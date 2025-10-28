Investigațiile medicale cu rezonanță magnetică nucleară sunt accesibile la INN. Investiția se ridică la 34 de milioane de lei
Agora.md, 28 octombrie 2025 09:40
Investigațiile medicale cu rezonanță magnetică nucleară sunt accesibile la INN. Investiția se ridică la 34 de milioane de lei
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
09:40
Acum o oră
09:00
09:00
Acum 2 ore
08:40
08:20
Acum 12 ore
23:10
22:10
21:20
Acum 24 ore
20:40
19:50
19:10
18:40
17:50
17:20
17:20
17:20
17:10
17:00
16:40
16:30
16:30
16:10
16:00
15:40
15:40
15:20
14:50
14:40
14:20
14:00
14:00
13:50
13:50
13:30
13:30
13:00
13:00
12:40
12:10
12:10
12:00
11:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.