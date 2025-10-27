Moldova vrea să tripleze producția de pește. Planurile autorităților
SafeNews, 27 octombrie 2025 06:50
În ultimii ani, doar 32% din consumul de peşte al Republicii Moldova a fost asigurat din producţie locală, restul de 68% – a fost din import. Pentru asigurarea securității alimentare a țării şi reducerea dependenţei de import, autorităţile au în plan sporirea producției de peşte cu 50% până în 2030, prin optimizarea calității, creşterea competitivității
Acum 5 minute
07:10
Nu va fi pace în Ucraina atâta timp cât Putin rămâne la putere. Războiul ar putea deveni veșnic, avertizează Donald Tusk
Prim-ministrul polonez Donald Tusk nu se aşteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât preşedintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times, citat de dpa. Conflictul ameninţă să devină un „război permanent şi veşnic" dacă nu se schimbă ceva drastic în Rusia, a spus el
Acum 15 minute
07:00
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV. Unul dintre cei doi bărbaţi a fost arestat reţinut sâmbătă, către ora locală 22.00
Acum 30 minute
06:50
În ultimii ani, doar 32% din consumul de peşte al Republicii Moldova a fost asigurat din producţie locală, restul de 68% – a fost din import. Pentru asigurarea securității alimentare a țării şi reducerea dependenţei de import, autorităţile au în plan sporirea producției de peşte cu 50% până în 2030, prin optimizarea calității, creşterea competitivității
Acum o oră
06:40
Noua şefă a guvernului nipon Sanae Takaichi a declarat sâmbătă că a avut o conversaţie „bună şi sinceră" cu Donald Trump, în contextul în care preşedintele american începe duminică un turneu în Asia. „Împreună cu el, sunt hotărâtă să ridic alianţa între Japonia şi SUA pe noi culmi", a scris ea într-un mesaj postat pe
06:30
Un automobil care se deplasa pe traseul Codru – Mileștii Mici a pierdut una dintre roți chiar în timp ce efectua o manevră de depășire periculoasă. Roata s-a desprins când automobilul era deja antrenat în depășire, a ricoșat și a ajuns în fața vehiculului care venea din sens opus. Nu se știe cum a ajuns
06:20
Numele propuse de Alexandru Munteanu pentru trei ministere importante: cel al Sănătății, Justiției și Culturii: „Le mulțumesc că au acceptat să facă parte din Cabinet"
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat propunerile miniștrilor din domeniul Sănătății, Justiției și Culturii în viitorul său Cabinet. „Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet. Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie
Acum 2 ore
06:10
Serbia este gata să devină țară mediatoare și să găzduiască negocierile de pace între Ucraina și Rusia, a declarat ministrul sârb de Externe, Marko Djuric. Potrivit acestuia, Belgradul se numără printre statele care își oferă serviciile pentru procesul de negociere, deoarece războiul trebuie oprit cât mai curând posibil, scrie digi24.ro. Djuric a subliniat că Serbia susține
Acum 24 ore
10:50
Un magazin de arme din Arizona a pierdut un contract de un miliard de dolari cu Ucraina. Povestea care a uimit industria de apărare
O firmă obscură din statul american Arizona, specializată în vânzarea de arme civile, a reușit să obțină, apoi să piardă complet, un contract militar de aproximativ un miliard de dolari cu Ucraina, relatează The Financial Times. Cazul companiei OTL Firearms a devenit un exemplu al haosului care a marcat, în ultimii ani, lanțurile internaționale de
10:50
Peste 78.000 de traversări la frontierele Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Trafic intens, dar fără incidente majore
Poliția de Frontieră a anunțat că, în ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane care au trecut frontierele Republicii Moldova a fost de 78.940. Autoritățile precizează că circulația s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente majore, transmite Știri.md. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, unde s-au înregistrat 20.512 traversări,
10:10
VIDEO // Trei morți și 29 de răniți în urma unui atac cu drone asupra Kievului. Rusia lovește din nou capitala Ucrainei
Noaptea de sâmbătă spre duminică a adus din nou teroare în capitala Ucrainei. Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Kievului, soldat cu cel puțin trei morți și 29 de răniți, printre care și șapte copii, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei, citat de publicația Kyiv Independent. Primele explozii s-au auzit în jurul
10:00
Traficul aerian din Lituania, suspendat temporar din cauza unor incursiuni aeriene suspecte
Traficul aeroportuar din Lituania a fost suspendat până la ora 2:00 dimineaţa (23:00 GMT), a anunţat Centrul Naţional pentru Managementul Crizelor (NCMC). Autorităţile au luat această măsură din motive de securitate, după detectarea mai multor obiecte aeriene neidentificate în spaţiul aerian al ţării. În ultimele săptămâni, aviaţia europeană s-a confruntat în mod repetat cu incidente
10:00
Cea mai puternică „armă" împotriva răcelii nu e ceaiul de ghimbir sau sucul de portocale. Medicii spun că e mult mai simplă
Sezonul virozelor a început, iar tot mai mulți oameni caută rețete rapide pentru a scăpa de răceală. De la ceaiuri cu ghimbir și miere până la sucuri bogate în vitamina C, fiecare are propriul „leac miraculos". Totuși, medicii atrag atenția că cel mai eficient remediu este, de fapt, cel mai banal: apa. Potrivit specialiștilor, hidratarea
09:50
Ploi izolate și răcoare la sfârșit de săptămână: cum va fi vremea duminică în capitală și în țară
Duminică, 26 octombrie 2025, vremea va fi mohorâtă în cea mai mare parte a țării, iar probabilitatea de precipitații este în creștere, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Meteorologii estimează că ploile vor fi slabe, dar se vor semnala local, mai ales în regiunile de nord și centru. Vântul va sufla slab până la moderat, predominant
09:40
Donald Trump lansează proiectul „Flota de Aur" – o nouă generație de nave de război pentru Marina SUA
Președintele american Donald Trump a inițiat dezvoltarea unei noi generații de nave de război, denumite de Marina SUA „Flota de Aur", potrivit publicației The Wall Street Journal, citată de RBC Ukraine. Proiectul are drept scop consolidarea dominației maritime a Statelor Unite și contracararea expansiunii militare a Chinei în Pacific. Potrivit sursei, planul lui Trump prevede
08:30
Igor Grosu: Dialogul dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ. Experiența acestora este esențială
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ, a declarat Igor Grosu, președintele noului Parlament, care a avut sâmbătă, 25 octombrie, a avut o întrevedere cu Vicepreședintele Senatului României, Mihai Coteț. În cadrul discuțiilor, Grosu a reiterat dorința autorităților de la Chișinău de a lucra într-un ritm și mai dinamic pe
08:30
Ucraina a atacat a patra cea mai mare rafinărie din Rusia. A fost oprită producția de 80.000 de barili pe zi a rușilor
Rafinăria de petrol Riazan din Rusia – a patra ca mărime și un activ cheie al Rosneft – a fost nevoită să oprească o unitate importantă de distilare a țițeiului, după ce un atac cu drone ucrainene a incendiat o parte a instalației în această săptămână. Potrivit Reuters, care citează surse din industrie, unitatea atacată,
08:30
Ukrainska Pravda relatează că cel puțin 250 de soldați ruși se află în Pokrovsk – aceștia poartă schimburi de focuri și ucid soldați ucraineni, în special operatori de drone, la pozițiile lor. Logistica în oraș este controlată complet de drone rusești, obligând soldații ucraineni să parcurgă 10-15 km pe jos pentru a ajunge la pozițiile
08:20
Doi turiști au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a fost salvat
Doi turiști au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a reușit să se oprească din alunecare și a fost recuperat cu un elicopter SMURD. Operațiunea de recuperare a celor doi turiști morți a fost amânată sâmbătă, din cauza condițiilor meteo. Potrivit Salvamont Sibiu, trei
Ieri
14:40
Maia Sandu va face o vizită, duminică, în România. Președinta se va întâlni și cu Nicușor Dan
Președinta Maia Sandu va efectua duminică, 26 octombrie, o vizită în România, anunță Administrația Prezidențială. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, în cadrul vizitei, Maia Sandu va avea o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan.
14:30
FOTO // Explozie puternică într-un bloc din Florești. 51 de persoane, printre care trei copii, evacuați
O explozie s-a produs într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din orașul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 25 octombrie 2025, la ora 09:32. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, două persoane au suferit traumatisme. Proprietarul apartamentului, un bărbat în vârstă de 68 de ani,
14:20
Au început consultările la Guvern. Premierul desemnat a avut întâlniri cu circa 100 reprezentanți ai mediului de afaceri din țară
Premierul desemnat Alexandru Munteanu anunță despre lansarea consultărilor publice. Într-o postare e pagina de Facebook, publicată sâmbătă, 25 octombrie 2025, Munteanu spune că prima discuție a avut loc cu circa 100 reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova El precizează că scopul „acestor discuții este să înțelegem care sunt provocările și prioritățile în domeniul
14:20
VIDEO // Trei judecători beți au bătut un operator la o stație PECO din Soroca. Unul dintre ei a urcat mort de beat la volan și a provocat un accident
O sesizare care îi vizează pe trei judecători a ajuns pe masa Consiliului Superior al Magistraturii, după ce aceștia s-au îmbătat și s-au dat în spectacol la o stație PECO, susțin sursele PulsMedia.MD din cadrul instituției. Cei trei au agresat un operator de la stația PECO, iar unul dintre ei fiind în stare de ebrietate
10:40
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova și actualul președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Pericol de inundații: furtuna tropicală Melissa poate deveni un „uragan puternic”, avertizează meteorologii din SUA. Unde va lovi # SafeNews
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni „un uragan major” până duminică, a avertizat vineri Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informează AFP. Zonele cele mai vizate sunt Haiti și Jamaica. „Melissa ar trebui să devină un uragan până sâmbătă şi un uragan major până duminică”, a precizat NHC în buletinul său publicat la […] Articolul Pericol de inundații: furtuna tropicală Melissa poate deveni un „uragan puternic”, avertizează meteorologii din SUA. Unde va lovi apare prima dată în SafeNews.
17:00
Panică la Kremlin: Putin și-a trimis de urgență emisarul la Casa Albă pentru a încerca să-l îmbuneze pe Donald Trump # SafeNews
După schimbarea bruscă de poziție a lui Donald Trump, care a impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil și a anulat summitul cu Vladimir Putin de la Budapesta, Kremlinul a trimis de urgență în SUA un negociator cheie pentru Ucraina. Șeful Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev, care a stabilit legături cu Trump încă din […] Articolul Panică la Kremlin: Putin și-a trimis de urgență emisarul la Casa Albă pentru a încerca să-l îmbuneze pe Donald Trump apare prima dată în SafeNews.
16:50
Un accident rutier a avut loc acum câteva clipe lângă circ, implicând o mașină de poliție, un Mercedes A-Klasse și un Opel. Potrivit imaginilor postate pe rețelele sociale, în preajmă s-au format ambuteiaje. Coliziunea s-a produs pe Bulevardul Renașterii, sensul spre centru. La moment nu se cunosc informații despre eventuale victime sau despre cauzele accidentului. Articolul VIDEO // Accident lângă Circ cu un implicarea unui echipaj de poliție și două mașini apare prima dată în SafeNews.
16:50
Un ucrainean s-a aruncat în aer în timp ce era controlat de poliția de frontieră. Alte trei persoane au fost ucise în urma deflagrației # SafeNews
Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a declarat poliţia, fără a da mai multe detalii. „Gărzile de frontieră verificau documentele pasagerilor unui tren când unul dintre ei […] Articolul Un ucrainean s-a aruncat în aer în timp ce era controlat de poliția de frontieră. Alte trei persoane au fost ucise în urma deflagrației apare prima dată în SafeNews.
16:30
Un cetățean ucrainean a fost depistat transportând un pistol și muniție nedeclarate la postul vamal Sculeni. Incidentul a avut loc în seara de 23 octombrie, când bărbatul, în vârstă de 46 de ani, se afla la volanul unui automobil Land Rover Range Rover Sport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Deși acesta a declarat […] Articolul VIDEO // Ucrainean prins la vamă cu pistol și muniție nedeclarate apare prima dată în SafeNews.
16:30
Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru consilier prezidențial în domeniul justiției # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției, mandatul urmând să înceapă pe 11 noiembrie 2025. Veronica Mihailov-Moraru este cunoscută pentru experiența sa în domeniul juridic și implicarea în reformarea sistemului judiciar. Anterior, ea a ocupat funcțiile de secretar de stat și, din 2023, de […] Articolul Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru consilier prezidențial în domeniul justiției apare prima dată în SafeNews.
16:20
Bilanțul ministrei Justiției: 103 magistrați și procurori evaluați, instanțe și procuraturi reorganizate, salarii majorate și bunuri sechestrate valorificate # SafeNews
Justiția din Republica Moldova continuă să se transforme, potrivit bilanțului prezentat vineri de ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Mai mult de jumătate din acțiunile prevăzute în strategia de reformă au fost deja implementate, iar procesul de evaluare externă a magistraților și procurorilor a adus rezultate concrete: 103 dintre aceștia au fost validați, în […] Articolul Bilanțul ministrei Justiției: 103 magistrați și procurori evaluați, instanțe și procuraturi reorganizate, salarii majorate și bunuri sechestrate valorificate apare prima dată în SafeNews.
16:10
Salarii plătite lunar pentru angajații Căii Ferate din Moldova, restanțele reduse la patru luni # SafeNews
Salariile angajaților Căii Ferate din Moldova sunt achitate lunar, iar datoriile restante ale întreprinderii au scăzut considerabil, a anunțat vicepremierul și ministrul infrastructurii, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, îmbunătățirea situației financiare a fost posibilă datorită creșterii încasărilor companiei, care au atins 72 de milioane de lei în luna septembrie. Restanțele care anterior acopereau aproape un an […] Articolul Salarii plătite lunar pentru angajații Căii Ferate din Moldova, restanțele reduse la patru luni apare prima dată în SafeNews.
16:00
Gripa aviară se răspândește în Europa într-un ritm nemaivăzut în ultimul deceniu. Ce măsuri au început să ia unele țări # SafeNews
Gripa aviară se răspândește rapid în Europa unde au raportat focare timpurii cel mai mare număr de țări din ultimul deceniu, lucru ce provoacă îngrijorări cu privire la repetarea crizelor din trecut care au dus la sacrificarea a zeci de milioane de păsări și la creșterea prețurilor la carne, transmite Reuters. Răspândirea gripei aviare înalt […] Articolul Gripa aviară se răspândește în Europa într-un ritm nemaivăzut în ultimul deceniu. Ce măsuri au început să ia unele țări apare prima dată în SafeNews.
15:50
Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda” reținut într-un dosar de corupere electorală # SafeNews
Un bărbat de 56 de ani din Chișinău, șeful oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda”, a fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) într-un dosar ce vizează coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Ancheta face parte dintr-un proces mai amplu care urmărește activitățile unor persoane afiliate organizației criminale „Șor”. În septembrie, […] Articolul Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda” reținut într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în SafeNews.
15:40
Doi ani de mandat: Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi promovează integrarea europeană și consolidarea relațiilor internaționale # SafeNews
Republica Moldova și-a consolidat poziția pe scena internațională și și-a extins rețeaua diplomatică, a declarat vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în raportul său prezentat vineri în cadrul Guvernului condus de Dorin Recean. Printre realizările recente se numără deschiderea Ambasadei Republicii Moldova în India și a consulatelor generale în Chicago și Sacramento, pentru a […] Articolul Doi ani de mandat: Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi promovează integrarea europeană și consolidarea relațiilor internaționale apare prima dată în SafeNews.
15:30
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal după ce ar fi comis cinci escrocherii cu date bancare în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit anchetatorilor, în patru dintre cazuri, suspectul s-ar fi dat drept reprezentant al unor bănci comerciale și ar fi contactat telefonic victimele, convingându-le să divulge datele cardurilor bancare […] Articolul Tânăr din Transnistria, reținut pentru escrocherii bancare de peste 168 000 de lei apare prima dată în SafeNews.
15:10
Decizie CtEDO: Federația Rusă găsită responsabilă pentru detenții ilegale, maltratări și restrângerea libertăților în patru cazuri din regiunea transnistreană # SafeNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a emis astăzi o hotărâre semnificativă în patru cauze care vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene, reclamanți asistați de avocații Asociației Promo-LEX. În decizia sa, CtEDO a constatat că Federația Rusă este responsabilă pentru detenții ilegale, maltratări și încălcări ale dreptului la un proces echitabil, precum și ale libertății […] Articolul Decizie CtEDO: Federația Rusă găsită responsabilă pentru detenții ilegale, maltratări și restrângerea libertăților în patru cazuri din regiunea transnistreană apare prima dată în SafeNews.
15:10
„Cadou pentru Putin”: câți bani au strâns cehii pentru a cumpăra o rachetă ucraineană care poate lovi Moscova # SafeNews
O campanie de strângere de fonduri din Cehia a strâns peste 500.000 de euro în două zile pentru a cumpăra o rachetă ucraineană Flamingo capabilă să lovească ținte aflate în adâncul Rusiei, inclusiv Moscova, relatează TVP World. Campania, lansată marți și intitulată „Cadou pentru Putin”, și-a atins obiectivul joi și, până vineri dimineață, a strâns […] Articolul „Cadou pentru Putin”: câți bani au strâns cehii pentru a cumpăra o rachetă ucraineană care poate lovi Moscova apare prima dată în SafeNews.
15:10
Fraudă de peste 48 de milioane de euro, descoperită de Parchetul European. Percheziții și arestări în mai multe state europene, inclusiv în România # SafeNews
Șapte persoane au fost arestate în Germania, Spania și Olanda, în timp ce procurorii au efectuat în 10 state europene, inclusiv România, într-un anchetă a Parchetului European privind suspiciuni de fraudă de TVA a unei rețele care comercializa dispoziții electronice, a transmis instituția condusă de Laura Codruța Kovesi, citată de Agerpres. Parchetul European suspectează că […] Articolul Fraudă de peste 48 de milioane de euro, descoperită de Parchetul European. Percheziții și arestări în mai multe state europene, inclusiv în România apare prima dată în SafeNews.
14:50
Tânăr prins cu permis fals și încercare de mituire a polițiștilor cu 200 de euro în raionul Sîngerei # SafeNews
Un tânăr de 24 de ani din raionul Sîngerei a fost prins încercând să mituiască polițiștii cu 200 de euro după ce a prezentat un permis de conducere fals. Incidentul a avut loc astăzi dimineață, în jurul orei 08:20, pe traseul R-6, în localitatea Prepelița, atunci când polițiștii Direcției Patrulare Nord a au oprit Audi-ul […] Articolul Tânăr prins cu permis fals și încercare de mituire a polițiștilor cu 200 de euro în raionul Sîngerei apare prima dată în SafeNews.
14:40
Ministrul Infrastructurii: patru ani de investiții record în infrastructură, cu drumuri, poduri și aeroport modernizat # SafeNews
Republica Moldova a traversat în ultimii patru ani cea mai amplă etapă de investiții în infrastructură, a declarat viceprim-ministrul Vladimir Bolea în cadrul conferinței de presă dedicate prezentării bilanțului activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru perioada 2021–2025. Viceprim-ministrul a subliniat că ministerul a gestionat cel mai mare portofoliu de investiții, iar prin programele „Satul […] Articolul Ministrul Infrastructurii: patru ani de investiții record în infrastructură, cu drumuri, poduri și aeroport modernizat apare prima dată în SafeNews.
14:30
Agenția de Mediu clarifică reluarea activității Uzinei Metalurgice din Râbnița și prelungirea autorizației # SafeNews
Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Râbnița va putea continua activitatea în conformitate cu legislația privind emisiile industriale, autorizațiile sale de mediu fiind prelungite până pe 20 octombrie 2026. Măsura vine ca urmare a aplicării Legii nr. 227/2022 privind emisiile industriale, care prevede extinderea automată a valabilității autorizațiilor existente pentru o perioadă de până la doi […] Articolul Agenția de Mediu clarifică reluarea activității Uzinei Metalurgice din Râbnița și prelungirea autorizației apare prima dată în SafeNews.
14:10
Propunerea Maiei Sandu privind vettingul avocaților: Igor Grosu o numește „o inițiativă interesantă”, iar Veronica Mihailov-Moraru o consideră „un mesaj politic” # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, califică drept „o inițiativă interesantă” propunerea președintei Maia Sandu ca și avocații să fie supuși unui proces de evaluare externă, similar celui aplicat judecătorilor și procurorilor. Declarația a fost făcută vineri, 24 octombrie, după consultările de la Președinție privind desemnarea premierului. Grosu a subliniat necesitatea unui dialog sincer în interiorul breslei […] Articolul Propunerea Maiei Sandu privind vettingul avocaților: Igor Grosu o numește „o inițiativă interesantă”, iar Veronica Mihailov-Moraru o consideră „un mesaj politic” apare prima dată în SafeNews.
14:00
FOTO // Trei africani, reținuți de polițiștii români de frontieră după ce au trecut înot râul Prut dinspre R. Moldova, aceștia vor fi returnați țării noastre # SafeNews
Trei cetățeni din Camerun, Congo și Nigeria, cu vârste între 24 și 42 de ani, au fost depistați de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Foltești, județul Galați, România, după ce au încercat să intre ilegal în România, traversând înot râul Prut din Republica Moldova. Incidentul a avut loc în data de […] Articolul FOTO // Trei africani, reținuți de polițiștii români de frontieră după ce au trecut înot râul Prut dinspre R. Moldova, aceștia vor fi returnați țării noastre apare prima dată în SafeNews.
13:40
Patru membri palestinieni ai familiilor unor cetățeni moldoveni aflați în Fâșia Gaza sunt evacuați în aceste momente, după ce până acum circumstanțele din teren împiedicau plecarea lor. Operațiunea este coordonată de Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv, cu sprijinul partenerilor internaționali. Persoanele evacuate sunt soții ai cetățenilor moldoveni și urmează să […] Articolul Patru palestinieni membri ai familiei cetățenilor moldoveni evacuați din Fâșia Gaza apare prima dată în SafeNews.
13:20
Un accident grav s-a produs marți, 21 octombrie, pe un șantier din suburbia Chișinăului, unde un muncitor a murit după ce a fost electrocutat. Incidentul a avut loc în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena unei autobasculante s-a apropiat prea mult de o linie electrică aeriană de medie tensiune. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei, iar […] Articolul Tragedie pe șantier în apropiere de Chișinău: muncitor electrocutat mortal apare prima dată în SafeNews.
13:00
Cine este omul misterios elegant și cu pălărie de fetru, fotografiat în fața Muzeului Luvru la câteva ore după jaful care a uimit lumea # SafeNews
O imagine surprinsă în fața Muzeului Luvru din Paris, la puțin timp după furtul unei colecții de bijuterii ale coroanei franceze, a făcut înconjurul lumii, scriu New York Times și Newsweek. O fotografie distribuită de Associated Press la câteva ore după faimosul jaf de la Paris a atras atenția întregii lumi, deși era la prima vedere cât […] Articolul Cine este omul misterios elegant și cu pălărie de fetru, fotografiat în fața Muzeului Luvru la câteva ore după jaful care a uimit lumea apare prima dată în SafeNews.
12:50
Peste 200 km de râuri și diguri reabilitate, gestionarea deșeurilor și acțiuni climatice: bilanțul Ministerului Mediului din ultimii patru ani # SafeNews
Ministerul Mediului și-a prezentat vineri, 24 octombrie, bilanțul activității din ultimii patru ani, evidențiind progresele în protecția resurselor de apă, gestionarea deșeurilor și adaptarea la schimbările climatice. Secretarul de stat Gheorghe Hajder a declarat că albiile râurilor din Republica Moldova au fost reabilitate pe o distanță de peste 70 km, investițiile totale ridicându-se la peste […] Articolul Peste 200 km de râuri și diguri reabilitate, gestionarea deșeurilor și acțiuni climatice: bilanțul Ministerului Mediului din ultimii patru ani apare prima dată în SafeNews.
12:50
Preşedintele din Ecuador afirmă că a fost vizat de o tentativă de otrăvire cu bomboane de ciocolată # SafeNews
Preşedintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a declarat joi că s-a încercat otrăvirea sa cu ajutorul unor bomboane de ciocolată umplute cu un jeleu ce conţinea „trei substanţe chimice”, bomboane pe care le-a primit în cadrul unui eveniment public. Prezenţa acestor trei compuşi chimici în concentraţie mare „nu poate fi întâmplătoare”, a declarat Daniel Noboa într-un interviu […] Articolul Preşedintele din Ecuador afirmă că a fost vizat de o tentativă de otrăvire cu bomboane de ciocolată apare prima dată în SafeNews.
12:30
VIDEO // Trei bărbați reținuți la Bălți pentru escrocherie „Ruda implicată în accident”, după ce au obținut 5.000 de euro de la victimă # SafeNews
Trei bărbați, cu vârstele de 27, 29 și 40 de ani, au fost reținuți de poliția din Bălți după ce au înșelat o femeie, pretinzând că fiica sa ar fi provocat un accident rutier. Suspecții, originari din satul Cotiujeni, raionul Briceni, au folosit schema cunoscută drept „Ruda implicată în accident” și au convins victima să […] Articolul VIDEO // Trei bărbați reținuți la Bălți pentru escrocherie „Ruda implicată în accident”, după ce au obținut 5.000 de euro de la victimă apare prima dată în SafeNews.
12:20
VIDEO // Captură impresionantă la Lipcani: aproape 1.900.000 de țigarete, ascunse în autocamioane cu puieți decorativi, urmau să ajungă în București # SafeNews
La postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut au descoperite 1.890.000 de țigarete nedeclarate, ascunse în două autocamioane oficial încărcate cu puieți decorativi, care urmau să fie transportate în București. Țigaretele erau ascunse în cutii: 59 și 130, fiecare cu câte 500 de pachete de marcă autohtonă. Acțiunea a fost realizată de ofițerii Serviciului Vamal, […] Articolul VIDEO // Captură impresionantă la Lipcani: aproape 1.900.000 de țigarete, ascunse în autocamioane cu puieți decorativi, urmau să ajungă în București apare prima dată în SafeNews.
