Începând de astăzi, șoferii pot vizualiza încălcările din trafic în MCabinet
Radio Chisinau, 27 octombrie 2025 15:50
Începând de astăzi, 27 octombrie, conducătorii auto din Republica Moldova au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în platforma MCabinet eventualele încălcări de trafic. Noile funcționalități sunt disponibile în secțiunea „Contravenții” pe site-ul mcabinet.gov.md.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
16:00
UE prelungește sancțiunile pentru liderii din stânga Nistrului până în octombrie 2026 # Radio Chisinau
Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile impuse liderilor și altor așa-numiți oficiali din regiunea transnistreană până pe 31 octombrie 2026. Măsurile se referă la lista aprobată în 2010 și vizează 16 persoane din așa-numita administrație de pe malul stâng al Nistrului, transmite IPN cu referire la surse din cadrul Consiliului European.
Acum 30 minute
15:50
Începând de astăzi, 27 octombrie, conducătorii auto din Republica Moldova au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în platforma MCabinet eventualele încălcări de trafic. Noile funcționalități sunt disponibile în secțiunea „Contravenții” pe site-ul mcabinet.gov.md.
Acum o oră
15:20
Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, va fi audiat vineri la Parlament # Radio Chisinau
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, va fi audiat vineri la Parlament, a anunțat șeful legislativului, Igor Grosu, după discuțiile cu șefii fracțiunilor, transmite IPN.
Acum 2 ore
15:05
Maia Sandu, pentru presa din România: Nu avem instrumente eficiente de combatere a manipulării și dezinformării pe rețelele sociale # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la Bucurelti, că nu știm să ne protejăm democrația atunci când este atacată de pe diferite platforme. Aceasta mai arată că atunci când este vorba de manipulare și dezinformare pe rețele sociale, nu avem încă instrumente eficiente de combatere.
14:50
Expert: Selectarea candidaturilor pentru funcția de miniștri în viitorul Guvern se face după criteriul „specialist în domeniu” și persoane care au activat în echipa PAS # Radio Chisinau
Viitorul cabinet de miniștri propus de Alexandru Munteanu aduce în administrația publică și oameni din afara structurilor de stat, o abordare apreciată pozitiv de analiști. Totuși, succesul guvernului va depinde de cât de adaptabili vor fi aceștia în funcții care au o dimensiune tehnică, dar și una politică, spun analiștii, transmite Radio Chișinău.
14:30
Fermierii au beneficiat în ultima săptămână de plăți directe și investiționale de peste 6 milioane de lei # Radio Chisinau
Fondurile publice continuă să fie orientate către susținerea producătorilor agricoli și a inițiativelor cu impact în dezvoltarea sectorului, numai în ultima săptămână Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) autorizând spre plată 5,62 milioane lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, transmite MOLDPRES
Acum 4 ore
14:05
Locuitorii din raionul Strășeni pot beneficia de consultații medicale gratuite până la sfârșitul acestei săptămâni # Radio Chisinau
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi, în perioada 27 - 31 octombrie, consultații profilactice gratuite pentru locuitorii mai multor sate din raionul Strășeni, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
13:55
Ministra de Interne, la final de mandat: „În ultimii 4 ani, MAI a demontat metode complexe de influență externă, fraudă, atacuri cibernetice și multiple tentative de destabilizare” # Radio Chisinau
Ministerul de Interne a înregistrat în ultimii patru ani progrese semnificative în modernizarea serviciilor, protejarea ordinii publice și consolidarea securității interne. Într-un context de tensiuni regionale, război informațional și numeroase campanii electorale, instituția a reușit să mențină stabilitatea și pacea socială, a declarat ministra Daniella Misail-Nichitin într-o conferință de presă în care a prezentat raportul MAI, transmite Radio Chișinău.
13:35
Alexandru Munteanu a avut consultări publice cu reprezentanții CALM. Reforma administrației publice locale, în discuții # Radio Chisinau
Premierul desemnat Alexandru Munteanu anunță că a avut consultări publice cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), în discuții fiind reforma administrației publice locale.
13:05
Discuții la Chișinău între ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu și subsecretarul de stat pentru relații interetnice din cadrul Guvernului român, Dincer Geafer # Radio Chisinau
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a avut astăzi o întrevedere cu subsecretarul de stat pentru relații interetnice în cadrul Guvernului României, Dincer Geafer, aflat în vizită la Chișinău.
12:50
Traficul feroviar din Franța a fost grav perturbat de un act de vandalism. Mai multe cabluri feroviare „au fost incendiate în mod deliberat” # Radio Chisinau
Circulația trenurilor de mare viteză a fost grav perturbată luni în sud-estul Franței, după ce un act de vandalism a provocat numeroase anulări, lăsând pasagerii blocați în stații, iar operatorul feroviar de stat SNCF estimează că traficul va reveni la normal abia marți, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
12:30
Benzina și motorina se scumpesc. Prețurile anunțate de ANRE pentru ziua de mâine, 28 octombrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 28 octombrie.
12:15
În 75 de localități ale țării este sărbătorit hramul. Recomandările oamenilor legii # Radio Chisinau
Astăzi, în 75 de localități din țară este marcat hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Cu acest prilej, poliția a îndemnat cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să nu urce la volan în stare de ebrietate, informează MOLDPRES.
Acum 6 ore
12:00
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 886 de milioane de lei în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță că, pe parcursul săptămânii trecute, a încasat peste 886 de milioane de lei la bugetul public național, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 104,5%.
11:35
Luptătorul Alexandr Gaidarlî a cucerit medalia de bronz în concursul de lupte libere masculine, la Campionatul Mondial de lupte, rezervat sportivilor sub vârsta de 23 de ani.
11:20
Creștinii ortodocși de stil vechi o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși de stil vechi o sărbătoresc astăzi, 27 octombrie, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei și cunoscută în tradiția populară drept „Sfânta Vineri de Toamnă”. Cu acest prilej, în mai multe localități din țară, inclusiv în orașele Ialoveni și Strășeni, este sărbătorit hramul.
11:05
Lituania a închis aeroportul din Vilnius și frontiera cu Belarus după al patrulea incident aerian într-o săptămână # Radio Chisinau
Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius și punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au pătruns în spațiul său aerian, a declarat Centrul Național de Gestionare a Crizelor. Este al patrulea incident de acest gen pe parcursul săptămânii trecute, relatează Reuters, citată de MOLDPRES.
10:45
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat.
10:30
Euro se scumpește la început de săptămână. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 27 octombrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 85 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 9 bani.
10:10
VIDEO | Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta cetățeni din Federația Rusă să obțină cetățenia Republicii Moldova și a României # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 6 milioane de lei, după efectuarea, cu suportul BPDS Fulger, a 12 percheziții la contribuabilii ce prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și a României.
Acum 8 ore
09:55
Republica Moldova rămâne tributară companiei Lukoil, implicată în finanțarea rețelei Șor (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre declarațiile președintei Maia Sandu privind blocarea etapei următoare de aderare la Uniunea Europeană, situația economică dificilă din regiunea transnistreană și decizia CEDO care confirmă responsabilitatea Rusiei pentru abuzurile comise pe malul stâng al Nistrului. Alte subiecte vizează dependența Republicii Moldova de compania Lukoil, în pofida sancțiunilor internaționale, precum și impactul acestor legături asupra pieței energetice a țării.
09:45
Percheziții în nordul Republicii Moldova: Sunt vizate persoane implicate în pregătirea dezordinilor și a deplasărilor în Serbia # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că oamenii legii au descins în această dimineață cu percheziții în nordul Republicii Moldov, în dosarul privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova.
09:40
Percheziții în nordul Republicii Moldova: Sunt vizate persoane implicate în pregătirea dezordinilor în masă și a deplasărilor din Serbia # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că oamenii legii au descins în această dimineață cu percheziții în nordul Republicii Moldov, în dosarul privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova.
09:25
Premierul desemnat din partea PAS, Alexandru Munteanu, anunță numele a încă trei persoane care ar urma să facă parte din viitoarea echipă guvernamentală. Este vorba despre Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță.
09:20
Premierul desemnat din partea PAS, Alexandru Munteanu, anunță numele a încă trei persoane care ar urma să facă parte din viitoarea echipă guvernamentală. Este vorba despre Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță.
09:00
Comisia Europeană organizează la București reuniunea Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est # Radio Chisinau
Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen, se va afla astăzi în România, pentru a participa la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), organizată la București de Comisia Europeană împreună cu Ministerul Energiei, potrivit Agerpres.
08:40
Situația la frontieră: Peste 40 de persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore. De câte ori a fost traversată frontiera de stat # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 79 496 de traversări.
08:25
În cadrul vizitei la București, Maia Sandu a avut o întrevedere cu omologul său român, Nicușor Dan. Discuțiile celor doi oficiali au vizat cooperarea bilaterală și proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.
Acum 12 ore
08:05
Săptămâna începe cu ploi slabe pe arii extinse. Ce temperaturi vom avea astăzi, 27 octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că vremea va avea un caracter ploios la începutul acestei săptămâni, iar temperaturi vor urca până la +17 grade Celsius în unele zone ale țării.
Acum 24 ore
17:05
Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei, spune premierul Robert Fico # Radio Chisinau
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico, conform Reuters.
16:45
Sectorul piscicol din Republica Moldova urmează să înregistreze o creștere semnificativă în următorii ani: producția locală de pește va fi triplată până la sfârșitul anului 2028, conform proiectului Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru 2026-2030, aflat acum în consultare publică, transmite IPN.
16:20
Ce se știe la acest moment despre „Pasărea de furtună”, noua rachetă rusească cu propulsie nucleară # Radio Chisinau
Președintele Vladimir Putin a declarat duminică că Rusia a testat noua sa rachetă de croazieră care are atât propulsie nucleară, cât și capacitatea de a purta un focos nuclear, Burevestnik.
Ieri
15:55
Rolul credinței în promovarea păcii, discutat de președinta Maia Sandu și Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului (FOTO) # Radio Chisinau
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale.
15:30
Candidatul propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat, într-o postare pe Facebook, o parte din echipa guvernamentală pe care o va propune Parlamentului.
15:20
Maia Sandu: Suntem pregătiți pentru negocierile de aderare la UE. Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Maia Sandu a mai declarat că Republica Moldova știe în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facă, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu. „Corect ar fi ca ambele țări să treacă la următoarea etapă, pentru că așa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic”, a subliniat Maia Sandu.
14:55
De luni, pacienții oncologici din Cahul vor putea face chimioterapie aproape de casă # Radio Chisinau
După lansarea, în această săptămână, a serviciilor de chimioterapie la Spitalul Raional Orhei, de luni și pacienții din raionul Cahul își vor putea administra tratamentul aproape de casă, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău, transmite IPN.
14:35
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari # Radio Chisinau
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securității cibernetice, că a vândut secrete comerciale unui cumpărător din Rusia pentru suma de 1,3 milioane de dolari, relatează Reuters, citat de News.ro.
14:05
Program special la ASP săptămâna viitoare: servicii disponibile doar la anumite termene # Radio Chisinau
Agenția Servicii Publice va avea, săptămâna viitoare, un program special pentru prestarea serviciilor de stare civilă. Pe 27 și 28 octombrie, cetățenii vor putea depune cereri doar pentru termenele „În ziua adresării” și pentru eliberarea actelor în 20 sau 25 de zile lucrătoare. Solicitanții vor putea merge la ghișeele ASP doar până la ora 12:00, fără posibilitatea programării prealabile, transmite IPN.
13:45
Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Șefa statului va avea o întrevedere cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.
13:35
VIDEO | Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Mii de oameni au venit pentru a asista la inaugurare. Maia Sandu, prezentă la slujbă # Radio Chisinau
Catedrala Națională din București, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită, astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. Evenimentul este prezentat drept unul al „desăvârșirii spirituale” a edificiului și marchează finalizarea picturii mozaicate și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de șantier.
13:30
INFOGRAFIC | Cum se compară Catedrala Națională din București cu alte clădiri celebre din lume # Radio Chisinau
Catedrala Națională din București a fost sfințită, astăzi, 26 octombrie. Cu o înălțime de 127 de metri, catedrala se numără printre cele mai înalte clădiri religioase din lume și depășește multe alte construcții și monumente celebre.
13:00
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I reafirmă apartenența canonică a Mitropoliei Basarabiei la Patriarhia Română # Radio Chisinau
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a reafirmat, în cadrul vizitei sale din această săptămână în România, apartenența canonică a Mitropoliei Basarabiei la Patriarhia Română, subliniind unitatea și continuitatea Bisericii Ortodoxe Române între Prut și Nistru. Vizita Sanctității Sale, prilejuită de sfințirea picturii Catedralei Naționale, a fost descrisă drept un moment de binecuvântare și comuniune panortodoxă, dar și o reconfirmare a adevărului istoric și canonic privind structura ecleziastică din spațiul românesc.
12:35
Doi suspecți au fost arestați în cazul jafului uriaș de bijuterii de la Luvru. Unul dintre ei a fost prins în aeroport # Radio Chisinau
Doi bărbați au fost arestați în legătură cu furtul a nouă bijuterii cu valoare aproape inestimabilă din Muzeul Luvru din Paris, care a avut loc acum o săptămână, informează presa franceză, potrivit BBC.
12:10
Actualul secretar general al MAI ar putea fi noul ministru al Justiției (Surse ZdG) # Radio Chisinau
Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, ar urma să preia funcția de ministru al Justiției în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu, potrivit surselor Ziarului de Gardă.
11:50
VIDEO | Rusia a testat o rachetă cu propulsie nucleară. Putin: „E un sistem cu adevărat unic”. Ce se știe despre Burevestnik, poreclit de critici „Cernobîlul zburător” # Radio Chisinau
Rusia a testat o nouă rachetă de croazieră cu capacitate nucleară și propulsie nucleară, numită Burevestnik, i-a spus șeful armatei ruse președintelui Vladimir Putin în declarații făcute publice duminică, potrivit Reuters.
11:25
Peste 50 de antreprenori și investitori din ambele țări au participat ieri, 25 octombrie, la Forumul Businessului dintre Republica Moldova și Japonia. Participanții au discutat despre potențialul de dezvoltare al Republicii Moldova, inovație și parcursul european al țării.
11:05
SUA lucrează la o nouă generație de arme pentru război, Trump e implicat direct în dezvoltarea proiectului. Ce este „Golden Fleet” # Radio Chisinau
Donald Trump a inițiat crearea unei noi generații de nave de război, pe care marina americană le numește „Flota de Aur”, potrivit RBC Ukraine, care citează The Wall Street Journal. Planul președintelui american ar fi construirea de nave de luptă mari, echipate cu rachete hipersonice și o nouă clasă de corvete pentru a contracara China.
10:40
Arest preventiv de 30 de zile pentru figuranții schemei de contrabandă de la Lipcani # Radio Chisinau
Cele șase persoane acuzate de implicare în schema de contrabandă de la Lipcani au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), transmite IPN.
10:15
LIVE | Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Mii de oameni au venit pentru a asista la inaugurare. Maia Sandu, prezentă la slujbă # Radio Chisinau
Catedrala Națională din București, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, este sfințită, astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. Evenimentul este prezentat drept unul al „desăvârșirii spirituale” a edificiului și marchează finalizarea picturii mozaicate și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de șantier.
10:10
Frontiera de stat, traversată de aproape 80 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Zeci de străini nu au fost lăsați să intre în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 78 940 traversări.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.