Partidul „Democrația Acasă” se opune numirii lui Alexandru Munteanu ca prim-ministru
Curentul.md, 24 octombrie 2025 13:40
Partidul „Democrația Acasă” spune că luptă pentru democrație în Republica Moldova și pentru aceasta se opune numirii lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru. „PAS a făcut cea mai mare înșelătorie electorală pentru că a ținut ascuns numele candidatului pentru funcția de prim-ministru în timpul campaniei pentru alegerile din 28 septembrie. Alegătorii aveau dreptul să […]
• • •
Acum 30 minute
13:40
Partidul „Democrația Acasă" spune că luptă pentru democrație în Republica Moldova și pentru aceasta se opune numirii lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru. „PAS a făcut cea mai mare înșelătorie electorală pentru că a ținut ascuns numele candidatului pentru funcția de prim-ministru în timpul campaniei pentru alegerile din 28 septembrie. Alegătorii aveau dreptul să […]
Acum o oră
13:10
Vârsta medie a deputaților din Parlamentul nou-ales este de 48 de ani. Cel mai tânăr deputat are 26 de ani, iar cel mai în vârstă – 84 de ani # Curentul.md
Vârsta medie a deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a este de 48 de ani. În noua legislatură sunt 12 deputați care au până la 35 de ani. 49 de deputați au vârsta între 36 și 50 de ani, iar alți 31 de parlamentari – între 51 și 62 de ani. Cei mai tineri deputați […]
Acum 2 ore
12:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 23 octombrie curent, proiectul Raportului de audit al performanței „Asigură statul, prin intermediul persoanelor desemnate, o administrare performantă a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, în concordanță cu principiile de guvernanță corporativă?”. Auditul a fost inițiat având în […]
12:10
Veronica Mihailov-Moraru: „Voi contribui în continuare la reforma justiției și la drepturile omului” # Curentul.md
Veronica Mihailov-Moraru, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, și-a prezentat realizările în calitate de ministru al Justiției și a spus că, în continuare, indiferent de poziția în care se va afla, va contribui la reforma justiției. Ea a precizat că este corect ca viitorul prim-ministru desemnat să anunțe cine va fi propus ministru al […]
Acum 4 ore
11:40
Consiliul European: Republica Moldova este pregătită să deschidă primele clustere de negociere pentru aderarea la UE # Curentul.md
Consiliul European, întrunit ieri, a felicitat autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul lor ferm și pentru măsurile eficiente adoptate în vederea protejării integrității procesului electoral recent și asigurării unor alegeri libere și corecte, în pofida activităților hibride continue desfășurate de Rusia pentru a submina instituțiile democratice ale țării, și a subliniat că Uniunea Europeană va continua […]
11:10
Decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier a fost semnat astăzi de Maia Sandu # Curentul.md
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, președintele Maia Sandu a semnat astăzi decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării […]
11:00
Consultări la Președinție: Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier # Curentul.md
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au mers, în această dimineață, la consultări cu șeful statului privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Alexandru Munteanu a fost propus de PAS la această funcție. Igor Grosu, președintele PAS, după consultări, a declarat că decretul prezidențial privind desemnarea lui Alexandru Munteanu la funcția de premier va fi […]
10:10
„Tocmai s-a terminat ședința Consiliului Politic Național al PAS, unde am propus și a fost votată, unanim, candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Mâine vom merge la președinta Maia Sandu pentru a-i propune candidatura domnului Munteanu. Considerăm că este un om care are profilul și experiența care se pliază pe necesitățile actuale ale […]
Acum 6 ore
09:40
Fracțiunea Socialiștilor nu va susține premierul propus de PAS şi va rămâne în opoziție # Curentul.md
Igor Dodon, liderul PSRM, președintele fracțiunii socialiștilor în Parlamentul Republicii Moldova, însoțit de deputații Zinaida Greceanîi și Vlad Batrîncea au participat la consultările cu președintele Maia Sandu pe marginea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Pe finalul discuțiilor, Igor Dodon a declarat că fracțiunea socialiștilor nu și-a schimbat poziția, va rămâne în opoziție, nu va […]
09:10
Maia Sandu, la aniversarea USMF: „O societate este sănătoasă doar atunci când crede în știință” # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Cu acest prilej, șefa statului i-a felicitat pe medici, profesori și cercetători, subliniind misiunea importantă a acestei instituții – aceea de a forma profesioniști care salvează vieți. „În […]
Acum 24 ore
17:10
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, au plantat peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, informează CURENTUL. „Venim cu un mesaj de unitate, cooperare și solidaritate. Ne dorim ca orașul nostru să fie […]
17:10
Organizația municipală PSDE Chișinău și-a stabilit prioritățile pentru perioada următoare # Curentul.md
Activul Organizației municipale PSDE Chișinău s-a întrunit în ședință pentru a face totalurile campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, a evalua provocările întâmpinate și a stabili direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. În cadrul ședinței, șeful staffului electoral al PSDE Chișinău, Alexandru Satirovici, a exprimat recunoștință membrilor Organizației pentru dedicația și implicarea demonstrată pe parcursul campaniei. […]
16:50
Ex-ministru al Justiției: Irina Vlah a fost considerată de cineva drept concurent periculos în Parlament de asta „Inima Moldovei” a fost exclus din alegeri # Curentul.md
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, susține că limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”, pe perioada cauzei civile, și excluderea formațiunii din alegeri s-a făcut prin haos, fără respectarea prevederilor legale, și acest lucru va fi demonstrat. Mai mult, el spune că, toate aceste acțiuni doar îi vor oferi Irinei Vlah, liderul partidului, mai multă legitimitate […]
16:30
Profesorii implicați în examenele de absolvire și Bacalaureat vor beneficia de instruiri specializate în evaluare # Curentul.md
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, lansează în perioada noiembrie 2025 – februarie 2026 un ciclu amplu de cursuri de formare profesională dedicate procesului de evaluare națională. Programul are drept scop consolidarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice implicate în organizarea și desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului […]
16:10
Percheziții la Strășeni: Bărbat reținut pentru cultivarea și vânzarea ilegală de canabis # Curentul.md
Ofițerii de investigații ai Serviciului Vamal, în comun cu cei ai Direcției Investigații „Centru” și ai Direcției Urmărire Penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au documentat activitatea unui bărbat de 61 de ani, domiciliat în satul Romănești, raionul […]
15:40
Adrian Băluțel a anunțat că pleacă din funcția de șef de Cabinet al președintelui Maia Sandu și optează pentru funcția de deputat. El a precizat că va fi la Președinție până la finalul lunii curente. „789 de zile în calitate de șef de cabinet al doamnei Președinte Maia Sandu Doamnă Președinte, vă mulțumesc pentru fiecare […]
15:40
Maia Sandu rămâne fără șef de cabinet la Președinție: Adrian Băluțel a ales mandatul de deputat # Curentul.md
Adrian Băluțel a anunțat că pleacă din funcția de șef de Cabinet al președintelui Maia Sandu și optează pentru funcția de deputat. El a precizat că va fi la Președinție până la finalul lunii curente. „789 de zile în calitate de șef de cabinet al doamnei Președinte Maia Sandu. Doamnă Președinte, vă mulțumesc pentru fiecare dintre […]
15:10
Comuniștii refuză să participe la consultările prezidențiale privind viitorul prim-ministru # Curentul.md
Deputații Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) au anunțat că nu vor participa la consultările inițiate de șeful statului privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Potrivit comuniștilor, Maia Sandu a reușit să denatureze această prevedere legală atât în formă, cât și în fond. „În primul rând, candidatura propusă pentru funcția de prim-ministru, contrar Constituției și bunului-simț, […]
14:40
Vitalie Vrabie, deconectat de pe Facebook: „Așteptăm deblocarea contului în următoarele zile” # Curentul.md
Din motive încă necunoscute, profilul oficial de Facebook al primarului municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, a fost blocat. În prezent, edilul nu are posibilitatea de a reacționa la opiniile sau comentariile cetățenilor referitoare la activitatea Primăriei municipiului Ungheni. Totodată, funcția de mesagerie (Messenger) nu este disponibilă. Reprezentanții Primăriei anunță că au fost întreprinse toate măsurile necesare […]
14:10
Alexandr Stoianoglo: „Nu am intrat în Parlament să mă plâng, ci să lupt cu inerția și teatrul politic” # Curentul.md
„Prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a. În sala mare, s-au aprins microfoanele și măștile. Unii au vorbit pentru camere, alții pentru șefii lor. Eu voi vorbi pentru oameni. Sunt în opoziție, da. Dar opoziția nu înseamnă să spui „nu” la tot, ci să spui „da” adevărului — chiar dacă deranjează. Nu am intrat […]
Ieri
13:40
CNA și procurorii anticorupție efectuează percheziții pentru posibile fapte de corupere legate de amnistie # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații, au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de […]
13:10
Consiliul Concurenței demarează investigație aprofundată asupra preluării „Agro Business Group” de către „Curtea Dacilor” # Curentul.md
Consiliul Concurenței anunță inițierea investigației aprofundate (Faza II) a operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea „Curtea Dacilor” SRL, care intenționează să preia controlul asupra „Agro Business Group” SRL. Operațiunea notificată constă în achiziționarea integrală, de către „Curtea Dacilor” SRL, a capitalului social al „Agro Business Group” SRL, ceea ce presupune și obținerea controlului asupra […]
12:40
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori, informează CURENTUL. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, 22 sunt la […]
12:10
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, a anunțat ce va face în următoarea perioadă. Ea va merge prin țară și va discuta cu cetățenii despre alegerile care au trecut, dar și despre pașii pe care-i va întreprinde mai departe. „Chiar din această […]
11:40
Doina Gherman: „Vom acționa cu unitate și determinare pentru integrarea Moldovei în Uniunea Europeană” # Curentul.md
Fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate va lucra cu unitate, voință și determinare pentru ca Republica Moldova să fie pregătită să devină stat membru al Uniunii Europene până la finalul acestei legislaturi a Parlamentului. Declarația a fost făcută de Doina Gherman, președintele fracțiunii. Ea a spus că, împreună cu colegii săi, sunt conștienți și recunoscători pentru […]
11:10
La începutul acestei săptămâni, membrii Platformei Naționale pentru Achiziții Publice (PNAP) s-au reunit la Ministerul Finanțelor. În cadrul ședinței, Ministerul Finanțelor a prezentat Hotărârea Guvernului privind aprobarea formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice, sectoriale, al apărării și securității, precum și al concesiunilor. Totodată, experții IDIS „Viitorul” au prezentat o analiză a mecanismului […]
10:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, bănuit de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit mijloace bănești de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a adopta […]
10:10
Portretul politic al viitorului bașcan. Petr Vlah: Locuitorii autonomiei nu mai vor să fie victime ale jocurilor politice # Curentul.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat a „desenat” portretul viitorului bașcan al Găgăuziei, în contextul discuțiilor despre eventualele alegeri anticipate în regiune, urmare a unei decizii a Curții de Apel, care examinează dosarul başcanului Evghenia Guţul. Vlah spune că discută mult cu locuitorii autonomiei găgăuze la această temă şi, în baza acestor discuţii, poate schiţa, în linii […]
09:40
În perioada 14–15 octombrie 2025, reprezentantele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Violeta Balan, șefă a Direcției relații externe, integrare europeană și comunicare (DREIEC), și Lorina Țurcanu, consultantă principală, au participat la prima ediție a Seminarului de consolidare a capacităților EUROSAI, desfășurat la Varșovia, Republica Polonia. Evenimentul a fost organizat de Curtea de Conturi […]
09:10
Maia Sandu a discutat cu deputați britanici despre combaterea dezinformării și securitatea cibernetică # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Delegația a fost condusă de Emily Thornberry, Președinta Comisiei, și a inclus deputații Alex Ballinger, Uma Kumaran și Edward Morello, informează CURENTUL. […]
22 octombrie 2025
17:10
Directoarea unei grădinițe și o șefă din Găgăuzia, vizate de Consiliul de Etică pentru abateri de conduită # Curentul.md
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării propune retragerea gradelor didactice și manageriale pentru două cadre didactice, ca urmare a constatărilor privind încălcarea normelor de conduită și integritate profesională. Solicitarea va fi transmisă către Consiliul Republican de Atestare, structura responsabilă de acordarea gradelor manageriale și didactice. Membrii consiliului au aprobat, în ședința de marți, […]
17:10
Serviciile electronice ale SFS ar putea fi indisponibile pe timpul nopții, până pe 12 noiembrie # Curentul.md
În perioada 28 octombrie – 12 noiembrie 2025, între orele 19:00 și 07:00 se vor efectua lucrări de mentenanță pentru îmbunătățirea performanței sistemelor informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat. În intervalul menționat sunt posibile întreruperi de scurtă durată în funcționarea unor servicii fiscale electronice. Totodată, cu o durată mai mare, se vor efectua lucrări, la […]
16:40
În Parlamentul de legislatura a XII-a vor activa 6 fracțiuni și 1 deputat neafiliat, informează CURENTUL. Partidul Acțiune și Solidaritate și-a creat fracțiune de 55 de deputați, inclusiv Dinu Plîngău și Stela Macari. Fracțiunea va fi condusă de Doina Gherman. Vicepreședinte – Veronica Roșca, Lilian Carp și Ion Groza, secretar – Igor Chiriac. Fracțiunea Socialiștilor […]
16:10
Dorin Recean: Reforma justiției și combaterea corupției electorale, priorități majore pentru Guvern # Curentul.md
Rezultatele cooperării interinstituționale, în procesul de combatere a corupției electorale, efortul autorităților în asigurarea integrității scrutinului electoral, dar și prioritățile în continuarea reformei justiției au fost discutate la ședința Platformei Anticorupție, prezidată de premierul Dorin Recean. Șeful Executivului a menționat că în ultimii ani, în Republica Moldova este implementată cea mai ambițioasă și complexă reformă […]
15:40
Promo-LEX cere noului Parlament transparență, responsabilitate și respectarea interesului public # Curentul.md
Asociația Promo-LEX adresează noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie 2025, un apel la responsabilitate și transparență. Noua legislatură pornește la drum cu o responsabilitate majoră față de cetățeni – aceea de a consolida democrația, statul de drept și încrederea în instituțiile publice, printr-o activitate parlamentară transparentă, participativă și bazată […]
15:10
În cadrul ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova din legislatura a XII-a, desfășurată la 22 octombrie, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a anunțat formarea fracțiunii socialiștilor și a prezentat componența acesteia, alcătuită din 17 deputați: Vlad Batrîncea, Petru Burduja, Olga Cebotari, Marcel Cenușa, Alla Darovannaia, Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Adrian Lebedinschi, […]
14:40
Programul EcoVoucher continuă să aducă economii reale familiilor din Moldova: Aproape 2000 de vouchere, valorificate în luna octombrie 2025 # Curentul.md
Programul guvernamental EcoVoucher a oferit o nouă oportunitate, în luna octombrie, pentru familiile cu copii și persoane vârstnice să înlocuiască electrocasnicele vechi uzate pe altele noi și eficiente economic. În sesiunea care s-a desfășurat în perioada 3 – 19 octombrie 2025, alte 1.967 de familii au valorificat voucherele pentru electrocasnice. Cele mai multe vouchere au […]
14:10
Serviciul Vamal informează că, în noaptea de joi spre vineri, 23 octombrie 2025, în intervalul 00:00–03:00, vor fi efectuate lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT. Intervenția urmărește creșterea performanței operaționale, îmbunătățirea stabilității și consolidarea securității sistemului informațional vamal. Pe durata lucrărilor, funcționalitatea sistemului ar putea fi temporar limitată. Recomandăm tuturor persoanelor […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Renato Usatîi, președintele fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a declarat de la tribuna Parlamentului că își dorește un legislativ nou, în care să fie susținute inițiativele atât ale guvernării, cât și ale opoziției. El a subliniat că fracțiunea pe care o conduce va sprijini orice proiect bine fundamentat, real, care urmărește să îmbunătățească viața cetățenilor Republicii […]
13:10
Dmitri Torner: Guvernarea confirmă poziţia Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Moldova are nevoie de o nouă reformă administrativ-teritorială # Curentul.md
Guvernarea confirmă poziţia Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Moldova are nevoie de o nouă reformă administrativ-teritorială – a declarat Dmitri Torner, lider al formațiunii. Politicianul, într-o postare pe Facebook, a amintit că, în campania electorală, Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” nu doar că a înaintat iniţiativa unei noi reforme administrativ-teritoriale, ci […]
12:40
Maia Sandu către deputați: Cetățenii ne-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Moldova # Curentul.md
Preşedinta Maia Sandu s-a adresat noului Parlament, ales la 28 septembrie, și le-a spus deputaților că „cetățenii le-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani, dar, mai presus de orice, le-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Moldova”. „Este un început care poartă în el speranțele și încrederea oamenilor, dar și datoria de a […]
12:40
CNA și Procuratura efectuează percheziții în raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia, vizând șapte funcționari ai „Hîncești-Silva” # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din […]
12:10
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a prezentat principalele realizări pe durata mandatului său # Curentul.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat principalele realizări obținute pe parcursul mandatului său, în perioada 2024–2025. Ministra a evidențiat progrese importante în domeniul bugetar, fiscal, al achizițiilor publice, control financiar, salarizare și altele. „Vreau să mulțumesc echipei Ministerului Finanțelor și autorităților din subordine pentru sprijinul constant, […]
11:40
Deputații aleși ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ieri-seară, s-au întrunit în ședință și au discutat despre viitoarea activitate parlamentară. „Ne-am întrunit în ședința fracțiunii PAS, pentru a discuta detaliile organizatorice ale ședinței de constituire a Parlamentului, care va avea loc mâine. Suntem pregătiți, suntem gata de muncă. Nu este timp de pierdut. Avem de […]
11:10
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a mers astăzi la ședința de constituire a Parlamentului. El a spus că, în următorii 4 ani, oamenii așteaptă de la noul Parlament rezultate reale și nu doar circ și show-uri, așa cum ne-am obișnuit să vedem. „E timpul să fie maturitate politică pentru binele țării […]
10:40
Noul Parlament s-a întrunit în ședință de constituire, conform decretului semnat de șeful statului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință vor participa Președinta Republicii Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău. În debutul […]
10:30
Irina Vlah, despre noul Legislativ: A fost ales în urma celei mai murdare campanii electorale din istoria modernă a R. Moldova # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, consideră că noul Parlament, care se va întruni astăzi în prima ședință, nu are cum să livere rezultate pentru cetățeni. Despre aceasta ea scrie pe canalul său de Telegram. „Din start, trebuie de spus că acest […]
10:10
Ieri, a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul căreia a fost examinată situația politică creată în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În cadrul ședinței s-a menționat că „alegerile parlamentare care au avut loc nu au fost nici libere, nici corecte. Acestea s-au desfășurat sub presiunea brutală […]
09:40
Accident tragic la Sîngerei: un bărbat de 58 de ani și pasagera acestuia au murit pe loc # Curentul.md
Poliția din Sîngerei a fost sesizată aseară, în jurul orei 22:00, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, un […]
09:10
Exerciții tactice ale Brigăzii „Fulger” în raionul Hîncești: Poliția Națională îndeamnă populația la calm # Curentul.md
Poliția Națională informează că astăzi mascații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” desfășoară exerciții tactice în raionul Hîncești. Activitățile fac parte din planul de instruire al instituției și au scopul de a perfecționa abilitățile de intervenție și coordonare ale polițiștilor în situații operative Astfel de exerciții sunt organizate periodic în diferite regiuni ale țării […]
