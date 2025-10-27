Planurile MAI pentru anii următori: siguranță sporită, intervenții rapide și infrastructură nouă
Radio Moldova, 27 octombrie 2025 14:00
Creșterea siguranței populației în comunități, în spațiul public și la domiciliu, modernizarea și digitalizarea serviciilor, cu respectarea drepturilor omului și a standardelor europene rămân prioritățile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru perioada următoare. Direcțiile au fost menționate luni, 27 octombrie, de ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, la evenimentul de prezentare a bilanțului de activitate în Guvernul condus de Dorin Recean.
• • •
Recomandările Moldovagaz după explozia de la Florești: „Apelați doar la companii autorizate” # Radio Moldova
Societatea pe acțiuni Moldovagaz a emis o listă de recomandări pentru cele 12 companii de distribuție a gazelor privind informarea consumatorilor în contextul începutului sezonului de încălzire 2025-2026. Măsura vine după explozia din orașul Florești, soldată cu decesul unei persoane.
Ucraina nu are relații comerciale cu regimul de la Tiraspol, chiar dacă exportă fier vechi spre Râbnița: „Toate operațiunile economice le avem cu R. Moldova” # Radio Moldova
Deși a reluat, vara trecută, exportul de fier vechi către uzina metalurgică din Râbnița, Ucraina nu are relații economice cu regiunea transnistreană, afirmă ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei. Potrivit diplomatului, toate schimburile comerciale au loc doar prin intermediul companiilor înregistrate legal în Republica Moldova, întrucât regiunea din stânga Nistrului „nu este subiect al dreptului internațional”.
Bugetul pentru anul 2025 continuă să fie mărul discordiei la Chișinău: Primarul Ceban dă vina pe consilieri, PSRM solicită votarea bugetului pentru 2026 # Radio Moldova
Capitala nu va avea, nici la final de octombrie, bugetul pentru anul curent aprobat. Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a precizat luni, 27 octombrie, la ședința serviciilor Primăriei Chișinău, că responsabilitatea revine consilierilor care, la ședința Consiliului Municipal din 15 octombrie, au exclus prin vot comun proiectul bugetului de pe ordinea de zi.
Panică la Kremlin, remarcă The Telegraph: Trump își intensifică presiunea, iar Putin rămâne fără opțiuni # Radio Moldova
Federația Rusă rămâne fără pârghii pe măsură ce președintele american Donald Trump intensifică presiunea externă. The Telegraph remarcă, într-un editorial publicat duminică, 26 octombrie, că Kremlinul a intrat în panică și că semnele clare de slăbiciune internă devin vizibile.
Podul care leagă șoseaua Ceadîr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Șoferi: „Pe aici circulă multe mijloace de transport” # Radio Moldova
Podul care leagă șoseaua Ceadîr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Autoritățile locale și șoferii vorbesc despre importanța acestui drum, unde nu s-a intervenit cu lucrări de mai bine de 50 de ani. Lucrările vor începe într-o lună și trebuie să fie gata până în primăvara anului 2027.
Procuratura Anticorupție contestă decizia de achitare în dosarul vânzării terenurilor din Chișinău la prețuri diminuate: este vizat un executor judecătoresc # Radio Moldova
Procuratura Anticorupție a contestat în instanța de apel decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care, la început de octombrie, l-a achitat pe un executor judecătoresc cercetat într-o schemă de deposedare a capitalei de terenuri în valoare de sute de milioane de lei. Procurorii cer casarea integrală a sentinței și condamnarea executorului la șase ani de închisoare și amendă în mărime de 350 de mii de lei.
A decedat proprietarul apartamentului de la Florești în care s-a explozia: în ce stare se află cea de-a două victimă # Radio Moldova
Proprietarul apartamentului din blocul de la Florești, în care s-a produs explozia de pe 25 octombrie, a decedat, noaptea trecută, pe patul de spital. A doua victimă, o adolescentă în vârstă de 17 ani, rămâne internată în spital.
Percheziții în nordul R. Moldova în dosarul privind instruiri suspecte în Serbia pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare # Radio Moldova
Oamenii legii au descins, în dimineața zilei de luni, 27 octombrie, cu percheziții la mai multe adrese din nordul R. Moldova. Acțiunile se desfășoară în cadrul unei cauze penale care vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova.
RMN 3 Tesla, pus în funcțiune la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie: proiectul a costat 34.7 milioane de lei # Radio Moldova
Pacienții Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău vor avea, de acum înainte, acces la investigații de rezonanță magnetică nucleară (RMN) 3 Tesla. Echipamentul, în valoare de 34.7 milioane de lei, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Băncii Mondiale.
Energia stocată în vehiculele electrice, livrată în rețea: R. Moldova, primul stat din Parteneriatul Estic care testează acest sistem # Radio Moldova
R. Moldova este primul stat din Parteneriatul Estic care testează tehnologii energetice curate într-un cadru reglementat, precum microrețele inteligente. Printre acestea se numără și sistemul Vehicle-to-Grid (V2G), care va permite livrarea în rețea a energiei stocate în vehiculele electrice.
Creștinii ortodocși o sărbătoresc luni, 27 octombrie, pe Sfânta Parascheva, cunoscută și ca ocrotitoarea Moldovei. În popor sărbătoarea este cunoscută și sub numele „Sfânta Vineri de Toamnă”. Această zi este marcată de o serie de obiceiuri și superstiții.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, consideră că edilul capitalei ar trebui să facă parte din componența Guvernului, potrivit practicii de până la începutul anilor 2000. Capitala are aproape un milion de locuitori și „întreține toată țara”, a declarat Ion Ceban luni, 27 octombrie, la ședința săptămânală a serviciilor Primăriei Chișinău.
Bărbat, condamnat la nouă ani de pușcărie pentru escrocherie: nouă victime i-au căzut în capcană timp de trei zile # Radio Moldova
Telefona persoane, le mințea că rudele lor au provocat accidente rutiere și le cerea bani pentru a „rezolva” cazurile. Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, prin intermediul schemei infracționale „ruda implicată în accident”, cauzând victimelor prejudicii de circa un milion de lei.
FCSB a obținut cea mai categorică victorie a sezonului. "Roș-albaștrii" au învins-o pe UTA Arad cu 4-0 într-un meci al etapei a 14-a a Superligii românești de fotbal și a urcat pe locul 10 în clasament.
Peste 770 de mii de cărți de identitate de model nou mai pot fi solicitate gratuit în cadrul programului guvernamental lansat în primăvara acestui an. Conform datelor prezentate de Agenția Servicii Publice (ASP), din 31 martie 2025 până în prezent, au fost depuse 224.573 de cereri pentru perfectarea cărților de identitate.
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat completarea echipei guvernamentale cu miniștrii Vladislav Cojuhari, Emil Ceban, Cristian Jardan, Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță.
Revista presei internaționale // Sancțiunile occidentale reduc veniturile Rusiei; Putin ignoră avertismentele internaționale # Radio Moldova
Presa internațională urmărește efectele noilor sancțiuni americane și europene asupra economiei ruse și modul în care acestea influențează strategia Kremlinului în războiul din Ucraina. Mai multe publicații analizează reacțiile liderilor de la Washington și Bruxelles, precum și posibilele decizii ale actorilor internaționali cheie, inclusiv China și India, în contextul presiunii crescânde asupra Moscovei.
Percheziții la o companie care ajuta străinii să obțină cetățenie moldovenească și română: prejudiciu de șase milioane de lei # Radio Moldova
Pașapoarte ale R. Moldova pentru cetățeni ruși, după care actele erau depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie de la București pentru ca aceștia să obțină și cetățenia României. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste șase milioane de lei adus bugetului public național, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat.
„Anulare” sau „amânare”: Ministrul rus de Externe spune că o nouă întâlnire Trump-Putin depinde „doar de Washington” # Radio Moldova
Perspectivele unei noi întâlniri între dictatorul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump depind de Washington, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu pentru Ultrahang, un canal maghiar de YouTube.
Oficiile de stare civilă își schimbă programul de lucru în această săptămână. ASP pregătește trecerea la noul sistem digital „Acte de stare civilă” # Radio Moldova
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță un program special pentru prestarea serviciilor de stare civilă, în această săptămână, în contextul implementării noului Sistem informațional „Acte de stare civilă”, care va deveni funcțional din 3 noiembrie 2025.
Pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic și la Spitalul raional Cahul # Radio Moldova
Bolnavii de cancer din sudul R Moldova pot fi tratați începând de luni, 27 octombrie, la Spitalul raional Cahul. Anunțul a fost făcut de ministra în exercițiu a Ministerului Sănătății, Ala Nemerenco.
Atacuri nocturne asupra regiunii Moscova: autoritățile ruse anunță peste 30 de drone distruse # Radio Moldova
Peste treizeci de drone au fost lansate în direcția Moscovei în seara zilei de 26 octombrie și în noaptea de luni, 27 octombrie. Potrivit primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin, citat de DW, toate au fost distruse de sistemele de apărare antiaeriană.
Satul Crocmaz din raionul Ștefan Vodă este un exemplu de succes al transformărilor rurale. Acestea se datorează investițiilor finanțate din programele Satul European și Satul European Express. În sat, una dintre cele mai importante realizări a fost modernizarea instituțiilor educaționale, locuri esențiale în formarea viitorului comunității încă de la vârste fragede.
Corespondență Dan Alexe // Danemarca, copiii inuit, dreptul UE și scuzele aduse groenlandezilor # Radio Moldova
Danemarca deține până la sfârșitul anului președinția rotativă de șase luni a Consiliului UE și, în ultimele luni și săptămâni, a trebuit să-și modifice anumite articole ale legii pentru a face față criticilor atât europene, cât și din SUA. Ultima oară când Danemarca deținuse președinția rotativă a UE fusese în urmă cu 13 ani, în anul 2012. Perioada lungă se explică prin numărul mare de membri ai UE: 27.
Zboruri anulate și frontiere închise: baloanele contrabandiștilor din Belarus blochează repetat aeroportul din Vilnius # Radio Moldova
Aeroportul Internațional din Vilnius și-a suspendat din nou activitatea în noaptea de duminică spre luni după ce în apropierea pistei au fost detectați baloane care zburau dinspre Belarus. Potrivit unui anunț al administrației aeroportului, restricția a fost introdusă la ora 21:42, iar reluarea zborurilor era planificată pentru ora 03:40.
Tot mai mulți turiști străini descoperă R. Moldova: „Îmi place mâncarea, oamenii, patrimoniul” # Radio Moldova
Republica Moldova atrage tot mai mulți turiști din întreaga lume. În ultimul an, numărul vizitatorilor străini a crescut cu peste 44 la sută. Fenomenul este confirmat și de evenimente precum Big Fam Trip Moldova, un tur informațional ajuns la cea de-a doua ediție, care a reunit participanți din China, Dubai, India, Israel și Ucraina.
Un album care surprinde diferențele, dar și armonia dintre două personalități artistice, lansat la Chișinău # Radio Moldova
Un nou album care surprinde diferențele, dar și armonia dintre două personalități artistice remarcabile - Simion Zamșa și Elena Caracențeva, a fost lansat la Muzeul Național de Artă al Moldovei. Cei doi formează un tandem în viață și în creație, iar volumul face parte din seria editorială „Cupluri în artă”, o inițiativă a maestrului Mihai Potârniche, care semnează și fotografiile din album.
Cancerul mamar poate fi învins, este mesajul transmis la maratonul din Parcul Valea Morilor # Radio Moldova
O cursă a solidarității, a emoției și a speranței a transformat duminică, 26 octombrie, Parcul Valea Morilor într-un simbol al luptei pentru viață. Maratonul „Race for the Cure Moldova” a reunit supraviețuitoare ale cancerului mamar, familii și voluntari, toți uniți de dorința de a încuraja prevenția și depistarea timpurie a bolii. Evenimentul a transmis un mesaj clar: cancerul mamar poate fi învins, dacă este descoperit la timp.
Doi miniștri din Guvernul Sloveniei și-au anunțat demisia, după ce un bărbat a fost agresat mortal # Radio Moldova
Doi miniștri din Guvernul Sloveniei, cel de Interne și cel al Justiției, și-au anunțat demisia la o zi după ce un bărbat de 48 de ani a fost agresat mortal la Novo Mesto. Incidentul a provocat un val de reacții, dar și indignare din partea localnicilor, care condamnă atacul.
Încă o medalie pentru Republica Moldova! Alexandr Gaidarlî a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de tineret "sub 23 de ani" # Radio Moldova
Luptătorul moldovean de stil liber Alexandr Gaidarlî a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de tineret "sub 23 de ani" ce se desfășoară în Serbia. În concursul categoriei de greutate de până 70 de kilograme, moldoveanul l-a învins în lupta pentru medalia de bronz pe kazahul Maiis Aliev cu scorul de 10-3.
Luptă acerbă! Milsami Orhei, campioana în exercițiu a Republicii Moldova, a învins actualul lider al clasamentului Sheriff Tiraspol # Radio Moldova
Milsami Orhei a câștigat derby-ul cu Sheriff din cadrul etapei a 17-a primei divizii valorice a fotbalului moldovenesc. Deținătoarea titlului de campioană s-a impus pe teren propriu cu scorul de 1-0. Milsami Orhei a marcat golul victoriei în prima repriză a meciului cu Sheriff Tiraspol. Andrei Cobeț a înscris din penalty în minutul 21.
Opinie: „Pentru a adera la UE, noua guvernare trebuie să-și focuseze activitatea pe trei obiective importante” # Radio Moldova
Austria rămâne un partener activ în procesul de integrare europeană al țării noastre. Totuși, pentru a adera până în 2028 sau 2030 la Uniunea Europeană (UE), noua guvernare ar trebui să-și focuseze activitatea pe trei obiective importante. În primul rând, pe reforma justiției. Declarații în acest sens au fost făcute de ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, Stella Avallone, în cadrul emisiunii „Dimensiunea Diplomatică”, de la Moldova 1.
Maia Sandu a discutat cu președintele României despre proiecte comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului # Radio Moldova
Catedrala Națională din România, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită duminică, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. La slujbă au asistat mii de credincioși, alături de numeroși oficiali și demnitari, printre care și președinta R. Moldova, Maia Sandu, scrie Hotnews. În cadrul vizitei la București, Maia Sandu a avut întrevederi cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, precum și cu președintele României, Nicușor Dan.
Festivalul Național al Mărului, la a 14-a ediție. S-au reunit producători din toată țara # Radio Moldova
La Cetatea Soroca a avut loc duminică, 26 octombrie, un adevărat spectacol de culori și arome: mere roșii, galbene și aurii, bucate alese și oameni mândri de roadele lor. La cea de-a 14-a ediție a Festivalului Național al Mărului, producători din întreaga țară s-au întâlnit într-o atmosferă plină de sărbătoare și tradiție.
Lupta națională "trânta" este practicată de toate generațiile! Peste 70 de tineri sportivi și-au măsurat forțele la Campionatul Republicii Moldova pentru juniori # Radio Moldova
După cum și era de așteptat, cel mai bine s-au simțit pe saltea, sportivii care practică luptele libere. Dramatismul a atins cote maxime în finala concursului categoriei de greutate de până la 75 kilograme, acolo unde David Panfile l-a învins pe Ștefan Munteanu. Panfile și-a asigurat titlul de campion după un procedeu realizat în ultimele secunde ale confruntării.
Igor Grosu susține că este nevoie de negocieri și delimitări clare în procesul de formare a noului Guvern # Radio Moldova
Este nevoie de negocieri și delimitări clare în procesul de formare a noului Guvern. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă. Desemnarea Cabinetului de miniștri se face prin dialog și consultare, nu prin liste impuse, iar găsirea candidaților potriviți este un proces dificil, a punctat oficialul.
Maia Sandu, în discuție cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului despre rolul credinței în promovarea păcii # Radio Moldova
Catedrala Națională din România, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită duminică, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. La slujbă au asistat mii de credincioși, președintele român Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, alături de numeroși oficiali și demnitari, printre care și președinta R. Moldova, Maia Sandu, scrie Hotnews. În cadrul vizitei la București, Maia Sandu a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.
Kremlinul afirmă că este greșit să se vorbească despre anularea summitului Putin-Trump # Radio Moldova
Kremlinul susține că este greșit să se vorbească despre anularea unei întâlniri între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, dar precizează că este nevoie de pregătire pentru aceasta, a relatat televiziunea de stat Vesti pe canalul său Telegram, scrie Reuters.
Doi bărbați suspectați de participarea la spectaculosul furt de bijuterii de la Muzeul Louvre pe 19 octombrie, la Paris, au fost reținuți sâmbătă seara și plasați în arest, au declarat duminică două surse apropiate cazului, transmite AFP.
Maia Sandu: „Suntem pregătiți pentru aderarea la UE, următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei” # Radio Moldova
Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană (UE), dar este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Despre aceasta a declarat președinta Maia Sandu, într-un interviu la Rock FM din România.
Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan vor face parte din echipa guvernamentală. Despre aceasta a anunțat candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, duminică, 26 octombrie, pe pagina de Facebook.
