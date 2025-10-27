Moldova vrea să tripleze producția de pește. Planurile autorităților

12:30

Trei bărbați, cu vârstele de 27, 29 și 40 de ani, au fost reținuți de poliția din Bălți după ce au înșelat o femeie, pretinzând că fiica sa ar fi provocat un accident rutier. Suspecții, originari din satul Cotiujeni, raionul Briceni, au folosit schema cunoscută drept „Ruda implicată în accident” și au convins victima să […] Articolul VIDEO // Trei bărbați reținuți la Bălți pentru escrocherie „Ruda implicată în accident”, după ce au obținut 5.000 de euro de la victimă apare prima dată în SafeNews.