Tragic. Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani - scos dintr-o fântână, la Florești. IGSU vine cu detalii

ProTV.md, 28 octombrie 2025 14:10

Tragic. Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani - scos dintr-o fântână, la Florești. IGSU vine cu detalii

Acum 30 minute
14:10
14:00
Acum o oră
13:50
13:50
Acum 2 ore
13:30
13:20
13:20
13:00
13:00
Acum 4 ore
12:30
12:30
12:20
12:10
12:00
12:00
11:40
11:40
11:30
11:30
11:30
11:20
11:20
11:20
11:10
11:10
10:50
10:40
10:40
Acum 6 ore
10:30
10:20
10:20
10:00
09:50
09:50
09:50
09:00
09:00
08:40
Acum 8 ore
08:30
08:30
08:20
08:20
08:10
Acum 24 ore
22:40
22:20
22:10
22:00
22:00
21:50
21:50
