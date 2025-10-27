Planurile MAI pentru anii următori: siguranță sporită, intervenții rapide și infrastructură nouă

17:20

Este nevoie de negocieri și delimitări clare în procesul de formare a noului Guvern. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă. Desemnarea Cabinetului de miniștri se face prin dialog și consultare, nu prin liste impuse, iar găsirea candidaților potriviți este un proces dificil, a punctat oficialul.