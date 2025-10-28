Radu Marian: Guvernul Munteanu este asumat de PAS și miniștrii, în mare parte, sunt propuși de PAS (FOCUS)

Radu Marian: Guvernul Munteanu este asumat de PAS și miniștrii, în mare parte, sunt propuși de PAS (FOCUS)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md