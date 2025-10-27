Maxim Moroșan, reacție la percheziții: Mi-ați luat mașina, dar nu și onoarea!
27 octombrie 2025
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM Bălți, consilier municipal, a publicat pe canalul sau de Telegram o reacție urmare a perchezițiilor de astăzi. "Astăzi mi-ati luat mașina — dar nu e singura mea mașină. Îmi voi cumpăra alta. Cel mai important: nu ați putut să-mi luați onoarea și conștiința — cuvinte pe care nu le-ați […]
Certificarea auditorilor publici – consolidarea competențelor profesionale în cadrul Curții de Conturi # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) continuă procesul de certificare a auditorilor publici, etapă esențială în dezvoltarea profesională a personalului cu atribuții de audit public extern. Astăzi, 24 octombrie, angajații instituției eligibili pentru runda de certificare din anul 2025 au susținut proba de evaluare, conform prevederilor Regulamentului privind certificarea auditorilor publici, aprobat prin Hotărârea […]
Peste 4.500 de încălcări ale regulilor de circulație, înregistrate în weekend pe drumurile din țară # Curentul.md
În weekendul trecut, polițiștii au documentat peste 4.500 de abateri de la regulamentul circulației rutiere, în cadrul acțiunilor de supraveghere și control desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Securitate Publică, 47 de conducători auto au fost în înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. […]
Alegeri locale noi pe 16 noiembrie: Cum vă puteți verifica înscrierea în listele electorale # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală informează că alegătorii din localitățile în care, pe 16 noiembrie vor avea loc alegeri locale noi, sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale și informațiile privind secția de votare la care sunt arondați. Verificarea datelor din lista electorală poate fi efectuată accesând platforma https://verifica.cec.md, urmând pașii indicați. Totodată, potrivit legislației electorale, […]
În perioada 21–23 octombrie 2025, la Chișinău, s-a desfășurat reuniunea Rețelei de Audit Intern din cadrul Comunității de Practică PEMPAL (Public Expenditure Management Peer-Assisted Learning) – un eveniment internațional de amploare, care a reunit circa 100 de experți și practicieni din domeniul auditului intern și al controlului financiar public din peste 20 de țări. Curtea […]
CNA prezintă bilanțul săptămânal: percheziții și sechestrări de peste 6 milioane de lei # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, au fost efectuate percheziții în mai multe dosare de rezonanță publică. Astfel, CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din […]
Premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Viitorul program de guvernare va reflecta ideile societății civile” # Curentul.md
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a discutat cu reprezentanții societății civile despre cum putem construi un proces de guvernare mai transparent, incluziv și bazat pe dialog deschis. „Am abordat teme importante precum reforma justiției și procesul de vetting, dezvoltarea economică și securitatea energetică, oportunitățile de dezvoltare pentru tineri și drepturile persoanelor cu dizabilități. La fel, am […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 20 – 24 octombrie 2025. Pe parcursul perioadei respective, AIPA a autorizat spre plată 5,62 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de […]
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, polițiștii de frontieră și procurorii Procuraturii Chișinău – oficiul Ciocana, au destructurat o rețea implicată în traficul ilicit de droguri. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală s-a stabilit că membrii […]
Strategia Energetică Națională și Programul de Transformare Digitală, prezentate la Summitul European pentru Inovații de la Copenhaga # Curentul.md
Secretara de stat a Ministerului Energiei, responsabilă de domeniul digitalizării, Cristina Pereteatcu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul European pentru Inovații 2025, desfășurat recent la Copenhaga. Evenimentul a reunit lideri guvernamentali, companii tehnologice, investitori și experți în domeniul energiei, pentru a discuta soluțiile inovatoare care pot accelera tranziția energetică a UE. În cadrul panelului dedicat […]
Nouă cazuri de escrocherie cu „ruda implicată în accident”: autorul a primit 9 ani de închisoare # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 9 ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, folosind schema infracțională „ruda implicată în accident”. Potrivit probatoriului administrat, în perioada 7–10 iunie 2023, […]
Igor Grosu: „Împreună cu România vom construi punți de legătură în domenii-cheie pentru cetățeni” # Curentul.md
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ, a menționat Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu Mihai Coteț, Vicepreședinte al Senatului României, informează CURENTUL. În cadrul discuțiilor șeful legislativului a reiterat că Parlamentul Republicii Moldova își dorește să lucreze într-un ritm și mai dinamic pe linia parlamentară. „Pentru următorii patru […]
Ion Ceban: Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de partid puși doar ca să fie la număr # Curentul.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, cu referire la învestirea noului Guvern, spune că numirile în funcții nu trebuie făcute de fațadă și nici coordonate din umbră, informează CURENTUL. “Astăzi, în loc de rezultate, avem aceeași rotație de miniștri și o creștere economică de 0,1%, suntem cea mai săracă țară din Europa. Republica Moldova […]
Vlad Filat: „Când oamenii încep să se teamă să vorbească, democrația încetează să mai existe” # Curentul.md
Ex-premierul Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a venit cu o adresare către președintele țării, Maia Sandu, în care spune că Republica Moldova are nevoie de democrație și cheamă la restabilirea echilibrului constituțional. „Doamnă Președintă, În calitate de cetățean, de fost Prim-ministru al Republicii Moldova și actual președinte al PLDM, îmi permit […]
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeu # Curentul.md
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Discuțiile au vizat rolul credinței în promovarea păcii, solidarității și înțelegerii între oameni, precum și păstrarea valorilor creștine care apropie comunitățile. […]
Evaziune de peste 6 milioane de lei: firme care facilitează cetățenia Moldovei și României, investigate # Curentul.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă sub conducerea PCCOCS cu suportul BPDS Fulger, anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 6 milioane de lei. Prin urmare, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabilii ce prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii […]
Percheziții în nordul țării într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă # Curentul.md
La moment, angajații Direcției investigații “Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger”, desfășoară mai multe percheziții în nordul țării, într-o cauzǎ penală pornită pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masǎ pe teritoriul Republicii Moldova (deplasările și instruirile din Serbia). Cu detalii vom reveni.
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat noi propuneri pentru echipa guvernamentală, subliniind că acestea vizează consolidarea capacităților de guvernare prin integrarea unor specialiști cu experiență solidă în domeniile-cheie ale administrației publice. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate. Le mulțumesc colegilor Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță […]
Maia Sandu și Nicușor Dan au discutat proiecte comune și sprijin constant al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Curentul.md
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Cei doi șefi de stat au reafirmat angajamentul pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România și au […]
Ion Ceban: La mulți ani, Organizația Națiunilor Unite! ONU Moldova este un partener de încredere al Primăriei Municipiului Chișinău # Curentul.md
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite – un simbol al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Cu acest prilej, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj în care a precizat că Republica Moldova face parte din familia ONU din anul 1992, informează CURENTUL. „De-a lungul […]
Peste 1,8 milioane de țigarete, ascunse printre plante decorative: șase persoane reținute pentru tentativă de contrabandă # Curentul.md
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o schemă de contrabandă cu peste 1.800.000 de țigarete la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Cele două autocamioane urmau să ajungă în București, transportând oficial puieți decorativi. Totuși, inspectorii vamali au dispus controlul fizic detaliat al mijloacelor de transport. În urma verificărilor, în spatele plantelor decorative, […]
320 de inculpați pentru trafic de persoane în dosarele trimise în judecată de procurorii PCCOCS, în 2024 # Curentul.md
Urmare a investigării penale a traficanților de persoane, procurorii PCCOCS au trimis în judecată peste 320 de persoane în anul 2024 (comparativ cu 325 inculpați în 2023). Persoanele trimise în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anul trecut sunt acuzate pentru un set de infracțiuni încadrate în categoria generică de […]
ÎCS „Premier Energy Distribution” SA a anunțat producerea unui accident mortal marți, 21 octombrie, pe un șantier privat din suburbia municipiului Chișinău. Incidentul a avut loc în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena unei autobasculante s-a apropiat periculos de conductorii unei linii electrice aeriene de medie tensiune (10 kV). Autoritățile investighează circumstanțele tragediei, iar […]
ANRE: Prețurile la carburanți cresc după sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse # Curentul.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat, în […]
Curtea de Conturi a discutat cu PNUD Moldova despre implementarea proiectului „Finanțe inteligente pentru guvernanța locală” # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit, la data de 23 octombrie, o întrevedere de lucru cu delegația Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în cadrul căreia au fost discutate perspectivele de colaborare în implementarea proiectului regional „Finanțe inteligente pentru o guvernanță locală responsabilă” („Smart Finance for Local Governance”). Proiectul, dezvoltat de […]
SFS anunță concurs de comercializare a bunurilor confiscate în valoare de peste 347 mii de lei # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 31 octombrie 2025, ora 11:00, fiind propuse 8 loturi în acest sens. Valoarea bunurilor propuse pentru comercializare constituie 347 016,00 lei. La concurs pot participa agenții economici înregistrați în Republica Moldova, care dispun de rețea comercială, unități de producere […]
Partidul „Democrația Acasă” spune că luptă pentru democrație în Republica Moldova și pentru aceasta se opune numirii lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru. „PAS a făcut cea mai mare înșelătorie electorală pentru că a ținut ascuns numele candidatului pentru funcția de prim-ministru în timpul campaniei pentru alegerile din 28 septembrie. Alegătorii aveau dreptul să […]
Vârsta medie a deputaților din Parlamentul nou-ales este de 48 de ani. Cel mai tânăr deputat are 26 de ani, iar cel mai în vârstă – 84 de ani # Curentul.md
Vârsta medie a deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a este de 48 de ani. În noua legislatură sunt 12 deputați care au până la 35 de ani. 49 de deputați au vârsta între 36 și 50 de ani, iar alți 31 de parlamentari – între 51 și 62 de ani. Cei mai tineri deputați […]
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 23 octombrie curent, proiectul Raportului de audit al performanței „Asigură statul, prin intermediul persoanelor desemnate, o administrare performantă a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, în concordanță cu principiile de guvernanță corporativă?”. Auditul a fost inițiat având în […]
Veronica Mihailov-Moraru: „Voi contribui în continuare la reforma justiției și la drepturile omului” # Curentul.md
Veronica Mihailov-Moraru, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, și-a prezentat realizările în calitate de ministru al Justiției și a spus că, în continuare, indiferent de poziția în care se va afla, va contribui la reforma justiției. Ea a precizat că este corect ca viitorul prim-ministru desemnat să anunțe cine va fi propus ministru al […]
Consiliul European: Republica Moldova este pregătită să deschidă primele clustere de negociere pentru aderarea la UE # Curentul.md
Consiliul European, întrunit ieri, a felicitat autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul lor ferm și pentru măsurile eficiente adoptate în vederea protejării integrității procesului electoral recent și asigurării unor alegeri libere și corecte, în pofida activităților hibride continue desfășurate de Rusia pentru a submina instituțiile democratice ale țării, și a subliniat că Uniunea Europeană va continua […]
Decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier a fost semnat astăzi de Maia Sandu # Curentul.md
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, președintele Maia Sandu a semnat astăzi decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării […]
Consultări la Președinție: Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier # Curentul.md
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au mers, în această dimineață, la consultări cu șeful statului privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Alexandru Munteanu a fost propus de PAS la această funcție. Igor Grosu, președintele PAS, după consultări, a declarat că decretul prezidențial privind desemnarea lui Alexandru Munteanu la funcția de premier va fi […]
„Tocmai s-a terminat ședința Consiliului Politic Național al PAS, unde am propus și a fost votată, unanim, candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Mâine vom merge la președinta Maia Sandu pentru a-i propune candidatura domnului Munteanu. Considerăm că este un om care are profilul și experiența care se pliază pe necesitățile actuale ale […]
Fracțiunea Socialiștilor nu va susține premierul propus de PAS şi va rămâne în opoziție # Curentul.md
Igor Dodon, liderul PSRM, președintele fracțiunii socialiștilor în Parlamentul Republicii Moldova, însoțit de deputații Zinaida Greceanîi și Vlad Batrîncea au participat la consultările cu președintele Maia Sandu pe marginea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Pe finalul discuțiilor, Igor Dodon a declarat că fracțiunea socialiștilor nu și-a schimbat poziția, va rămâne în opoziție, nu va […]
Maia Sandu, la aniversarea USMF: „O societate este sănătoasă doar atunci când crede în știință” # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Cu acest prilej, șefa statului i-a felicitat pe medici, profesori și cercetători, subliniind misiunea importantă a acestei instituții – aceea de a forma profesioniști care salvează vieți. „În […]
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, au plantat peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, informează CURENTUL. „Venim cu un mesaj de unitate, cooperare și solidaritate. Ne dorim ca orașul nostru să fie […]
Organizația municipală PSDE Chișinău și-a stabilit prioritățile pentru perioada următoare # Curentul.md
Activul Organizației municipale PSDE Chișinău s-a întrunit în ședință pentru a face totalurile campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, a evalua provocările întâmpinate și a stabili direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. În cadrul ședinței, șeful staffului electoral al PSDE Chișinău, Alexandru Satirovici, a exprimat recunoștință membrilor Organizației pentru dedicația și implicarea demonstrată pe parcursul campaniei. […]
Ex-ministru al Justiției: Irina Vlah a fost considerată de cineva drept concurent periculos în Parlament de asta „Inima Moldovei” a fost exclus din alegeri # Curentul.md
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, susține că limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”, pe perioada cauzei civile, și excluderea formațiunii din alegeri s-a făcut prin haos, fără respectarea prevederilor legale, și acest lucru va fi demonstrat. Mai mult, el spune că, toate aceste acțiuni doar îi vor oferi Irinei Vlah, liderul partidului, mai multă legitimitate […]
Profesorii implicați în examenele de absolvire și Bacalaureat vor beneficia de instruiri specializate în evaluare # Curentul.md
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, lansează în perioada noiembrie 2025 – februarie 2026 un ciclu amplu de cursuri de formare profesională dedicate procesului de evaluare națională. Programul are drept scop consolidarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice implicate în organizarea și desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului […]
Percheziții la Strășeni: Bărbat reținut pentru cultivarea și vânzarea ilegală de canabis # Curentul.md
Ofițerii de investigații ai Serviciului Vamal, în comun cu cei ai Direcției Investigații „Centru” și ai Direcției Urmărire Penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au documentat activitatea unui bărbat de 61 de ani, domiciliat în satul Romănești, raionul […]
Adrian Băluțel a anunțat că pleacă din funcția de șef de Cabinet al președintelui Maia Sandu și optează pentru funcția de deputat. El a precizat că va fi la Președinție până la finalul lunii curente. „789 de zile în calitate de șef de cabinet al doamnei Președinte Maia Sandu Doamnă Președinte, vă mulțumesc pentru fiecare […]
Maia Sandu rămâne fără șef de cabinet la Președinție: Adrian Băluțel a ales mandatul de deputat # Curentul.md
Adrian Băluțel a anunțat că pleacă din funcția de șef de Cabinet al președintelui Maia Sandu și optează pentru funcția de deputat. El a precizat că va fi la Președinție până la finalul lunii curente. „789 de zile în calitate de șef de cabinet al doamnei Președinte Maia Sandu. Doamnă Președinte, vă mulțumesc pentru fiecare dintre […]
Comuniștii refuză să participe la consultările prezidențiale privind viitorul prim-ministru # Curentul.md
Deputații Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) au anunțat că nu vor participa la consultările inițiate de șeful statului privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Potrivit comuniștilor, Maia Sandu a reușit să denatureze această prevedere legală atât în formă, cât și în fond. „În primul rând, candidatura propusă pentru funcția de prim-ministru, contrar Constituției și bunului-simț, […]
Vitalie Vrabie, deconectat de pe Facebook: „Așteptăm deblocarea contului în următoarele zile” # Curentul.md
Din motive încă necunoscute, profilul oficial de Facebook al primarului municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, a fost blocat. În prezent, edilul nu are posibilitatea de a reacționa la opiniile sau comentariile cetățenilor referitoare la activitatea Primăriei municipiului Ungheni. Totodată, funcția de mesagerie (Messenger) nu este disponibilă. Reprezentanții Primăriei anunță că au fost întreprinse toate măsurile necesare […]
Alexandr Stoianoglo: „Nu am intrat în Parlament să mă plâng, ci să lupt cu inerția și teatrul politic” # Curentul.md
„Prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a. În sala mare, s-au aprins microfoanele și măștile. Unii au vorbit pentru camere, alții pentru șefii lor. Eu voi vorbi pentru oameni. Sunt în opoziție, da. Dar opoziția nu înseamnă să spui „nu” la tot, ci să spui „da” adevărului — chiar dacă deranjează. Nu am intrat […]
CNA și procurorii anticorupție efectuează percheziții pentru posibile fapte de corupere legate de amnistie # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații, au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de […]
Consiliul Concurenței demarează investigație aprofundată asupra preluării „Agro Business Group” de către „Curtea Dacilor” # Curentul.md
Consiliul Concurenței anunță inițierea investigației aprofundate (Faza II) a operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea „Curtea Dacilor” SRL, care intenționează să preia controlul asupra „Agro Business Group” SRL. Operațiunea notificată constă în achiziționarea integrală, de către „Curtea Dacilor” SRL, a capitalului social al „Agro Business Group” SRL, ceea ce presupune și obținerea controlului asupra […]
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori, informează CURENTUL. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, 22 sunt la […]
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, a anunțat ce va face în următoarea perioadă. Ea va merge prin țară și va discuta cu cetățenii despre alegerile care au trecut, dar și despre pașii pe care-i va întreprinde mai departe. „Chiar din această […]
