MALURI DE PRUT | Etnografa Varvara Buzilă: UNESCO consfințește, pe plan mondial, unitatea culturală a Rep. Moldovei și României (VIDEO)

Victor Morozov este critic de film și jurnalist, unul dintre cei mai apreciați eseiști ai noii generații din România. A fost cronicarul de film al revistei Dilema veche între 2017 și 2025, scrie constant pentru Scena9 și Films in Frame, iar textele sale au apărut și în publicații internaționale. Victor Morozov a lansat volumul „Ecranomanie”, o carte despre modul în care imaginile - de la cinema la social media - ne construiesc percepția asupra lumii.