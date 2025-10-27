Consiliul de Supraveghere al maib l-a desemnat pe Macar Stoianov drept succesor al lui Giorgi Shagidze în funcția de Președinte
#diez, 27 octombrie 2025 14:45
Maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, anunță că Macar Stoianov, în prezent vicepreședinte și curator al Diviziei Finanțe, a fost desemnat de Consiliul de Supraveghere pentru a prelua funcția de Președinte (CEO) al băncii, sub rezerva aprobării Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Сообщение Consiliul de Supraveghere al maib l-a desemnat pe Macar Stoianov drept succesor al lui Giorgi Shagidze în funcția de Președinte появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 30 minute
14:45
Consiliul de Supraveghere al maib l-a desemnat pe Macar Stoianov drept succesor al lui Giorgi Shagidze în funcția de Președinte # #diez
Maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, anunță că Macar Stoianov, în prezent vicepreședinte și curator al Diviziei Finanțe, a fost desemnat de Consiliul de Supraveghere pentru a prelua funcția de Președinte (CEO) al băncii, sub rezerva aprobării Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Сообщение Consiliul de Supraveghere al maib l-a desemnat pe Macar Stoianov drept succesor al lui Giorgi Shagidze în funcția de Președinte появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
13:45
Școlile din Republica Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Actualmente, 403 instituții sunt conectate la platforma MPay și pot primi donații. Сообщение Cum poți contribui transparent la finanțarea unei școli prin donații появились сначала на #diez.
13:45
Cum s-au desfășurat primele patru concerte din cadrul celei de-a X-a ediții a Festivalului „Moldo Crescendo” # #diez
După concertele care au deschis cea de-a X-a ediție a Festivalului „Moldo Crescendo”, publicul din Chișinău a trăit deja primele metamorfoze prin muzică. Publicul a reușit să simtă rafinamentul clasic al serii de deschidere de la Sala cu Orgă, energia spectaculoasă a concertului din Arena Mică a Circului, vibrațiile urbane ale serii dedicate lui Philip Glass în MAIB Park și bucuria concertului pentru micii spectatori de la Casa de Cultură a USM. Tinerii muzicieni au adus zâmbete celor mai tineri melomani, iar muzica a transformat orașul într-un spațiu viu al artei și al redescoperirii. Сообщение Cum s-au desfășurat primele patru concerte din cadrul celei de-a X-a ediții a Festivalului „Moldo Crescendo” появились сначала на #diez.
13:45
Copilul tău învață la o școală din Chișinău? Completează un chestionar despre starea sa de bine și relația cu profesorii # #diez
Dacă ai un copil sau mai mulți care învață la o școală din capitală, ești încurajat(ă) să completezi un chestionar despre starea de bine a elevilor și relația acestora cu cadrele didactice. Totodată, cu ajutorul răspunsurilor, autoritățile de la Chișinău vor să identifice instituțiile în care se colectează ilicit bani. Сообщение Copilul tău învață la o școală din Chișinău? Completează un chestionar despre starea sa de bine și relația cu profesorii появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
12:30
Cum a cheltuit MEC o parte dintre cele 98 de milioane de lei retrase din bugetul Chișinăului # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că a cheltuit 57,9 milioane de lei dintre cele 98,6 milioane de lei retrase anterior din bugetul Chișinăului pentru dotarea cantinelor școlare din Capitală. Ministerul menționează că pentru celelalte 40 de milioane de lei rămase au fost lansate deja proceduri de achiziții. Сообщение Cum a cheltuit MEC o parte dintre cele 98 de milioane de lei retrase din bugetul Chișinăului появились сначала на #diez.
11:30
Nouă tineri din Moldova au fost premiați la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori # #diez
Două echipe de tineri din Republica Moldova au participat la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori – IOAAjr 2025. Echipele au fost formate din 10 elevi și patru lideri de echipă. Сообщение Nouă tineri din Moldova au fost premiați la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori появились сначала на #diez.
11:30
Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa” # #diez
Nadejda Cornețel este directoarea executivă a companiei BeSweet, un brand născut din dorința de a aduce gustul biscuiților moldovenești mai aproape de oameni și de a-l face cunoscut și peste hotare. Сообщение Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine, ca în Europa” появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
10:30
Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a prezentat numele a altor trei persoane care au acceptat să facă parte din echipa nouă de miniștri. Astfel, se cunoaște cine ar putea conduce Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și cine ar putea prelua funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare. Сообщение Alți trei candidați au fost propuși pentru a face parte din noul Guvern появились сначала на #diez.
10:30
Relații armonioase, bazate pe respect. Tânăra generație, mai informată despre combaterea normelor sociale dăunătoare # #diez
Considerarea emoțiilor și sentimentelor partenerului, tratarea unei persoane cu respect și empatie sau hărțuirea pe rețelele sociale. Au fost exemplificate câteva situații care pot interveni în cadrul interacțiunilor interpersonale sau în dinamica relațiilor sociale. Сообщение Relații armonioase, bazate pe respect. Tânăra generație, mai informată despre combaterea normelor sociale dăunătoare появились сначала на #diez.
10:30
(video) Farmacia Familiei redefinește frumusețea la Beauty Autumn Expo 2025 cu reduceri și multe surprize # #diez
Cochetă, elegantă, rafinată sau îndrăzneață – tu alegi! La Beauty Autumn Expo, Farmacia Familiei și DITA Hyper Farmacie te așteaptă cu peste 10.000 de produse de la branduri internaționale. Сообщение (video) Farmacia Familiei redefinește frumusețea la Beauty Autumn Expo 2025 cu reduceri și multe surprize появились сначала на #diez.
10:30
Cum începi o carieră în domeniul business și administrare dacă ai studiat peste hotare. Ce oportunități există și care sunt primii pași pentru lansarea unei afaceri # #diez
Principalul avantaj al studiilor în business și administrare este diversitatea oportunităților de care poți beneficia când mergi în piața muncii. Deși natura generală a domeniului este confirmată chiar și de către specialiști, acesta îți oferă acces la numeroase poziții în funcție de interesul și pasiunea ta. În cadrul celei de-a patra ediții a proiectului lansat de #diez – Moldova Brain Gain – în colaborare cu Ambasada Țărilor de Jos, încurajăm tinerii care studiază peste hotare să contribuie cu idei noi la câmpul de muncă autohton. Pentru a înțelege cum are loc debutul într-o carieră, ne-am propus să prezentăm perspectivele de angajare care există acasă în cele mai populare domenii academice despre care studenții moldoveni învață în străinătate. Dacă ai studiat în domeniul business și administrare și te întrebi cum îți poți valorifica potențialul în Republica Moldova, atunci acest material este pentru tine. Сообщение Cum începi o carieră în domeniul business și administrare dacă ai studiat peste hotare. Ce oportunități există și care sunt primii pași pentru lansarea unei afaceri появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
18:15
Tu ți-ai făcut planurile pentru săptămâna viitoare? Între 27 octombrie și 2 noiembrie la Chișinău vor avea loc mai multe evenimente. În acest articol am selectat cinci manifestații la care poți să mergi, printre care un marș, un festival și concerte. Сообщение Cinci evenimente la care să mergi în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie появились сначала на #diez.
17:15
Dacă susții examenele de bacalaureat în acest an de studii, ai deschis materialul potrivit. Sesiunea de bac include mai multe etape – publicarea testelor de exersare, susținerea pretestărilor și a examenelor, publicarea rezultatelor – și fiecare are o perioadă de desfășurare. Fiecare dintre aceste etape are propriul calendar, iar cunoașterea lui din timp te poate ajuta să-ți organizezi mai ușor pregătirea pentru bac. Сообщение BAC 2026: când vor avea loc pretestările și pe ce dată vor fi anunțate rezultatele finale появились сначала на #diez.
16:15
Alexandru Munteanu, candidatul pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a prezentat numele a trei persoane care au acceptat să facă parte din echipa de miniștri. Astfel, se cunoaște cine ar putea conduce Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției și Ministerul Culturii. Сообщение Cine sunt cei trei candidați propuși pentru a face parte din noul Guvern появились сначала на #diez.
15:15
Să îți notezi gândurile poate părea o provocare, mai ales când te simți copleșit(ă) de emoții negative. Scrisul într-un jurnal personal poate deveni un instrument în lupta cu tristețea, emoțiile negative sau depresia, pentru că îți oferă un spațiu sigur pentru a explora ceea ce simți cu adevărat, menționează într-o postare Ministerul Educației și Cercetării. Сообщение Cum începi un jurnal personal și care sunt beneficiile acestuia появились сначала на #diez.
Ieri
14:15
Un cuplu revenit în Moldova după 10 ani petrecuți în Germania a decis să repare un izvor din capitală # #diez
Nichifor și Elena Mîțu au decis să repare din proprie inițiativă Izvorul „Prieteniei” din capitală. Primăria Chișinău menționează că cuplul au revenit în Republica Moldova după ce au locuit 10 ani în Germania. Сообщение Un cuplu revenit în Moldova după 10 ani petrecuți în Germania a decis să repare un izvor din capitală появились сначала на #diez.
13:15
BAC 2026: subiectele eseurilor de civilizație la examenul de limba engleză în ultimii 14 ani # #diez
Unul dintre exercițiile de la examenul de bacalaureat la limba străină este redactarea unui scurt articol pe un subiect cultural. Completarea sarcinii este importantă, fiindcă nu doar că îți poate aduce 30 de puncte, dar și demonstrează nivelul tău de cunoștințe despre cultura engleză sau americană. Sunt mai multe teme pe care trebuie să le iei în considerare când te pregătești pentru examen, iar #diez îți vine în ajutor. Сообщение BAC 2026: subiectele eseurilor de civilizație la examenul de limba engleză în ultimii 14 ani появились сначала на #diez.
12:15
În săptămâna care urmează, temperaturile în Moldova scad cu câteva grade, dar încă se mențin ușor ridicate. În funcție de zonă, vom avea între 10 și 18 °C pe timp de zi. Pe timp de noapte, minimele vor ajunge a 2 °C. Сообщение Temperaturile calde se mențin? Care este prognoza meteo pentru săptămâna care vine появились сначала на #diez.
11:15
Ceremonia ceaiului japonez sau atelier de ikebană: la Chișinău au loc mai multe activități prin care să descoperi cultura niponă # #diez
Dacă vrei să descoperi cultura japoneză, în perioada 25 octombrie – 11 noiembrie ești așteptat(ă) la câteva activități interactive, ateliere și prezentări. Ambasada Japoniei în Moldova organizează „Zilele culturii japoneze”, în cadrul cărora au loc mai multe evenimente dedicate Țării Soarelui Răsare. Сообщение Ceremonia ceaiului japonez sau atelier de ikebană: la Chișinău au loc mai multe activități prin care să descoperi cultura niponă появились сначала на #diez.
11:15
Lista celor mai solicitate discipline opționale în clasele primare în anul de studiu 2025/2026 # #diez
La sfârșitul anului trecut de învățământ, părinții elevilor din clasele primare au ales ce discipline opționale urmează să studieze copiii lor în 2025/2026. Potrivit regulamentului, selecția se face dintr-o listă mai lungă propusă de profesori, în funcție de specialiștii angajați în instituție. Сообщение Lista celor mai solicitate discipline opționale în clasele primare în anul de studiu 2025/2026 появились сначала на #diez.
25 octombrie 2025
18:45
Un scurtmetraj moldovenesc a fost desemnat cel mai bun la un festival din România. Când va fi proiectat la Chișinău # #diez
Scurtmetrajul realizat de regizoarea Kristina Jacot din Chișinău a fost desemnat câștigător al premiului pentru cel mai bun film la Festivalul de Film Documentar fARAD, desfășurat recent în România. Producția, întitulată We Lived Slowly in Times of Peace, constituie un video-poem și combină versurile poetei Tatev Chakhian cu imagini din arhiva Prelinger. Сообщение Un scurtmetraj moldovenesc a fost desemnat cel mai bun la un festival din România. Când va fi proiectat la Chișinău появились сначала на #diez.
18:45
Artiștii și lucrători culturali din Moldova pot obține burse de stagiu în Viena. Până când vă puteți înscrie # #diez
Ministerul Culturii din Austria a lansat programul Focus International Moldova 2026, care oferă șase burse de stagiu de câte două luni fiecare la instituții culturale de top din Viena. Programul se adresează artiștilor și lucrătorilor culturali din Republica Moldova, cu vârsta de până la 40 de ani. Сообщение Artiștii și lucrători culturali din Moldova pot obține burse de stagiu în Viena. Până când vă puteți înscrie появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:45
Toamna este anotimpul perfect pentru a savura o ceașcă de ceai sau cafea aromată. Totuși, fără ceva dulce, parcă nu e completă experiența. Având în vedere acest fapt, am adunat în articol câteva localuri și magazine din Chișinău de unde ați putea procura deserturi delicioase și mai puțin obișnuite – trompe-l’œi. Сообщение Unde găsești deserturi în formă de lămâie, căpșună sau vișine în Chișinău появились сначала на #diez.
13:45
România vrea să aloce mai puțini bani pentru olimpiadele școlare. Care este scopul modificării # #diez
Ministerul Educației și Cercetării din România (MEC) propune reducerea numărului de elevi care pot participa la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, anunță Edupedu. Măsura ar viza eliminarea locurilor suplimentare prin care, până acum, se calificau elevi cu punctaje apropiate de cele ale primilor clasați. Scopul principal al modificării ar fi reducerea cheltuielilor din bugetul ministerului, în contextul deficitului bugetar. Сообщение România vrea să aloce mai puțini bani pentru olimpiadele școlare. Care este scopul modificării появились сначала на #diez.
12:45
Nadejda Cazacioc, profesoara anului 2025, despre utilizarea AI la lecții, chimia aplicativă și premiul de 50.000 de lei # #diez
De 13 ani predă chimia la școală, urmează un program de doctorat și este profesoară la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Vorbim despre Nadejda Cazacioc, laureata premiului mare la concursul republican „Pedagogul anului” din acest an. Adeptă a lecțiilor aplicative, Nadejda îi motivează pe elevi să învețe chimia prin exemple din viața de zi cu zi. Într-un interviu, ne-a povestit despre cum integrează inteligența artificială la lecții, despre ce a motivat-o să participe la concursul din acest an și despre cum vede ea rolul unui profesor în societate. Сообщение Nadejda Cazacioc, profesoara anului 2025, despre utilizarea AI la lecții, chimia aplicativă și premiul de 50.000 de lei появились сначала на #diez.
11:45
Stagii plătite la Parlamentul European pentru tinerii moldoveni. Vei avea ocazia să lucrezi la Bruxelles, Luxemburg sau Strasbourg # #diez
Parlamentul European lansează un nou apel de înscriere pentru stagiile plătite Schuman. Datorită acestei oportunități, ai ocazia să activezi în unul dintre sediile oficiale ale legislativului european din Bruxelles, Luxemburg, Strasbourg sau în birourile de legătură ale instituției din statele membre. Сообщение Stagii plătite la Parlamentul European pentru tinerii moldoveni. Vei avea ocazia să lucrezi la Bruxelles, Luxemburg sau Strasbourg появились сначала на #diez.
10:45
(video) O tânără din Moldova a întors trei scaune la „Vocea României”. Ce piesă a interpretat și cu cine urmează să lucreze # #diez
Moldoveanca Mădălina Țurcan, originară din satul Condrița, a reușit să treacă în etapa următoare a concursului televizat de talente de peste Prut „Vocea României”. Tânăra a interpretat o piesă în limba engleză – Never forget you. Сообщение (video) O tânără din Moldova a întors trei scaune la „Vocea României”. Ce piesă a interpretat și cu cine urmează să lucreze появились сначала на #diez.
24 octombrie 2025
18:30
Ultimul weekend din octombrie aduce o mulțime de evenimente culturale: festivaluri de muzică, spectacole de teatru, comedii și petreceri tematice. Fie că ești pasionat(ă) de artă, muzică sau relaxare, sigur vei găsi ceva pe gustul tău. Сообщение Tu ce faci în ultimul weekend din octombrie? Câteva evenimente la care să mergi появились сначала на #diez.
18:30
În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2025, au fost identificate 2.281 de cazuri de discurs sexist în 33 de zile de monitorizare, conform raportului Asociației Gender-Centru, realizat sub egida Platformei pentru Egalitate de Gen. Analiza a vizat 11.711 postări online ale candidaților din 19 partide și independenți. Сообщение Discurs sexist în campania electorală: au fost identificate peste 2.200 de cazuri появились сначала на #diez.
18:30
(video) „Ne dorim tineri greu de manipulat.” Vlad Dumitrașcu, despre superputerea de a cultiva gândirea critică în rândul tinerilor # #diez
Oamenii nu zboară, nu citesc gânduri și nu fac timpul să se oprească. Dar au alte superputeri. Vlad Dumitrașcu, de exemplu, ajută tinerii să distingă adevărul de manipulare și să privească orice informație critic. Îi reușește fiind membru al Centrului Media pentru Tineri – organizație neguvernamentală, al cărei scop este inclusiv reducerea ratei de analfabetism digital și media în rândul tinerilor. Сообщение (video) „Ne dorim tineri greu de manipulat.” Vlad Dumitrașcu, despre superputerea de a cultiva gândirea critică în rândul tinerilor появились сначала на #diez.
17:30
Cu câteva săptămâni în urmă, o elevă din satul Roșu i-a trimis un mesaj scriitorului român Cezar Paul-Bădescu în care îl invita să le viziteze școala. Astăzi, scriitorul a ajuns în sudul Moldovei și a împărtășit pe rețelele sociale prima sa impresie din centrul orașului Cahul. Сообщение Scriitorul român Cezar Paul-Bădescu s-a întâlnit cu elevii din satul Roșu появились сначала на #diez.
16:30
Inna Cerga este fotografă și crede că munca ei poate spune povești pe care cuvintele uneori nu le pot exprima. Pentru ea, fotografia este un exercițiu de disciplină, atenție și sensibilitate, iar rezultatul se vede în imagini care transmit emoții sincere și pun în valoare chipurile și locurile Moldovei. Сообщение Inna Cerga: „Fotografia este un ambasador puternic al identității noastre” появились сначала на #diez.
16:30
Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” # #diez
Alexandru Munteanu, administratorul companiei „ALPHATERM”, este unul dintre antreprenorii care au beneficiat de programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Cu sprijinul acestor inițiative, el a reușit să investească în idei noi și să dezvolte o afacere locală sustenabilă. Сообщение Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” появились сначала на #diez.
16:30
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok că nu respectă regulile UE privind moderarea conținutului # #diez
Comisia Europeană a publicat o evaluare care arată că Facebook, Instagram și TikTok nu respectă cerințele legislației europene privind serviciile digitale (DSA). Potrivit raportului, platformele nu oferă mecanisme eficiente pentru raportarea conținutului ilegal și limitează accesul cercetătorilor la date publice. Сообщение Comisia Europeană acuză Meta și TikTok că nu respectă regulile UE privind moderarea conținutului появились сначала на #diez.
16:30
Recent, un grup de studenți ai Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), anul II la facultățile de Contabilitate și Economie Generală și Drept au vizitat Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Vizita a avut scopul de a-i familiariza pe tineri cu rolul, activitatea și procesele de bază ale Ministerului Finanțelor în gestionarea finanțelor publice ale țării. Сообщение Studenții ASEM au fost în vizită la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova появились сначала на #diez.
16:30
Studenții de la ASEM au fost într-o vizită de studiu la Jaguar Land Rover Moldova, DAAC-Hermes # #diez
În data data de 21 octombrie 2025, studenții Facultății Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), au participat în cadrul unei vizite de studiu desfășurată la Jaguar Land Rover Moldova, DAAC-Hermes. Сообщение Studenții de la ASEM au fost într-o vizită de studiu la Jaguar Land Rover Moldova, DAAC-Hermes появились сначала на #diez.
16:30
Reprezentanții ASEM promovează excelența academică la Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone 2025 # #diez
Pe 8-9 octombrie 2025, Palatul Republicii a găzduit ediția IV a Forumului Formărilor și Angajabilității Francofone – un eveniment de referință pentru mediul universitar și rețeaua academică francofonă din Republica Moldova. Forumul a fost organizat de Biroul Național al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) din Republica Moldova și Direcția regională AUF pentru Europa Centrală și Orientală, în parteneriat cu Ambasada Franței, Ambasada Regatului Belgiei, Biroul de Cooperare al Elveției, Ministerul Educației și Cercetării, precum și Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova. Сообщение Reprezentanții ASEM promovează excelența academică la Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone 2025 появились сначала на #diez.
15:30
Curtea de Apel Chișinău i-a dat câștig de cauză lui Anatol Șalaru în procesul cu George Simion # #diez
Curtea de Apel Chișinău, sediul Centru, a respins apelul liderului AUR din România, George Simion, confirmând decizia primei instanțe în favoarea fostului ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru. Procesul a vizat declarațiile lui Șalaru potrivit cărora Simion ar colabora cu agenți ai Moscovei, acuzații pe care instanța le-a considerat întemeiate. Сообщение Curtea de Apel Chișinău i-a dat câștig de cauză lui Anatol Șalaru în procesul cu George Simion появились сначала на #diez.
15:30
În satul Suruceni, raionul Ialoveni, Galina Vremea a transformat o încăpere veche într-o afacere locală de succes – Vremealux SRL, o brutărie unde se coc zilnic plăcinte, pâine și produse de patiserie. Сообщение Vremealux SRL: povestea unei afaceri locale cu gust și sustenabilitate появились сначала на #diez.
12:15
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # #diez
Din 23 octombrie 2025, maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 11 noiembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150 de milioane de lei, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,56 %, formată din rata de referință (5,56 %) + marja fixă stabilită pentru clasa VI (1,0 %). Сообщение Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III появились сначала на #diez.
12:15
Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat decretul pe 24 octombrie, după consultările cu fracțiunile parlamentare. Сообщение Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova появились сначала на #diez.
11:15
Alexandru Țurcanu: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tocmai clar aici, acasă, în Moldova” # #diez
Alexandru Țurcanu este fondatorul companiei „Kaizen Way” și beneficiar al programelor ODA, prin care a reușit să dezvolte proiecte locale și să aducă valoare în comunitățile din Moldova. El spune că a ales să investească și să construiască aici pentru că oportunitățile europene se transformă în rezultate concrete, vizibile în viața de zi cu zi a oamenilor. Сообщение Alexandru Țurcanu: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tocmai clar aici, acasă, în Moldova” появились сначала на #diez.
11:15
Feoctist Cănățui: „Moldova este Europa – libertatea de a crea și de a împărtăși muzica noastră” # #diez
Feoctist Cănățui este interpret și artist din Republica Moldova, dedicat promovării muzicii autentice create acasă. Artistul subliniază că arta îi permite să construiască punți între Moldova și Europa, aducând cultura și emoțiile locale pe scene internaționale. Сообщение Feoctist Cănățui: „Moldova este Europa – libertatea de a crea și de a împărtăși muzica noastră” появились сначала на #diez.
11:15
Fondatorii, marketeri și creatori se pot înscrie la un networking asistat de o aplicație și AI # #diez
Kooperativa va organiza „Shift Happens”, o conferința despre marketing, AI și creație de conținut. Participanții vor avea posibilitate să facă networking asistat de aplicație, cu întâlniri 1:1. Acestea vor fi programate direct în agenda evenimentului, care va avea loc în data de 28 noiembrie la Digital Park. Сообщение Fondatorii, marketeri și creatori se pot înscrie la un networking asistat de o aplicație și AI появились сначала на #diez.
10:15
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să obții Bursa Guvernului. Care sunt criteriile de eligibilitate și ce acte trebuie să conțină dosarul # #diez
Încă de la 14 ani, Alina Ciorchin se implica activ în viața socială datorită școlilor de vară, taberelor sau proiectelor la care participa. Studenția i-a permis să amplifice contribuția la dezvoltarea personală prin intermediul activităților extracurriculare. Tot ele au ajutat-o pe Alina să obțină în acest an Bursa Guvernului. Dacă îți dorești să te regăsești în lista câștigătorilor la edițiile viitoare, în acest material găsești câteva sugestii din partea tinerei, care te vor ajuta să pregătești un dosar competitiv. Сообщение Tot ce trebuie să știi dacă vrei să obții Bursa Guvernului. Care sunt criteriile de eligibilitate și ce acte trebuie să conțină dosarul появились сначала на #diez.
10:15
Lupine Racing, concept britanic recunoscut pentru cursele sale neconvenționale de aventură și turism alternativ, în care participanții explorează orașe și regiuni folosind doar transportul public, a pornit din Viena și va ajunge în Chișinău în perioada 24-27 octombrie 2025. Сообщение De la Viena la Chișinău: Lupine Racing ajunge în Moldova появились сначала на #diez.
10:15
Europa ne inspiră prin respectul pentru calitate și prin puterea afacerilor de familie. În Moldova, Tatiana Motinga și echipa Granier demonstrează că și aici se poate construi un brand autentic, cu rădăcini locale și viziune europeană. Сообщение Tatiana Motinga: „Moldova este Europa – prin afaceri de familie și tradiție autentică” появились сначала на #diez.
10:15
De ce sunt produsele de pe Shein, Temu și AliExpress mult mai ieftine decât cele din magazine # #diez
Ai fost tentat(ă) măcar o dată de o haină care costă 100 de lei pe Shein, un gadget de 50 de lei pe Temu sau o husă de telefon la 15 lei de pe AliExpress? Într-o lume în care prețurile cresc, aceste platforme se bucură în continuare de succes, chiar dacă popularitatea lor a scăzut în ultimul an în Europa. Dar de ce un produs care ajunge din China costă mai puțin decât unul similar aflat deja pe raftul unui magazin din Moldova? În acest articol, îți explicăm care sunt principalii factori care determină prețurile atât de mici ale produselor de pe Shein, Temu și AliExpress. Сообщение De ce sunt produsele de pe Shein, Temu și AliExpress mult mai ieftine decât cele din magazine появились сначала на #diez.
23 octombrie 2025
18:45
Tatiana Luța este membră a Inspectoratului General de Carabinieri, dedicată siguranței comunităților din Republica Moldova. Сообщение Tatiana Luța: „Moldova este Europa. Siguranță, respect și încredere pentru comunități” появились сначала на #diez.
18:45
Serghei Plamadeala este fondatorul companiei ANDRONI-LEX și beneficiar al programelor ODA, implicat în dezvoltarea afacerilor locale și crearea locurilor de muncă în Moldova. Сообщение Serghei Plamadeala: „Moldova este Europa – oportunitate, siguranță și prosperitate acasă” появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.