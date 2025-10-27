VIDEO // Imagini de la o operațiune de salvare a unui turist căzut pe un versant din Munții Făgăraș. Alți doi au suferit „leziuni incompatibile cu viața”

10:40

Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte 29 au fost rănite, în provincia argentiniană Misiones (nord-est) â, după ce un autocar cu etaj a căzut, de la câţiva metri înălţime, de pe un pod, în urma unei coliziuni cu alt vehicul, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către autorităţi, relatează AFP. Accidentul a avut […]