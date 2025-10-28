A încercat să treacă frontiera cu douăzeci de chitare, ascunse în camionul cu care transporta autoturisme la import. Un bărbat - documentat la vama Leușeni - FOTO
ProTV.md, 28 octombrie 2025 12:10
A încercat să treacă frontiera cu douăzeci de chitare, ascunse în camionul cu care transporta autoturisme la import. Un bărbat - documentat la vama Leușeni - FOTO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
12:20
Turiștii sunt avertizați: Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului # ProTV.md
Turiștii sunt avertizați: Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului
Acum 15 minute
12:10
A încercat să treacă frontiera cu douăzeci de chitare, ascunse în camionul cu care transporta autoturisme la import. Un bărbat - documentat la vama Leușeni - FOTO # ProTV.md
A încercat să treacă frontiera cu douăzeci de chitare, ascunse în camionul cu care transporta autoturisme la import. Un bărbat - documentat la vama Leușeni - FOTO
Acum 30 minute
12:00
Sute de moldoveni au rămas fără buletine de identitate românești, după ce le-au fost luate la frontieră. Precizările Poliției de Frontieră din România # ProTV.md
Sute de moldoveni au rămas fără buletine de identitate românești, după ce le-au fost luate la frontieră. Precizările Poliției de Frontieră din România
12:00
Atenție, fals. Regia Transport Electric dezminte informația că instituția ar oferi abonamente gratuite # ProTV.md
Atenție, fals. Regia Transport Electric dezminte informația că instituția ar oferi abonamente gratuite
Acum o oră
11:40
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat. Unul reținut, alți trei cercetați în libertate. CNA a descins cu percheziții la Chișinău și Orhei # ProTV.md
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat. Unul reținut, alți trei cercetați în libertate. CNA a descins cu percheziții la Chișinău și Orhei
11:40
„Golul anului” în MLS a fost reușit de atacantul sud-coreean Son Heung-min
11:30
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat. Un angajat reținut, alte trei persoane cercetate în libertate. CNA a descins cu percheziții la Chișinău și Orhei # ProTV.md
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat. Un angajat reținut, alte trei persoane cercetate în libertate. CNA a descins cu percheziții la Chișinău și Orhei
11:30
Spurs, Thunder, Sixers și Chicago Bulls rămân singurele echipe neînvinse din NBA
11:30
Liderul Ligii 1 obține un nou succes! Echipa lui Măldărășanu, pe loc direct retrogradabil - VIDEO # ProTV.md
Liderul Ligii 1 obține un nou succes! Echipa lui Măldărășanu, pe loc direct retrogradabil - VIDEO
Acum 2 ore
11:20
Tragedie la Briceni. Un șofer a murit, după ce camionul pe care îl conducea s-a izbit puternic de un copac. Imagini de la locul accidentului # ProTV.md
Tragedie la Briceni. Un șofer a murit, după ce camionul pe care îl conducea s-a izbit puternic de un copac. Imagini de la locul accidentului
11:20
Superliga României: Rapid, victorie categorică în Giulești. Spectacol total în fața Unirii Slobozia - VIDEO # ProTV.md
Superliga României: Rapid, victorie categorică în Giulești. Spectacol total în fața Unirii Slobozia - VIDEO
11:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong după o revenire senzațională
11:10
Pe cine îl propune Alexandru Munteanu în funcția de ministru al Muncii și ce funcție va ocupa Alexei Buzu. Nume nou și la ministerul Mediului - FOTO # ProTV.md
Pe cine îl propune Alexandru Munteanu în funcția de ministru al Muncii și ce funcție va ocupa Alexei Buzu. Nume nou și la ministerul Mediului - FOTO
11:10
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, avansat în grad, iar adjunctul acestuia, decorat cu Ordinul „Credința Patriei” /DOC # ProTV.md
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, avansat în grad, iar adjunctul acestuia, decorat cu Ordinul „Credința Patriei” /DOC
10:50
Decretul semnat de Maia Sandu privind desemnarea candidatului Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru - publicat în Monitorul Oficial /DOC # ProTV.md
Decretul semnat de Maia Sandu privind desemnarea candidatului Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru - publicat în Monitorul Oficial /DOC
10:40
Pe cine îl propune Alexandru Munteanu în funcția de ministru al Muncii și ce funcție va ocupa Alexei Buzu. Nume nou și la ministerul Mediului # ProTV.md
Pe cine îl propune Alexandru Munteanu în funcția de ministru al Muncii și ce funcție va ocupa Alexei Buzu. Nume nou și la ministerul Mediului
10:40
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat: Unul reținut, doi cercetați în libertate. CNA a descins la Chișinău și Orhei # ProTV.md
Schemă de corupție sistematică pusă la cale de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat: Unul reținut, doi cercetați în libertate. CNA a descins la Chișinău și Orhei
10:30
Pe cine îl propune Alexandru Munteanu în funcția de Ministru al Muncii și ce funcție va ocupa Alexei Buzu # ProTV.md
Pe cine îl propune Alexandru Munteanu în funcția de Ministru al Muncii și ce funcție va ocupa Alexei Buzu
Acum 4 ore
10:20
Șocant. Un bărbat a violat și omorât cu cruzime o femeie, la Florești. La câți ani de închisoare a fost condamnat? Procurorii vor contesta decizia și vor solicita detențiune pe viață # ProTV.md
Șocant. Un bărbat a violat și omorât cu cruzime o femeie, la Florești. La câți ani de închisoare a fost condamnat? Procurorii vor contesta decizia și vor solicita detențiune pe viață
10:20
Un angajat al SFS - reținut, în urma unor percheziții ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat, bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică # ProTV.md
Un angajat al SFS - reținut, în urma unor percheziții ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat, bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică
10:00
Ungaria stă cel mai prost dintre țările UE în ceea ce privește statul de drept, potrivit unui nou raport # ProTV.md
Ungaria stă cel mai prost dintre țările UE în ceea ce privește statul de drept, potrivit unui nou raport
09:50
Cutremur puternic în Turcia. Unde a lovit și ce magnitudine a avut - GALERIE FOTO
09:50
În ochiul uraganului Melissa. Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene Americane zboară în interiorul furtunii - VIDEO # ProTV.md
În ochiul uraganului Melissa. Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene Americane zboară în interiorul furtunii - VIDEO
09:50
Greșelile făcute de hoții de la Luvru. Ce au găsit anchetatorii în cazul spectaculosului jaf de bijuterii # ProTV.md
Greșelile făcute de hoții de la Luvru. Ce au găsit anchetatorii în cazul spectaculosului jaf de bijuterii
09:00
Cutremur puternic în Turcia. Unde a lovit și ce magnitudine a avut
09:00
Eugeniu Mihălcean a devenit vicecampion mondial la Campionatul Mondial U-23 - FOTO
08:40
Ungaria plănuieşte formarea unui bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia şi Slovacia
08:30
Curs valutar BNM pentru 28 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Moscova, vizată de un atac cu drone ucrainene pentru a doua noapte consecutiv, susțin autoritățile # ProTV.md
Moscova, vizată de un atac cu drone ucrainene pentru a doua noapte consecutiv, susțin autoritățile
Acum 6 ore
08:20
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an, a făcut primele victime. Jamaica se pregătește pentru un impact „castastrofal” # ProTV.md
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an, a făcut primele victime. Jamaica se pregătește pentru un impact „castastrofal”
08:20
Ucraina anunţă extinderea geografică a atacurilor cu rază lungă asupra Rusiei
08:10
Cer variabil cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
22:40
Amazon, cel mai mare site de cumpărături online, vrea să dea afară zeci de mii de angajați. Concedierile încep rapid # ProTV.md
Amazon, cel mai mare site de cumpărături online, vrea să dea afară zeci de mii de angajați. Concedierile încep rapid
22:20
„Cât eu sunt ministru de Externe și Viktor Orban este prim-ministru, nu se va întâmpla”. Șeful diplomației de la Budapesta promite să blocheze începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE # ProTV.md
„Cât eu sunt ministru de Externe și Viktor Orban este prim-ministru, nu se va întâmpla”. Șeful diplomației de la Budapesta promite să blocheze începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE
22:10
Lukoil își vinde activele internaționale: gigantul rus al energiei, forțat să se retragă de pe piețele externe după noile sancțiuni americane # ProTV.md
Lukoil își vinde activele internaționale: gigantul rus al energiei, forțat să se retragă de pe piețele externe după noile sancțiuni americane
22:00
Surprize mari în clasamentul din Premier League. Bournemouth a urcat pe locul doi, iar Tottenham pe trei - VIDEO # ProTV.md
Surprize mari în clasamentul din Premier League. Bournemouth a urcat pe locul doi, iar Tottenham pe trei - VIDEO
22:00
Petrocub Hîncești a profitat de pasul greșit făcut de Zimbru în această etapă a campionatului intern și a devansat galben-verzii în tabelă - VIDEO # ProTV.md
Petrocub Hîncești a profitat de pasul greșit făcut de Zimbru în această etapă a campionatului intern și a devansat galben-verzii în tabelă - VIDEO
21:50
Poșta olandeză face pasul spre viitor: roboți umanoizi și câini-roboți ar putea livra coletele direct la ușa clienților - VIDEO # ProTV.md
Poșta olandeză face pasul spre viitor: roboți umanoizi și câini-roboți ar putea livra coletele direct la ușa clienților - VIDEO
21:50
Catedrala Națională din București și-a deschis porțile pentru public: mii de credincioși au așteptat ore întregi pentru a păși în noul lăcaș de cult al României - VIDEO # ProTV.md
Catedrala Națională din București și-a deschis porțile pentru public: mii de credincioși au așteptat ore întregi pentru a păși în noul lăcaș de cult al României - VIDEO
21:40
Real Madrid - Barcelona 2-1. "Galacticii" au câștigat primul El Clasico al sezonului! Spectacol total pe Bernabeu - VIDEO # ProTV.md
Real Madrid - Barcelona 2-1. "Galacticii" au câștigat primul El Clasico al sezonului! Spectacol total pe Bernabeu - VIDEO
21:30
După cinci ani de procese, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, este achitat pe două capete de acuzare # ProTV.md
După cinci ani de procese, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, este achitat pe două capete de acuzare
21:30
Lando Norris a câștigat cursa și a preluat conducerea, depășindu-l pe coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri, cu un singur punct - VIDEO # ProTV.md
Lando Norris a câștigat cursa și a preluat conducerea, depășindu-l pe coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri, cu un singur punct - VIDEO
21:10
O tânără ucraineancă de 21 de ani, condamnată la 14 ani de închisoare de autoritățile ruse doar că a îndrăznit să se exprime liber: „Melitopol este Ucraina” - VIDEO # ProTV.md
O tânără ucraineancă de 21 de ani, condamnată la 14 ani de închisoare de autoritățile ruse doar că a îndrăznit să se exprime liber: „Melitopol este Ucraina” - VIDEO
21:00
Donald Trump începe o vizită oficială în Japonia, urmând să se întâlnească cu împăratul nipon și cu prima femeie premier a țării - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump începe o vizită oficială în Japonia, urmând să se întâlnească cu împăratul nipon și cu prima femeie premier a țării - VIDEO
20:50
Katy Perry și Justin Trudeau își oficializează relația cu prima lor apariție publică de ziua cântăreței, la Paris - VIDEO # ProTV.md
Katy Perry și Justin Trudeau își oficializează relația cu prima lor apariție publică de ziua cântăreței, la Paris - VIDEO
20:50
Incident șocant în Soroca: Trei magistrați ar fi distrus o benzinărie și ar fi bătut un angajat. Autoritățile judecătorești pregătesc măsuri legale și disciplinare - VIDEO # ProTV.md
Incident șocant în Soroca: Trei magistrați ar fi distrus o benzinărie și ar fi bătut un angajat. Autoritățile judecătorești pregătesc măsuri legale și disciplinare - VIDEO
20:40
„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară - VIDEO # ProTV.md
„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară - VIDEO
20:40
Rusia sparge frontul ucrainean la Pokrovsk: lupte înverșunate, Zelenski avertizează că orașul poate decide soarta războiului - VIDEO # ProTV.md
Rusia sparge frontul ucrainean la Pokrovsk: lupte înverșunate, Zelenski avertizează că orașul poate decide soarta războiului - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 27.10.2025
20:00
Deflagrația dintr-un bloc de la Florești: Proprietarul apartamentului a murit la spital. Ce spun medicii despre starea celeilalte victime - VIDEO # ProTV.md
Deflagrația dintr-un bloc de la Florești: Proprietarul apartamentului a murit la spital. Ce spun medicii despre starea celeilalte victime - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.