Curtea Constituțională decide mandatele PPDA, surpriza alegerilor de la Chișinău. Sprijinul lui George Simion, printre încălcări
Adevarul (Moldova), 3 octombrie 2025 23:00
Curtea Constituțională va decide soarta mandatelor deputaților PPDA, surpriza alegerilor de la Chișinău, după ce autoritatea electorală a transmis un raport privind încălcările comise de formațiune. În același timp, partidul a fost lipsit de alocațiile de stat timp de un an.
Acum 2 ore
23:00
Acum 8 ore
16:50
Opozantul rus Mihail Hodorkovski, despre eșecul Rusiei în Moldova: „Kozak a plecat la timp, nu mai este responsabil” # Adevarul (Moldova)
Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski, unul dintre opozanții lui Vladimir Putin, a comentat eșecul Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova.
Ieri
23:00
Campania PPDA pe TikTok, surpriza alegerilor de la Chișinău, ridică multe semne de întrebare # Adevarul (Moldova)
După alegerile din Republica Moldova, performanța neașteptată a Partidului Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, ridică semne de întrebare privind autenticitatea mobilizării digitale, conform unei analize realizate de experta Mădălina Voinea din cadrul organizației Expert Forum.
21:30
Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, încătușat în vamă. Detalii despre reținere # Adevarul (Moldova)
Constantin Țuțu, om de bază al oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, a fost încătușat joi seara în punctul de trecere a frontierei Vulcănești–Vinogradovka, în timp ce încerca să intre în Republica Moldova, potrivit polițiștilor de frontieră.
18:20
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România # Adevarul (Moldova)
În doar trei luni, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit cadouri protocolare în valoare de 57 de mii de lei moldovenești.
17:10
Fostul jurnalist moldovean care promovează propaganda rusă, arestat pentru 30 de zile. Ce spune despre acuzații # Adevarul (Moldova)
Gabriel Călin, fost jurnalist și actual lider al formațiunii Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de corupere electorală și spălare de bani. Sentința a fost pronunțată joi de instanța din Chișinău.
16:20
Regiunea separatistă transnistreană din Republica Moldova limitează consumul de gaze # Adevarul (Moldova)
Regimul separatist de la Tiraspol a anunțat că regiunea transnistreană va economisi strict gazele naturale în următoarea săptămână și jumătate, subliniind că va fi asigurată producția de energie electrică pentru nevoile casnice și umanitare ale populației.
13:40
Maia Sandu, la Copenhaga : Pe 28 septembrie ,,nu au fost alegeri obișnuite, ci un test pentru democrația aflată sub atac” # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău a declarat că alegerile din 28 septembrie din țara sa „nu au fost alegeri obișnuite, ci un test pentru democrația aflată sub atac”, afirmație făcută în cadrul Summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, găzduit de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen.
00:30
Lecția pentru România a „miracolului” din Moldova: „A făcut ceva ce politicienii români ezită, a depolitizat administrația” # Adevarul (Moldova)
Istoricul Cosmin Popa, specializat în istoria Uniunii Sovietice, a explicat cum a reușit o țară mică precum Republica Moldova să învingă teribila mașinărie de război hibrid în care Rusia a pompat sute de milioane de euro și ce lecții poate România să învețe de aici.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Justiția de la Chișinău cere restricții pentru partidul Moldova Mare, apropiat de Ilan Șor. Reacția formațiunii # Adevarul (Moldova)
Ministerul moldovean al Justiției cere limitarea activității pentru un an a partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, care a candidat anul trecut la alegerile prezidențiale, având susținerea oligarhului fugar Ilan Șor. Formațiunea califică această solicitare drept „răfuială politică în to
18:00
Rusia nu se va resemna, „se va replia”, avertizează liderul PAS după victoria în alegerile din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Moscova nu va renunța la influența în regiune, iar dezinformarea și propaganda vor rămâne principalele arme ale Kremlinului, a declarat, la Digi 24, Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat miercuri în vizită la București.
30 septembrie 2025
22:10
Ponta, ironii după reacțiile la rezultatul alegerilor din Moldova: „România va fi moldovenizată” # Adevarul (Moldova)
Fostul premier Victor Ponta a declarat că „România va fi moldovenizată”, având în vedere reacțiile liderilor țării la victoria PAS, partid pro-european, la alegerile de duminică, 28 septembrie.
21:20
Autoritățile din Georgia refuză să felicite partidul proeuropean pentru victoria în alegerile din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Formațiunea de guvernământ pro-rusă din Georgia, Visul Georgian, a ales să nu felicite partidul pro-european PAS pentru victoria în alegerile parlamentare din Republica Moldova.
16:10
Marina Tauber, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, condamnată la închisoare # Adevarul (Moldova)
Deputata fugară Marina Tauber a fost condamnată. Parlamentara, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, este acuzată de finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” și își va afla sentința astăzi, 30 septembrie. Ședința este programată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
14:00
Gabriel Călin, fost jurnalist moldovean care a participat la alegeri, a fost încătușat de structurile judiciare # Adevarul (Moldova)
Gabriel Călin, fost jurnalist din Republica Moldova și actual lider al formațiunii Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), a fost reținut pentru 72 de ore. Totodată, Vitalie Florea, un alt membru al formațiunii, a fost vizat de percheziții.
02:10
Cum este comparată Republica Moldova cu România după alegeri: „Filișitări, uăi! Oficial, vreau să mă mut în Moldova!” # Adevarul (Moldova)
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care oferă formațiunii pro-europene PAS, condusă de Maia Sandu, majoritatea absolută în Parlament, a stârnit reacții aprinse pe rețelele sociale și comparații între diaspora moldoveană și cea românească.
29 septembrie 2025
22:30
Viitorul Parlament al Republicii Moldova, format din trei partide și două blocuri. Detalii despre componență # Adevarul (Moldova)
Viitorul Parlament al Republicii Moldova va fi format din Partidul Acțiune și Solidaritate, care va deține majoritatea. PAS este urmat de Blocul Patriotic, Blocul Alternativa și Partidul Nostru, precum și de formațiunea Partidul Politic Democrația Acasă. Ultimele două formațiuni sunt la prima experi
21:50
Miracolul electoral din Moldova. De ce a câștigat „partida europeană”. Radiografia votului # Adevarul (Moldova)
Victoria categorică a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare din Republica Moldova nu este doar o surpriză electorală. Este un pas decisiv prin care Chișinăul rupe, poate definitiv, dependența de Moscova.
18:40
Reacția Washingtonului în urma alegerilor de la Chișinău: Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul Guvern # Adevarul (Moldova)
Washingtonul, prin intermediul Ambasadei SUA în Republica Moldova, a reacționat după alegerile parlamentare de la Chișinău, subliniind că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu noul Guvern.
14:40
Oligarhul moldovean Ilan Șor a anunțat, la televiziunea publică din Rusia, că va contesta toate rezultatele. „Nu au fost alegeri, ci o numire” # Adevarul (Moldova)
Oligarhul moldovean Ilan Șor, refugiat la Moscova după ce a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară, a acuzat la televiziunea publică din Rusia că alegerile de la Chișinău au fost „fraudate”, anunțând contestarea rezultatelor scrutinului din 28 septembrie.
14:00
Maia Sandu apare în fața presei după victoria în alegeri a partidului pe care l-a fondat # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, care au fost câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune pe care a fondat-o.
13:00
Nicușor Dan felicită Moldova: „Știm că nu a fost ușor. Respectul nostru!”. Mesajul transmis de Zelenski # Adevarul (Moldova)
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie 2025, și câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, au generat un val de reacții internaționale.
12:00
Alegerile din Republica Moldova, ecou internațional. Maia Sandu, lăudată de presa occidentală pentru pasul decisiv spre UE # Adevarul (Moldova)
Victoria obţinută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea președintei Maia Sandu, la alegerile parlamentare din Republica Moldova a devenit luni subiect de prim-plan în presa internaţională, fiind interpretată drept un pas hotărât spre integrarea europeană.
11:50
Cetăţeni moldoveni mituiţi să participe la protestul de după alegeri de la Chişinău. Ce li se oferă să iasă în stradă celor care se abțin # Adevarul (Moldova)
Poliția Republicii Moldova susține că are indicii conform cărora unor persoane li s-ar fi promis bani pentru a participa la protestul programat luni în Chișinău, împotriva rezultatului alegerilor din Republica Moldova.
10:10
Partidul pro-european PAS, condus de Maia Sandu și Dorin Recean, a câștigat majoritatea în alegerile parlamentare din Republica Moldova, în pofida unei campanii de interferență fără precedent din partea Federației Ruse.
10:10
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ # Adevarul (Moldova)
Mulți basarabeni care au mers la vot pentru alegerile parlamentare de duminică spun că vor un drum european al țării dar și neutralitate în politica externă. Alții nu exclud unirea cu România în cazul unei situații extreme de pericol extern.
10:00
Consilierul prezidențial Radu Burnete, după victoria PAS în Republica Moldova: „Nu e o lume perfectă, dar nu e barbarism și dictatură” # Adevarul (Moldova)
Consilierul prezidențial Radu Burnete a transmis luni un mesaj în urma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind că Europa de Est va demonstra Rusiei că, în ciuda războiului și propagandei, procesul început în 1989 s-a încheiat și regiunea a pășit definitiv în spațiul occidental.
09:50
Ilie Bolojan: „Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară și votul în direcția europeană” # Adevarul (Moldova)
Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni dimineață, un mesaj cetățenilor Republicii Moldova și a salutat votul în direcția europeană, asigurând că România va fi alături de țara vecină pe acest drum.
09:30
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Pro-rușii obțin majoritatea în Găgăuzia și Transnistria, însă pierd clar scrutinul # Adevarul (Moldova)
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei („Blocul patriotic”), condus de președintele socialist Igor Dodon, a obținut un scor foarte bun în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova.
09:10
Dominic Fritz, după victoria proeuropeană din Republica Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui” # Adevarul (Moldova)
Președintele USR, Dominic Fritz, a salutat victoria categorică obținută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în alegerile din Republica Moldova, pe care o consideră „o palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”.
08:10
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a învins în România” # Adevarul (Moldova)
„Putem vorbi despre un câștig al propagandei ruse în Republica Moldova în aceeași măsură în care putem vorbi despre un câștig al acesteia în România sau în oricare alt stat din UE”, spune analistul Cătălin Done. El este optimist moderat cu privire la parcursul pro-european al Republicii Moldova.
00:50
Partidul „surpriză” al alegerilor din Republica Moldova. Liderul său are legături cu Rusia, dar și cu George Simion # Adevarul (Moldova)
Partidul Politic „Alternativa Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc, este pe locul al patrulea, cu 5, 52 %, ceea ce înseamnă că va putea intra în Parlamentul Moldovei.
28 septembrie 2025
23:40
Blocul prorus Patriotic protestează în fața autorității electorale de la Chișinău. Printre participanți, socialistul Igor Dodon # Adevarul (Moldova)
Membrii și susținătorii Blocului Patriotic protestează în fața autorității electorale de la Chișinău, manifestația având loc în timp ce are loc numărare voturilor după alegerile parlamentare din data de 28 septembrie.
23:00
Traian Băsescu vrea să-și recupereze cetățenia moldovenească: „O voi face după alegeri” # Adevarul (Moldova)
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat duminică seară că intenționează să facă demersurile pentru a-și redobândi cetățenia Republicii Moldova, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului președinte Igor Dodon.
22:50
Partidul Maiei Sandu conduce alegerile istorice din Republica Moldova. „Blocul Patriotic” pierde teren # Adevarul (Moldova)
Potrivit celor mai recente rezultate centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu, se situează în fruntea preferințelor alegătorilor, acumulând peste 40% din voturi, în timp ce „Blocul Patriotic” obține 31%.
22:10
Igor Grosu îndeamnă la vigilență și responsabilitate, după închiderea urnelor: „Tentativele Rusiei de a deturna procesul electoral au fost imense” # Adevarul (Moldova)
Ziua alegerilor din Republica Moldova a fost marcată de alerte cu bombă și tentative de destabilizare, a declarat duminică seara Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în mesajul adresat cetățenilor după închiderea secțiilor de votare.
22:00
Igor Dodon, primele declarații după închiderea urnelor. Anunță un miting „pașnic” pentru apărarea democrației în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Fostul președinte Igor Dodon a declarat că Blocul Patriotic va organiza luni, de la ora 12:00, un miting „pașnic” pentru „apărarea democrației”, după ce rezultatele votului i-au surprins pe liderii PAS.
17:40
Un nou val de alerte cu bombă ce vizează votul de la Chișinău. 14 cazuri au fost înregistrate în secțiile de vot din țară # Adevarul (Moldova)
Poliția Republicii Moldova anunță că a fost alertată cu privire la existența unor obiecte explozibile în 14 locații din Zona de Securitate, unde alegătorii din regiunea separatistă își exercită dreptul de vot.
17:00
Lidera de la Chișinău, un nou mesaj în ziua votului: Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău, Mai Sandu, a venit cu un nou apel către cetățeni, îndemnându-i să fie mai activi și să-și exercite dreptul constituțional. Președintele Republicii Moldova a subliniat că țara nu este a grupării criminale Șor.
16:00
Un cuplu din Republica Moldova și-a exercitat dreptul de vot chiar în ziua nunții, iar poze cu ei în timp ce votează au fost făcute publice de autoritatea electorală de la Chișinău.
16:00
Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului din Republica Moldova a fost depășit # Adevarul (Moldova)
Peste 33% din electorat a votat până acum în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil din acest punct de vedere.
15:10
Val de alerte cu bombă în mai multe secții de vot din diaspora, inclusiv în România și Italia. Reacția Chișinăului # Adevarul (Moldova)
Alerte cu bombă au fost înregistrate în mai multe secții de vot din Belgia, Italia, România, SUA și Spania, iar autoritățile moldovene subliniază că au avertizat anterior în legătură cu acestea, în contextul influenței Kremlinului asupra votului din 28 septembrie.
14:30
Cum prezintă presa rusăCum prezintă presa rusă alegerile din Republica Moldova? # Adevarul (Moldova)
Parlamentarele din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, sunt tratate în presa rusă drept un eveniment geopolitic cu implicații majore.
14:00
Prezență record la vot în diaspora moldovenească, cu aglomerație în mai multe capitale europene # Adevarul (Moldova)
Autoritățile de la Chișinău raportează o mobilizare fără precedent a alegătorilor moldoveni din străinătate, în cadrul alegerilor parlamentare ce se desfășoara astăzi.
13:40
Maia Sandu, mesaj în ziua votului pentru moldovenii din diasporă: Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj moldovenilor din diasporă, rugându-i să protejeze țara, care riscă să fie pierdută, și subliniind că Rusia nu este un prieten al ei.
13:30
Peste 4.000 de site-uri restricționate în Republica Moldova în urma unui val de atacuri cibernetice # Adevarul (Moldova)
Serviciul de Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova informează că a blocat un val de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale.
12:40
Poliția Republicii Moldova: Mai mulți moldoveni au fost aduși organizat din Rusia în Belarus pentru vot # Adevarul (Moldova)
Poliția Republicii Moldova anunță că mai mulți votanți moldoveni au fost transportați organizat din Rusia pentru a-și exercita dreptul de vot în Belarus. Autoritățile subliniază că anchetează cazul pentru a stabili și pedepsi persoanele implicate în această ilegalitate.
12:10
Cozi de mașini cu alegători din regiunea separatistă Transnistria sunt pe un pod peste râul Nistru # Adevarul (Moldova)
Pe podul peste Nistru, care leagă orașul Rîbnița din regiunea separatistă transnistreană de orașul Rezina din Republica Moldova, s-au format cozi de mașini cu alegători din stânga Nistrului, veniți să voteze la alegerile parlamentare, relatează presa rusă.
11:40
Cozi la secțiile de votare pentru moldovenii din Moscova: votanții au venit cu steagurile Republicii Moldova și ale Rusiei # Adevarul (Moldova)
În Rusia sunt deschise două secții de votare, iar la ambele s-au format cozi. Oamenii așteaptă să își exercite dreptul de vot, potrivit presei ruse.
11:10
Alegători din regiunea separatistă Transnistria, aduși organizat la vot: primele încălcări ale scrutinului parlamentar # Adevarul (Moldova)
Două cazuri de transportare organizată a alegătorilor din regiunea separatistă transnistreană au fost înregistrate în orașul Căușeni, situat pe malul drept al Nistrului, potrivit Misiunii de Observare Promo-LEX, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
