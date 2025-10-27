Maia Sandu a avut o întrevedere cu Nicușor Dan la București
Radio Chisinau, 27 octombrie 2025 08:25
În cadrul vizitei la București, Maia Sandu a avut o întrevedere cu omologul său român, Nicușor Dan. Discuțiile celor doi oficiali au vizat cooperarea bilaterală și proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.
Situația la frontieră: Peste 40 de persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore. De câte ori a fost traversată frontiera de stat # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 79 496 de traversări.
Săptămâna începe cu ploi slabe pe arii extinse. Ce temperaturi vom avea astăzi, 27 octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că vremea va avea un caracter ploios la începutul acestei săptămâni, iar temperaturi vor urca până la +17 grade Celsius în unele zone ale țării.
Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei, spune premierul Robert Fico # Radio Chisinau
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico, conform Reuters.
Sectorul piscicol din Republica Moldova urmează să înregistreze o creștere semnificativă în următorii ani: producția locală de pește va fi triplată până la sfârșitul anului 2028, conform proiectului Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru 2026-2030, aflat acum în consultare publică, transmite IPN.
Ce se știe la acest moment despre „Pasărea de furtună”, noua rachetă rusească cu propulsie nucleară # Radio Chisinau
Președintele Vladimir Putin a declarat duminică că Rusia a testat noua sa rachetă de croazieră care are atât propulsie nucleară, cât și capacitatea de a purta un focos nuclear, Burevestnik.
Rolul credinței în promovarea păcii, discutat de președinta Maia Sandu și Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului (FOTO) # Radio Chisinau
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale.
Candidatul propus pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat, într-o postare pe Facebook, o parte din echipa guvernamentală pe care o va propune Parlamentului.
Maia Sandu: Suntem pregătiți pentru negocierile de aderare la UE. Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Maia Sandu a mai declarat că Republica Moldova știe în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facă, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu. „Corect ar fi ca ambele țări să treacă la următoarea etapă, pentru că așa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic”, a subliniat Maia Sandu.
De luni, pacienții oncologici din Cahul vor putea face chimioterapie aproape de casă # Radio Chisinau
După lansarea, în această săptămână, a serviciilor de chimioterapie la Spitalul Raional Orhei, de luni și pacienții din raionul Cahul își vor putea administra tratamentul aproape de casă, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău, transmite IPN.
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari # Radio Chisinau
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securității cibernetice, că a vândut secrete comerciale unui cumpărător din Rusia pentru suma de 1,3 milioane de dolari, relatează Reuters, citat de News.ro.
Program special la ASP săptămâna viitoare: servicii disponibile doar la anumite termene # Radio Chisinau
Agenția Servicii Publice va avea, săptămâna viitoare, un program special pentru prestarea serviciilor de stare civilă. Pe 27 și 28 octombrie, cetățenii vor putea depune cereri doar pentru termenele „În ziua adresării” și pentru eliberarea actelor în 20 sau 25 de zile lucrătoare. Solicitanții vor putea merge la ghișeele ASP doar până la ora 12:00, fără posibilitatea programării prealabile, transmite IPN.
Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Șefa statului va avea o întrevedere cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.
VIDEO | Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Mii de oameni au venit pentru a asista la inaugurare. Maia Sandu, prezentă la slujbă # Radio Chisinau
Catedrala Națională din București, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită, astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. Evenimentul este prezentat drept unul al „desăvârșirii spirituale” a edificiului și marchează finalizarea picturii mozaicate și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de șantier.
INFOGRAFIC | Cum se compară Catedrala Națională din București cu alte clădiri celebre din lume # Radio Chisinau
Catedrala Națională din București a fost sfințită, astăzi, 26 octombrie. Cu o înălțime de 127 de metri, catedrala se numără printre cele mai înalte clădiri religioase din lume și depășește multe alte construcții și monumente celebre.
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I reafirmă apartenența canonică a Mitropoliei Basarabiei la Patriarhia Română # Radio Chisinau
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a reafirmat, în cadrul vizitei sale din această săptămână în România, apartenența canonică a Mitropoliei Basarabiei la Patriarhia Română, subliniind unitatea și continuitatea Bisericii Ortodoxe Române între Prut și Nistru. Vizita Sanctității Sale, prilejuită de sfințirea picturii Catedralei Naționale, a fost descrisă drept un moment de binecuvântare și comuniune panortodoxă, dar și o reconfirmare a adevărului istoric și canonic privind structura ecleziastică din spațiul românesc.
Doi suspecți au fost arestați în cazul jafului uriaș de bijuterii de la Luvru. Unul dintre ei a fost prins în aeroport # Radio Chisinau
Doi bărbați au fost arestați în legătură cu furtul a nouă bijuterii cu valoare aproape inestimabilă din Muzeul Luvru din Paris, care a avut loc acum o săptămână, informează presa franceză, potrivit BBC.
Actualul secretar general al MAI ar putea fi noul ministru al Justiției (Surse ZdG) # Radio Chisinau
Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, ar urma să preia funcția de ministru al Justiției în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu, potrivit surselor Ziarului de Gardă.
VIDEO | Rusia a testat o rachetă cu propulsie nucleară. Putin: „E un sistem cu adevărat unic”. Ce se știe despre Burevestnik, poreclit de critici „Cernobîlul zburător” # Radio Chisinau
Rusia a testat o nouă rachetă de croazieră cu capacitate nucleară și propulsie nucleară, numită Burevestnik, i-a spus șeful armatei ruse președintelui Vladimir Putin în declarații făcute publice duminică, potrivit Reuters.
Peste 50 de antreprenori și investitori din ambele țări au participat ieri, 25 octombrie, la Forumul Businessului dintre Republica Moldova și Japonia. Participanții au discutat despre potențialul de dezvoltare al Republicii Moldova, inovație și parcursul european al țării.
SUA lucrează la o nouă generație de arme pentru război, Trump e implicat direct în dezvoltarea proiectului. Ce este „Golden Fleet” # Radio Chisinau
Donald Trump a inițiat crearea unei noi generații de nave de război, pe care marina americană le numește „Flota de Aur”, potrivit RBC Ukraine, care citează The Wall Street Journal. Planul președintelui american ar fi construirea de nave de luptă mari, echipate cu rachete hipersonice și o nouă clasă de corvete pentru a contracara China.
Arest preventiv de 30 de zile pentru figuranții schemei de contrabandă de la Lipcani # Radio Chisinau
Cele șase persoane acuzate de implicare în schema de contrabandă de la Lipcani au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), transmite IPN.
LIVE | Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Mii de oameni au venit pentru a asista la inaugurare. Maia Sandu, prezentă la slujbă # Radio Chisinau
Catedrala Națională din București, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, este sfințită, astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. Evenimentul este prezentat drept unul al „desăvârșirii spirituale” a edificiului și marchează finalizarea picturii mozaicate și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de șantier.
Frontiera de stat, traversată de aproape 80 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Zeci de străini nu au fost lăsați să intre în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 78 940 traversări.
VIDEO | Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 29 de răniți # Radio Chisinau
Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, ucigând cel puțin trei persoane și rănind cel puțin 29, dintre care șapte copii, în atacuri asupra clădirilor rezidențiale din oraș, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei, citat de Kyiv Independent.
Reglementarea rețelelor sociale este una din prioritățile PAS în noul parlament, susține Igor Grosu # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că Republica Moldova are nevoie urgentă de reglementări clare pentru spațiul informațional, astfel încât să poată fi combătute eficient campaniile de dezinformare, fără a afecta libertatea de exprimare. În acest sens, reglementarea rețelelor sociale este una din prioritățile PAS în noul parlament. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Rlive, transmite MOLDPRES.
LIVE | Catedrala Națională, în ziua sfințirii: Slujba a început, mii de persoane sunt deja lângă lacaș. Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu sfințesc azi catedrala, după 15 ani de construcție # Radio Chisinau
Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, este sfințită, astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. Evenimentul este prezentat drept unul al „desăvârșirii spirituale” a edificiului și marchează finalizarea picturii mozaicate și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de șantier.
Când timpul se schimbă: cum ne afectează ora de iarnă și de ce Europa nu se hotărăște să o oprească # Radio Chisinau
În fiecare toamnă, aproape ca un ritual, europenii își mută ceasurile înapoi cu o oră. Duminică, la ora 4 dimineața, Republica Moldova va reveni la ora oficială de iarnă, gestul mecanic care transformă brusc diminețile în luminoase și serile în întunecate. Pentru unii, schimbarea trece neobservată. Pentru alții, e un mic haos: somn fragmentat, nervozitate, o senzație de oboseală greu de explicat.
Războiul întunecat al Moscovei: 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete Kinzhal lansate asupra Ucrainei în 2025 # Radio Chisinau
Zelensky afirmă că Rusia a lansat 770 de rachete balistice în acest an, în timp ce Budanov avertizează că Putin urmărește o „întrerupere totală a energiei electrice” pentru a exercita presiune asupra celor mai vulnerabili cetățeni ai Ucrainei.
Aproximativ 550 de familii, care au în întreținere doi copii minori și membri vârstnici de peste 63 de ani, vor primi vouchere în valoare de 6 000 de lei pentru achiziționarea de electrocasnice eficiente energetic, în cadrul unei noi sesiuni a Programului EcoVoucher, ce se desfășoară până pe 9 noiembrie, transmite IPN.
Ce faci dacă documentele de călătorie au fost deteriorate. Poliția de Frontieră explică # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează cetățenii că documentele de călătorie deteriorate – fie că au fost spălate, murdărite cu cariocă, rupte, tăiate sau „personalizate” artistic de copii – nu pot fi utilizate pentru traversarea frontierei de stat, fiind considerate nevalabile.
Dezvăluire: Administrația Trump a pregătit un arsenal de sancțiuni cu care să lovească zonele cheie ale economiei Rusiei. Dar, mai întâi, așteaptă ceva de la europeni # Radio Chisinau
Administrația Donald Trump a pregătit și alte sancțiuni cu care ar putea lovi domenii esențiale ale economiei rusești dacă Vladimir Putin continuă să amâne oprirea războiului Rusiei din Ucraina, dar vrea ca mai întâi Europa să crească presiunea pe Moscova, au dezvăluit pentru Reuters un oficial american și o altă persoană care cunoaște situația.
Doar 403 instituții de învățământ din R. Moldova pot primi plăți de la părinți și alți donatori # Radio Chisinau
Părinții și alți donatori pot susține legal procesul educațional doar în 403 instituții de învățământ din țară, care s-au conectat până acum la platforma MPay și pot primi donații prin intermediul acesteia. Colectarea plăților în numerar sau prin alte platforme este ilegală, autoritățile reiterând politica de toleranță zero față de corupția din instituțiile de învățământ, transmite IPN.
Vârsta medie a deputaților din noul Parlament este de 48 de ani. Câți ani are cel mai tânăr deputat # Radio Chisinau
Vârsta medie a deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a este de 48 de ani. În noua legislatură sunt 12 deputați care au până la 35 de ani. 49 de deputați au vârsta între 36 și 50 de ani, iar alți 31 de parlamentari – între 51 și 62 de ani.
Ucraina a bombardat și distrus un baraj din Belgorod, acuză Rusia. Risc de inundații, locuitorii din două localități, sfătuiți să evacueze (FOTO) # Radio Chisinau
Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, de lângă granița cu Ucraina, a anunțat sâmbătă că forțele ucrainene au lovit un baraj de la un rezervor local, provocând pagube, relatează Reuters.
Igor Grosu: Marcel Spătari este analizat ca principal candidat la conducerea în Comisiei pentru Integrare Europeană # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că Legislativul va institui o nouă structură – Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană, care va avea rolul de a coordona procesul legislativ necesar apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Spicherul a precizat că Marcel Spatari este analizat ca principal candidat la conducerea acestei comisii, transmite MOLDPRES.
Statele Unite impun sancțiuni împotriva președintelui Columbiei. Reacția lui Gustavo Petro # Radio Chisinau
Departamentul american al Trezoreriei a anunțat, vineri, că impune sancțiuni împotriva președintelui columbian Gustavo Petro, a fiului său, a soției sale și a ministrului de interne Armando Benedetti, acuzându-i că nu fac nimic pentru a limita producția de cocaină din țară.
Nu uitați să dați ceasurile înapoi. Republica Moldova trece la ora de iarnă în această noapte # Radio Chisinau
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, se schimbă ora, iar Republica Moldova trece oficial la ora de iarnă. Ceasul se dă înapoi cu o oră, iar ora 04:00 devine ora 03:00. Duminică, ziua va avea 25 de ore în loc de 24 și va fi cea mai lungă din an.
Nicușor Dan spune că timpii de așteptare s-au înjumătățit în vămile dintre România și R. Moldova. „Avem însă o problemă” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a declarat că timpii de așteptare în vămile dintre România și Republica Moldova s-au redus la jumătate pe parcursul acestui an, dar că ar trebui rezolvată și problema reducerii timpilor pentru transportul de marfă.
Expert: Lukoil Moldova nu dispare peste noapte, retragerea nu va provoca deficit de carburanți # Radio Chisinau
Lukoil Moldova nu este singurul jucător de pe piață. Chiar dacă este printre cei mai mari, există și alți importatori de carburanți care ar putea acoperi cota companiei rusești în cazul în care aceasta va fi nevoită să se retragă din Republica Moldova. Comentariul aparține expertului Watchdog.MD, Eugen Muravschi, care infirmă ipotezele privind un posibil deficit de combustibil și o explozie a prețurilor, transmite IPN.
VIDEO | Ucrainenii anunță că au eliberat o localitate importantă și au ucis 100 de ruși: „Erau în subsoluri, fără apă și mâncare, cu muniție minimă” # Radio Chisinau
Armata ucraineană a anunțat sâmbătă că a eliberat satul Torske, care este important pentru apărarea orașului Liman. Până la 100 de soldați ruși au fost uciși și numeroși alți soldați au fost capturați în timpul asaltului, a afirmat Statul Major al armatei ucrainene pe Telegram.
Explozie într-un bloc din Florești. Două persoane au fost rănite, iar 51 de locatari au fost evacuați (FOTO) # Radio Chisinau
O explozie s-a produs în această dimineață într-un apartament din orașul Florești. Două persoane au fost rănite, iar 51 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuați.
Alexandru Munteanu a început consultările publice pentru elaborarea programului de guvernare # Radio Chisinau
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, anunță că a inițiat consultările publice privind viitorul program de guvernare.
Igor Grosu, întrevedere cu vicepreședintele Senatului României: Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ # Radio Chisinau
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu în discuțiile cu vicepreședintele Senatului României, Mihai Coteț.
Cei patru palestinieni evacuați din Fâșia Gaza au ajuns în siguranță în Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că cei patru palestinieni, soți ai unor moldovence au fost evacuați cu succes din Fâșia Gaza și au ajuns în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova.
Aliații Ucrainei au decis „să scoată gazele rusești de pe piața globală”. „E singura cale de a-l opri pe Putin” # Radio Chisinau
Peste 20 de state care sprijină Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliției pentru Voință, să „scoată petrolul și gazele rusești de pe piața globală”, ca parte a eforturilor de a-l presa pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului, relatează BBC. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat și el la Londra, a declarat că „presiunea asupra Rusiei este singura cale de a opri luptele”.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că lista noii echipe guvernamentale va fi făcută publică la începutul săptămânii viitoare. Potrivit lui, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, își finalizează discuțiile cu potențialii membri ai cabinetului de miniștri. Liderul PAS a precizat că mulți membri ai actualului Guvern își vor păstra funcțiile, dar vor fi și nume noi, transmite IPN.
VIDEO | Atac cu rachete balistice asupra Kievului. Incendii mari în mai multe districte, cel puțin opt oameni răniți # Radio Chisinau
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite în noaptea de vineri spre sâmbătă de atacuri cu rachete balistice lansate de ruși. Mai multe incendii au izbucnit în urma atacului, iar cel puțin opt oameni au fost răniți, au anunțat autoritățile locale ucrainene, relatează Kyiv Independent.
Maia Sandu pleacă la București. Șefa statului va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
