Incendiu la o saună, care ar fi Woloshin banya. Trei echipaje de pompieri, la fața locului (VIDEO)

Incendiu la o saună, care ar fi Woloshin banya. Trei echipaje de pompieri, la fața locului (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md