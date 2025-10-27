Strategia Energetică Națională și Programul de Transformare Digitală, prezentate la Summitul European pentru Inovații de la Copenhaga

14:10

„Prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a. În sala mare, s-au aprins microfoanele și măștile. Unii au vorbit pentru camere, alții pentru șefii lor. Eu voi vorbi pentru oameni. Sunt în opoziție, da. Dar opoziția nu înseamnă să spui „nu” la tot, ci să spui „da” adevărului — chiar dacă deranjează. Nu am intrat […]