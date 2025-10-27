Asigurarea RCA, mai scumpă cu până la 85%. Noile tarife vor fi aplicate din noiembrie

15:40

Mai mult de jumătate din fondurile alocate pentru modernizarea cantinelor școlare din Chișinău au fost deja valorificate. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, până în prezent au fost procurate echipamente moderne și mobilier în valoare de 57.9 milioane de lei, din bugetul total de 98.6 milioane de lei prevăzut pentru acest proiect. Pentru suma rămasă, au fost lansate proceduri noi de achiziții.