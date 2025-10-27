„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară
SafeNews, 27 octombrie 2025 11:30
Relația dintre Vladimir Putin și Donald Trump pare să se fi răcit din nou. Liderul de la Casa Albă l-a îndemnat luni dimineață pe omologul său rus să pună capăt războiului din Ucraina, în loc să testeze rachete, scrie AFP. Trump a sugerat chiar că noi sancțiuni pentru Rusia sunt posibile. Donald Trump a declarat
Acum 15 minute
11:40
În dimineața zilei de 27 octombrie, au fost introduse întreruperi de curent electric de urgență în orașul Kiev, precum și în Kiev, Sumî, Dnipropetrovsk și alte regiuni. Sursa: serviciile de presă ale companiilor energetice regionale și DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina „La ordinul Ukrenergo (operatorul de stat al sistemului de transport
Acum 30 minute
11:30
Relația dintre Vladimir Putin și Donald Trump pare să se fi răcit din nou. Liderul de la Casa Albă l-a îndemnat luni dimineață pe omologul său rus să pună capăt războiului din Ucraina, în loc să testeze rachete, scrie AFP. Trump a sugerat chiar că noi sancțiuni pentru Rusia sunt posibile. Donald Trump a declarat
Acum o oră
11:20
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat. Bărbatul, în vârstă de 68
11:10
LIVE // Prezentarea raportului de activitate a Ministerului Afacerilor Interne
11:10
Doi bărbați prinși la frontieră cu 2 kg de droguri ascunse în roata de rezervă a unui BMW, în valoare de peste 800 000 de lei # SafeNews
Doi bărbați au fost reținuți după ce au încercat să introducă în Republica Moldova 2 kilograme de PVP (cunoscută ca „sare"), droguri a căror valoare pe piața neagră este estimată la peste 800 000 de lei. Incidentul a avut loc pe 25 octombrie, la punctul de trecere Palanca, pe sensul de intrare în țară. BMW-ul
Acum 2 ore
10:40
FOTO // Cel puţin nouă morţi şi 29 de răniţi în nord-estul Argentinei, după ce un autocar cu etaj cade de pe un pod în urma unei coliziuni cu o maşină # SafeNews
Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte 29 au fost rănite, în provincia argentiniană Misiones (nord-est) â, după ce un autocar cu etaj a căzut, de la câţiva metri înălţime, de pe un pod, în urma unei coliziuni cu alt vehicul, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către autorităţi, relatează AFP. Accidentul a avut
10:30
Bărbat condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherii de peste 1 milion de lei prin schema „ruda implicată în accident” # SafeNews
Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 9 ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, prin care a prejudiciat victimele cu peste 1 milion de lei, folosind schema cunoscută drept „ruda implicată în accident". Instanța a interzis, de asemenea, inculpatului să ocupe funcții sau
10:20
Luptătorul Alexandr Gaidarlî a câștigat bronzul pentru țara noastră la Campionatul Mondial U-23 # SafeNews
Sportivul Alexandr Gaidarlî a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte libere pentru sportivi sub 23 de ani, care se desfășoară în Novi Sad, Serbia. În meciul pentru locul trei, Gaidarlî l-a învins pe kazahul Maiis Aliyev cu scorul de 10-3, demonstrând o evoluție solidă pe parcursul competiției. În semifinale, reprezentantul nostru a
10:10
VIDEO // Mașină izbită de o răstignire la Bardar după ce șoferul a pierdut controlul volanului # SafeNews
Un accident rutier s-a produs duminică seara, în jurul orei 19:30, la intrarea în localitatea Bardar, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, un bărbat de 31 de ani, aflat la volanul unui automobil marca Ford, a pierdut controlul volanului într-o curbă, cel mai probabil din cauza vitezei excesive. Mașina s-a izbit puternic de o răstignire aflată pe
10:00
LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 27 octombrie 2025
Acum 4 ore
09:50
Două aeronave ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud. Incidentele s-au petrecut la 30 de minute distanță # SafeNews
Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit, duminică, în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, informează luni AFP, preluat de Agerpres. Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua „operaţiuni de rutină" de pe portavionul USS Nimitz când s-a prăbuşit în Marea Chinei de
09:40
Percheziții în nordul țării într-o cauză penală pentru pregătirea destabilizărilor în masă # SafeNews
La această oră, angajații Direcției Investigații „Nord" a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din BPDS „Fulger", desfășoară mai multe percheziții în nordul Republicii Moldova. Acțiunile au loc într-o cauză penală pornită pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul țării,
09:30
Premierul desemnat Alexandru Munteanu anunță noi miniștri pentru economie, finanțe și reintegrare # SafeNews
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat astăzi trei noi propuneri pentru viitorul său Cabinet de Miniștri. Este vorba despre Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță. Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina (2021-2025), este propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare. Eugen Osmochescu, expert cu peste 25 de
09:20
VIDEO // O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 6 milioane de lei, deconspirată de organele de drept la o companie care facilita obținerea cetățeniei moldovenești și române # SafeNews
O companie care oferea servicii de perfectare a actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României este cercetată pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce autoritățile au descoperit un prejudiciu de peste 6 milioane de lei adus Bugetului public național. În urma investigațiilor, au fost efectuate 12 percheziții, fiind ridicate sume de bani,
09:00
ASP anunță modificări temporare în programul serviciilor de stare civilă, înaintea lansării noului sistem digital # SafeNews
Agenția Servicii Publice (ASP) va activa după un program special în această săptămână, în contextul pregătirilor pentru lansarea Sistemului informațional „Acte de stare civilă", care urmează să intre în funcțiune din 3 noiembrie 2025. Potrivit instituției, în zilele de 27 și 28 octombrie (luni și marți), vor fi preluate doar cereri pentru serviciile cu eliberare
08:40
Bombardiere chineze au făcut „exerciţii simulate de confruntare” în apropierea Taiwanului # SafeNews
Un grup de bombardiere chineze H-6K a zburat recent în apropierea Taiwanului cu scopul de a efectua „exerciţii de confruntare", a anunţat presa chineză duminică seară. Manevrele au avut loc cu doar câteva zile înaintea unei întâlniri prevăzute între preşedinţii chinez şi american. Nicio dată precisă nu a fost comunicată de televiziunea naţională, care a
08:20
Un tablou monocrom de Yves Klein, vândut la licitaţie pentru o sumă uriașă, un record în Franţa pentru artist # SafeNews
Un tablou monocrom de Yves Klein a fost vândut la licitaţie joi la Paris contra sumei de 18,4 milioane de euro, sumă care include şi taxele, „un record în Franţa pentru acest artist", a precizat casa de licitaţii Christie's, potrivit AFP. Tabloul, botezat California (IKB 71) şi pictat de artistul francez la Paris în 1961,
08:20
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării # SafeNews
Sistemele rusești de apărare aeriană au distrus în timpul nopții 193 de drone ucrainene, dintre care 34 au vizat Moscova și 47 regiunea Briansk, unde o persoană a fost ucisă și alte cinci au fost rănite, au declarat luni autoritățile ruse, informează Reuters. În Briansk, o regiune din sud-vestul Rusiei, la granița cu Ucraina, o
Acum 6 ore
07:50
Ministerul de Interne din Rusia a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogare după o luptă stradală majoră între migranţi într-o zonă rezidenţială din Moscova şi că toţi străinii implicaţi vor fi expulzaţi. Mass-media ruse au publicat înregistrări video cu oameni care se luptă pe stradă cu
07:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului # SafeNews
Președinta țării, Maia Sandu, a avut, duminică, 26 octombrie 2025, la București, o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Potrivit Administrației Prezidențiale, cei doi au discutat despre rolul credinței în promovarea păcii, solidarității și înțelegerii între oameni, precum și păstrarea
07:30
Președintele american Donald Trump s-a declarat încrezător că va ajunge la un acord comercial cu liderul chinez Xi Jinping, după ce echipele economice ale celor două țări au convenit asupra unui consens preliminar în cadrul negocierilor care s-au încheiat duminică la Kuala Lumpur. Discuțiile, desfășurate în marja summitului ASEAN, au reunit pe secretarul Trezoreriei SUA,
07:20
Cel puţin un mort şi şase răniţi în SUA, într-un atac armat în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania. Un „bărbat înarmat”, arestat # SafeNews
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau noul an universitar, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania, o universitate istoric afroamericană. Studenţi s-au reunit în weekend la Centrul Cultural Internaţional al universităţii, la bal, sâmbătă seara. O persoană a intrat în campus "cu internţia de
07:10
Nu va fi pace în Ucraina atâta timp cât Putin rămâne la putere. Războiul ar putea deveni veșnic, avertizează Donald Tusk # SafeNews
Prim-ministrul polonez Donald Tusk nu se aşteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât preşedintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times, citat de dpa. Conflictul ameninţă să devină un „război permanent şi veşnic" dacă nu se schimbă ceva drastic în Rusia, a spus el
07:00
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV. Unul dintre cei doi bărbaţi a fost arestat reţinut sâmbătă, către ora locală 22.00
06:50
În ultimii ani, doar 32% din consumul de peşte al Republicii Moldova a fost asigurat din producţie locală, restul de 68% – a fost din import. Pentru asigurarea securității alimentare a țării şi reducerea dependenţei de import, autorităţile au în plan sporirea producției de peşte cu 50% până în 2030, prin optimizarea calității, creşterea competitivității
06:40
Noua şefă a guvernului nipon Sanae Takaichi a declarat sâmbătă că a avut o conversaţie „bună şi sinceră" cu Donald Trump, în contextul în care preşedintele american începe duminică un turneu în Asia. „Împreună cu el, sunt hotărâtă să ridic alianţa între Japonia şi SUA pe noi culmi", a scris ea într-un mesaj postat pe
06:30
Un automobil care se deplasa pe traseul Codru – Mileștii Mici a pierdut una dintre roți chiar în timp ce efectua o manevră de depășire periculoasă. Roata s-a desprins când automobilul era deja antrenat în depășire, a ricoșat și a ajuns în fața vehiculului care venea din sens opus. Nu se știe cum a ajuns
06:20
Numele propuse de Alexandru Munteanu pentru trei ministere importante: cel al Sănătății, Justiției și Culturii: „Le mulțumesc că au acceptat să facă parte din Cabinet” # SafeNews
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat propunerile miniștrilor din domeniul Sănătății, Justiției și Culturii în viitorul său Cabinet. „Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet. Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie
06:10
Serbia este gata să devină țară mediatoare și să găzduiască negocierile de pace între Ucraina și Rusia, a declarat ministrul sârb de Externe, Marko Djuric. Potrivit acestuia, Belgradul se numără printre statele care își oferă serviciile pentru procesul de negociere, deoarece războiul trebuie oprit cât mai curând posibil, scrie digi24.ro. Djuric a subliniat că Serbia susține
Ieri
10:50
Un magazin de arme din Arizona a pierdut un contract de un miliard de dolari cu Ucraina. Povestea care a uimit industria de apărare # SafeNews
O firmă obscură din statul american Arizona,
10:50
Peste 78.000 de traversări la frontierele Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Trafic intens, dar fără incidente majore # SafeNews
Poliția de Frontieră a anunțat că, în ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane care au trecut frontierele Republicii Moldova a fost de 78.940. Autoritățile precizează că circulația s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente majore, transmite Știri.md. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, unde s-au înregistrat 20.512 traversări, […] Articolul Peste 78.000 de traversări la frontierele Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Trafic intens, dar fără incidente majore apare prima dată în SafeNews.
10:10
VIDEO // Trei morți și 29 de răniți în urma unui atac cu drone asupra Kievului. Rusia lovește din nou capitala Ucrainei # SafeNews
Noaptea de sâmbătă spre duminică a adus din nou teroare în capitala Ucrainei. Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Kievului, soldat cu cel puțin trei morți și 29 de răniți, printre care și șapte copii, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei, citat de publicația Kyiv Independent. Primele explozii s-au auzit în jurul […] Articolul VIDEO // Trei morți și 29 de răniți în urma unui atac cu drone asupra Kievului. Rusia lovește din nou capitala Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
10:00
Traficul aerian din Lituania, suspendat temporar din cauza unor incursiuni aeriene suspecte # SafeNews
Traficul aeroportuar din Lituania a fost suspendat până la ora 2:00 dimineaţa (23:00 GMT), a anunţat Centrul Naţional pentru Managementul Crizelor (NCMC). Autorităţile au luat această măsură din motive de securitate, după detectarea mai multor obiecte aeriene neidentificate în spaţiul aerian al ţării. În ultimele săptămâni, aviaţia europeană s-a confruntat în mod repetat cu incidente […] Articolul Traficul aerian din Lituania, suspendat temporar din cauza unor incursiuni aeriene suspecte apare prima dată în SafeNews.
10:00
Cea mai puternică „armă” împotriva răcelii nu e ceaiul de ghimbir sau sucul de portocale. Medicii spun că e mult mai simplă # SafeNews
Sezonul virozelor a început, iar tot mai mulți oameni caută rețete rapide pentru a scăpa de răceală. De la ceaiuri cu ghimbir și miere până la sucuri bogate în vitamina C, fiecare are propriul „leac miraculos”. Totuși, medicii atrag atenția că cel mai eficient remediu este, de fapt, cel mai banal: apa. Potrivit specialiștilor, hidratarea […] Articolul Cea mai puternică „armă” împotriva răcelii nu e ceaiul de ghimbir sau sucul de portocale. Medicii spun că e mult mai simplă apare prima dată în SafeNews.
09:50
Ploi izolate și răcoare la sfârșit de săptămână: cum va fi vremea duminică în capitală și în țară # SafeNews
Duminică, 26 octombrie 2025, vremea va fi mohorâtă în cea mai mare parte a țării, iar probabilitatea de precipitații este în creștere, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Meteorologii estimează că ploile vor fi slabe, dar se vor semnala local, mai ales în regiunile de nord și centru. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant […] Articolul Ploi izolate și răcoare la sfârșit de săptămână: cum va fi vremea duminică în capitală și în țară apare prima dată în SafeNews.
09:40
Donald Trump lansează proiectul „Flota de Aur” – o nouă generație de nave de război pentru Marina SUA # SafeNews
Președintele american Donald Trump a inițiat dezvoltarea unei noi generații de nave de război, denumite de Marina SUA „Flota de Aur”, potrivit publicației The Wall Street Journal, citată de RBC Ukraine. Proiectul are drept scop consolidarea dominației maritime a Statelor Unite și contracararea expansiunii militare a Chinei în Pacific. Potrivit sursei, planul lui Trump prevede […] Articolul Donald Trump lansează proiectul „Flota de Aur” – o nouă generație de nave de război pentru Marina SUA apare prima dată în SafeNews.
08:30
Igor Grosu: Dialogul dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ. Experiența acestora este esențială # SafeNews
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ, a declarat Igor Grosu, președintele noului Parlament, care a avut sâmbătă, 25 octombrie, a avut o întrevedere cu Vicepreședintele Senatului României, Mihai Coteț. În cadrul discuțiilor, Grosu a reiterat dorința autorităților de la Chișinău de a lucra într-un ritm și mai dinamic pe […] Articolul Igor Grosu: Dialogul dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ. Experiența acestora este esențială apare prima dată în SafeNews.
08:30
Ucraina a atacat a patra cea mai mare rafinărie din Rusia. A fost oprită producția de 80.000 de barili pe zi a rușilor # SafeNews
Rafinăria de petrol Riazan din Rusia – a patra ca mărime și un activ cheie al Rosneft – a fost nevoită să oprească o unitate importantă de distilare a țițeiului, după ce un atac cu drone ucrainene a incendiat o parte a instalației în această săptămână. Potrivit Reuters, care citează surse din industrie, unitatea atacată, […] Articolul Ucraina a atacat a patra cea mai mare rafinărie din Rusia. A fost oprită producția de 80.000 de barili pe zi a rușilor apare prima dată în SafeNews.
08:30
Ukrainska Pravda relatează că cel puțin 250 de soldați ruși se află în Pokrovsk – aceștia poartă schimburi de focuri și ucid soldați ucraineni, în special operatori de drone, la pozițiile lor. Logistica în oraș este controlată complet de drone rusești, obligând soldații ucraineni să parcurgă 10-15 km pe jos pentru a ajunge la pozițiile […] Articolul Soldaţi ruşi au pătruns în oraşul ucrainean Pokrovsk şi atacă poziţiile militare apare prima dată în SafeNews.
08:20
Doi turiști au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a fost salvat # SafeNews
Doi turiști au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a reușit să se oprească din alunecare și a fost recuperat cu un elicopter SMURD. Operațiunea de recuperare a celor doi turiști morți a fost amânată sâmbătă, din cauza condițiilor meteo. Potrivit Salvamont Sibiu, trei […] Articolul Doi turiști au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a fost salvat apare prima dată în SafeNews.
25 octombrie 2025
14:40
Maia Sandu va face o vizită, duminică, în România. Președinta se va întâlni și cu Nicușor Dan # SafeNews
Președinta Maia Sandu va efectua duminică, 26 octombrie, o vizită în România, anunță Administrația Prezidențială. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, în cadrul vizitei, Maia Sandu va avea o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan. Articolul Maia Sandu va face o vizită, duminică, în România. Președinta se va întâlni și cu Nicușor Dan apare prima dată în SafeNews.
14:30
FOTO // Explozie puternică într-un bloc din Florești. 51 de persoane, printre care trei copii, evacuați # SafeNews
O explozie s-a produs într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din orașul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 25 octombrie 2025, la ora 09:32. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, două persoane au suferit traumatisme. Proprietarul apartamentului, un bărbat în vârstă de 68 de ani, […] Articolul FOTO // Explozie puternică într-un bloc din Florești. 51 de persoane, printre care trei copii, evacuați apare prima dată în SafeNews.
14:20
Au început consultările la Guvern. Premierul desemnat a avut întâlniri cu circa 100 reprezentanți ai mediului de afaceri din țară # SafeNews
Premierul desemnat Alexandru Munteanu anunță despre lansarea consultărilor publice. Într-o postare e pagina de Facebook, publicată sâmbătă, 25 octombrie 2025, Munteanu spune că prima discuție a avut loc cu circa 100 reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova El precizează că scopul „acestor discuții este să înțelegem care sunt provocările și prioritățile în domeniul […] Articolul Au început consultările la Guvern. Premierul desemnat a avut întâlniri cu circa 100 reprezentanți ai mediului de afaceri din țară apare prima dată în SafeNews.
14:20
VIDEO // Trei judecători beți au bătut un operator la o stație PECO din Soroca. Unul dintre ei a urcat mort de beat la volan și a provocat un accident # SafeNews
O sesizare care îi vizează pe trei judecători a ajuns pe masa Consiliului Superior al Magistraturii, după ce aceștia s-au îmbătat și s-au dat în spectacol la o stație PECO, susțin sursele PulsMedia.MD din cadrul instituției. Cei trei au agresat un operator de la stația PECO, iar unul dintre ei fiind în stare de ebrietate […] Articolul VIDEO // Trei judecători beți au bătut un operator la o stație PECO din Soroca. Unul dintre ei a urcat mort de beat la volan și a provocat un accident apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova și actualul președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, i-a adresat o scrisoare deschisă președintei țării, Maia Sandu, în care își exprimă „îngrijorarea profundă” față de direcția democratică a Republicii Moldova și acuză instituția prezidențială de „derapaje autoritare” și „control excesiv asupra instituțiilor statului”. În mesajul public, […] Articolul VIDEO // „Democrația nu se proclamă, se trăiește” – apelul lui Filat către Maia Sandu apare prima dată în SafeNews.
24 octombrie 2025
17:10
Pericol de inundații: furtuna tropicală Melissa poate deveni un „uragan puternic”, avertizează meteorologii din SUA. Unde va lovi # SafeNews
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni „un uragan major” până duminică, a avertizat vineri Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informează AFP. Zonele cele mai vizate sunt Haiti și Jamaica. „Melissa ar trebui să devină un uragan până sâmbătă şi un uragan major până duminică”, a precizat NHC în buletinul său publicat la […] Articolul Pericol de inundații: furtuna tropicală Melissa poate deveni un „uragan puternic”, avertizează meteorologii din SUA. Unde va lovi apare prima dată în SafeNews.
17:00
Panică la Kremlin: Putin și-a trimis de urgență emisarul la Casa Albă pentru a încerca să-l îmbuneze pe Donald Trump # SafeNews
După schimbarea bruscă de poziție a lui Donald Trump, care a impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil și a anulat summitul cu Vladimir Putin de la Budapesta, Kremlinul a trimis de urgență în SUA un negociator cheie pentru Ucraina. Șeful Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev, care a stabilit legături cu Trump încă din […] Articolul Panică la Kremlin: Putin și-a trimis de urgență emisarul la Casa Albă pentru a încerca să-l îmbuneze pe Donald Trump apare prima dată în SafeNews.
16:50
Un accident rutier a avut loc acum câteva clipe lângă circ, implicând o mașină de poliție, un Mercedes A-Klasse și un Opel. Potrivit imaginilor postate pe rețelele sociale, în preajmă s-au format ambuteiaje. Coliziunea s-a produs pe Bulevardul Renașterii, sensul spre centru. La moment nu se cunosc informații despre eventuale victime sau despre cauzele accidentului. Articolul VIDEO // Accident lângă Circ cu un implicarea unui echipaj de poliție și două mașini apare prima dată în SafeNews.
16:50
Un ucrainean s-a aruncat în aer în timp ce era controlat de poliția de frontieră. Alte trei persoane au fost ucise în urma deflagrației # SafeNews
Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a declarat poliţia, fără a da mai multe detalii. „Gărzile de frontieră verificau documentele pasagerilor unui tren când unul dintre ei […] Articolul Un ucrainean s-a aruncat în aer în timp ce era controlat de poliția de frontieră. Alte trei persoane au fost ucise în urma deflagrației apare prima dată în SafeNews.
16:30
Un cetățean ucrainean a fost depistat transportând un pistol și muniție nedeclarate la postul vamal Sculeni. Incidentul a avut loc în seara de 23 octombrie, când bărbatul, în vârstă de 46 de ani, se afla la volanul unui automobil Land Rover Range Rover Sport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Deși acesta a declarat […] Articolul VIDEO // Ucrainean prins la vamă cu pistol și muniție nedeclarate apare prima dată în SafeNews.
