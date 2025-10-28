Radu Marian: Guvernul Munteanu este asumat de PAS și miniștrii, în mare parte, sunt propuși de PAS (FOCUS)
Agora.md, 28 octombrie 2025 12:20
Radu Marian: Guvernul Munteanu este asumat de PAS și miniștrii, în mare parte, sunt propuși de PAS (FOCUS)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
12:20
Acum 30 minute
12:10
12:00
Acum o oră
11:40
Acum 2 ore
11:00
10:50
10:50
10:40
10:30
Acum 4 ore
10:20
10:10
09:40
09:00
09:00
08:40
Acum 6 ore
08:20
Acum 24 ore
23:10
22:10
21:20
20:40
19:50
19:10
18:40
17:50
17:20
17:20
17:20
17:10
17:00
16:40
16:30
16:30
16:10
16:00
15:40
15:40
15:20
14:50
14:40
14:20
14:00
14:00
13:50
13:50
13:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.