adjunctul acestuia, decorat cu Ordinul „Credința Patriei” /DOC # ProTV.md
10:50
Decretul semnat de Maia Sandu privind desemnarea candidatului Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru - publicat în Monitorul Oficial /DOC # ProTV.md
Acum 12 ore
10:40
Pe cine îl propune Alexandru Munteanu în funcția de ministru al Muncii și ce funcție va ocupa Alexei Buzu. Nume nou și la ministerul Mediului # ProTV.md
10:40
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat: Unul reținut, doi cercetați în libertate. CNA a descins la Chișinău și Orhei # ProTV.md
10:30
Pe cine îl propune Alexandru Munteanu în funcția de Ministru al Muncii și ce funcție va ocupa Alexei Buzu # ProTV.md
10:20
Șocant. Un bărbat a violat și omorât cu cruzime o femeie, la Florești. La câți ani de închisoare a fost condamnat? Procurorii vor contesta decizia și vor solicita detențiune pe viață # ProTV.md
